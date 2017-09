Главные сериалы этой осени

За что мы любим осень — так это за то, что все каналы открывают свои потайные сундуки, чтобы начать телесезон с премьер сериалов и долгожданных новых серий. Чтобы вы не растерялись, мы составили для вас программу просмотров.

5 сентября

«Американская история ужасов: Культ» / American Horror Story: Cult

Старт 7 сезона (FX)

Все чаще можно услышать мнения фанатов, что «AHS уже не тот». Возможно «Культ» вернет себе преданных поклонников и присоединит к их стану новичков, потому что начинается 7 сезон как минимум любопытно: с ночи выбора президента США в 2016 году. Как только ведущий теленовостей сообщает, что, согласно подсчетам, новым лидером государства стал Дональд Трамп, в доме, где проживают главные герои, начинается любимый всеми макабр. Из старой гвардии «AHS» в «Культе» играют Сара Полсон и Эван Питерс, будут ли еще какие-либо сюрпризы, не сообщается. Известно, что Трамп и Хиллари Клинтон вряд ли будут прыгать по чердакам и скрипеть половицами, но в телевизоре у героев политики будут сидеть чуть ли не постоянно (так и хочется представить себе, что было бы, если «Культ» добрался до адаптации на российском телевидении).

10 сентября

«Орвилл» / The Orvill

Старт 1 сезона (FOX)

Если знать, что «Орвилл» — это проект юмориста-похабника (точнее, лучшего юмориста и лучшего похабника современности) Сета МакФарлейна, начинаешь ждать отличную комедию. Если знать, что «Орвилл» — это название космического корабля, команду которого составляют как люди, так и инопланетяне, понимаешь, что это будет очередная пародия, на этот раз явно на «Стартрек». Если добавить, что первую серию поставил Джон Фавро, то в голове начинают вырисовываться приключения с массой комических отступлений и камео мировых звезд.

10 сентября

«Вершина озера» / Top of the Lake: China Girl

Старт 2 сезона (Sundance Channel, Hulu)

Вы ведь тоже, как и мы, четыре года назад посчитали британско-австралийский фильм мини-сериалом, не требующим продолжения? Но нет, сериал «Вершина озера», в свое время названный «Твин Пиксом» XXI века, награжденный «Золотым глобусом» и «Эмми», возвращается с новым шикарным кастом, в который вошли, помимо прочих, Николь Кидман и Гвендолин Кристи. Точнее, уже вернулся: первые показы второго сезона состоялись в этом году на Каннском фестивале. Что означает подзаголовок «Китаянка», мы пока не знаем, поэтому с нетерпением ждем продолжения.

15 сентября

«Сначала они убили моего отца» / First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers

(Netflix)

«Сначала они убили моего отца» — это, строго говоря, не сериал, а кино, но с остальным списком его роднит то, что премьера состоится на Netflix. В остальном — это экранизация мемуаров Лун Ун про тоталитарный режим Красных кхмеров, установленный в Камбодже во второй половине 70-х. Это все, конечно, серьезно, но большинству важнее, что режиссером этого двухчасового эпика стала Анджелина Джоли.

21 сентября

«Готэм» / Gotham

Старт 4 сезона (FOX)

Пока DC решает невероятные проблемы со своей кинематографической вселенной, на телевидении у них дела идут куда лучше. Что нам обещают в новом сезоне «Готэма»? Во-первых, Дэвид Мозуз (исполнитель роли Брюса Уэйна) и Камрен Бикондова (Селина Кайл) за время пути успели подрасти. Того и гляди скоро доберутся до возраста Джеймса Гордона, который до сих пор еще, что удивительно, живой и держит на себе весь исполинский сериал FOX. Что еще? Брюс Уэйн совершает первые попытки (наконец-то!) стать Бэтменом не на словах, а на деле. Альфреда то ли ранят, то ли убивают. Еще нам покажут Ра’са аль Гула, который уже появлялся в предыдущих сериях, но на этот раз, надеемся, развернется вовсю (то же самое касается Пугала и мистера Фриза, роль которых в сериале должна быть куда серьезнее, чем раньше).

24 сентября

«Звездный путь: Дискавери» / Star Trek: Discovery

Старт 1 сезона (США: CBS All Access, во всем мире: Netflix)

Называть новый «Стартрек» очередным сезоном не совсем корректно. Это шестой перезапуск одного из самых известных космических телесериалов. На этот раз за дело взялись любимые шоураннеры Алекс Куртцман и Брайан Фуллер, и речь идет о приквеле к классическому сериалу, вышедшему в 60-х годах. Судя по трейлеру и другой информации, в этом сезоне действие происходит за 10 лет до появления Спока и Кирка. В USS Discovery NCC-1031 будет черная женщина-астронавт, гомосексуальные отношения и что-то еще, соответствующее неофициальному слогану «Дискавери»: «Толерантность, свобода, справедливость».

25 сентября

«Молодой Шелдон» / Young Sheldon

Старт 1 сезона (CBS)

Неустанный Чак Лорри не останавливается ни на секунду. Новый сериал известного комедианта — дальнейшая капитализация хита «Теория большого взрыва». Лорри эксплуатирует образ Шелдона, создав сериал про юного Купера (Йэн Армитейдж) — вундеркинда, вынужденного из-за своей гениальности ходить во взрослую школу, носить бабочку и выдерживать ситуации в стиле «Горе от ума». И, кстати, 11 сезон «Теории большого взрыва» стартует в тот же день.

