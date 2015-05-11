Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 06:40</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/glavnoe_chtob_chelovek_horoshij_42169"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42169_chelovek_horoshiy_00011.jpg" width=206 alt="«Главное, чтоб человек хороший»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Антон Белк</b></span> <span style="font-size: large;">«Главное, чтоб человек хороший»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчины врут о важности женской привлекательности?</font></em></span></p><p>Вопрос о том, что больше всего привлекает мужчин в женщинах, терзает умы исследователей не одно столетие. Бесконечные опросы рождают умопомрачительные по своей неожиданности статистические данные. То нужно борщи варить, да еще и какие-то особенные, то быть начитанной, а еще обязательно интересной! Мужчины публично хором поют о том, что если поговорить с женщиной не о чем, то и никаких отношений ей не стоит начинать. При этом у мужчин интересными считаются разговоры о спорте, стройке и политике. Крутись как хочешь! <a href="http://www.chaskor.ru/article/glavnoe_chtob_chelovek_horoshij_42169">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вопрос о том, что больше всего привлекает мужчин в женщинах, терзает умы исследователей не одно столетие. Бесконечные опросы рождают умопомрачительные по своей неожиданности статистические данные. То нужно борщи варить, да еще и какие-то особенные, то быть начитанной, а еще обязательно интересной! Мужчины публично хором поют о том, что если поговорить с женщиной не о чем, то и никаких отношений ей не стоит начинать. При этом у мужчин интересными считаются разговоры о спорте, стройке и политике. Крутись как хочешь!

Год от года из этих списков женской привлекательности уверенно вытесняется внешность. Та, по которой мы встречаем человека. Та, что побуждает нас узнать: готовит ли она ко всему этому еще и борщ? Та, с помощью которой рекламщики продают все что угодно: от велосипедов до кредитов.

И чем меньше внешней привлекательности женщины уделяется официального внимания, тем более странными и размытыми становятся те аспекты, что притягивают мужчин «по статистике». Конечно, порой между тем, что мужчина говорит, и тем, с кем он строит отношения, — целая пропасть. Получается непоследовательно.

Так почему же мужчины преуменьшают значимость внешней привлекательности в интервью, опросах и приватных беседах? Давайте обозначим некоторые причины.

Не хочет показаться сексистом

Начнем, пожалуй, с самого актуального тренда. Что такое сексизм, никто толком нам не объяснил, но вот быть сексистом определенно не стоит. Далеко не уедешь. Ирония направлена не на обесценивание проблемы равенства полов. Все мы знаем, что права женщин не тема для шуток. Но вот мужское понимание этого вопроса — неисчерпаемое озеро юмора. По каким-то скрытым причинам нам кажется, что говорить о женской красоте — это сексизм. То ли дело про борщи! Борщи и книги не пахнут потребительским отношением к женщинам. Не знаю, откуда это повелось, но каждый порядочный мужчина десять раз подумает, перед тем как сказать о важности женской внешности. А если уж начнет, то завуалирует так, что никто вообще не поймет, чего ему от женщины нужно.

Так что важно, чтоб из хорошей семьи, а внешность — это не главное!

Боится критики в свой адрес

Хотя, если мы говорим о мужчинах, то скорее «не желает». Мужчина ведь ничего не боится! Но суть от этого не меняется. Не могу знать, как было лет пятьдесят назад, но сейчас любое мнение воспринимается только в комплекте с носителем. Неважно, что ты и как скажешь. Все услышат эти слова с приставкой «он считает, что…». И почему-то, когда мужчина или женщина высказывает свои ожидания по отношению к потенциальному партнеру, всегда есть риск получить в ответ: «На себя посмотри!». Причем чем конкретнее характеристики называет опрашиваемый, тем больше ему прилетает. Ну, а поскольку все несовершенны, то и слушать тираду о своей зарплате или втором подбородке мужчине тоже не хочется.

Так что главное — это душа!

Молод

Социологи очень любят самую отзывчивую группу населения — молодежь. Оно и понятно: у них всегда много времени, они готовы поделиться своими мыслями и, конечно, до них легко добраться — они же повсюду. В итоге очень часто можно встретить опрос, который задел тридцать студентов и одного раздраженного офисного сотрудника, которого выцепили по пути в туалет. Но молодые люди неспроста так называются. Они лишь учатся жить и познают сами себя не менее интенсивно, чем те самые социологи. Поэтому второкурсник может не решиться выпалить свои фантазии о высоких стройных брюнетках или кареглазых шатенках в кедах на босую ногу. Молодежь только определяется со своими вкусами, а на подобные вопросы зачастую отвечает словами родителей или вообще цитатами из кинофильмов.

Так что, как говорится, главное — чтоб умной была!

