Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 25 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/gosudarstvennyj_heppi_mil_41576"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41576_base_3ca9176cf.jpg" width=206 alt="Государственный хэппи мил" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Государственный хэппи мил</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как японских школьников приучают к здоровому питанию</font></em></span></p><p>В японской школе обед можно считать частью учебного процесса. Первую государственную программу школьных обедов в Японии приняли после войны, чтобы спасти детей от голода, с тех пор она действовала постоянно, а с 2004 года все японские школы по закону обязали участвовать в программе «Секуику», которую можно перевести как «Учимся правильно питаться». <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15840-gosudarstvennyy-kheppi-mil-kak-yaponskikh-shkolnikov-priuchayut-k-zdorovomu-pitaniyu>T&P</a> опубликовали отрывок из книги «Самые здоровые дети в мире живут в Японии» издательства «Синдбад», в которой Наоми Морияма рассказывает, как японское общество столько лет противостоит фастфуду и формирует культуру здорового питания. <a href="http://www.chaskor.ru/article/gosudarstvennyj_heppi_mil_41576">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В японской школе обед можно считать частью учебного процесса. Первую государственную программу школьных обедов в Японии приняли после войны, чтобы спасти детей от голода, с тех пор она действовала постоянно, а с 2004 года все японские школы по закону обязали участвовать в программе «Секуику», которую можно перевести как «Учимся правильно питаться». T&P опубликовали отрывок из книги «Самые здоровые дети в мире живут в Японии» издательства «Синдбад», в которой Наоми Морияма рассказывает, как японское общество столько лет противостоит фастфуду и формирует культуру здорового питания.

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Подавляющее большинство современных детей ежедневно потребляет вредные для здоровья высококалорийные продукты. Многие жить не могут без газированных напитков и сладостей. Далеко не в каждом городе оборудованы безопасные тротуары и велодорожки, по которым дети могли бы ходить в школу пешком или ездить на велосипеде. У школьников все меньше свободного времени — они часами сидят за уроками, а потом спешат к телевизору или за компьютер. Наши дети постепенно теряют свободу, порабощенные гаджетами и сверхнасыщенной школьной программой. Отсюда — постоянные стрессы, снижение работоспособности, проблемы со здоровьем. Такова реальность мира, в котором мы живем, и Япония в этом смысле — не исключение.

Правда, у маленьких японцев есть один секрет, который помогает им оставаться самыми здоровыми детьми в мире. Это унаследованная от поколений предков модель здорового пищевого поведения. Вы тоже можете взять ее на вооружение начиная прямо с сегодняшнего дня.

Школьное питание

Миллионы японских детей каждый день обедают в школе. Школьный обед называется «гакко кюсеку» и входит в государственную программу, которая действует на протяжении больше 60 лет.

В рамках программы дети начиная с первого класса:

— получают на обед определенный набор блюд, приготовленных из свежих продуктов, произведенных в той местности, где расположена школа;

— узнают, как выращивают овощи и фрукты, и регулярно посещают близлежащие фермы;

— помогают готовить еду и по очереди накрывают на стол;

— едят вместе с одноклассниками каждый день в одно и то же время;

— помогают убирать со стола после еды.

Участие детей в приготовлении обеда — это нормальная привычная практика. В отличие от принятого в школах некоторых других стран принципа «шведского стола», в Японии все дети едят одно и то же, зато меню меняется каждый день и всегда состоит из вкусных и полезных блюд. Школьники с удовольствием лакомятся пибимбапом по-корейски (это рис с мясом и овощами), цыпленком тандури по-индийски, итальянскими спагетти пескаторе с морепродуктами или супом минестроне из сезонных овощей. За качеством продуктов строго следит школьный диетолог. В Японии участниками программы «Гакко кюсеку» являются 94 % начальных и средних школ.

Когда я училась в японской школе, у нас действовала программа «Кюсеку тобан». Начиная с 6 лет нас понемногу привлекали к дежурству по кухне. Мы надевали поварские колпаки и халаты, относили в класс подносы, тарелки и палочки и сами раскладывали горячую пищу для одноклассников. Затем относили посуду обратно на кухню и протирали столы. «У японцев есть выражение «есть из одной кастрюли», — говорит директор школы Кимико Коесу. — Оно означает, что дружеские связи между людьми завязываются в том числе и за общей трапезой. Именно к этому мы приучаем наших детей».

Национальная японская кухня

Государственная программа школьных обедов была принята в первые послевоенные годы, когда в стране царила экономическая разруха. Это помогло спасти от недоедания тысячи и тысячи детей. Сегодня перед японским обществом стоит другая проблема. Из-за широкого распространения сети фастфуда множатся случаи пищевых расстройств и детского ожирения. В 2004 году в Японии был принят государственный закон об обязательном введении в школах программы «Секуику» («Учимся правильно питаться»).

Школьное меню обычно включает блюда из местных продуктов самого высокого качества; жареные продукты и десерты присутствуют, но в минимальных количествах. Директор одной из начальных школ Токио Тацудзи Сино говорит, что дети часто просят родителей приготовить для них те же блюда, что они ели в школе, и родители обращаются в школу за рецептами. Японцы с такой теплотой вспоминают, как они вместе готовили и ели школьный обед, что сегодня в некоторых ресторанах появилось меню «кюсеку».

