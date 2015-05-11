Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 28 октября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/frankfurt_buchmesse_zhivaya_kniga_kotoruyu_interesno_chitat_41075"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41075_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Frankfurt Buchmesse: живая книга, которую интересно читать" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Светлана Храмова</b></span> <span style="font-size: large;">Frankfurt Buchmesse: живая книга, которую интересно читать</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Зарисовки с Франкфуртской книжной ярмарки </font></em></span></p><p>Крупнейший книжный форум, собирающий десятки тысяч книгоиздателей, писателей, читателей и журналистов все больше превращается в мощное шоу, жанр которого трудно определить. За пять интенсивных дней (29-23 октября) здесь коротко и красочно упомянули обо всем, охват тем широк – затронуты и острые политические ситуации, и морально-этические противоречия, и проблемы книгоиздания, и технологические новшества, потихоньку проникшие во все области человеческой деятельности. <a href="http://www.chaskor.ru/article/frankfurt_buchmesse_zhivaya_kniga_kotoruyu_interesno_chitat_41075">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Крупнейший книжный форум, собирающий десятки тысяч книгоиздателей, писателей, читателей и журналистов все больше превращается в мощное шоу, жанр которого трудно определить. За пять интенсивных дней (29-23 октября) здесь коротко и красочно упомянули обо всем, охват тем широк – затронуты и острые политические ситуации, и морально-этические противоречия, и проблемы книгоиздания, и технологические новшества, потихоньку проникшие во все области человеческой деятельности.

Крупнейший книжный форум, собирающий десятки тысяч книгоиздателей, писателей, читателей и журналистов все больше превращается в мощное шоу, жанр которого трудно определить. Здесь, за пять интенсивных дней (29-23 октября 2016) коротко и красочно упомянули обо всем, охват тем широк – затронуты и острые политические ситуации, и морально-этические противоречия, и проблемы книгоиздания, и технологические новшества, потихоньку проникшие во все области человеческой деятельности.

В этом году прибавилось интереснейшее направление – THE ARTS+, «ярмарка внутри ярмарки», здесь показывают, как цифровые технологии расширяют возможности творчества. И для шумной затравки пригласили всемирно известного художника, ветерана поп-арта Дэвида Хокни, который уже на пресс-конференции FBF представил блестящую анимационную видеоверсию своих рисунков, сделанных с помощью iPad.

Продолжением великолепного спектакля стал «ланч с Дэвидом Хокни, величайшим художником из ныне живущих». Он лично перелистывал гигантскую иллюстрированную книгу, антологию своих работ (великолепно изданную Tashen ‘the David Houkney SUMO’). Мастер рассказывал о каждом рисунке, а видеокамера давала зрителям возможность увидеть крупные планы страниц-картин. Народу собралось видимо-невидимо, 79-летний художник, признанный виртуоз эпатажа, эту часть шоу отыграл достойно и без напряжения. Молодые бы так не смогли, oldschool. Правильное начало для демонстрации виртуальных и цифровых видов искусства, прямо или косвенно связанных с книгоизданием.

Директор книжной ярмарки Юрген Боос в день открытия предупредил, что собрание этого года задумано в первую очередь как европейский форум. И, несмотря на огромное количество тревожащих умы политических решений и возросшие потоки иммигрантов и беженцев, Европа демонстрирует готовность к решению сложных вопросов совместными усилиями стран Европейского Союза.

«Мы будет отстаивать верность европейским ценностям, принципы демократии и терпимости. Почему беженцы должны адаптироваться к нам? Они никому ничего не должны. Мы будем искать общие точки соприкосновения, вырабатывать общие принципы во взаимодействии с теми, кто страдает и ждет, что мы протянем руку помощи» .

Интонация речей со времени прошлогодней книжной ярмарки кардинально переменилась, что довольно показательно. Не будем забывать, что правительство Германии – основной спонсор события, и здесь озвучивается официальная точка зрения.

В отличие от прошлых лет, тему России на церемонии не затрагивали. Теперь нещадно ругали Турцию, принимающую ошибочные решения и угнетающую свободу слова.

И если в 2015 было говорено о том, что год предстоит трудный, то теперь Юрген Боос предупредил, что тяжелые времена – это надолго, и нам всем придется взаимодействовать с новой реальностью. Вести с трансформирующейся реальностью настойчивый диалог. Как именно его вести, пока неясно. Но неизменными останутся европейская толерантность, терпимость и рассудительность.

