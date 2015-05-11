Подписаться на обновления
17 октябряПонедельник

usd цб 62.9934

eur цб 69.3746

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд 
Лилия Ященко   понедельник, 17 октября 2016 года, 19.00

«Фольклор спас мне жизнь»
Интервью с Борисом Березовским, руководителем II Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли»


Пианист Борис Березовский. Фото Ирины Шымчак
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Раневская на века


Великое заточение




Поклонники всемирно известного пианиста Бориса Березовского и фольклорной музыки с 1 по 4 ноября встречаются в Санкт-Петербурге, где в Мариинском театре пройдет II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли». Почему на одной сцене объединятся фольклор и классика? Рассказывает художественный руководитель фестиваля Борис Березовский – личность неординарная и фанатично увлеченная своим делом.

— Зная ваш фортепианный репертуар – Бетховен, Лист, Шопен, Барток, Лигети, Прокофьев, Рахманинов, Хачатурян – не укладывается в голове: почему в таком академическом контексте вдруг возник интерес к фольклору – аутентичной в буквальном смысле «музыке от земли»?

— Фольклор возник не «вдруг». В жизни – во всяком случае моей – все происходит медленно и постепенно. Еще когда я жил в Бельгии, приходилось много ездить на автомобиле по Европе, и я слушал музыку, чтобы не скучать и элементарно не уснуть за рулем. В какой-то момент я обнаружил, что в багажнике накопилось гораздо больше записей фольклорных ансамблей, нежели симфоний обожаемого мною Брукнера или другой классики. Сам удивился! Отчасти мой интерес к этнической музыке объясняется тем, что я, честно говоря, несколько устал от классики, все-таки 40 лет ею занимаюсь. При этом у меня широкие музыкальные вкусы: знаю джаз, рок, эстраду. Переслушал весь спектр музыки и даже не надеялся, что меня на этом пути ждут какие-то открытия… А фольклор действительно увлек и стал потрясением в сравнении с остальными музыкальными жанрами.

— И чем же фольклор интереснее других направлений?

— Во время многочасовых автомобильных путешествий я понял, что фольклор – единственная музыка, которая не позволила мне уснуть за рулем. Это не шутки: народная музыка защитила меня от аварии. Фольклор в буквальном смысле слова спас мне жизнь. Повторяю, я переслушал всех великих джазовых музыкантов, весь рок от The Rolling Stones до Aerosmith. Да, рок-музыка прекрасна! Но через 15 минут все равно начинаешь засыпать. Из-за механических, примитивных и однообразных ритмов. Их монотонность надоедает! Основа музыки, ее пульс, ее сердце – это ритм. Фольклор – грузинский, индийский, балканский, ирландский, скандинавский – несет в себе неиссякаемую энергию! Живые, замысловатые, непредсказуемые, постоянно меняющиеся ритмы народной музыки творят чудеса: можно часами ехать по трассе и наслаждаться. От любой другой музыки меня клонило в сон…

— Трудно представить, что всемирно известный пианист как дальнобойщик едет ночь напролет, стараясь не уснуть за рулем… Была острая необходимость?

Фольклорный ансамбль «Ойме», Московская область


При моей любви к автомобилям – была. Обожаю ездить за рулем! Всегда приятно провести вечер с семьей, а потом выехать часов в 5 утра из Брюсселя и через 7 часов дороги оказаться в Мюнхене, например. К 12:00 приезжаешь на репетицию. Вечером концерт, ночью – обратно домой.

— В прошлом 2015 году заключительный гала-концерт фестиваля прошел с огромным успехом, но публику надо удивлять постоянно. Чем удивит II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли»?

