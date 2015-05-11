По оценкам специалистов, к 2050 году население Земли достигнет 9,7 миллиарда человек. Уже сегодня каждый день 795 миллионов человек ложатся спать голодными. Решить проблему голода в мире нелегко, но достижение этой цели можно ускорить с помощью инновационных вертикальных ферм древовидной формы.
Согласно данным Fast CoExist, урбанистические небесные фермы Urban Skyfarm представляет собой гигантский небоскрёб, спроектированный в виде дерева. По замыслу архитекторов Aprilli Design Studio, его стволом является крытая гидропонная ферма, на легковесных платформах которой можно выращивать большое количество фруктов и овощей. В верхней части этой высотной структуры устанавливаются солнечные панели и ветровые турбины; эти возобновляемых источники энергии будут способны полностью обеспечивать функционирование фермы.
Помимо возможности выращивания на 10 гектарах фруктов и овощей, небесная ферма Skyfarm будет также использовать дождевую воду, отфильтровывая её в биоинженерных сооружениях. Это действительно один из самых передовых проектов.
Архитекторы Стив Ли и Си Юн Парк говорят: «Наш проект вертикальной фермы предусматривает создание независимой открытой структуры, где можно заниматься исключительно сельскохозяйственной деятельностью и использовать такие экологически чистые технологии, как возобновляемые источники энергии, очистка воздуха и фильтрация воды».
Первую высотную ферму планируют возвести в Южной Корее в центре Сеула. По словам проектировщиков, это будет идеально место, так как это довольно развитый район с очень плотной застройкой, который в течение длительного времени сталкивался с разного рода экологическими проблемами в результате быстрой урбанизации.
«При помощи гидропонной технологии для сельского хозяйства в этом пространстве можно эффективно разместить более 5 тысяч фруктовых деревьев. Вертикальное фермерство это не просто вопрос экономической целесообразности, ведь оно позволяет иметь больше деревьев, чем в обычных городских парках, помогая решать такие экологические проблемы, как загрязнение воздуха, сток грунтовых вод и эффект локального перегрева, и обеспечить экологический баланс в условиях города», — утверждают архитекторы.
При строительстве высотных ферм предусматриваются возможности для создания общественных садов и парков и даже фермерского рынка, чтобы удовлетворить спрос горожан на свежие продукты питания.
Сеул является идеальным местом для первой городской небесной фермы, так как свежие яблоки в местных супермаркетах могут стоить больше 20 долларов. Кроме того, правительство уже начало инвестировать в вертикальное фермерство.
Ли и Парк заключают: «Мы считаем, что вертикальным фермам будет уделяться больше внимания, и мы надеемся, что предложенный прототип будет активно обсуждаться. Высотные фермы на самом деле это не только отличный способ борьбы с дефицитом продуктов питания в будущем, но и важная стратегия для решения многих экологических проблем, связанных с урбанизацией».
Источник: gearmix.ru
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