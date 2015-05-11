Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 16 января 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/frantsuzskij_sekret_41366"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41366_21369765-audrey-tautou-in-pink-dress-1484212612-650-11e1f7e90e-148423220.jpg" width=206 alt="Французский секрет" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/doktor-iz-parizha-rasskazal-pochemu-francuzhenki-snogsshibatelny-v-lyubom-vozraste-1435815/>AdMe.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Французский секрет</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Доктор из Парижа рассказал, почему француженки сногсшибательны в любом возрасте</font></em></span></p><p>Француженки славятся тем, что сохраняют отличную фигуру и свежесть кожи до старости. А кроме того, они дольше живут. И это еще одно подтверждение, что их здоровые привычки и образ жизни стоит перенять. Мишель Симес, известный парижский врач, телезвезда, консультант по вопросам здоровья написал книгу «Живи лучше и больше», в которой раскрыл секреты, позволяющие француженкам прекрасно выглядеть в любом возрасте. <a href="http://www.chaskor.ru/article/frantsuzskij_sekret_41366">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Француженки славятся тем, что сохраняют отличную фигуру и свежесть кожи до старости. А кроме того, они дольше живут. И это еще одно подтверждение, что их здоровые привычки и образ жизни стоит перенять. Мишель Симес, известный парижский врач, телезвезда, консультант по вопросам здоровья написал книгу «Живи лучше и больше», в которой раскрыл секреты, позволяющие француженкам прекрасно выглядеть в любом возрасте.

Пейте, как сомелье

Огромное количество людей не считают себя алкоголиками, но не преминут опрокинуть стаканчик-другой всегда, когда появляется такая возможность. Это называется социальным алкоголизмом и быстро перерастает в привычку. И вот оказывается, что вы уже не представляете себе вечера без спиртного. Это плохо влияет на сердце, сушит кожу и волосы, более того — укорачивает жизнь.

Пейте, как сомелье. Налейте себе вина в красивый бокал, сделайте небольшой глоток и наслаждайтесь вкусом и ароматом, держа его во рту как можно дольше. Кроме того, если вы привыкли расслабляться с бокалом каждый вечер, пропустите день-другой. И постепенно увеличивайте количество «трезвых» дней.

Купите дорогие солнцезащитные очки

С возрастом часто возникают проблемы со зрением — катаракта и дегенерация желтого пятна, особенно если вы не защищаете глаза от солнца. Поэтому, покупая солнцезащитные очки, не стоит экономить. Они должны быть:

Достаточно широкими (до бровей) и с широкими дужками, чтобы защищать глаза максимально, не пропуская свет сверху и сбоку.

С правильными линзами. Задача линз — защищать глаза от ультрафиолетовых лучей. Лучше всего с этим справляется поликарбонат, пластик CR-39 или минеральное стекло. Обратите внимание, есть ли маркировка CE, означающая, что продукт сделан по европейским стандартам.

Подходящего класса защиты от ультрафиолета. Он варьируется от одного до четырех, и я рекомендую третий. Очки с линзами первого класса — просто модный аксессуар, второго — все еще дают слишком слабую защиту, а четвертый больше подходит для горнолыжников.

Ешьте чеснок, как француженка

Французы едят много чеснока, добавляя его в супы, салаты, мясо и пасту. Это отличный антиоксидант, защищающий клетки от свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения. Также антиоксидантными свойствами обладают многие овощи и фрукты.

Действует и сырой, и обработанный чеснок (но сырой все же полезнее). Кроме борьбы со свободными радикалами, он защищает нас от рака кишечника и прямой кишки, сердечно-сосудистых заболеваний. По последним исследованиям Шанхайского института исследований рака, чеснок также способен снижать риск заболеть раком груди и предстательной железы.

Холодильник должен быть безупречно чистым

Чем мы старше, тем наша иммунная система слабее, и очень важно защищать ее от различных вредоносных вирусов и бактерий. А холодильник — отличная среда для их размножения, и если не содержать его в чистоте, он превратится в рассадник вредных микроорганизмов, среди которых плесень, листерия, кишечная палочка, сальмонелла и прочие. Вы говорите, что бактерии не выживают в холоде? Как бы не так. При такой температуре, как в холодильнике, прекрасно выживают, и питательной среды там достаточно.