— Да, в прошлом году исполнители фольклора были интересные. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» вместе с другими участниками фестиваля исполнили произведения Рахманинова, Хачатуряна, Свиридова, Десятникова, созданные в фольклорной стилистике. Особенно актуальным оказалось новое, созданное специально для фестиваля 2015 года сочинение Кузьмы Бодрова «Заклинание пастуха»: в нем древняя, народная музыка органично сомкнулась с академической, что зеркально отразило концепцию фестиваля. Поэтому в 2016 году мы заказали для фестиваля произведения уже двум современным композиторам – опять же Кузьме Бодрову и Александру Чайковскому, так что поклонники академической музыки услышат 4 ноября в гала-концерте две премьеры. Потом я подумал: почему бы в 2017 году не открыть новую номинацию – конкурс по композиции на создание симфонических произведений с использованием фольклорных мотивов? По-моему, это интересно.

Все мы – экспертный совет, оргкомитет фестиваля – находимся в непрерывном поиске, хотим, чтобы фестиваль стал еще интересней. В 2016 году на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» началось интернет-голосование, чего не было раньше. Один фольклорный ансамбль выбран для участия в гала-концерте не экспертным советом, а большинством зрителей в процессе online-голосования. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали более 300 фольклорных коллективов и солистов, видеозаписи их выступлений можно было увидеть на официальном сайте. На фестивале начинают работать новые люди, вместе с ними рождаются новые идеи – и это здорово!

Меня, например, всегда поражала красота национальных костюмов, но я ничего не знал об их символике. Ведь каждая деталь в национальном костюме – цвет, вышивка, пояс – имеет конкретное смысловое значение. Я нашел специалиста по истории костюма, и мы решили лаконично поведать публике о символике национальных костюмов – это сделает фестиваль еще и познавательным.

Еще одна идея – включить в гала-концерт классику, звучащую на народных инструментах. Сонаты Скарлатти восхитительно звучат на аккордеоне, баяне или балалайке, и есть музыканты, которые прекрасно их играют. Кстати, народники гораздо шире смотрят на мир музыки – не замыкаются в кругу национального фольклора, знают и другие музыкальные жанры и зачастую прекрасно это исполняют. Чего нельзя сказать о среднестатистическом классическом музыканте, который не выходит за рамки классического репертуара. Однажды у нас в семье гостили музыканты-народники, и я был поражен тем, насколько они образованны в части классики! Они восхитительно играли нам и Бартока, и Стравинского… Классическое произведение, исполненное на народном инструменте, обретает новую жизнь, поэтому такие номера мы тоже включим в гала-концерт.

Главное, чему мы научились после Первого Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли», так это тому, что представление должно быть еще более ярким и зрелищным. Хотелось бы привнести в фестиваль больше разнообразия, чтобы получилось красивое развлекательное «шоу». Ничего негативного в слове «шоу» я не нахожу: публике на концерте должно быть интересно. Даже в части дизайна сцены все должно выглядеть современно.

— Проблемы были на прошлогоднем фестивале? Может, разногласия внутри экспертного совета по поводу выбора лауреатов?

— Разногласий не было: тогда лидеры проявились настолько очевидно, что и спорить было не о чем.

Пожалуй, единственная проблема, с которой мы столкнулись: фольклор не так ярко звучит в искусственной среде зрительного зала – он требует соучастия. Это классические музыканты привыкли к тому, что они играют на сцене, а зрители слушают и аплодируют (в положенных местах, заметьте!). А фольклор – чистое искусство, сельская музыка. Как рыба живет в воде, так фольклор дышит на природных просторах и не предполагает, что кто-то будет чинно сидеть в зале и слушать. Фольклористы на академической сцене чувствуют себя… дискомфортно. Посмотрите в фейсбуке и ВКонтакте видеозаписи фестиваля «Музыка Земли» 2015 года: скажем, когда выступал ансамбль «Казачья удаль» из Волгоградской области, видно было, что публика готова приплясывать, хлопать и даже петь вместе с казаками, но… по этикету это же непозволительно – встать с мест и плясать с артистами! Возможно, когда-нибудь мы дойдем до того, что фольклористы будут выступать на пространствах, где зрители смогут проявить свою эмоциональность и сопричастность происходящему.

