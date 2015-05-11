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Светлана Храмова   пятница, 28 октября 2016 года, 19.00

Frankfurt Buchmesse: живая книга, которую интересно читать
Зарисовки с Франкфуртской книжной ярмарки


Ланч с Дэвидом Хокни во время ярмарки, представление книги SUMO
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Алексей Мизгирёв: «Вы даже не представляете, какой уровень подлости был среди дуэлей того времени»


Non multa sed multum: немного, но многое




Крупнейший книжный форум, собирающий десятки тысяч книгоиздателей, писателей, читателей и журналистов все больше превращается в мощное шоу, жанр которого трудно определить. За пять интенсивных дней (29-23 октября) здесь коротко и красочно упомянули обо всем, охват тем широк – затронуты и острые политические ситуации, и морально-этические противоречия, и проблемы книгоиздания, и технологические новшества, потихоньку проникшие во все области человеческой деятельности.

Крупнейший книжный форум, собирающий десятки тысяч книгоиздателей, писателей, читателей и журналистов все больше превращается в мощное шоу, жанр которого трудно определить. Здесь, за пять интенсивных дней (29-23 октября 2016) коротко и красочно упомянули обо всем, охват тем широк – затронуты и острые политические ситуации, и морально-этические противоречия, и проблемы книгоиздания, и технологические новшества, потихоньку проникшие во все области человеческой деятельности.

В этом году прибавилось интереснейшее направление – THE ARTS+, «ярмарка внутри ярмарки», здесь показывают, как цифровые технологии расширяют возможности творчества. И для шумной затравки пригласили всемирно известного художника, ветерана поп-арта Дэвида Хокни, который уже на пресс-конференции FBF представил блестящую анимационную видеоверсию своих рисунков, сделанных с помощью iPad.

Продолжением великолепного спектакля стал «ланч с Дэвидом Хокни, величайшим художником из ныне живущих». Он лично перелистывал гигантскую иллюстрированную книгу, антологию своих работ (великолепно изданную Tashen ‘the David Houkney SUMO’). Мастер рассказывал о каждом рисунке, а видеокамера давала зрителям возможность увидеть крупные планы страниц-картин. Народу собралось видимо-невидимо, 79-летний художник, признанный виртуоз эпатажа, эту часть шоу отыграл достойно и без напряжения. Молодые бы так не смогли, oldschool. Правильное начало для демонстрации виртуальных и цифровых видов искусства, прямо или косвенно связанных с книгоизданием.

Директор книжной ярмарки Юрген Боос в день открытия предупредил, что собрание этого года задумано в первую очередь как европейский форум. И, несмотря на огромное количество тревожащих умы политических решений и возросшие потоки иммигрантов и беженцев, Европа демонстрирует готовность к решению сложных вопросов совместными усилиями стран Европейского Союза.

«Мы будет отстаивать верность европейским ценностям, принципы демократии и терпимости. Почему беженцы должны адаптироваться к нам? Они никому ничего не должны. Мы будем искать общие точки соприкосновения, вырабатывать общие принципы во взаимодействии с теми, кто страдает и ждет, что мы протянем руку помощи» .

Интонация речей со времени прошлогодней книжной ярмарки кардинально переменилась, что довольно показательно. Не будем забывать, что правительство Германии – основной спонсор события, и здесь озвучивается официальная точка зрения.

В отличие от прошлых лет, тему России на церемонии не затрагивали. Теперь нещадно ругали Турцию, принимающую ошибочные решения и угнетающую свободу слова.

И если в 2015 было говорено о том, что год предстоит трудный, то теперь Юрген Боос предупредил, что тяжелые времена – это надолго, и нам всем придется взаимодействовать с новой реальностью. Вести с трансформирующейся реальностью настойчивый диалог. Как именно его вести, пока неясно. Но неизменными останутся европейская толерантность, терпимость и рассудительность.

Голландия/Фландрия – почетный гость книжной ярмарки-2016.

Король Нидерландов Вильгельм-Александр совместно с королевой Бельгии Матильдой присутствовали на торжественном открытии павильона вечером 18-го октября. That’s what we share, – начертано на плакатах. Прекрасный девиз – и павильон устроен безукоризненно.

Двумя днями позже я встретилась с директором проекта Басом Пау, он работает в Голландском литературном фонде и ответственен за организацию и проведение международных акций.

