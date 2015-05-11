Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 9 октября 2016 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/gfhf_41014"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41014_14627804_1163926150335348_1321902164_.jpg" width=206 alt="Теория самоневерия" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин, <a href=https://www.facebook.com/DAVoloshin/posts/1160049484056348>facebook.com/DAVoloshin</a></b></span> <span style="font-size: large;">Теория самоневерия</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О том, почему мы боимся реальных действий </font></em></span></p><p>Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни. <a href="http://www.chaskor.ru/article/gfhf_41014">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

Вроде есть все. Можно принимать решения. Создавать планы. И начинать строить, или менять, или развивать. И вот здесь начинается главное. Я называю это самоневерием. Как будто мы сомневаемся в себе. В способности взлететь. Кабы чего не вышло. А вдруг мы ошиблись? А если потратим много? А что о нас подумают? Вдруг мы ошиблись? Мы точно можем ошибиться. Давайте по чуть-чуть? А если понемногу, тихими шагами. Чтобы не услышали. Вдруг не одобрят?

Самоневерие губит нас. В то время, как другие сделали пять экспериментов в пяти направлениях, потратив 5 рублей и заработав 15, мы сделаем один на рубль, не заработав ничего. Или не сделаем вообще ничего. Чтобы не ошибиться. Вернее, чтобы никто не узнал об ошибке. Потому что ошибка - это позор. Что о нас подумают, узнав про ошибку? И тогда лучше ничего не делать. Вернее, не так. Можно строить планы, дискутировать, можно активно двигаться. До первого реального шага. Ой, а вот тут стоп. Как бы чего не вышло.

Самоневерие - оно же еще и про упрямство. Когда принято решение, когда сделан первый шаг, то отказываться уже нельзя. Правда? Ведь тогда ошибка станет явной. Сам ошибся - сам признал. Может, это еще хуже ошибки. Ее признание. Ее признание действием. У англичан есть поговорка: "Мне не обязательно есть яйцо до конца, чтобы понять, что оно тухлое". Мудрые слова. Слова человека, не боящегося признать ошибку.

Самоневерие - это не просто неуверенность в себе. Неуверенность можно перешагнуть. Перебороть. Обмануть, в конце концов. А самоневерие - это как будто крылья подрезаны. Все летят, ты поднимаешь голову, и думаешь: "По земле вернее, надежнее". И шагаешь себе тихонько по лужам и перегною. Потому что внизу тихо и покойно. А сверху можно и упасть. И будут показывать пальцами. Те, кто идут с тобой по земле.

Источник: facebook.com/DAVoloshin





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