Фольклорный ансамбль «Сибирская вечора», Красноярский край


— Кто состоит в экспертном совете, который из более чем 300 фольклорных ансамблей и солистов выбрал конкурсантов для финальных слушаний в Мариинском театре?

— Я принимаю активное участие в отборе, но поскольку сам всю жизнь занимаюсь классикой, могу и не знать некоторых тонкостей фольклора, поэтому прислушиваюсь к членам экспертного совета. В него входят Анатолий Гринденко –дирижер, руководитель Мужского хора московской патриархии «Древнерусский распев», Андрей Котов – руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», Марина Медведева –заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения ГМПИ им. Гнесиных – это образованнейшие и опытные люди именно в области народного музыкального творчества. В экспертный совет входит композитор Александр Чайковский – директор Московской филармонии. Все эти люди – подлинные эксперты, мнению которых я доверяю. Вот такое на фестивале образовалось жюри, по-моему, заслуживающее уважения.

— Какие фольклорные ансамбли предстанут перед публикой и какие симфонические оркестры исполнят классику на сцене Мариинского театра в гала-концерте?

— Всех фольклористов можно увидеть на сайте фестиваля в разделе «Участники». Изначально мы планировали выбрать для финальных слушаний 15 коллективов из трехсот, а в итоге выбрали… 25. Просто невозможно было отказать многим талантливым и самобытным исполнителям! А вот кто из них выйдет на сцену в гала-концерте – главная интрига фестиваля.

В гала-концерте выступят два симфонических оркестра. Международный симфонический оркестр «Таврический» из Санкт-Петербурга, им руководит дирижер Михаил Голиков. С этим молодым, но уже завоевавшим признание коллективом я сыграю фортепианный концерт Александра Чайковского. Кстати, концерт уникален тем, что наряду с инструментами симфонического оркестра в нем зазвучат и русские народные инструменты – редкостное, удивительное и при этом органичное сочетание.

Камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов – один из лучших камерных оркестров России. Я играл с ними – изумительный коллектив! Мне довелось играть со многими оркестрами мира, – поверьте, есть возможность сравнивать, – и оркестранты Лермана произвели на меня впечатление своим мастерством. В гала-концерте они исполнят концерт Кузьмы Бодрова для камерного оркестра, где солируют гусли звончатые. Хотелось бы выразить дань уважения Игорю Лерману, талантливому человеку и энтузиасту, который создал прекрасный оркестр там, где пласт симфонической культуры весьма… символический, я бы сказал. И, как это часто бывает, теперь этот коллектив более известен за рубежом, нежели в России.

Фольклорный ансамбль «Потеха», Смоленск


— В конкурсной программе фестиваля участвуют подчас совсем неизвестные фольклорные ансамбли, которые хотят заявить о себе, а вот известные не участвуют. Вас это огорчает?

— Вы заходили на официальный сайт фестиваля и прослушали все триста с лишним коллективов? Интересных фольклористов среди них множество! Известные они или нет, меня мало волнует. Мы только что на примере Камерного оркестра Игоря Лермана говорили о том, что качество и пресловутая слава далеко не всегда идут рядом. Порой малоизвестный коллектив может играть лучше прославленного. И в сфере классической музыки я знаю многих талантливых людей, которые не стали известными в силу разных причин – судьба так сложилась… Но я считаю их прекрасными музыкантами, они ничуть не хуже известных, а порой даже лучше. Бывает ведь, что человек завоевывает громкое имя и начинает почивать на лаврах: имя остается – качество уходит. Мы на фестивале не гонимся за известными именами. Меня больше волнует качество. Хотя для привлечения внимания публики к фестивалю, безусловно, лучше было бы включить в афишу громкие имена!