Программа «Секуику» учит детей любить природу и с благодарностью относиться к тем людям, которые выращивают прекрасные продукты и готовят из них еду. Школьники узнают, как нужно вести себя за столом, и приобретают навыки общения и взаимопомощи. Все это помогает им в дальнейшей взрослой жизни. Школы часто приглашают к детям фермеров и специалистов по питанию, которые проводят с ними занятия на такие, например, темы: «Не покупай полуфабрикаты», «Натуральная еда лучше фастфуда», «Ложись пораньше, вставай пораньше и не пропускай завтрак».

В 2010 году правительством Японии проводилась проверка способностей к обучению детей 11–12 лет. По ее результатам выяснилось, что дети, которые плотно завтракают, показывают лучшие успехи в изучении родного языка и математики.

Откуда берется то, что мы едим?

На школьных уроках детям рассказывают, как ловят рыбу, как выращивают овощи и фрукты, как производят остальные съедобные продукты. Школьники принимают участие в фестивалях, организуемых силами местных фермеров. Детям объясняют, в чем состоят особенности традиционного японского меню «итидзу-сансаи» (суп плюс три дополнительных блюда). При многих школах есть свои огороды, и ученики самостоятельно выращивают некоторые овощи.

Вот что рассказала канадская журналистка Даниэль Нерман, совершившая ознакомительную поездку по японским школам: «Мне довелось наблюдать, как ученики начальной школы «Саня», расположенной в токийском пригороде Сугинами, везли из кухни тележки с горячими кастрюлями. На всех детях были поварские колпаки, на лицах — маски. В классе они быстро разлили по пиалам суп мисо и разложили по тарелкам другую еду. Все без исключения, и ученики, и учитель, получили одинаковый набор блюд. Я не заметила, чтобы кто-то из детей сморщился или еще как-либо проявил недовольство, — все уплетали обед с завидным аппетитом. Затем одна девочка вышла вперед и перечислила овощи, из которых он был приготовлен. Остальные нарисовали их на небольших листках бумаги, а листки прикрепили к висящей на стене карте Японии, в зависимости от того, где они были выращены. Картинки с изображением черного винограда и имбиря уверенно заняли на карте то самое место, где находилась школа, — все дети знали, что виноград и имбирь выращивают у них по соседству».

Из всего сказанного мы можем сделать следующий вывод: в Японии школьный обед — не перерыв между уроками, а часть учебного процесса. […]

Важнее всего — участие

Медики подтверждают: если позволять детям с раннего возраста принимать участие в приготовлении пищи, они растут менее капризными и охотнее едят овощи и другие полезные продукты.

К сожалению, сегодня далеко не каждой семье удается каждый вечер собираться за общим столом. Многие родители работают допоздна, дети загружены уроками. Тем не менее мы должны использовать любую возможность, чтобы как можно чаще устраивать семейные трапезы. Об их пользе говорит не только наш личный опыт, но и результаты последних научных исследований в области здорового питания.

В ноябре 2014 года журнал Pediatrics опубликовал статью «Детское ожирение и динамика межличностных отношений», в которой доказывается прямая зависимость между частотой совместных трапез родителей с детьми и снижением риска ожирения у детей.

Согласно данным Центра семейной психологии при Университете Пердью, 80 % родителей придают большое значение совместному с детьми застолью, но лишь 33 % удается устраивать его ежедневно. Между тем установлено, что у детей, регулярно принимающих пищу в обществе родителей, улучшаются навыки общения, обогащается речь и повышаются познавательные способности.

В ходе исследования, проводившегося под руководством доктора Блейка Боудена на базе детской больницы Цинциннати и посвященного изучению связи между образом жизни семьи и социальным поведением ребенка, были опрошены 527 подростков. Выяснилось, что дети, которые ужинают вместе с родителями хотя бы 5 раз в неделю, проявляют гораздо меньше интереса к курению и употреблению спиртных напитков. Они более эмоциональны, хорошо учатся и имеют ровные отношения со сверстниками. Эта закономерность проявляется независимо от пола ребенка, а также состава и социального положения семьи.

Профессор Университета Миннесоты диетолог Дайан Ноймарк-Штайнер вместе с коллегами провела опрос среди 5 тысяч школьников, принадлежащих к разным этническим и социально-экономическим группам, с целью выявить связь между привычкой есть в кругу семьи и предпочтением тех или иных видов продуктов. Подростки, которые часто ужинают с родителями, употребляют в пищу больше фруктов, овощей, зерновых, а также продуктов, богатых белком, кальцием, железом, клетчаткой, витаминами A, C, E, B6 и фолатами. Они пьют меньше газированных напитков. Девочки реже проявляют озабоченность лишним весом и меньше увлекаются всевозможными «чудо-диетами».

Мудрость родителей, сделаем мы вывод, заключается в том, чтобы превратить кухню в уютное для детей место, где не просто разогревают быстрозамороженную еду, а готовят вкусные и полезные блюда из качественных продуктов. Тогда мы можем быть уверены, что наши дети, став взрослыми и покинув отчий дом, будут правильно питаться и надолго сохранят здоровье.

Источник: theoryandpractice.ru





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