Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/golosa_proshlogo_42535"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42535_59c6d0078b8a875858f50d9.jpg" width=206 alt="Голоса прошлого" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Голоса прошлого</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Крупнейшие аудиоархивы всего мира в открытом доступе</font></em></span></p><p>В чудовищно быстром мире подчас сложно выделить время и на отдых, и на образование. Крупнейшие архивы музыкальных произведений, записей радиопередач и истории литературы могут предоставить эту возможность. <a href="http://www.chaskor.ru/article/golosa_proshlogo_42535">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В чудовищно быстром мире подчас сложно выделить время и на отдых, и на образование. Крупнейшие архивы музыкальных произведений, записей радиопередач и истории литературы могут предоставить эту возможность.

Данные архивы будут особенно интересны искусствоведам, историкам, музыкантам и журналистам. Здесь вы сможете прослушать фольклорную английскую музыку, посмотреть ноты различных произведений и услышать их онлайн, а также изучить фотографии музыкального оборудования и биографии их авторов.

Аудиоархив Британской библиотеки

О проекте

В 2009 году Британская библиотека опубликовала свой обширный архив фольклорной и традиционной музыки в открытом доступе – бесплатно и доступно для всех. Всего там было около 28,000 записей, что, по оценкам газеты The Guardian, равнялось около 2,000 часов пения, разговоров, ударов, звонов и множества иных звуков.

Уникальный архив, озаглавленный просто и важно – «Звуки» – также содержит уникальную коллекцию аудиозаписей акцентов и диалектов, звуков природы, поп-музыки, классической музыки, «карты звуков», устную историю, историю звукозаписывающей индустрии, записи произведений литературы и исполнения театральных пьес.

В онлайн доступе находится около 80,000 аудиозаписей, что, однако, представляет собой лишь часть обширной коллекции уникальных аудиозаписей Британской библиотеки.

Тип материалов

Аудиозаписи и фото звукозаписывающего оборудования.

Что интересного

Любители истории будут рады обнаружить там большую коллекцию фотографий звукозаписывающего оборудования – с 1877 года и до 1992 года. Например, фонограф Эдисона.

Правовой статус

Часть контента доступна по лицензии Creative Commons и Public Domain.

Страна

Великобритания.

Оператор

Британская библиотека.

Музыкальная коллекция в библиотеке Europeana

О проекте

Музыкальная коллекция портала Europeana предлагает всем пользователям интернета возможность посмотреть на оригинал нот некоторых знаменитых произведений, бесплатно прослушать их различные исполнения и одновременно ознакомиться с биографией композитора.

Партнеры проекта – музыкальные эксперты со всей Европы – тщательно отбирали для коллекции музыкальные записи, ноты, изображения музыкальных инструментов, книги о музыке и другие материалы, относящиеся к музыке.

Тип материалов

Аудиозаписи и партитуры.

Что интересного

Музыкальная коллекция Europeana находится в стадии тестирования, так что любой желающий может помочь дальнейшему развитию проекта, ответив на вопросы о качестве сервиса и удобстве дизайна портала. Коллекция продолжает пополняться, но уже сегодня на сайте доступно около 61,000 музыкальных композиций со всей Европы.

Правовой статус

Часть контента защищена авторскими правами, часть доступна по лицензиям CCBY (10,973), CCBY-SA (30), CC BY-NC-SA (14,596), CC BY-NC-ND (10,489), CC BY-NC (4,850).

Страна

Нидерланды.

Оператор

Музыкальная коллекция Europeana создана в рамках проекта Europeana Sounds при сотрудничестве с Musical Instruments Museums Online.

Архив Алана Ломакса

О проекте

Алан Ломакс – известная фигура в американской культуре. Путешествуя по стране и за её пределами, Алан Ломакс находил и записывал музыкантов-любителей, сохраняя и передавая фолк и блюз музыку следующим поколениям.

В конце 1930 и в 1940-х годов Ломакс продолжает путешествовать, активно записывая песни, анекдоты, истории, интервью, создавая фильмы и радиопередачи, которые открыли для тогдашних жителей Нью-Йорка блюз, фламенко, калипсо и южные баллады, до тех пор относительно неизвестные.

Впоследствии из всех этих записей был создан архив, который на данный момент доступен онлайн.

Тип материалов

Аудиозаписи и видеозаписи.

Что интересного

Всего архив Алана Ломакса насчитывает более 17,000 записей. Некоторые из них также выложены на Youtube.

Правовой статус

Права на аудио-, фото- и видеоматериалы, содержащиеся в цифровом каталоге и на веб-сайте, управляются различными издателями, звукозаписывающими лейблами, коллекционерами, поместьями и другими правообладателями.

Любое коммерческое или некоммерческое использование должно быть устранено конкретными правообладателями.

Страна

США.

Оператор

Association for Cultural Equity.

Архив Noise-Arch

О проекте

Канадец Майк Драйер пожертвовал представителям портала Archive.org более 400 кассет из своей коллекции в 2009 году. На оцифровку этой горы пленок у энтузиастов Марка Лафида и Грэхама Стюарта ушло почти шесть лет. Зато теперь послушать кассеты бывшего радиоведущего и поразглядывать их обложки можно на прекрасно оформленной странице огромного интернет-хранилища.

Тип материалов

Аудиозаписи и изображения.

Что интересного

Весь архив можно скачать с помощью торрентов или по прямой ссылке.

Правовой статус

Неизвестен.

Страна

США, Египет, Нидерланды.

Оператор

Archive.org.

Open Society Archives

О проекте

История архива OSA началась во времена холодной войны с подшивок публикаций самиздата и всевозможной запрещенной в те годы литературы. Директор Иштван Рев рассказывает, что и по сей день архив специализируется на систематизации запрещенных документов.

В архиве Радио Свободы содержатся записи 1953–1995 годов. Каждый желающий в любое время суток отныне сможет без помех воспользоваться архивом Радио Свобода, включающим новости и политические программы, чтение в эфире запрещенной в СССР литературы, поэтические чтения.

Тип материалов

Аудиозаписи.

Что интересного

Всего коллекция включает более 10 тысяч часов вещания.

Правовой статус

Неизвестен.

Страна

Венгрия.

Оператор

Центрально-европейский университет.

Maryland Institute College of Art's Decker Library

О проекте

Колледж искусств института Мэриленда (MICA) создал цифровой архив, в котором выложил редкие аудиозаписи Уильяма Берроуза, Чарльза Буковски, Аллена Гинзберга и других известных представителей американской культуры 20 века.

Сотрудники колледжа оцифровали и передали порталу Archive.org «коллекцию редких и до сих пор не опубликованных аудиозаписей», охватывающих период с 1960-ых до 1990-ых. Речь идет о более чем 700 записей: чтение прозы и поэзии, лекции по искусству и дизайну, дискуссии о культуре и расе, и многое другое.

Тип материалов

Аудиозаписи.

Что интересного

В выложенной коллекции имеется двухчасовая запись Алена Гинзберга, читающего стихи в 1978 году, и несколько записей дискуссий, где он принимал участие. В коллекции также имеются аудиозаписи Уильяма С. Берроуза, Амири Барака, Эн Вальдман и ряда других американских поэтов 20 века.

Правовой статус

Неизвестен.

Страна

США, Египет, Нидерланды.

Оператор

Колледж искусств института Мэриленда (MICA).

Источник: noosphere.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: