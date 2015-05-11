Теория самоневерия

Дмитрий Волошин: «Стоимость переключения с сотрудника на сотрудника составляет четверть годовых издержек на оплату его труда»
Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.
Вроде есть все. Можно принимать решения. Создавать планы. И начинать строить, или менять, или развивать. И вот здесь начинается главное. Я называю это самоневерием. Как будто мы сомневаемся в себе. В способности взлететь. Кабы чего не вышло. А вдруг мы ошиблись? А если потратим много? А что о нас подумают? Вдруг мы ошиблись? Мы точно можем ошибиться. Давайте по чуть-чуть? А если понемногу, тихими шагами. Чтобы не услышали. Вдруг не одобрят?
Самоневерие губит нас. В то время, как другие сделали пять экспериментов в пяти направлениях, потратив 5 рублей и заработав 15, мы сделаем один на рубль, не заработав ничего. Или не сделаем вообще ничего. Чтобы не ошибиться. Вернее, чтобы никто не узнал об ошибке. Потому что ошибка - это позор. Что о нас подумают, узнав про ошибку? И тогда лучше ничего не делать. Вернее, не так. Можно строить планы, дискутировать, можно активно двигаться. До первого реального шага. Ой, а вот тут стоп. Как бы чего не вышло.
Самоневерие - оно же еще и про упрямство. Когда принято решение, когда сделан первый шаг, то отказываться уже нельзя. Правда? Ведь тогда ошибка станет явной. Сам ошибся - сам признал. Может, это еще хуже ошибки. Ее признание. Ее признание действием. У англичан есть поговорка: "Мне не обязательно есть яйцо до конца, чтобы понять, что оно тухлое". Мудрые слова. Слова человека, не боящегося признать ошибку.
Самоневерие - это не просто неуверенность в себе. Неуверенность можно перешагнуть. Перебороть. Обмануть, в конце концов. А самоневерие - это как будто крылья подрезаны. Все летят, ты поднимаешь голову, и думаешь: "По земле вернее, надежнее". И шагаешь себе тихонько по лужам и перегною. Потому что внизу тихо и покойно. А сверху можно и упасть. И будут показывать пальцами. Те, кто идут с тобой по земле.
Источник: facebook.com/DAVoloshin
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