— Идея фестиваля-конкурса «Музыка Земли» тесно смыкается с современной идеологией нашего государства: единство и братство республик многонациональной России. Ваш проект имеет отношение к политике?

— «Музыка Земли» – мое персональное музыкальное путешествие по миру. Изначально фестиваль задумывался как международный, в 2014 году мы сыграли музыку России и Великобритании. Я не оставил свою мечту: надеюсь, нынешний Всероссийский фестиваль разрастется до планетарных масштабов. Хочу, чтобы люди услышали народную музыку всей Земли: столько в ней красоты, гармонии, разнообразия ритмов! Да и в российских регионах много интересных национальных обычаев и традиций, а мы их даже не знаем, потому что страна бескрайняя… «Музыка Земли» выражает то, что я чувствую и люблю, и к политике не имеет никакого отношения. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы интерес публики к фестивалю возрастал вне зависимости от политических событий в России. Начало жизни Всероссийского фестиваля просто совпало с тем, что происходит у нас в стране… За «Музыкой Земли» не стоит ничего, кроме моего огромного и искреннего интереса к фольклору! В мире всегда творится одно и то же: история человечества – цепь бесконечных войн. Это геополитика – раздел территорий и сфер влияния, и на политические баталии мы, к сожалению, повлиять не в силах. В годы Первой мировой войны в Англии не исполняли Баха и Вагнера, а в Германии не ставили пьесы Шекспира. Но войны проходят, а искусство остается. И я люблю украинскую фольклорную музыку независимо от того, как складываются взаимоотношения России и Украины.

Фольклорный ансамбль «Тепло очага», Республика Адыгея


— Вы считаете, подлинная народная песня, которую поют старики в деревнях, будет иметь продолжение? Или аутентичное исполнение обречено на вымирание? Ведь его носители, древние бабушки и дедушки уходят из жизни…

— Когда я ездил в деревню в поисках фольклора, то застал еще народное пение. Но постепенно народная песня уходит вместе с ее пожилыми носителями. Удивительно, что сегодня в глубинке еще есть места, где фольклор живет! Поэтому мне и интересно всем этим заниматься – видеть людей и природу, где несмотря ни на что живет народная музыка. Однако фольклор… вымирает. И я уверен: через некоторое время совсем исчезнет, и его продолжение я вижу – как ни парадоксально! – в академической музыке. Идея фестиваля – не только передавать из поколения в поколение музыку предков, но еще и создавать новые произведения с использованием фольклорных мотивов и ритмов. Поэтому мы и заказываем композиторам новые сочинения специально для фестиваля. Когда-то аристократия и выдающиеся наши композиторы XIX века – Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский, – выезжали на лето в имение, где слушали песни и плясовые, которые пели и играли крестьяне. Народная музыка была неотъемлемой частью жизни композиторов-классиков, и они использовали услышанное во многих своих сочинениях. Аналогичную ситуацию хочется смоделировать и теперь.

— Итак, в чем глобальная идея фестиваля-конкурса «Музыка Земли»?

— Я хотел бы, чтобы люди, которые никогда не интересовались фольклором, вдруг полюбили бы его… Хочу, чтобы народная музыка передавалась из поколения в поколение и продолжала жить – в естественном или преображенном композиторами виде.

— Публика сгорает от нетерпения: что вы сыграете 4 ноября в гала-концерте на сцене Мариинского театра, помимо фортепианного концерта Александра Чайковского?

— Начнем с того, что кроме меня в гала-концерте будут участвовать и другие музыканты, исполняющие классику, – это изумительный скрипач Никита Борисоглебский, невероятно одаренный пианист Юрий Фаворин и гениальная, на мой взгляд, певица Яна Иванилова. Я, помимо фортепианного концерта, обязательно сыграю произведения, которые не исполнял прежде, но какие именно… пока не решил. Нотные тексты я учу быстро, а до 4 ноября еще далеко! (смеется).




