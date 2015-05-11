Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 20 июня 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/genialnyj_aviastroitel_-_prototip_volanda_42077"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42077_31c39a096d5d90752ca1f426ce579c2.jpg" width=206 alt="Гениальный авиастроитель — прототип Воланда" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Гениальный авиастроитель — прототип Воланда</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Удивительная биография Роберто Бартини</font></em></span></p><p>Мало кто знает, что не было бы у булгаковского Воланда ни акцента, ни лихо заломленного на ухо серого берета, ни чёрных бровей, если бы летом 1925 года в Коктебеле, в доме Волошина, Михаил Булгаков не встретился бы с авиаконструктором Роберто Бартини. <a href="http://www.chaskor.ru/article/genialnyj_aviastroitel_-_prototip_volanda_42077">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мало кто знает, что не было бы у булгаковского Воланда ни акцента, ни лихо заломленного на ухо серого берета, ни чёрных бровей, если бы летом 1925 года в Коктебеле, в доме Волошина, Михаил Булгаков не встретился бы с авиаконструктором Роберто Бартини.

Имя Роберто Бартини знакомо не многим, хотя он был не только выдающимся конструктором и учёным, но и тайным вдохновителем советской космической программы. Сергей Павлович Королёв считал его своим учителем. Бартини называли вторым Тесла и русским Леонардо, гением предвидения и визитёром из пятого измерения. Его идеи так сильно опередили время, что только сейчас становится очевидной вся мощь его гения. Вот несколько удивительный фактов из его фантастической биографии.

Его усыновил собственный отец

Роберто Бартини родился на Адриатике в 1897 году в семье губернатора провинции Фиуме барона Лодовико Ороса ди Бартини. Его мать, некая молодая дворянка, состояла во внебрачной связи с Лодовико и, родив ребёнка, подкинула его садовнику барона.

Малыш прожил в семье садовника три года, пока не попался на глаза законной жене барона. Она была бездетна, ей понравился смышлёный малыш, и она уговорила мужа взять Роберто на воспитание. Так Лодовико Ороса ди Бартини усыновил собственного сына.

Роберто оказался удивительно одарённым ребёнком. Он мог рисовать двумя руками одновременно, быстро научился говорить и читать на шести европейских языках, увлекался спортом, физикой, математикой, сочинял стихи, играл на фортепиано. Мальчик постоянно удивлял взрослых телепатическими способностями — он часто отвечал на вопрос, который ему только собирались задать.

В 1912 году Роберто, будучи уже гимназистом, увидел в Фиуме демонстрационные полёты русского авиатора Харитона Славороссова. Они поразили его воображение и перевернули судьбу. Бартини страстно увлёкся авиацией на всю жизнь.

Он отказался от миллионов, стал коммунистом и сбежал из Италии в СССР

Окончив офицерскую школу в 1916 году, Бартини попал на Восточный фронт, где в ходе Брусиловского прорыва был пленён вместе с ещё 417 тыс. солдат и офицеров Центральных держав и попал в лагерь под Хабаровском. Там его очаровали революционные идеи и, вернувшись на родину, он отказался дальше жить в доме отца и пользоваться его привилегиями.

Он работал разнорабочим, разметчиком, шофёром, параллельно сдал в течение двух лет экстерном экзамены авиационного отделения Миланского политехнического института и получил диплом авиационного инженера, а в 1921 году вступил в компартию Италии.

Когда умер отец, Роберто получил в наследство дом в Риме и 10 миллионов долларов и тут же передал всё это международной организации помощи борцам революции.

После фашистского переворота в 1922 году жизнь Бартини оказалась под угрозой и товарищи по партии помогли ему перебраться в молодую советскую страну. Доставкой «красного барона» в СССР занимались агенты Коминтерна. Его путь пролёг из Италии через Швейцарию, Германию и Польшу в Петроград, а оттуда в Москву.

В России из барона Роберто Ороса ди Бартини он превратился в авиационного конструктора Роберта Людвиговича.

На улицах Москвы он выглядел довольно экзотично, прохожие оглядывались на красавца с римским точёным профилем и иссиня-чёрными волосами. От Италии остался серый берет («лихо заломленный на ухо») и белоснежный шарф, а на единственном галстуке, который он завязывал по южной моде свободно, красовалась какая-то необычная заколка с прозрачным камушком.