Голландия/Фландрия – почетный гость книжной ярмарки-2016.

Король Нидерландов Вильгельм-Александр совместно с королевой Бельгии Матильдой присутствовали на торжественном открытии павильона вечером 18-го октября. That’s what we share, – начертано на плакатах. Прекрасный девиз – и павильон устроен безукоризненно.

Двумя днями позже я встретилась с директором проекта Басом Пау, он работает в Голландском литературном фонде и ответственен за организацию и проведение международных акций.

Бас Пау: Мотто выбрано не случайно. Эта фраза – наша визитная карточка и точка отсчета в работе над этим проектом, которая достаточно длительна, три года мы продумывали каждую деталь. Нет ничего случайного. Северное море Голландия делит с Бельгией и Германией, Великобритания – на другом берегу, море и в этом случае нас географически связывает. И мы решили окружить наш павильон видеопроекцией морских пейзажей, что, по-моему мнению, очень хорошо работает. Люди здесь расслабляются, успокаиваются. Мы даже поставили несколько шезлонгов, чтобы акцентировать эту параллель с отдыхом на морском берегу.

Франкфуртская ярмарка насыщена событиями, посетители физически устают от бесконечных передвижений по эскалаторам и бегущим дорожкам, наматывают километры, перемещаясь из одного зала в другой. А наши гости могут вздохнуть спокойно, оглянуться вокруг, познакомиться с тем, чем мы делимся.

Театральная площадка работает с девяти утра до пяти вечера, спектакли сменяются концертами, театрализованными дискуссиями, чтением фрагментов из литературных произведений. Установлены громкоговорители, каждое произносимое слово легко расслышать в каждом уголке павильона. Это своего рода живое радио, таков избранный принцип. Здесь выступают наши авторы – во Франкфурт приехали 72 автора: 36 из Голландии, 36 – из Бельгии.

Мы не ограничиваем встречи с публикой пространством павильона – около месяца в музеях и театрах Франкфурта проходят разнообразнейшие публичные мероприятия, выставки и перфомансы. Мы знакомим с нашей культурой, с нашими лучшими писателями, художниками, артистами.

Присутствие в качестве почетного гостя на Франкфуртской ярмарке очень важный момент в нашей истории – огромное количество книг переведены на иностранные языки и теперь доступны широкому читателю. Не буду мучить вас цифрами, однако отмечу, что диапазон переводов достаточно широк.

С.Х. У меня в руках нежно-небесного цвета мини буклет, крупные синие буквы: «Все птицы начали вить гнезда. Только мы с тобой – исключение. Зачем же мы ждем?».

Д.П. Это первое письменное свидетельство существования голландского языка, дошедшее к нам из одиннадцатого века. Голландские дети со школьной скамьи затверживают эти фразы наизусть.

С.Х. Понятные каждому простые слова, в жизни любого человека ведь не идеи политиков главное, а вот это извечное «я и ты». Еще во время торжественной церемонии открытия FBF в совместном выступлении голландского прозаика Арнона Грюнберга и бельгийской поэтессы Шарлотты Ван ден Брук главенствовала тема личных отношений двух людей, которым сегодня так трудно понять друг друга. Но они стараются, они очень стараются. Понимание необходимо.

Общение Арнона и Шарлотты было бесконечно искренним и трогательным. Запомнилась фраза: «Литература помогает выжить, она уменьшает огромный разрыв между тем, какой жизнь должна быть по нашим представлениям, и тем, какова она в реальности».

Б.П. Это и есть то, чем мы делимся. Интимность и камерность голландской литературы, чувство юмора, умение легко и доступно говорить о важном – то, что неоднократно отмечалось нашими коллегами из других стран.

Популисты твердят нам: мигранты враждебны, они разрушат Европу, они несут зло, это политическая ошибка! Но не надо забывать о ходе истории, неотменимом pace of life. Очень многие политические решения, вызывающие возмущение в некоторых кругах – всего лишь требование времени. Сейчас наступило время, когда мы учимся мириться с различиями – культурными, национальными, мы учимся принимать «чужаков» как своих друзей. И помнить, что не они несут зло, а наши предубеждения. Заведомая враждебность – вещь очень опасная.

Я уверен, с помощью литературы нам легче понимать сегодняшний мир. Это раньше утренние газеты сообщали новости, которые мы бегло просматривали за завтраком. Сегодня новости несутся отовсюду, мы не можем закрыться от происходящего вокруг, события настигают нас. И миссия литературы – правильно расставить акценты, помочь людям справиться со стрессом, страхом, усталостью. Именно то, что мы и сделали основой концепции нашего павильона, нашего пребывания здесь, во Франкфурте.