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Дубровский» на Ok

Постановка «Черного русского» Максима Диденко

«Как и положено триллеру, «Черный русский» щекочет нервы. Слоган постановки гласит: «Вы приглашены в дом, где сходят с ума». И особняк Троекурова в Малом Гнездиковском переулке полтора часа силится соответствовать этому зловещему определению. Полумрак, тихое траурное пение, привратники с плетками, девушки-сомнамбулы с черными губами и остановившимся взглядом, пятна крови на стенах и потолке, мнимые опасности, которые влечет за собой нарушение правил: молчать, носить полученные при входе маски, не прикасаться к актерам и т.п. Ничего шокирующего и страшного здесь, разумеется, не произойдет. Но легкое возбуждение почтенной публике обеспечено».

17.10.2016 16:00, Татьяна Ратькина

Максим Аверин: «Все начинается с любви»
Мой любимый кролик Эдвард

Все это рок-н-ролл

Нобелевская премия Боба Дилана: взгляд литературного критика Константина Мильчина

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал музыкант Боб Дилан. Премия была присуждена ему за «создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции».

14.10.2016 19:00, gorky.media

10 интересных фактов о Нобелевской премии
Хотим Нобелевку!

Не прошло и 100 лет

Возвращение теории бессознательного Зигмунда Фрейда

После почти столетних насмешек идеи Фрейда начинают заново переосмыслять, поскольку именно они могут пролить свет на многие загадки медицины.

11.10.2016 13:00, tolko

Человек должен быть интеллигентен!
Великое заточение

«Никогда женщина-автор не может ни любить, ни быть женою и матерью»

Русские женщины в литературной борьбе

Женщины-писатели появились в России уже во времена Державина, но их творчество не получало признания и порицалось. «Горький» изучил на примере отдельных писательниц и поэтесс, как женщины в XIX веке отвоевывали себе место в русской литературе.

10.10.2016 19:00, gorky.media

«Первые законодатели»
Великое заточение

«Первые законодатели»

Немного российской истории от авторов «Сатирикона»

Впервые информация о предстоящем издании юмористической «Всеобщей истории» появилась в 46-м номере «Сатирикона» за 1909 год: «Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание». «Всеобщая история» однозначно рекомендуется к прочтению любителям истории, юмора, да и вообще всем, умеющим читать.

04.10.2016 19:00, izbrannoe.com

О русском массовом уме
Тайна романа «Евгений Онегин»

«Это горькое слово "свобода"»

Заключительный фрагмент из книги мемуаров Исаака Фильштинского «Мы шагаем под конвоем», посвященной пребыванию в лагере

Я откровенно радовался смерти Сталина. Был убежден, что теперь в стране произойдут большие перемены. Однако мои надежды разделяли далеко не все зека. Многие лагерные мудрецы были настроены мрачно, полагали, что к власти придет Маленков, которого считали одним из главных палачей, и все пойдет по-старому, а то и хуже. Вспоминали его роль в организации ленинградских процессов пятидесятых годов и многое другое. Оптимистично смотрел на будущее лишь один из моих солагерников — человек простой, но со здравым смыслом, бывший директор какого-то ленинградского магазина. Он бежал из немецкого плена, где пробыл всего один месяц, вышел к Советской Армии, воевал, а после войны был осужден за сотрудничество с врагом на десять лет. В первый же день после смерти Сталина он мне сказал: — Теперь они его заколотят в гроб, отпоют и начнут крутить колесо в другую сторону. Ведь не может же страна вечно существовать, держа за колючей проволокой пятнадцать миллионов человек!

02.10.2016 16:00, philologist.livejournal.com

Неподдельная честность
О русском массовом уме

Тайна романа «Евгений Онегин»

Сексолог Александр Котровский выдвинул сенсационную версию прочтения знаменитого романа Александра Пушкина

Разговор о Пушкине зашел почти случайно. С кандидатом медицинских наук мы беседовали о волне педофилии, которая захлестнула страну. Что делать? – Брать пример с Евгения Онегина! – заявил доктор. – Он же не стал совращать малолетнюю Татьяну, хотя девочка сама предложила ему себя.