Своё первое советское жильё бывший аристократ и миллионер получил в старом доме Мерзляковском переулке — крохотная комнатка с окнами на уровне земли: стол, стул, тумбочка и аптечка на стене. Впрочем, быт его не волновал.

Его самолёты опережали своё время минимум на сто лет

Самолёты, которые конструировал Бартини, было невозможно построить в те годы. Впрочем, остались свидетельства, что одна из его невероятных задумок была воплощена в 1935 году — на одном из военных аэродромов был испытан самолёт-невидимка. Об этом испытании стало известно только спустя два десятилетия, и то случайно.

По словам очевидцев, после того, как заработал мотор, самолёт задрожал и ... исчез, как будто расплылся по взлётной полосе.

После этого был слышен только звук взлетающей и удаляющейся машины, который становился всё тише, потом исчез, потом стал нарастать снова. Невидимый самолёт подлетел к аэродрому, совершил посадку, выключил двигатель и после этого «проявился» — снова возник из пустоты.

Когда Бартини спрашивали о его участии в этом проекте, он обычно отвечал: «Я консультировал разработчиков по отдельным вопросам». Ну как тут не вспомнить мессира Воланда — иностранного консультанта по чёрной магии.

В 1935 году в СНИИ, где Бартини работал главным конструктором, был создан 12-местный пассажирский самолёт «Сталь-7» с крылом «обратная чайка». В 1936 году он представлялся на Международной выставке в Париже, а в августе 1939 на нём был установлен международный рекорд скорости на дистанции 5000 км — 405 км/ч. Это был первый разработанный Бартини проект, который был реализован. Первый – и на долгие годы единственный.

Во время войны на базе спроектированного Бартини пассажирского самолёта «Сталь-7» был разработан дальний бомбардировщик ЕР-2. Без преувеличения, этот самолёт внёс огромный вклад в победу СССР, поскольку был единственной машиной, преодолевающей большие расстояния. Только ЕР-2, например, был способен долететь с подмосковного аэродрома до Берлина и вернуться обратно.

Бартини разработал проекты ещё нескольких самолётов, совершенно революционных для того времени, но ни один из проектов не был принят в производство — тогда ещё просто не существовало таких технологий. Американцы сделали самолёт с — характеристиками — знаменитую «Валькирию» — только спустя 12 лет.

Но лавров и благодарности гениальный конструктор и бывший миллионер Роберт Людвигович так и не дождался.

Он был осуждён «тройкой» на 15 лет и в тюрьме разработал перехватчик с реактивными двигателями и скоростью, равной двум звуковым – и это в 1942 году!

14 февраля 1938 года Роберт Бартини был арестован НКВД СССР. Ему предъявили обвинение в связях с «врагом народа» Тухачевским и шпионаже в пользу Муссолини. Решением внесудебного органа — так называемой «тройки», Бартини приговорили к обычному для таких дел сроку — 10 лет лишения свободы и пять — «поражения в правах».

Так талантливый конструктор сменил место жительства — из крохотной комнатушки в в Мерзляковском переулке он переехал в «шарагу» — камеру спецтюрьмы при закрытом авиационном КБ тюремного типа.

В заключении Бартини начал работать в КБ под руководством Туполева (тоже осуждённого «тройкой»). Cтиль работы конструктора был очень необычным. Он сидел по несколько часов с закрытыми глазами, не шевелясь, и, казалось, даже не дыша, а потом приходил в себя и выдавал фантастические идеи, большинство из которых на тот момент реализовать было невозможно.

Когда началась война, КБ эвакуировали в Омск, а зимой 1942 года Бартини вдруг вызвали к начальству, помыли, побрили, переодел, и отвезли в Москву — к самому Берии.

Лаврентий Павлович принял конструктора радушно и доверительным тоном сказал, что стране нужен истребитель-перехватчик. Бартини пообещал, а потом набрался смелости и попросил освободить его из заключения, потому что никакого преступления он не совершал.

Берия ответил:

Мы это знаем. Вот сделаете перехватчик — и мы вас освободим.