Терпимость, человечность, гуманность. Это европейские принципы, которые мы совместно отстаиваем. Мы любим разнообразие, в нем движение, это помогает развиваться. И огромное количество новых идей приходит именно как реакция на изменения. Не так давно мы испытывали большое влияние Франции, Германии, сейчас укрепляются связи с Соединенными Штатами и Англией. Ситуация меняется, в чем-то меняется наша жизнь. В этом есть плюсы и минусы, во всем есть положительное и отрицательное, и не думаю, что я оригинален, высказываясь таким образом.

Но это моя точка зрения. Во взаимодействии, в разнообразии взаимодействий рождается новое, в этом новом мы снова находим плюсы и минусы, и так бесконечности. Нельзя отрицать и отвергать, нужно учиться взаимодействовать.

С.Х. Кто автор идеи павильона?

Б.П. Артистический директор проекта Барт Мойерт – известный голландский писатель, лауреат премий, любимый читателем. Он на некоторое время забросил начатый роман и целиком посвятил себя нашему сотрудничеству. Все придумано им.

Я – организатор, «воплотитель» идей в жизнь. Это моя задача, как и несколько лет назад в Токио, где я руководил нашим проектом на Международной книжной ярмарке.

Надо сказать, что правительство оплачивает расходы, но творчески мы, к счастью, свободны. Конечно, есть идеи, которыми пришлось пожертвовать из-за их дороговизны и сложности, но то, что мы сделали, нам с Бартом нравится.

Вот посмотрите на красный кирпичный пол в нашем павильоне. Мы принципиально хотели сделать кирпичную кладку, символ крепкого фундамента, устойчивости. И в противовес – легкие перегородки из прозрачного стеклопластика, кажущегося невесомым, но на самом деле объемного и основательного. Делали его на заказ, дорогостоящая легкость бытия, доложу я вам. Но в этом и идея. Иллюзия невесомости и простоты требует больших затрат энергии и средств.

«Читатель мечтает о бумажной книге!»

Парижский издатель Фредерик Мирио в этом твердо убежден. Он тоже мастер иллюзий, основанных на точном расчете и понимании специфики текущего момента. Я присутствовала на его короткой презентации во время дискуссии в Business Club FBF, восхитилась простотой и элегантностью успешных инноваций издательства Presses Universitaries de France (PUF), и по окончании попросила его об интервью.

С.Х. Фредерик, вы директор книжного магазина близ площади Сорбонны, и дела и вас, как я поняла, идут не просто хорошо, а очень хорошо. Все благодаря особому подходу?

Ф.М. Благодаря моей уверенности, что для людей, читающих книги, очень важны две вещи: располагающая атмосфера и ощущение, что добрые старые времена не ушли бесследно. И не вопреки, а благодаря новым технологиям есть место, где по-прежнему можно купить бумажную книгу. Наша концепция примиряет новое и старое. Два в одном. Кстати, я не просто директор магазина, я возглавляю издательство PUF. Идея магазина возникла из стремления успешно продавать наши книги.

У нас был огромный книжный магазин (600 кв. метров) в Латинском квартале, который приносил только убытки, в 2000 году его пришлось закрыть. Но мы нашли вполне современное решение, которым я горжусь. Все совпало, удачно соединилось.

Неподалеку от площади Сорбонны (60 rue Monsieur le Prince) на протяжении 95-ти лет был небольшой старомодный книжный магазин, всего 70 кв. метров. Его закрыли в 1999, владельцы обанкротились.

Мэрия Парижа сейчас стремится создать выгодные условия для того, чтобы «интеллектуальные зоны» могли существовать. Ведь на месте убыточных книжных магазинов открываются модные салоны или идет бойкая торговля спортивным инвентарем. Нам предложили аренду помещения по очень низкой цене. Мы выбрали этот магазин, переоборудовали его, и открыли заново.

Да, мы вынуждены преодолевать экономические препятствия. Не в том причина, что я сознательно предпочел новые технологии, но обстоятельства вынудили создать совершенно новую модель бизнеса.

Несколько лет назад я увидел в Нью-Йорке современную машину для печати книг, удобную и компактную, и решил, что это и будет решением проблемы. Я хочу подчеркнуть, что именно преодоление экономических трудностей вынудило создать конкурентоспособную систему.

