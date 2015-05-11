Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 7 апреля 2017 года, 20.08</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/granitsy_realnosti_41777"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41777_new-zealand-679068_960_72.jpg" width=206 alt="Границы реальности" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дина Бабаева</b></span> <span style="font-size: large;">Границы реальности</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как побороть зависимость от гаджетов</font></em></span></p><p>Гаджеты должны были упростить общение между людьми, но вместо этого создали новые барьеры. <a href="http://www.chaskor.ru/article/granitsy_realnosti_41777">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Гаджеты должны были упростить общение между людьми, но вместо этого создали новые барьеры.

Мы общаемся в соцсетях, работаем в таск-менеджерах, даже покупки делаем через интернет. Это удобно, если знать меру. Мы погружаемся в телефоны, планшеты, компьютеры и перестаем жить настоящей жизнью. Все реже встречаемся с друзьями и знакомимся с новыми людьми в офлайне. Реальная жизнь оказывается за пределами нашего мира.

На днях мы собирались с друзьями в кафе. Не виделись пару месяцев. Час оживленной беседы:

«А ты что? А он что? А слышала новость?». Когда все поделились новостями, руки так и потянулись к телефонам. Кто-то хотел «зачекиниться», кто-то — сфотографироваться и прочитать свежие новости в фейсбуке, а кто-то (в десять часов вечера в субботу!) решил ответить на письмо начальника. Следующие три часа я разговаривала не с друзьями, а с макушками их голов.

Если вы хотя бы раз в жизни замечали, как незаметно пролетели два-три часа за просмотром ленты новостей в социальных сетях, эта рассылка для вас.

Жизнь светлячков

Признать, что у вас есть зависимость от гаджетов и социальных сетей непросто. Нам приятно думать, что мы контролируем свою жизнь. И я отрицала этот факт, пока случайно не наткнулась на исследования нью-йоркских ученых. Они опросили людей, в каких случаях те обращаются к телефону. В опросе участвовали не только 20-летние, но и люди старшего возраста, до 45 лет.

Половина опрошенных признались, что предпочитают искать информацию в телефоне, а не задавать вопросы окружающим. Треть притворяются, что заняты мобильным, чтобы избежать нежелательного разговора. Оставшиеся отвечают на сообщения и звонки во время важной встречи или свидания.

В ответах людей я узнала себя и близких. Искать информацию в телефоне удобно. Но на самом деле люди так делают, потому что боятся задать вопрос незнакомцу. Эту причину они и указали в опросе.

Однажды мы с подругой Настей отправились на премьеру спектакля в небольшом

экспериментальном театре и заблудились. Карта в телефоне сообщала, что мы на месте. Но театра не было. Мы уже опаздывали на спектакль, но упорно мучили телефоны в поисках информации.

Так продолжалось до тех пор, пока я не решилась спросить дорогу у прохожего. Настя в это

время стояла в стороне. Как оказалось, она совсем отвыкла общаться с незнакомцами: проще загуглить. Настя, на минуточку, уже пять лет работает журналистом. Ее профессия — общение с людьми.

За собой я тоже замечала, что прячусь от людей в телефоне. Например, на прошлой работе бухгалтер просила отчитаться за командировку. Это не самая важная задача, и у меня до нее не доходили руки. Поэтому я утыкалась в телефон каждый раз, когда встречала бухгалтера в коридоре. А потом оказалось, что ей нужен был не отчет, а всего лишь посадочные талоны, которые передать — дело пяти минут.

Окончательно убедиться, что зависимость от гаджетов — проблема, мне помог управляющий по маркетингу и официальный представитель компании «Гугл» Дэниель Сиберг. В 2010 году он написал книгу «Цифровая диета: как победить зависимость от гаджетов».

Представитель компании-изобретателя очков «Гугл глас» и других технических новинок придумывает способы борьбы с зависимостью от гаджетов. Продавец говорит о вреде своего товара. Мне показалось это абсурдом.

Но все вопросы отпали, когда мы встретились с Дэниелем в прошлом году на конференции о цифровых технологиях в Москве. Он рассказал, что до 2010 года не пропускал ни одной технической новинки: смартфоны, планшеты, подставки-зарядки для телефона в машину, на рабочий стол. Сиберг приходил с работы домой и вместо того, чтобы проводить время с детьми и женой, погружался в электронные устройства.

