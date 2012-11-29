Где искать научные статьи в открытом доступе

«Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать»
Хотя крупные коммерческие издательства продолжают настаивать на дорогостоящей подписке к научным журналам, движение за открытый доступ к науке добилось больших успехов, сделав многие научные публикации доступными для читателей бесплатно.
Как отмечает доцент канадского Университета Симона Фрезера Хуан Пабло Альперин (Juan Pablo Alperin), исследующий издательскую деятельность, 45% научных статей, опубликованных с 2015 года, уже доступны бесплатно.
Как известно, открытый доступ к научным исследованиям бывает нескольких видов. В некоторых случаях, статьи можно скачать и использовать повторно без каких-либо ограничений, в других – статьи можно читать бесплатно на сайте издателя, но нельзя скопировать. Модель открытого доступа можно сравнить с лицензией Creative Commons для творческих произведений или с программным обеспечением с открытым исходным кодом, позволяющим свободно распространять и использовать эти программы.
Для ученых публикация статьи в открытом доступе тоже имеет свои преимущества: такие статьи цитируются чаще, чем тем, которые скрыты в подписных журналах.
Все больше спонсоров и научно-исследовательских центров требуют, чтобы статьи, написанные на основе исследований, которые они профинансировали, были опубликованы по модели открытого доступа. Среди прочих, такой политики придерживаются Фонд Билла и Мелинды Гейтс, WellcomeTrust, Европейская комиссия и американские Национальный научный фонд и Национальный институт здравоохранения.
Несмотря на популярность открытого доступа, бесплатные научные статьи не всегда легко найти. Ресурсы часто меняются, и исследователям бывает сложно быстро разобраться, где искать нужную статью.
«Статьи открытого доступа распространяются через многочисленные сайты, – говорит Альперин. – Пользователь должен быть подкован в вопросе поиска бесплатной версии статьи».
Значительную помощь может оказать сервис Unpaywall – браузерное расширение для Chrome. Unpaywall самостоятельно находит бесплатные версии тех статей, которые пользователь мог сначала найти на платном веб-сайте издателя. Unpaywall не нарушает авторское право: он часто находит те версии статей, которые были загружены самими авторами. Создатели расширения утверждают, что бесплатную версию статьи удается найти в 50-85% случаях, в зависимости от научной дисциплины.
Но есть и другие пути найти нужную научную статьи в открытом доступе. Один из них – пусть его легальность испорна – это портал бесплатных научных статей Sci-Hub. Этот сайт действует из России и предоставляет доступ к 62 миллионам статей, используя прокси-соединения к научным учреждениям и обходя барьеры издателей. Портал Sci-Hub полностью игнорирует авторское право, что делает его не слишком популярным среди издателей и некоторых авторов.
В арабских странах открытый доступ к научным статьям находится на ранней стадии развития. И все же, найти исследования арабских ученых можно на портале Shamaa и на сайтах некоторых университетов, таких как Lebanese American University и American University of Beirut.
Еще один способ найти бесплатную научную литературу – это использовать научные социальные сети, такие как Academia.edu и Researchgate.net. На этих порталах читатели могут найти авторов исследований и обратится к ним с просьбой прислать рукопись нужной им статьи.
Хуан Пабло Альперин рекомендует еще два способа. Первый – это проверить сайт издателя, где небольшой процент статей публикуется бесплатно. Второй – использовать Google Scholar для поиска статьи, а потом проверить опцию «другие версии». Может оказаться, что они будут в открытом доступе.
Стоит также взять на заметку следующие ресурсы:
Arxiv.org – американский сайт научных статей по разным дисциплинам
AcademicJournals.org – журналы открытого доступа по естественным и гуманитарным наукам
doaj.org– Директория журналов открытого доступа
International Institute of Social Studies—Free Scholarly Resources – голландский ресурс по социальным наукам
iasj.net– иракские научные журналы
Источник: noosphere.ru
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