01.10.2016 14:12, storyfiles.blogspot.ru

Маг русской литературы
Пушкин в джинсах Levis

О русском массовом уме

Очерк умственных привычек, сказал бы внимательный наблюдатель? Да, но и мужество мыслить.

Одна из трех лекций, прочитанных академиком И. П. Павловым в апреле — мае 1918 года, объединяемых под общим условным названием «Об уме вообще, о русском уме в частности».

30.09.2016 14:00

Александр Куланов: «Реальные судьбы в нашей стране трагичнее любых книг»
Алексей Мизгирёв: «Вы даже не представляете, какой уровень подлости был среди дуэлей того времени»

Алексей Мизгирёв: «Вы даже не представляете, какой уровень подлости был среди дуэлей того времени»

Режиссер фильма «Дуэлянт» - о чести, фатализме, экранном Петербурге XIX века и самых необычных поединках, в которые вступали представители русского дворянства

«Дуэлянт» - пожалуй, самый неожиданный российский фильм не только этого года, но и как минимум последней пятилетки. Рекламная кампания пытается «продать» его зрителю как исторический блокбастер, хотя на самом деле это совершенно бескомпромиссное авторское кино: режиссер Алексей Мизгирёв, автор картин «Бубен, барабан», «Кремень» и «Конвой», продолжает рассказывать жесткие истории про истребление человека человеком.

29.09.2016 17:28, Ксения Реутова

Темный зверь, железный таракан
Советская бондиана

Револьвер, граната, карабин…

29 сентября 1904 года родился Н. А. Островский

«С 10 лет Николай столкнулся с тяжёлым, непосильным для подростка трудом. Помогал семье. Наглость, барское пьянство и издевательство царских жандармов и офицеров мало́й изведал-повидал сполна: в станционном буфете, «буфетным мальчиком», на побегушках да на подносе. Спасала библиотека, собранная с военных товарняков: Гоголь, Войнич, Жюль Верн, Беранже. Наизусть декламировал шевченковского «Кобзаря». Около двухсот всевозможных книг и журналов насчитывалось в его «вагонной» коллекции».

29.09.2016 15:28, Игорь Фунт

Раневская на века
Авангард как нонконформизм





 

Самое читаемое


 

Новости
Музыкальная современность в экстракте
XX Ежегодный Фестиваль камерной музыки «Возвращение» пройдёт в Московской консерватории с 9 по 15 января 2017 года.
В Мариинском театре прозвучит «Музыка Земли» пианиста Бориса Березовского
15 сентября завершается прием заявок на участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка Земли». Сыграть и спеть музыку своего родного края на фестивале могут все профессиональные и любительские фольклорные коллективы России
19 августа стартует фестиваль короткометражек "Короче"
В Калининграде 19 августа стартует фестиваль короткометражного кино "Короче"
Третьяковская галерея открывает выставку Айвазовского
Выставка "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" открывается для широкого зрителя в Третьяковской галерее 29 июля
Новая книга о Гарри Поттере побила рекорды по предзаказам в США
Новая книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя" побило рекорды предыдущей части "Дары Смерти" по количеству предзаказов

 

 

Мнения
facebook.com/DAVoloshin

Оценки в школе и их польза

Оценки ведут к неврозам, калечат детей и меняют позитивную среду познания на деструктивную

Я - противник оценок. Я совершенно не понимаю их смысла. Вспоминая свой школьный опыт, я вижу только минусы. Сейчас все больше и больше людей высказываются за отмену оценок. И, может, это и произойдет лет через 30-40. А пока оценки и оценивание, наверное, самый тормозящий фактор развития людей. Как это и не парадоксально звучит.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 3.0 License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 