Жена стала называть его «светлячком», потому что лицо Сиберга круглые сутки освещали экраны гаджетов. Сначала Дэниель относился к этому, как к шутке. Но потом заметил, что жена практически перестала с ним разговаривать. Она не видела в этом смысла, потому что Сиберг ее не слушал. Когда дело чуть не дошло до развода, Дэниель изменил отношение к гаджетам.

Он придумал простые способы, которые помогают управлять гаджетами, а не отказываться от них совсем.

Иллюзия общения

Перед интервью я выложила телефон на стол. Дэниель поинтересовался: «Зачем тебе сейчас телефон?». Я удивилась вопросу и ответила, что жду важного сообщения. «Но мы же сейчас с тобой будем разговаривать. Ты собираешься отвечать на сообщение во время интервью?». Конечно, нет!

А ведь так я делала постоянно.

На прошлой работе раз в неделю мы собирались на летучку. На таких собраниях мы обсуждаем

подготовку номера. Редакторы должны быть в курсе новостей каждого отдела. Если кому-то при подготовке статьи на его тему понадобится помощь другого отдела, мы сможем оперативно решить вопрос.

Обсуждение моих задач занимало минут 10. Следующий час нужно было принимать участие

в обсуждении и быть готовой ответить, если понадобится. Чтобы экономить время, я залезала в телефон, отвечала на письма. Я была уверена, что продолжаю слышать все, о чем говорят.

Однажды во время летучки я получила долгожданный ответ на письмо, отправленное несколько

месяцев назад. Погрузилась в него настолько, что услышала обращение руководителя со второго раза. Я была уверена, что участвую в процессе, но на самом деле, выпала из него.

После летучки начальник вызвал меня к себе и сделал замечание. Ему не понравилось, что

я отвлекалась на телефон. Я доказывала, что не в игрушки играла, а занималась работой. Начальник привел очень важный аргумент: «Быть внимательной на летучке тоже твоя работа».

Человек во время беседы обращается к телефону и выпадает из реальности. Каким бы Цезарем он себя ни считал. Даже если он вас слышит, воспринимает сказанное наполовину.

Согласитесь, не очень приятно рассказывать о проблемах на работе или в семье человеку, который постоянно держится за телефон. О доверительной беседе в такие моменты и не мечтайте.

Сиберг оставляет телефон включенным во время важной встречи, но держит его в кармане. Сообщение или звонок он услышит и ответит, если это действительно важно. Если держать телефон на виду, обновления в социальных сетях отвлекут внимание. Во время встречи это не нужно.

Информационная жвачка

Сиберг указал еще на одну проблему. Когда мы используем гаджеты, мы постоянно находимся в информационном потоке и не можем отдохнуть по-человечески.

Газеты, журналы и образовательные порталы ведут группы в социальных сетях. Туда они выкладывают статьи и новости. Я думала, что теперь могу формировать собственный информационный портал. Достаточно подписаться на интересные СМИ и не придется каждый раз заходить на сайты изданий. Я заблуждалась.

Я подписалась на несколько образовательных порталов с информацией о предстоящих лекциях.

Но сообщения этих изданий и порталов в мою ленту попадали редко. Так я пропустила долгожданную лекцию Владимира Познера. Новость об изменении даты лекции я не увидела.

В фейсбуке у меня 800 друзей. У всех свои интересы и личная жизнь, которой они делятся

в социальной сети. И в этом потоке котиков, кулинарных шедевров и вечеринок нужная информация потерялась.

Информационный поток засасывает. Время, которое вы тратите на просмотр ленты в поиске важной информации, увеличивается. К тому же вы на автомате читаете массу бесполезных новостей, которые попадают вам в ленту. И даже дома, после работы, заставляете мозг обрабатывать новости и не даете ему отдохнуть.

Да, социальные сети оперативно поставляют новости со всего мира, держат в курсе событий. Но при этом выдают поток информации, который переварить невозможно. Как жвачку.

Мятная жвачка

Дома после работы Сиберг использует гаджеты только полтора часа. Первые полчаса выделяет на просмотр ленты в социальных сетях, вторые — на новостные сайты, третьи — на интересные издания. Как только отведенное время истекает, он выключает устройства и до утра к ним не возвращается. Так он остается в курсе событий, но успевает отдохнуть от информационного потока и уделить время родным.

Витамины не помогут

Помимо того что гаджеты создают барьер в личном общении, они негативно влияют на память и сон.

В школе я отличалась хорошей памятью: запоминала стихи с первого прочтения, отрывки

из прозы — с третьего. Сейчас на заучивание цитаты из книги трачу минут пятнадцать. Но на следующий день все равно забываю ее.

Первое время я думала, что это нормально. Просто у детей память лучше. Сиберг столкнулся с такой же проблемой, но нашел ей объяснение. Если долго не использовать одну из функций мозга, она слабеет. Подобно тому, как в ходе эволюции и выхода на поверхность суши у позвоночных исчезали плавники и жабры.

Вы прочитали интересную статью, сохранили ссылку на нее. И забыли. Максимум, что

вы запоминаете — где именно видели информацию. То есть, путь к информации, а не саму информацию.

Очевидное решение — тренировать память: учить стихи, иностранные языки, отрывки из книг. Обычно на это не хватает времени и силы воли. Можно попробовать превратить этот процесс в игру. Например, загрузить приложение для тренировки памяти и заниматься по дороге на работу.

Сиберг нашел другой выход. Он перестал скидывать друзьям ссылки на интересные статьи, а стал пересказывать их своими словами. В сообщениях, либо при личной встрече.

Чтение перед сном — лучший способ побыстрее уснуть. Удобнее держать в руках не тяжелое печатное издание, а электронную книгу или телефон. Я быстро забыла о печатных книгах и переключилась на электронные. Но со временем стала замечать, что никак не могу заснуть. В чем проблема, я не понимала.

Ответ дали норвежские ученные. Они выяснили, что свет передает в мозг сообщение о времени суток. Яркий свет от экранов гаджетов имитирует дневное освещение. Вы включаете гаджет в темной комнате, и ваш мозг думает, что сейчас день. Заснуть становится сложнее.

Сиберг стал отключать устройства на ночь. Телефон он использовал только как будильник. А если не мог заснуть, читал книгу или журнал.

Правила цифровой диеты

Сиберг разработал простые правила, которые помогли ему справиться с зависимостью и не переходить границы реальности. Вот, что он советует:

Не заходите в интернет до завтрака. Мы часто включаем устройства по инерции. Например, утром,

едва открыв глаза, я залезал в телефон, чтобы проверить новости. Но зачем погружаться в информационный поток до того, как хотя бы почистишь зубы? Дайте себе время проснуться и настроиться на рабочий день.

Не берите телефоны, планшеты и прочую технику в спальню. В телефонах встроенный будильник. Это

удобно. Но в таком случае используйте аппарат только как будильник. А лучше купите механический будильник, чтобы не было соблазна утром сразу после пробуждения проверить почту.

Прежде чем опубликовать информацию о своей жизни в социальных сетях, подумайте, кто

ее прочитает. Представьте, что вы встретили всех тех людей, кто находится у вас «в друзьях». Рассказали бы вы эту новость им лично?

Пользуйтесь на работе и дома одним устройством. На каждой новой работе мне выдавали телефон, устанавливали почту и предоставляли компьютер. При этом я пользовался и личными устройствами дома. Мне постоянно приходилось проверять все эти устройства, чтобы не упустить важную информацию. Иногда у меня звонили сразу два телефона одновременно: личный и рабочий. Я испытывал стресс. Сейчас у меня один телефон, один компьютер, одна почта. Письма, звонки и задачи приходят по очереди, а не в одно время. Я перестал нервничать и стал проще и быстрее справляться с работой.

***

Неконтролируемый информационный поток, ухудшение памяти, проблемы со сном и общением — все это приводит к непродуктивности.

Но это вовсе не значит, что нужно выбросить все гаджеты и стать отшельником. Я не призываю отказываться от современных технологий. Они полезны, если использовать их в меру: для работы, общения с близкими, поиска информации. Но не утопать в них часами, перелистывая страницы сайтов в интернете и ленты в соцсетях. Технологии должны работать на нас, а не мы на них.

Источник: megaplan.ru





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