Бас Пау: Мотто выбрано не случайно. Эта фраза – наша визитная карточка и точка отсчета в работе над этим проектом, которая достаточно длительна, три года мы продумывали каждую деталь. Нет ничего случайного. Северное море Голландия делит с Бельгией и Германией, Великобритания – на другом берегу, море и в этом случае нас географически связывает. И мы решили окружить наш павильон видеопроекцией морских пейзажей, что, по-моему мнению, очень хорошо работает. Люди здесь расслабляются, успокаиваются. Мы даже поставили несколько шезлонгов, чтобы акцентировать эту параллель с отдыхом на морском берегу.

Франкфуртская ярмарка насыщена событиями, посетители физически устают от бесконечных передвижений по эскалаторам и бегущим дорожкам, наматывают километры, перемещаясь из одного зала в другой. А наши гости могут вздохнуть спокойно, оглянуться вокруг, познакомиться с тем, чем мы делимся.

Театральная площадка работает с девяти утра до пяти вечера, спектакли сменяются концертами, театрализованными дискуссиями, чтением фрагментов из литературных произведений. Установлены громкоговорители, каждое произносимое слово легко расслышать в каждом уголке павильона. Это своего рода живое радио, таков избранный принцип. Здесь выступают наши авторы – во Франкфурт приехали 72 автора: 36 из Голландии, 36 – из Бельгии.

Мы не ограничиваем встречи с публикой пространством павильона – около месяца в музеях и театрах Франкфурта проходят разнообразнейшие публичные мероприятия, выставки и перфомансы. Мы знакомим с нашей культурой, с нашими лучшими писателями, художниками, артистами.

Присутствие в качестве почетного гостя на Франкфуртской ярмарке очень важный момент в нашей истории – огромное количество книг переведены на иностранные языки и теперь доступны широкому читателю. Не буду мучить вас цифрами, однако отмечу, что диапазон переводов достаточно широк.

С.Х. У меня в руках нежно-небесного цвета мини буклет, крупные синие буквы: «Все птицы начали вить гнезда. Только мы с тобой – исключение. Зачем же мы ждем?».

Д.П. Это первое письменное свидетельство существования голландского языка, дошедшее к нам из одиннадцатого века. Голландские дети со школьной скамьи затверживают эти фразы наизусть.

С.Х. Понятные каждому простые слова, в жизни любого человека ведь не идеи политиков главное, а вот это извечное «я и ты». Еще во время торжественной церемонии открытия FBF в совместном выступлении голландского прозаика Арнона Грюнберга и бельгийской поэтессы Шарлотты Ван ден Брук главенствовала тема личных отношений двух людей, которым сегодня так трудно понять друг друга. Но они стараются, они очень стараются. Понимание необходимо.

Общение Арнона и Шарлотты было бесконечно искренним и трогательным. Запомнилась фраза: «Литература помогает выжить, она уменьшает огромный разрыв между тем, какой жизнь должна быть по нашим представлениям, и тем, какова она в реальности».

Б.П. Это и есть то, чем мы делимся. Интимность и камерность голландской литературы, чувство юмора, умение легко и доступно говорить о важном – то, что неоднократно отмечалось нашими коллегами из других стран.

Популисты твердят нам: мигранты враждебны, они разрушат Европу, они несут зло, это политическая ошибка! Но не надо забывать о ходе истории, неотменимом pace of life. Очень многие политические решения, вызывающие возмущение в некоторых кругах – всего лишь требование времени. Сейчас наступило время, когда мы учимся мириться с различиями – культурными, национальными, мы учимся принимать «чужаков» как своих друзей. И помнить, что не они несут зло, а наши предубеждения. Заведомая враждебность – вещь очень опасная.

Я уверен, с помощью литературы нам легче понимать сегодняшний мир. Это раньше утренние газеты сообщали новости, которые мы бегло просматривали за завтраком. Сегодня новости несутся отовсюду, мы не можем закрыться от происходящего вокруг, события настигают нас. И миссия литературы – правильно расставить акценты, помочь людям справиться со стрессом, страхом, усталостью. Именно то, что мы и сделали основой концепции нашего павильона, нашего пребывания здесь, во Франкфурте.

