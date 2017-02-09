Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 12 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/gomeopatiya_goroskopy_glyuten_41502"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41502_0000.jpg" width=206 alt="Гомеопатия, гороскопы, глютен" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=https://um.plus/2017/02/09/gomeopatia/>um.plus</a></b></span> <span style="font-size: large;">Гомеопатия, гороскопы, глютен</span></p><p>Все прошли через гороскопы. Карты Таро. Репейное масло. Сок из протертого сырого картофеля для лечения язвы желудка. Прошли через монодиеты (гречка две недели). Через все эти книжки типа “Счастье — поверь в свой успех” и все в таком роде. А, еще приметы. “Ключи не клади на стол – денег не будет”. Скажите честно — вы смотритесь в зеркало, если вернулись домой, потому что забыли бумажник? <a href="http://www.chaskor.ru/article/gomeopatiya_goroskopy_glyuten_41502">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Все прошли через гороскопы. Карты Таро. Репейное масло. Сок из протертого сырого картофеля для лечения язвы желудка. Прошли через монодиеты (гречка две недели). Через все эти книжки типа “Счастье — поверь в свой успех” и все в таком роде. А, еще приметы. “Ключи не клади на стол – денег не будет”. Скажите честно — вы смотритесь в зеркало, если вернулись домой, потому что забыли бумажник?

Суеверия забавны, если тебе тринадцать лет (и лучше, если эти тринадцать пришлись на 80-ые. 80-ые потому, что тогда у людей была еще искренняя вера в чудеса

В наши дни эти чудеса нас окружают. Вай-фай, смартфоны, банковские карты, в конце концов. Социальные сети.

Вопрос: “Кто ты по гороскопу?” я лично считаю шуткой. Мне кажется, что это человек ерничает, я смеюсь. Но нет же. Они, правда, хотят узнать, кто я по гороскопу. Или вот читаешь интервью очень умной женщины, а она такая: “…тра-та-та, это, наверное, потому, что по гороскопу я Телец”. Ой.

По какой-то причине людям нужно верить во всякую ерунду. В то, что сыроедение поможет им… не знаю, честно говоря, чем это даже гипотетически поможет кому-либо, но я уверена, что у сыроедов есть некая цель.

Другие ходят на тренинги, где им повторяют настолько избитые истины, что такой пошлости даже от собственной бабушки не услышишь.

Кто-то верит в эту злосчастную гомеопатию, в маленькие сладкие шарики. Потому что “когда я была крошкой, от сахарных шариков и компрессов из воды прошла аллергия на клубнику”

У меня тоже была аллергия на клубнику в детстве. Покрылась пятнами, потом организм привык, иммунитет укрепился – и все прошло.

Это довольно занятно – наблюдать, как люди придумывают себе языческие культы. Несчастный глютен. В те времена, когда глютен был французскими батонами и пончиками, люди боялись всего лишь растолстеть. Но сейчас глютен – это яд, это соляная кислота вместе с цианистым калием, это межпланетный паразит, пожирающий наши души. Стоит лишь заглянуть в пару открытых источников в интернете, чтобы узнать – вся шумиха вокруг глютена изначальна была лишь предположением.

Или этот бедный глютамат натрия. Это соль! Соль! “Без усилителей вкуса” — пишут мне в магазине. Это они про их кулинарию. Но, детки, я пробовала, я знаю, что в их супах и котлетах есть соль, есть перец. И это все, вот сюрприз, усилители вкуса. Такие же смертельно опасные, как ваш глютамат натрия.

Я понимаю, что для тех, кто жизнь кладет, спасая себя и близких от всяких там усилителей – им важна не истина, а вера.

Они верят, что делают себе лучше – и вот им хорошо. (Не всегда, конечно, так уж хорошо, но не схватишь же за руку каждого пьяницу, наркомана, обжору, и так далее).

Не спорю, что вера – это важно. В Иисуса, в пищевые добавки, в одежду из переработанных отходов.

Но неприятно, если вера все же глупость или если она подрывает здоровье.

Можно верить в какой угодно сахар с травками, но холеру приправами не вылечишь. От пневмонии не спастись никакими шариками или там отваром ромашки.

Верить в ерунду можно факультативно. Вне основной программы. А в базе у нас история человечества, в течение которой люди гибли от грязной воды, от вирусов и бактерий, против которых не было лекарств, от доморощенной медицины.

Гороскопы, конечно, здоровью не вредят, но от них ущерб все же есть. Вот некоторые отдают приличные деньги за всякие астрологические прогнозы. “Обманываться рад” – да и ладно, но когда важные решения принимают, потому что “прогноз так сказал”, то так можно и разориться (знаю случаи). Это уже не забава, а гэмблинг.

И у меня был период, для которого состояние ума “а не сходить ли к гадалке” казалось нормальным. Ни к каким гадалкам я, конечно, ни разу не ходила, но сама идея не казалось тогда дикостью.

Единственный раз, когда я была у гадалки – так это в гостях, нас с отцом привели в Кёльне к одной подруге друга. Не гадать, само собой, а просто выпить/закусить (папе – вино, мне – лимонад). Эта гадалка, она очень флиртовала с одним художником, а он ее как-то резко отбрил – и она тут же предсказала ему на картах смерть и нищету. Он жив здоров, и совсем не беден до сих пор – а уж лет двадцать прошло, если не больше.

Сейчас же я считаю себя достаточно образованной и взрослой для того, чтобы во всякое сверхвозможное верить только если оно в кино или в книгах.

У меня есть опыт, и он меня уверяет, что от расстройства желудка помогают таблетки, а не отвар зверобоя, от изжоги – тоже пилюли, а не пищевая сода.

Я точно знаю, что раны лучше протирать спиртом, а не прикладывать к ним лопухи, и что “кефирная диета” — это фантазия психопатки-анорексички, а планы на неделю зависит лишь от меня, а не от Марса в Сатурне, и что дата рождения никак не связана с моим характером, и что я скорее типичная “избалованная папина дочка” с депрессией и нарциссическими комплексами, чем типичный “знак гороскопа”. Я не стучу по дереву, не скрещиваю пальцы и не желаю “ни пуха, ни пера”. Мне нравится быть разумной и хорошо эрудированной.

И мне даже жаль всех тех, кто верил, так чисто и неподдельно верил в эту гомеопатию, в эти травки, в морковку в анальном проходе (это из целителя Малахова), в урину, в письма счастья, в настой мухомора, в эру Водолея.

Я никогда не верила в Дед Мороза (точно знала, что подарки покупает папа), мне не понять этого крушения иллюзий. Мои суеверия – алкоголь и шопинг, да и то периодами.

Я восторгаюсь чудесами науки, энигмой творческого начала, магией современной медицины. Я – мелкая мошка в сравнении с теми, кто изобрел электричество, пенициллин, самолет. Мне достаточно верить в великие умы и блестящие открытия, а не увлекаться всяким псевдо-религиозным мусором и прочим шарлатанством, которое превращает человека разумного в человека-идиота, который пьет собственную мочу и занимается сексом с деревьями.

Иллюстрация: коллаж на основе иллюстраций cpjobs.com и depositphotos.com.

Источник: um.plus





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