27 сентября

«Черный список» / The Blacklist

Старт 5 сезона (NBC)

«Куй железо, пока горячо»: не успел зритель прийти в себя после четвертого сезона, завершившегося в мае этого года, как уже подоспели новые эпизоды процедурала. В новом сезоне сериала напарники Элизабет и гениальный беглец Раймонд «Ред» Реддингтон, входящий в список 10 самых разыскиваемых преступников в мире, продолжат свои расследования, за которые сериал уже номинировали на два «Золотых глобуса». Хотя основная интрига все еще остается нерешенной: нет ли, случаем, у Лиз и Реда родственных связей?

27 сентября

«Империя» / Empire

Старт 4 сезона (FOX)

Люциус и Куки Лайон (соответственно, Терренс Ховард и Тараджи П. Хенсон) все еще ведут борьбу за почетное место за столом главы музыкальной корпорации Empire. Судя по трейлеру, никаких сногсшибательных камео не предвидится (они, как всегда, держатся в секрете). А так как слова из рэперского лексикона, вроде «панч» или «версус», с недавних пор известны даже российским гопникам, то интерес к семейке Лайон не утихнет еще долго.

10 октября

«Флэш» / The Flash

Старт 4 сезона (The CW)

Преодолев проблемы с пространственно-временным континуумом, Флэш, он же Барри Аллен, встречается с новыми злодеями. Целевая аудитория — подростки — получат все, о чем они могли только мечтать. Кстати, важная информация для той же группы населения: третий сезон «Супергёрл», также часть этого сегмента DC, начнется на день раньше «Флэша» (9 октября, The CW), а «Стрела» прервет несколько месяцев затишья через два дня после старта «Флэша» (12 октября на том же канале). Первая серия третьего сезона «Легенд завтрашнего дня», в которых представлены остальные герои, не поместившиеся в предыдущие три сериала, начнется 10 октября ровно после показа «Флэша», тоже на The CW.

11 октября

«Мистер Робот» / Mr. Robot

Старт 3 сезона (USA)

Лауреат двух «Золотых глобусов» и двух «Эмми», самый неожиданный сериал современного телевидения, исповедующий анархизм-коммунизм, выступающий против капитализма, «Мистер Робот» выходит на третий круг. Большинству в нем мало что понятно, ведь говорят здесь столько, будто сценарий писал Аарон Соркин, но сериал все равно продолжает пользоваться спросом, — и это один удивительный факт. Другой — главный сюжетный твист показали еще в первом сезоне, но все равно продолжение смотрится с не меньшим интересом, что и два года назад.

13 октября

«Охотник за разумом» / Mindhunter

Премьера 1 сезона (Netflix)

Это второй случай полноценного сотрудничества Дэвида Финчера и Netflix (после «Карточного домика»). Здесь он не стал называть себя «шоураннером», скромно взяв на себя функции исполнительного продюсера (вместе с Шарлиз Терон, между прочим), и снял три серии из десяти в первом сезоне, который станет полностью доступен 13 октября. В остальном все, как мы любим: мрачная картинка, серийные маньяки и насильники, двое полицейских, которые расследуют наиболее сложные случаи не совсем стандартным способом. Их метод — понять психологию садистов, уже находящихся в тюрьме, буквально проникнув в их разум.

15 октября

«Хорошее поведение» / Good Behavior

Старт 2 сезона (TNT)

Сериал про мошенницу, которая, выйдя из тюрьмы, хочет вернуть себе своего сына. Судя по всему, во втором сезоне ее планы будут более обширными. В главной роли воровки со стажем Летти, меняющей образы со скоростью танца Рианны в фильме «Валериан и город тысячи планет», — Мишель Докери, отчаянно пытающаяся всеми путями избавиться от флера викторинской дамы из «Аббатства Даунтон».

22 октября

«Ходячие мертвецы» / The Walking Dead

Старт 8 сезона (amc)

Как бы зрители ни восторгались «Игрой престолов», цифры все равно показывают, что «Ходячих мертвецов» смотрят больше (зато «Игру престолов» чаще скачивают, но это совсем другая история). Трейлер, показанный на последнем «Комик Коне», породил много слухов, теорий и вопросов: чему радуется Ниган? Почему Рик такой седой, бледный и бородатый, будто на смертном ложе? Что делает трость около его кровати? Ждать ответов осталось уже недолго.

27 октября

«Очень странные дела» / Stranger Things

Старт 2 сезона (Netflix)

Если первый сезон «Очень странных дел» не столько пугал, сколько эксплуатировал ностальгию по 80-м годам с их старомодными (но все еще жуткими) фильмами ужасов, то во втором сезоне, вероятно, все будет уже по-настоящему страшно. Именно этого мы и ждем.

5 ноября

«Девушка по вызову» / The Girlfriend Experience

Старт 2 сезона (Starz)

Сериал, выросший из необязательной, но прекрасной картины Стивена Содерберга, в которой играла Саша Грей, прямо-таки заставляет ценить и уважать профессию дам для эскорта. Они должны много знать, читать, уметь поддерживать интеллектуальные разговоры и мягко отказывать, если клиенты вдруг начнут распускать руки. Во втором сезоне нам обещают показать не только мир богатых мужчин, но и политическое закулисье, таким, как его могут увидеть специально обученные девушки.

14 ноября

«Человек будущего» / Future Man

Старт 1 сезона (Hulu)

Сет Роген снял свой комедийный сериал, в котором он не играет, а довольствуется режиссерскими функциями (и блестяще умеет делать презентации своего проекта). Главного героя, молодого человека, у которого ничего не выходит с женщинами, зато блестяще получается играть в компьютерные игры, сыграл Джош Хатчерсон. За умение обращаться с игровыми автоматами его посылают куда-то в будущее.