У него появилась надежда. Вернувшись под конвоем в место заключения, Бартини начал работать и уже к лету появился проект зенитного перехватчика Р-114 со стреловидным крылом, четырьмя жидкостно-реактивными двигателями и невиданной в 1942 году скоростью, равной двум звуковым. Но разве можно было тогда построить такое чудо? Надежды на освобождение рухнули и Бартини продолжил «мотать срок».

В 1946 году из омской «шараги» он переехал в таганрогскую и встретил свою жену – женщину по имени Валентина, которая работала на заводе инженером-конструктором

Вскоре его перевели в Институт аэродинамики Новосибирского отделения Академии наук СССР. Начальника НИИ предупредили: «Вы проследите, чтобы он там вам какой-нибудь самолёт не нарисовал»

К счастью, уследить ему не удалось и Бартини «нарисовал» первый в мире межконтинентальный вертикально взлетающий бомбардироващик ВВ-14. И его удалось построить!

Рассказывают, что когда Бартини шёл к нему по взлётному полю и плакал — это был второй реально построенный самолёт по его проекту. Самолёт с невероятными, фантастическими характеристиками. Он мог взлетать и садиться где угодно, обладал невероятной грузоподъемностью и весовой дальностью.

ВВА-14,построенный по проекту Бартини в 1972 году. Центральный музей ВВС, Монино

Бартини разработал теорию шестимерного мира

В 1956 году «красного барона» полностью реабилитированы. Он был единственным авиаконструктором, отсидевшим «от звонка до звонка».

В апреле 1957 года его откомандировали ОКБС МАП в Люберцах. Здесь под руководством Бартини до 1961 года было разработано 5 проектов самолётов полётной массой от 30 до 320 тонн разного назначения. Работа над всеми этими проектами была прекращена после снятия с должности Министра обороны СССР Маршала Жукова, который покровительствовал конструктору.

Всего за свою жизнь Бартини создал 60 проектов самолётов, из которых в серийный выпуск пошёл только один и ещё четыре конструкции были построены в качестве опытных образцов.

Интересно, что конструирование самолётов Бартини считал всего лишь ремеслом, а делом своей жизни — теоретическую физику. Мы обходимся четырьмя измерениями, но во вселенной Бартини их было шесть – три измерения пространства и три – времени. Современные последователи Бартини утверждают, что им была создана «уникальная теория шестимерного мира пространства и времени, которая получила название Мир Бартини».

Роберто Бартини считал, что изменяя пространство, можно изменить и время — и наоборот.

Прошлое, настоящее и будущее — одно и то же. В этом смысле время похоже на дорогу: она не исчезает, когда мы прошли по ней и не возникает сию секунду, открываясь за поворотом.

Говорят, в начале 30-х годов Бартини вёл тайный литературный кружок, куда входили Александр Грин, Алексей Толстой, Андрей Платонов, Евгений Шварц и, конечно, Михаил Булгаков. На заседаниях кружка Бартини рассказывал о трёхмерном времени, о пятом измерении, о связи прошлого с будущим и настоящим.

В Москве Бартини жил в двухкомнатной квартире на Кутузовском проспекте. В ней он оборудовал комнату для медитаций. На потолке в было нарисовано небо и солнце, стены до середины тоже были покрашены как небо, а ниже — как море. На полу было нарисовано дно. Окна в квартире были всегда занавешены, он часами лежал на этом «дне» и смотрел в потолок, на солнце. В медитациях он уходил куда-то к источнику своих безумных идей.

Квартира была завалена горами книг, бумаг и чертежей. Его жена, сын и три внука жили отдельно — во первых, существовать в этом хаосе было невозможно, а, во-вторых, Бартини любил работать один.

***

Обладая даром предвидения, о своей смерти он тоже знал заранее. Накануне Бартини написал завещание, в котором просил запаять его бумаги в металлический ящик и не вскрывать до 2197 года.

Он умер за письменном столом.

14 мая 1997 года в Таганрогском конструкторском бюро, в котором когда-то работал Бартини, отмечали столетие со дня его рождения. В этот же день последнюю из сконструированных им «амфибий» отвезли на свалку и разрезали на металлолом.

Источник: izbrannoe.com





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