Врет сам себе

Неизвестно зачем. Непонятно почему. Никто не знает как. Но мужчина упорно доказывает всем вокруг, что его женщина всего-то должна печь пироги и любить горные лыжи. А сам упорно раз за разом выдергивает из толпы невысоких рыжих дамочек, которые ни на лыжах не стоят, ни пироги не видели. Механизмы этого явления могут быть разными. Даже лезть в эти дебри не стоит. Но если вы все же залезете со своим «скажите, что вас больше всего привлекает в представительницах противоположного пола?», то пирогов наедитесь до отвала. Потому что пироги — это главное! А то, что не главное, — не пироги.

Невнимателен

Женщины эволюционно более внимательны, но это характеристика врожденной особенности. Наблюдательность в широком смысле — явление социальное, и его нужно развивать. Однако огромное количество мужчин все еще видит мир восьмибитным. Так что такого, если парень выражает недоумение по поводу необходимости маникюра. Парень не видит разницы в ваших икрах на каблуках и в кедах, и не представляет, зачем вы краситесь перед выходом в свет — возможно, он искренен. Тут уж, как говорится, кого выбрали. Но если без шуток: таких ребят действительно очень много, и, ради всего святого, прекратите их спрашивать о женской привлекательности. Кроме того что его избранница должна быть женщиной, вы ничего не услышите.

Мужлан

Мужчина без определенного вкуса в дамской притягательности не только антипод Шерлока Холмса. Бывает, он все же видит, что женщины различаются внешне, но при этом искренне готов вступить в отношения с абсолютно любой. Чтобы описать суть этого явления, придется-таки затронуть щекотливую тему сексуальной привлекательности.

Несмотря на всю новомодную толерантность, мужчины и женщины, неосознанно делят людей на тех, кто им подходит, и на просто очень хороших людей. Феномен субъективен и не стоит отчаиваться, если для кого-то вы неперспективный партнер. Трудно сказать, что способствует сужению или расширению критериев сексуальной привлекательности женщин, но встречаются и крайние случаи. С одной стороны, находятся парни, которых возбуждают лишь блондинки на каблуках в длинном пальто, а с другой — ребята, готовые на любую женщину в зоне досягаемости. Ирония в том, что чем уже твой круг привлекательных женщин, тем больше прекрасного пола ты рассматриваешь с точки зрения общечеловеческих характеристик. Если у вас тени не синего оттенка, то парень первого типа видит в вас личность, профессионала, собеседника и таким образом учится воспринимать женщину как хорошего знакомого или даже друга. А вот господа второго типа видят во всех женщинах только женщин. И всегда сохраняется дистанция. Конечно, никто не проявляет больше знаков внимания к противоположному полу, чем эти ребята, но если вы решитесь вступить с одним из них в длительные отношения, то надо быть готовой ко всем социальным стереотипам столетней давности. Они ведь не учились дружить с женщиной. Для них межполовая связь не равная, а взаимодополняющая.

Так что «красота в женщине не главное» — иногда ведет к мытью полов в одни руки и обязательному борщу к обеду.

Уже в длительных отношениях

Здесь возможны два варианта.

Во-первых, мужчина, заявляющий, что ему нравятся такие-то девушки с подругой под боком — это не комильфо. Потому что никто не хочет быть чьим-то типажом. Все хотят ощущать себя любимыми за некую уникальность. Мужчины, кстати, тоже. Так что если парень мнется при ответе на вопрос о том, какие дамы ему по душе, то, вполне возможно, он женат. Хотя нет, в долгих отношениях. Женатый мужчина знает: единственно верный ответ на все вопросы — «жена!».

Во-вторых, все мы меняемся. И он, и она могут претерпевать внешние перемены за период брака. Причины могут быть разные, но если любовь жива, то он никогда не даст характеристику своих симпатий, отличную от описания жены. Это будет как минимум странно. Так что оставьте благородных мужей в покое! У них своя статистика.

Считает, что это само собой разумеется

Да, многие мужчины, с которыми мне довелось побеседовать на эту тему, сразу выпаливали стандарт про воспитание, образование и вышивание крестиком. Но потом выяснялось, что женская привлекательность подразумевается по умолчанию. Базовая комплектация для их будущей жены, так сказать. Многим кажется, что эта тема настолько избита, что на самом деле их спрашивают: «Что еще должно быть в девушке помимо небесной красоты?».

Только за все время я не встречал ни одного подобного опроса.

Так что «главное — чтобы хозяйственная была».

Так для чего же мы тут затеяли этот разбор полетов?

Дело в том, что никто не имеет права указывать женщине, какой ей быть. Даже в том случае, когда она решила быть сногсшибательной. Я всегда с уважением относился к тем трудам, которые женщины прикладывают для совершенствования своего внешнего вида. И у нас, мужики, нет никаких причин оставлять их старания без внимания.

Так что женщина имеет право быть безмерно красивой! А мы не имеем права говорить, что это неважно.

Источник: lady.tut.by





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