Мыть холодильник нужно не реже двух раз в месяц. Не используйте химических моющих средств — все это в конечном итоге тоже осядет на пище. Протрите его губкой, смоченной в обычном уксусе, а затем еще раз пройдитесь чистой и сухой мягкой тканью. Этого вполне достаточно, чтобы не дать бактериям шанса.

Заботьтесь о декольте

Многие дамы усердно заботятся о лице и шее, но по неведомой мне причине забывают о зоне декольте, а ведь мужские взгляды притягиваются туда как магнитом. В этой зоне недостаточно сальных желез, а значит, кожа там рано растягивается и истончается, если за ней не ухаживать. Я предлагаю всем взять за правило каждый день соблюдать ритуал ухода за декольте. Он состоит их трех этапов:

Увлажнение. Сегодня есть много специальных кремов для этой зоны, и все, что требуется от вас, — мягкими круговыми движениями втирать их ладонью по направлению вверх. Пяти минут каждый день будет достаточно для того, чтобы стимулировать естественную выработку коллагена, который будет предотвращать растяжение кожи.

Отшелушивание. Используйте деликатные средства с мелкими отшелушивающими частичками или вообще без них. Кожа в этом месте особо чувствительная.

Защита. Весной и летом зона декольте находится под усиленным облучением, поскольку поверхность кожи здесь перпендикулярна солнечным лучам. Поэтому не жалейте защитного крема.

И еще. Духи лучше наносить на одежду, а не на область декольте. Спирт сушит кожу и сведет на нет все ваши усилия.

Ужинайте стильно

Отнеситесь к еде, как к приятному ритуалу. Накройте стол, после чего спокойно и с удовольствием поужинайте. И ни в коем случае не перед телевизором. Нашему желудку требуется 20 минут, чтобы сообщить мозгу о насыщении. Замечено, что перед телевизором человек ест быстрее и меньше жует. Значит, вы будете переедать и наращивать бока, сами того не замечая.

Тренируйтесь по-французски

Чтобы предотвратить появление остеопороза, который часто приходит с возрастом, и хрупкость костей, вызванную потерей костной массы, тренируйтесь в воде. Аквааэробика и подводный велофитнес — лучшие, на мой взгляд, виды фитнеса для здоровья. Во-первых, когда тело под водой, сердце бьется не так часто, как на воздухе, и вы можете тренироваться интенсивнее. Во-вторых, в воде больше нагрузка на мышцы, но при этом ущерб для суставов минимальный. И в третьих, вода благотворно воздействует на ваше тело, массируя всю его поверхность.

Во Франции подводным велофитнесом увлекаются все больше людей разного возраста. А у тех, кто живет на побережье, есть другая альтернатива — бег вдоль берега по грудь в воде. Некоторые умудряются заниматься этим круглый год — в костюмах для подводного плавания.

Найдите идеальную подушку

Для того чтобы сохранять бодрость и здоровье как можно дольше, необходимо заботиться о правильном отдыхе для мышц и сухожилий, особенно в области шеи — очень часто с возрастом проблемы начинаются именно в этой зоне.

Когда вы в последний раз меняли подушку? Это не праздный вопрос — если вы страдаете от боли в шее, самое время подобрать подушку хорошего качества, которая подходит для вашей любимой позы во сне.

Любите спать на спине? Найдите твердую подушку. Предпочитаете отдыхать на животе? Ваш выбор — тонкая, упругая подушка, которая будет держать вашу голову на одной линии с позвоночником.

Пошлите все к черту

Вы постоянно обвиняете себя в том, что не успели то и это, вспоминаете старые обиды и жалеете о том, что когда-то упустили какую-то возможность? Когда вы грызете себя и переживаете из-за собственного несовершенства, мечты о долгой и здоровой жизни уходят от вас все дальше. Просто помните:

Никто не совершенен, ни вы, ни я. Ваша важнейшая задача — принять это и смириться раз и навсегда. Это не значит, что теперь вы не достойны хорошей жизни, совсем наоборот. Именно это и есть самый главный шаг по направлению к ней.

Мир не черный и не белый, он куда сложнее. У всего на свете, и у нас с вами в том числе, есть теневая сторона. Именно это делает нас уникальными, сложными и интересными для окружающих.

Стремление к совершенству в любом случае закончится провалом. Слушайте свои желания и живите.

Источник: AdMe.ru





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