В 1932 – 1933 годах голодом в СССР была охвачена территория с населением в 65,9 миллионов человек. От недоедания погибли, по разным оценкам, до 8 миллионов. В Советском Союзе эта тема была впервые освещена лишь к концу перестройки. Причиной гуманитарной катастрофы стали, во многом, принудительные хлебозаготовки и повсеместная коллективизация.
В январе 1934-го центральный комитет помощи жертвам голода в России под руководством митрополита Антония направил письмо в международный комитет Красного Креста. «Все чаще происходят случаи людоедства. Страшный голод опустошает деревни, уменьшает население многих городов на 50%», – сказано в послании.
Письмо центрального комитета помощи жертвам голода в России в международный комитет Красного Креста о механизме организации помощи голодающим. 15 января 1934 г.
2/15* января 1934 г.
Многочисленные сведения о страдающем от голода населении юга России стали причиной создания комитета, целью которого является помощь нашим несчастным соотечественникам. Подобные комитеты были организованы благодаря инициативе русской православной церкви. Главой этих комитетов является Центральный комитет в Белграде, почетный президент этой организации — Его Святейшество патриарх Варнава Сербский.
Мы не сомневаемся, что Международный Красный Крест, имея благородной целью великодушную помощь страдающим всех стран мира, обратит свое внимание и сострадание на проблему царящего на российских территориях голода. За последние месяцы сотни писем из России публиковались в газетах. В Германии и в Болгарии прошли выставки, целиком посвященные голоду, а в Берлине целую витрину занимали подлинные письма немецких колонистов, показывающих, что их авторы страдают от ужасного голода. Голод достиг такого масштаба, что все чаще происходят случаи людоедства. Мы можем предоставить в распоряжение Международного Красного Креста много подтверждающих это материалов. Нужно отметить, что страшный голод опустошает деревни, уменьшает население многих городов на 50%, что также подтверждается советником немецкого посольства в Москве г-м Отто Шиллером, евреем г-м Гарри Лангом и его женой, корреспондентами еврейской газеты «Форварде» («Vorwarts») (Нью-Йорк). Наконец, неопровержимым доказательством существования голода служит тот факт, что русские эмигранты из Европы вынуждены отправлять родственникам в Россию продукты питания. Простая нехватка продуктов в стране не потребует подобной помощи. Никому в голову не придет отправлять кило или два муки во Францию или в Швейцарию. Нужно также понимать, что те немногие продукты, что есть в России, распределяются среди определенной части населения, в то время как такая многочисленная категория, как «кулаки», а также клирики абсолютно лишены рациона.
Все вышесказанное можно подтвердить многочисленными доказательствами, которые мы передадим в Комитет Красного Креста через нашего представителя, архиепископа С. Орлова.
Мы надеемся, что, убежденный этими неопровержимыми данными по поводу наличия в России ужасного голода, еще более серьезного, чем голод 1921 г., Международный Красный Крест организует акцию помощи в самом широком смысле.
Мы прекрасно понимаем, что подобное решение может быть принято после предварительных переговоров и изучения новых неопровержимых доказательств. Но хочется надеяться, что это благое намерение может значительно помочь несчастным голодающим, даже если оно будет реализовано в скромных масштабах.
Однако, если организовать все это обычным способом, то есть послать деньги через Торгсин, то слишком большой процент будет изъят из них в счет уплаты советских налогов. Поэтому мы просим Международный Красный Крест взять на себя функцию посредника и передать наши разнообразные посылки под Вашей печатью и через Вашего представителя в СССР.
Президент митрополит Антоний
Секретарь граф Орлов
Голод в СССР 1929−1934. Том 3. Лето 1933 — 1934 гг. М.: МФД, 2011. Стр. 528−529
Источник: diletant.media
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