Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 19 мая 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/granit_nauki_dlya_naroda_41949"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41949_6821b8fdf6104761f52adc8376148df50930617.jpg" width=206 alt="Гранит науки для народа" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Боровикова</b></span> <span style="font-size: large;">Гранит науки для народа</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как получить доступ к научным статьям</font></em></span></p><p>Публикация научной статьи — одно из главных событий в научном процессе. С публикацией открытие выходит в мир — его обсуждают и критикуют коллеги, пиарщики пишут пресс-релизы, а СМИ — новости: ученые, мол, доказали. Так открытие в конце концов доходит до широкой публики. К сожалению, исходная публикация для этой самой публики обычно не предназначена: если вы не сидите в институте, у которого есть подписка на журнал, или в крупной библиотеке типа Ленинки, доступ к статье часто будет платным. <a href="http://www.chaskor.ru/article/granit_nauki_dlya_naroda_41949">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Публикация научной статьи — одно из главных событий в научном процессе. С публикацией открытие выходит в мир — его обсуждают и критикуют коллеги, пиарщики пишут пресс-релизы, а СМИ — новости: ученые, мол, доказали. Так открытие в конце концов доходит до широкой публики. К сожалению, исходная публикация для этой самой публики обычно не предназначена: если вы не сидите в институте, у которого есть подписка на журнал, или в крупной библиотеке типа Ленинки, доступ к статье часто будет платным.

Против лома нет приема

Самый популярный способ обойти эту проблему глубоко нелегален и широко распространен. Он называется Sci-Hub. С одной стороны, это простой инструмент для доступа к научным публикациям: в строку поиска нужно вставить адрес статьи, ее название или DOI, и сайт выдаст нужную статью в формате .pdf. В базе данных Sci-Hub более 60 миллионов научных статей, а если какой-то из них там нет, программа автоматически обходит закрытый доступ и достает публикацию. Логины и пароли для обхода ограничений проекту нередко отдают сами ученые, убежденные в необходимости свободного распространения знаний. И это — другая сторона Sci-Hub, который любят, ненавидят и используют по всему миру. Создательница проекта Александра Элбакян считает, что доступ к знаниям должен быть свободным. Крупные издательства, такие как Elsevier, считают, что Александра должна быть арестована, а сайт закрыт. Впрочем, пока что борьба с Sci-Hub не увенчалась успехом.

Более ранний проект, на который изначально опирался Sci-Hub, — Library Genesis. Он не так хорошо работает с научными статьями, зато там можно искать и скачивать книги.

Конечно, нелегальные сайты на то и нелегальные, что используете вы их на свой страх и риск, и к тому же они могут быть в любой момент заблокированы.

Бери, что дают

Впрочем, чтобы приобщиться к науке, не всегда нужно нарушать закон. Например, физики и математики перед публикацией часто выкладывают свои статьи на arXiv.org. Это не научный журнал, где обычно каждую статью читают специалисты и высказывают мнение, стоит ее публиковать или нет, — туда выкладывают очень разные статьи, которые никто не рецензирует. Соответственно, иногда там можно найти что-то совсем загадочное, типа рассуждений на тему топологических свойств рая и количества богов во Вселенной.

Несколько лет назад биологи взяли пример c arXiv.org, который существует с 1991 года, и организовали bioRxiv. Как следует из названия, идея у него примерно та же, только он фокусируется на статьях по биологии и смежным областям.

Часто на таких сайтах есть полные тексты статей, опубликованных в журналах типа Science и Nature, за доступ к которым не надо платить. Для упрощения поиска недавно появилось расширение Unpaywall для браузеров Chrome и Firefox, которое, если вы столкнулись с платным доступом к статье, показывает, есть ли где-нибудь на просторах интернета то же самое, но бесплатно.

В отличие от Sci-Hub, Unpaywall не занимается пиратством и не достает для вас статьи, которых нет в открытом доступе.

Кто платит за открытый доступ

Наконец, есть журналы, которые сами публикуют статьи в открытом доступе. Например, Nature Publishing Group издает Nature Communications и многие другие специализированные журналы, а Американская ассоциация содействия развитию науки, которая издает Science , — журнал Science Advances.

Такие журналы перекладывают финансовое бремя на авторов или институты, в которых те работают. Так, публикация в Nature Communications стоит более 5 тысяч долларов, хотя существуют и более дешевые варианты.

Отсюда возникают подозрения: если ученый должен платить за публикацию своей статьи, то, может, она недостаточно хороша, чтобы быть напечатанной за деньги?

Конечно, крупные издательские дома, такие как Nature Publishing Group, PLoS и другие, отбирают статьи для печати, организуют процесс рецензирования, вычитывают, корректируют и так далее, за что, собственно, и берут деньги.

Однако в этой сфере немало мошеннических журналов, которые не глядя публикуют за деньги любую чушь и плодятся при этом как кролики. До новостей публикации в таких журналах обычно не доходят, но, на всякий случай, их неполный и, к сожалению, уже не обновляемый список можно найти здесь.

Кроме того, при оценке качества журнала стоит принимать во внимание его импакт-фактор — он показывает, как часто цитируются статьи, опубликованные в этом журнале. У известных журналов он высок, например импакт-фактор Nature — 42,351. Если показатель где-то около нуля — это подозрительно, хотя такое бывает и у приличных журналов, пока они совсем новые или недавно сменили название.

Источник: chrdk.ru





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