Терпимость, человечность, гуманность. Это европейские принципы, которые мы совместно отстаиваем. Мы любим разнообразие, в нем движение, это помогает развиваться. И огромное количество новых идей приходит именно как реакция на изменения. Не так давно мы испытывали большое влияние Франции, Германии, сейчас укрепляются связи с Соединенными Штатами и Англией. Ситуация меняется, в чем-то меняется наша жизнь. В этом есть плюсы и минусы, во всем есть положительное и отрицательное, и не думаю, что я оригинален, высказываясь таким образом.

Но это моя точка зрения. Во взаимодействии, в разнообразии взаимодействий рождается новое, в этом новом мы снова находим плюсы и минусы, и так бесконечности. Нельзя отрицать и отвергать, нужно учиться взаимодействовать.

С.Х. Кто автор идеи павильона?

Б.П. Артистический директор проекта Барт Мойерт – известный голландский писатель, лауреат премий, любимый читателем. Он на некоторое время забросил начатый роман и целиком посвятил себя нашему сотрудничеству. Все придумано им.

Я – организатор, «воплотитель» идей в жизнь. Это моя задача, как и несколько лет назад в Токио, где я руководил нашим проектом на Международной книжной ярмарке.

Надо сказать, что правительство оплачивает расходы, но творчески мы, к счастью, свободны. Конечно, есть идеи, которыми пришлось пожертвовать из-за их дороговизны и сложности, но то, что мы сделали, нам с Бартом нравится.

Вот посмотрите на красный кирпичный пол в нашем павильоне. Мы принципиально хотели сделать кирпичную кладку, символ крепкого фундамента, устойчивости. И в противовес – легкие перегородки из прозрачного стеклопластика, кажущегося невесомым, но на самом деле объемного и основательного. Делали его на заказ, дорогостоящая легкость бытия, доложу я вам. Но в этом и идея. Иллюзия невесомости и простоты требует больших затрат энергии и средств.

«Читатель мечтает о бумажной книге!»

Парижский издатель Фредерик Мирио в этом твердо убежден. Он тоже мастер иллюзий, основанных на точном расчете и понимании специфики текущего момента. Я присутствовала на его короткой презентации во время дискуссии в Business Club FBF, восхитилась простотой и элегантностью успешных инноваций издательства Presses Universitaries de France (PUF), и по окончании попросила его об интервью.

С.Х. Фредерик, вы директор книжного магазина близ площади Сорбонны, и дела и вас, как я поняла, идут не просто хорошо, а очень хорошо. Все благодаря особому подходу?

Ф.М. Благодаря моей уверенности, что для людей, читающих книги, очень важны две вещи: располагающая атмосфера и ощущение, что добрые старые времена не ушли бесследно. И не вопреки, а благодаря новым технологиям есть место, где по-прежнему можно купить бумажную книгу. Наша концепция примиряет новое и старое. Два в одном. Кстати, я не просто директор магазина, я возглавляю издательство PUF. Идея магазина возникла из стремления успешно продавать наши книги.

У нас был огромный книжный магазин (600 кв. метров) в Латинском квартале, который приносил только убытки, в 2000 году его пришлось закрыть. Но мы нашли вполне современное решение, которым я горжусь. Все совпало, удачно соединилось.

Неподалеку от площади Сорбонны (60 rue Monsieur le Prince) на протяжении 95-ти лет был небольшой старомодный книжный магазин, всего 70 кв. метров. Его закрыли в 1999, владельцы обанкротились.

Мэрия Парижа сейчас стремится создать выгодные условия для того, чтобы «интеллектуальные зоны» могли существовать. Ведь на месте убыточных книжных магазинов открываются модные салоны или идет бойкая торговля спортивным инвентарем. Нам предложили аренду помещения по очень низкой цене. Мы выбрали этот магазин, переоборудовали его, и открыли заново.

Да, мы вынуждены преодолевать экономические препятствия. Не в том причина, что я сознательно предпочел новые технологии, но обстоятельства вынудили создать совершенно новую модель бизнеса.

Несколько лет назад я увидел в Нью-Йорке современную машину для печати книг, удобную и компактную, и решил, что это и будет решением проблемы. Я хочу подчеркнуть, что именно преодоление экономических трудностей вынудило создать конкурентоспособную систему.