Все существующие на тот момент обычные книжные магазины терпели убытки. Значит, нужно было придумать нечто принципиально новое. И мы нашли решение, которое мгновенно было одобрено нашими посетителями, воспринято с энтузиазмом.

Витрина с улицы выглядит, как у обычного книжного, прохожие поневоле всматриваются в яркие обложки, выставленные напоказ. Человеку любопытно, ему хочется к нам войти. И он попадает в фантастический мир, где прошлое и будущее смешались удивительным образом.

Посетитель может выбрать книгу, может купить ее как eBook, а может заказать принт он деманд, ее напечатают за 5-7 минут, в его присутствии.

У нас не только прекрасная машина для печати и добротные стеллажи с бестселлерами выставлены напоказ. Мы купили и замечательный кофейный агрегат, вокруг столики, стулья. Можно рассматривать страницы и пить отменный кофе, это любимое занятие парижан.

C.Х. Во время вашей презентации в бизнес клубе Франкфуртской книжной ярмарки неоднократно звучали замечания, что подобные попытки уже предпринимались, в частности, в Германии, но успехом не увенчались.

Ф.М. Понимаете, мы не имели права на неудачу. Или пан или пропал, либо издательство продолжается, либо мы закрываемся. Я учел психологические факторы, выбрал место, где собираются образованные люди, студенты, интеллектуалы. Им очень важно, что здесь по-прежнему адрес книжного магазина, что все в порядке.

Внутри помещения совершенно особая атмосфера, можно часами сидеть на складных лестницах, передвигаться от одной полки к другой, рассматривать 1700 наших лучших книг (а всего доступны 3 миллиона наименований).

Мы не прячем машину для печати, она стоит открыто, весь процесс создания книги предельно демонстративен. Мы предусмотрели и территорию для проведения небольших конференций, бесед о литературе. Каждый сантиметр площади у нас использован конструктивно, целенаправленно. Покупатель может сразу получить электронный вариант книги, это занимает секунды. Но многие действительно предпочитают бумажный вариант! И в этом ничего странного, любители перелистывать страницы никуда не исчезли.

С.Х. Вы много средств тратите на рекламу?

Ф.М. Сейчас мы входим в топ-20 французских книжных магазинов. Мы уже хорошо известны. А во время открытия… Понимаете, тут все сработало – новый магазин на старом месте, возрождение традиции, ведь о закрывшемся книжном помнили очень многие.

В день открытия репортеры и журналисты, телевизионщики и представители радиостанций пришли просто по приглашению. Потому что это было событие!

А наутро об этом рассказали все газеты, тв- и радиопрограммы. Гигантское паблисити! И совершенно бесплатно. Мы сделали небольшую вечеринку с кофе и бутербродами, но скорее для создания хорошего настроения – ведь всегда приятно увидеться с друзьями в такой особенный день.

Вот и все. Секрет прост: на нужном месте в нужное время открылся книжный магазин, которого ждали. У моих продавцов, а все они с университетским образованием, это заинтересованные люди, которые помогают покупателю сделать выбор – так вот, у них даже времени на ланч нет!

С.Х. А дорого ли содержать такой магазин?

Ф.М. Вы знаете, все познается в сравнении. Три дня на Франкфуртской ярмарке обходятся мне дороже, чем годовые расходы на книжный магазин. Но здесь мы ежегодно присутствуем как издательство. Завязываются новые партнерские отношения, связи.

С.Х. У вас есть семья, вы находите время для своих домашних?

Ф.М. Я работаю около десяти часов в день. Выходные дни у меня есть, отпуск случается редко. Но с женой у нас очень хорошие отношения, я всегда могу посвятить детям конец недели.

Любой успех – это правильная концепция. Вначале семь раз продумай, один раз сделай. И все получится. Когда нет права на проигрыш и есть голова на плечах.

Маленькая реминисценция вместо эпилога, я вспомнила, как ведущая дискуссии «Новые издательские технологии» спросила у присутствующих:

– Как вы считаете, каким будет издательское дело через 10 лет?

Участники разговора, люди творческие, успешные сегодня в продвижении новых идей, молчали в смущении. Они растерянно переглядывались, ожидая, что кто-то заговорит первым. Наконец, Юлия фон дем Кнесебек (директор Open Publishing) высказалась предельно коротко:

– Понятия не имею. Но мы всегда готовы найти свежие решения при любых изменившихся обстоятельствах.





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