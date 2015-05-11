Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:28</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/govorite_tishe_i_sosredotochtes_na_sebe_42442"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42442_konflik.jpg" width=206 alt="Говорите тише и сосредоточьтесь на себе" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/psihologiya-lifestyle/2017/09/psihologi-obyasnyayut-kak-sohranyat-spokoystvie-v-spornyih-situatsiyah/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Говорите тише и сосредоточьтесь на себе</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Психологи объясняют, как сохранить спокойствие в спорных ситуациях</font></em></span></p><p>Диана Мушо Гамильтон: «Конфликт сводит на нет работу мозга. Подобному состоянию мы подвергаем себя каждый раз, когда пытаемся защититься в предчувствии угрозы. В противовес животному миру мы не сражаемся, как барсук с койотом и не убегаем, как кролик от лисы. При этом нашим основным импульсом с целью самозащиты выступает автоматическое и наше бессознательное». <a href="http://www.chaskor.ru/article/govorite_tishe_i_sosredotochtes_na_sebe_42442">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Диана Мушо Гамильтон: «Конфликт сводит на нет работу мозга. Подобному состоянию мы подвергаем себя каждый раз, когда пытаемся защититься в предчувствии угрозы. В противовес животному миру мы не сражаемся, как барсук с койотом и не убегаем, как кролик от лисы. При этом нашим основным импульсом с целью самозащиты выступает автоматическое и наше бессознательное».

Конфликт является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Даже наиболее спокойный и с виду собранный человек в определенный момент своей жизни проходит через конфликтные ситуации. Как правило, людям не свойственно контролировать то, по какому сценарию будут разворачиваться дальнейшие события. Единственное, что нам подвластно – это наша собственная реакция. Это вовсе не означает легкое преодоление того самого «автоматического и нашего бессознательного», нет. Но, человеку вполне под силу научиться распознавать, а также признавать и, наконец, управлять своими негативными эмоциями.

Мы в некоторой степени можем переопределить эту врожденную реакцию. Стоит лишь научиться при любой ситуации сохранять спокойствие, особенно в разгар спора.

1. Делайте глубокий вдох-выдох

Способность сохранять спокойствие и сосредоточенность в течение конфликтной ситуации напрямую зависит от умения пребывать в расслабленном состоянии. Несколько поверхностные и неглубокие вдохи являются вполне естественной ответной реакцией организма на полученный стресс. Для того чтобы избавиться от дискомфорта следует практиковать глубокие вдохи, благодаря которым включается здравый смысл. Попробуйте: вдохните глубоко через рот, а через нос выдохните. Такая комбинация приостанавливает выработку гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол.

2. Сосредоточьтесь на собственном теле

Концентрирование на чувственный опыт с выделением физических свойств, что возникают во время конфликтной ситуации, позволяет в сознательной форме видоизменять их. Когда внимание человека переключается на тело, можно ощутить напряженность, неглубокое дыхание и прочее. В тот момент, когда вы заметили напряжение в своем теле, попробуйте максимально расслабить верхние конечности рук и вернуться в состояние нейтральности. Подобная ваша позиция продемонстрирует позитивный настрой, что сможет погасить начавшийся конфликт.

3. Слушайте внимательно

Человеку свойственно выступать инициатором спора в том случае, когда его, как собеседника никто не слушает. Достаточно сложно погасить спор, если вы не слушаете, что вам говорят. Постарайтесь сосредоточить свое внимание на сказанном другим человеком. Не спешите перебить его своими мыслями и замечаниями. Подобная возможность высказаться будет предоставлена вам после того, как выскажется ваш собеседник.

4. Старайтесь задавать вопросы открытого типа

Открытая форма вопросов крайне важна при желании урегулировать спор. К тому же это является показателем того, что вы внимательно слушаете, проявляете уважение к собеседнику, который в процессе диалога учиться формулировать собственную точку зрения. Далеко не всем удается сразу научиться задавать так называемые открытые вопросы. При этом важно не задавать простые вопросы, что подразумевают короткие ответы по типу: да/нет. Куда важнее применять вопросительные конструкции с вхождением таких слов, как почему, зачем и т. д. Попробуйте прямо сейчас, обращая внимание на разницу в словах.

5. Старайтесь говорить тихо

Наиболее простой способ уйти от обострения конфликта – это повысить тон голоса либо наоборот, понизить его. При этом важно понимать, что громкость и тон голоса связаны с артериальным давлением. При достижении его высоких показателей, человеку становится труднее понять смысл сказанных вещей. Постарайтесь рассеять гнев собеседника, не повышая голоса. Только так вы сможете передать чувство полного спокойствия.

6. Мы согласны, что мы не согласны

Далеко не каждая конфликтная ситуация имеет конечный результат, что устраивал бы обе стороны. Для того чтобы ситуация не усугубилась, постарайтесь устраниться из данного разговора.

Согласно закону, что носит название межличностного конфликта, в нем присутствует два участника.

Самоустранение подразумевает несколько причин, когда враждебность собеседника набирает обороты, и общение постепенно заходит в тупик.

К примеру, если вы не считаете себя признанным гуру самосознания, в определенный момент спора вы действительно можете обозлиться. Человек является существом эмоциональным, что может быть умело использовано, как во вред, так и на пользу. Если вы будете следовать хотя бы нескольким из вышеперечисленных советов, то сможете чувствовать себя уверенно при любом конфликте. Своим поведением вы сумеете обрести доверие в глазах посторонних людей, демонстрируя спокойствие и уравновешенность своего характера.

Источник: cluber.com.ua





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