Все существующие на тот момент обычные книжные магазины терпели убытки. Значит, нужно было придумать нечто принципиально новое. И мы нашли решение, которое мгновенно было одобрено нашими посетителями, воспринято с энтузиазмом.

Витрина с улицы выглядит, как у обычного книжного, прохожие поневоле всматриваются в яркие обложки, выставленные напоказ. Человеку любопытно, ему хочется к нам войти. И он попадает в фантастический мир, где прошлое и будущее смешались удивительным образом.

Посетитель может выбрать книгу, может купить ее как eBook, а может заказать принт он деманд, ее напечатают за 5-7 минут, в его присутствии.

У нас не только прекрасная машина для печати и добротные стеллажи с бестселлерами выставлены напоказ. Мы купили и замечательный кофейный агрегат, вокруг столики, стулья. Можно рассматривать страницы и пить отменный кофе, это любимое занятие парижан.

C.Х. Во время вашей презентации в бизнес клубе Франкфуртской книжной ярмарки неоднократно звучали замечания, что подобные попытки уже предпринимались, в частности, в Германии, но успехом не увенчались.

Ф.М. Понимаете, мы не имели права на неудачу. Или пан или пропал, либо издательство продолжается, либо мы закрываемся. Я учел психологические факторы, выбрал место, где собираются образованные люди, студенты, интеллектуалы. Им очень важно, что здесь по-прежнему адрес книжного магазина, что все в порядке.

Внутри помещения совершенно особая атмосфера, можно часами сидеть на складных лестницах, передвигаться от одной полки к другой, рассматривать 1700 наших лучших книг (а всего доступны 3 миллиона наименований).

Мы не прячем машину для печати, она стоит открыто, весь процесс создания книги предельно демонстративен. Мы предусмотрели и территорию для проведения небольших конференций, бесед о литературе. Каждый сантиметр площади у нас использован конструктивно, целенаправленно. Покупатель может сразу получить электронный вариант книги, это занимает секунды. Но многие действительно предпочитают бумажный вариант! И в этом ничего странного, любители перелистывать страницы никуда не исчезли.

С.Х. Вы много средств тратите на рекламу?

Ф.М. Сейчас мы входим в топ-20 французских книжных магазинов. Мы уже хорошо известны. А во время открытия… Понимаете, тут все сработало – новый магазин на старом месте, возрождение традиции, ведь о закрывшемся книжном помнили очень многие.

В день открытия репортеры и журналисты, телевизионщики и представители радиостанций пришли просто по приглашению. Потому что это было событие!

А наутро об этом рассказали все газеты, тв- и радиопрограммы. Гигантское паблисити! И совершенно бесплатно. Мы сделали небольшую вечеринку с кофе и бутербродами, но скорее для создания хорошего настроения – ведь всегда приятно увидеться с друзьями в такой особенный день.

Вот и все. Секрет прост: на нужном месте в нужное время открылся книжный магазин, которого ждали. У моих продавцов, а все они с университетским образованием, это заинтересованные люди, которые помогают покупателю сделать выбор – так вот, у них даже времени на ланч нет!

С.Х. А дорого ли содержать такой магазин?

Ф.М. Вы знаете, все познается в сравнении. Три дня на Франкфуртской ярмарке обходятся мне дороже, чем годовые расходы на книжный магазин. Но здесь мы ежегодно присутствуем как издательство. Завязываются новые партнерские отношения, связи.

С.Х. У вас есть семья, вы находите время для своих домашних?

Ф.М. Я работаю около десяти часов в день. Выходные дни у меня есть, отпуск случается редко. Но с женой у нас очень хорошие отношения, я всегда могу посвятить детям конец недели.

Любой успех – это правильная концепция. Вначале семь раз продумай, один раз сделай. И все получится. Когда нет права на проигрыш и есть голова на плечах.

Маленькая реминисценция вместо эпилога, я вспомнила, как ведущая дискуссии «Новые издательские технологии» спросила у присутствующих:

– Как вы считаете, каким будет издательское дело через 10 лет?

Участники разговора, люди творческие, успешные сегодня в продвижении новых идей, молчали в смущении. Они растерянно переглядывались, ожидая, что кто-то заговорит первым. Наконец, Юлия фон дем Кнесебек (директор Open Publishing) высказалась предельно коротко:

– Понятия не имею. Но мы всегда готовы найти свежие решения при любых изменившихся обстоятельствах.




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Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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