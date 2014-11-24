Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 19 ноября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/granty_dlya_nko_41152"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41152_business-561387_960_72.jpg" width=206 alt="Гранты для НКО" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Илья Левченко</b></span> <span style="font-size: large;">Гранты для НКО</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Бюрократические барьеры и государственный контроль</font></em></span></p><p>Как известно, система предоставления грантов является самым распространённым источником финансирования проектов общественных организаций и научно-исследовательских работ разного уровня. Однако процесс получения грантовой поддержки остается труднодоступным как для молодых НКО, так и для организаций с большим стажем. Этому способствует ряд проблем, связанных с подачей заявок от НКО на получение государственного гранта на начальном этапе и с обязательными нормативными процессами, которые возникают во время реализации проектов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/granty_dlya_nko_41152">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как известно, система предоставления грантов является самым распространённым источником финансирования проектов общественных организаций и научно-исследовательских работ разного уровня. Однако процесс получения грантовой поддержки остается труднодоступным как для молодых НКО, так и для организаций с большим стажем. Этому способствует ряд проблем, связанных с подачей заявок от НКО на получение государственного гранта на начальном этапе и с обязательными нормативными процессами, которые возникают во время реализации проектов.

По состоянию на 10 октября 2016 года, Министерством юстиций было зарегистрировано 226 тыс. 995 некоммерческих организаций: в Москве - 34 тыс. (это 14,9% от общего числа), в Московской обл. - 14 тыс. (6,2% от общего числа), Санкт-Петербурге - 12,2 тыс. (5,4%), Свердловской обл. - 6,6 тыс. (2,9%), Краснодарском крае - 6,5 тыс. (2,9%), Татарстане - 5,5 тыс. (2,4%), Башкирии - 5,2 тыс. (примерно 2,3% от общего числа). За 2015 год число зарегистрированных некоммерческих организаций в России составило 223 тыс. 605.

Ежегодное увеличение числа зарегистрированных некоммерческих организаций показывает рост заинтересованности и желания граждан принимать участие в общественной жизни страны и улучшать социальное пространство вокруг себя. Повышение уровня гражданской активности создает спрос на общественную силу и ресурсы для обеспечения деятельности НКО.

Главная проблема всех некоммерческих организаций – нехватка финансирования и сложности с его получением. В связи с этим механизм грантовой поддержки является самым распространенным источником финансирования. Для успешной и более эффективной реализации своих программ и проектов, современные НКО принимают активное участие в конкурсах на государственные гранты.

Объем денежных средств, выделенных на поддержку НКО, растет с каждым годом. Например, по данным Общественной палаты Российской Федерации, в 2014 году из бюджета на грантовую поддержку было выделено около 2 млрд. 700 млн. рублей. В 2015 году денежный фонд составил 5 млрд. рублей.

Но, как показывает практика, получить заветный грант не так-то просто. Даже самый интересный и полезный с точки зрения общества проект может просто не преодолеть начальный барьер. Еще на этапе подачи заявки на конкурс необходимо собрать крупный пакет документов с разнообразными справками, копиями и отчетами, которые крайне сложно оформить самостоятельно. Если комиссия обнаружила хоть один недостающий документ, из-за строгого отбора заявка отсеивается. К тому же, процедура подготовки и отправки всей необходимой документации в Минюст занимает время. Многие сотрудники некоммерческого сектора имеют постоянную работу и попросту не могут оперативно реагировать на все государственные запросы. Существуют фирмы, которые помогают организациям со сбором необходимой документации, но, как правило, их услуги – удовольствие не из дешевых, и позволить его себе могут далеко не все НКО.

К тому же, даже в результате успешного отбора и победы заявки проверки не прекращаются. На каждом этапе проекта необходимо предоставить грантооператору промежуточный отчет о расходовании денежных средств.

Контроль и строгое наблюдение за деятельностью общественных организаций, особенно на региональных уровнях, в первую очередь связаны с опасностью возникновения коррупционной составляющей и возможность. влияния через НКО на политику страны различных групп интересов. «Закручивание гаек» происходит и из-за смутного представления о компетенциях, непонимания содержания и форматов работы некоторых общественных организаций.

Своим мнением на эту тему поделился директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Николаевич Калмыков: «В вопросах контроля важно то, что многие общественные организации порой выходят за пределы исключительно общественных целей и задач, начинают осуществлять определённые политические воздействия, или отстаивать интересы каких-то отдельных стран, зарубежных государств, что является насущной практикой».

Например, 12 октября 2016 года Правительство России внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий закон о так называемых «нежелательных организациях». Согласно действующему законодательству, организациям, попавшим в черный список Министерства юстиций, запрещено создавать свои структурные подразделения. Теперь же они не смогут создавать и юридические лица. Помимо этого, деятельность данных организаций замораживается и налагается запрет на пользование денежных средств. Практически все организации, попавшие в список «нежелательных», на сегодняшний момент прекратили свою деятельность в России.

В большинстве случаев к «нежелательным организациям» относят именно международные структуры, которые не прошли регистрацию по российскому законодательству. Против отечественных НКО действует закон об «иностранных агентах». Общественным организациям, получающим иностранное финансирование и занимающимся деятельностью, которую можно классифицировать как политическую, необходимо зарегистрироваться в качестве «организации, выполняющей функции иностранного агента». В противном случае возможны крупные штрафы, которые зачастую приводят к закрытию общественных объединений.

На настоящее время в России в сфере некоммерческого сектора существуют определенные проблемы, которые требуют структурного подхода в поисках решения. Пока еще нет упрощенных процедур, связанных с подачами заявок на государственные конкурсы, с оформлением документов, а также с контролем деятельности организаций со стороны государства. Необходимо убирать эти барьеры, чтобы больше талантливых НКО могли без труда принимать участие в процессе распределения грантов. Если что-то нарушено, то необходимо не сразу отклонять заявки, а обратиться в соответствующие органы и выяснить, в чем ошибка и кто ее допустил. Для этого и существуют судебные органы и прокуратура.

Дополнительные нормативные акты только тормозят и запутывают весь процесс. Получается ситуация, когда НКО сосредотачивают свои силы не на успешной реализации проекта, а на ведении отчетности. Баланс и регулирование деятельности общественных организаций состоит в том, чтобы облегчать и сокращать процесс документооборота и отчетности. Особенно для тех организаций, которые работают качественно, имеют достижения и награды за свою деятельность.

«Важно отметить вопрос определённого социального опыта, когда общественные организации осуществляют свою деятельность на постоянной основе. Высокая степень участия влечет за собой и высокую конкуренцию, что поспособствует развитию организаций из поколения в поколение, – отмечает Николай Николаевич Калмыков. – Конечно же, также важен вопрос об отношении наших граждан к подобным организациям. Недоверие к ним связано с отсутствием должной информированности и вовлеченности населения в общественный процесс. Гражданин может просто не верить в правдивость целей и заявлений, которые идут со стороны НКО. Нам важно предпринять все усилия для повышения доверия к подобным организациям».

Сегодня на региональном и федеральном уровне существует множество правовых механизмов, которые могут оживить некоммерческий сектор. Действенных предложений и решений много: создание реестра благонадежных организаций; предоставление льготных условий для проверенных временем НКО; активное привлечение на региональном уровне общественного экспертного сообщества в законотворческую деятельность; освещение деятельности НКО на федеральном и региональном уровне и многое другое. Только реализация этих мер со стороны государства и активное сотрудничество со стороны НКО способны привести к реальным результатам.





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