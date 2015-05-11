Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 17 октября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/folklor_spas_mne_zhizn_41023"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41023_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Фольклор спас мне жизнь»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия Ященко</b></span> <span style="font-size: large;">«Фольклор спас мне жизнь»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Интервью с Борисом Березовским, руководителем II Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли»</font></em></span></p><p>Поклонники всемирно известного пианиста Бориса Березовского и фольклорной музыки с 1 по 4 ноября встречаются в Санкт-Петербурге, где в Мариинском театре пройдет II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли». Почему на одной сцене объединятся фольклор и классика? Рассказывает художественный руководитель фестиваля Борис Березовский – личность неординарная и фанатично увлеченная своим делом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/folklor_spas_mne_zhizn_41023">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Поклонники всемирно известного пианиста Бориса Березовского и фольклорной музыки с 1 по 4 ноября встречаются в Санкт-Петербурге, где в Мариинском театре пройдет II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли». Почему на одной сцене объединятся фольклор и классика? Рассказывает художественный руководитель фестиваля Борис Березовский – личность неординарная и фанатично увлеченная своим делом.

— Зная ваш фортепианный репертуар – Бетховен, Лист, Шопен, Барток, Лигети, Прокофьев, Рахманинов, Хачатурян – не укладывается в голове: почему в таком академическом контексте вдруг возник интерес к фольклору – аутентичной в буквальном смысле «музыке от земли»?

— Фольклор возник не «вдруг». В жизни – во всяком случае моей – все происходит медленно и постепенно. Еще когда я жил в Бельгии, приходилось много ездить на автомобиле по Европе, и я слушал музыку, чтобы не скучать и элементарно не уснуть за рулем. В какой-то момент я обнаружил, что в багажнике накопилось гораздо больше записей фольклорных ансамблей, нежели симфоний обожаемого мною Брукнера или другой классики. Сам удивился! Отчасти мой интерес к этнической музыке объясняется тем, что я, честно говоря, несколько устал от классики, все-таки 40 лет ею занимаюсь. При этом у меня широкие музыкальные вкусы: знаю джаз, рок, эстраду. Переслушал весь спектр музыки и даже не надеялся, что меня на этом пути ждут какие-то открытия… А фольклор действительно увлек и стал потрясением в сравнении с остальными музыкальными жанрами.

— И чем же фольклор интереснее других направлений?

— Во время многочасовых автомобильных путешествий я понял, что фольклор – единственная музыка, которая не позволила мне уснуть за рулем. Это не шутки: народная музыка защитила меня от аварии. Фольклор в буквальном смысле слова спас мне жизнь. Повторяю, я переслушал всех великих джазовых музыкантов, весь рок от The Rolling Stones до Aerosmith. Да, рок-музыка прекрасна! Но через 15 минут все равно начинаешь засыпать. Из-за механических, примитивных и однообразных ритмов. Их монотонность надоедает! Основа музыки, ее пульс, ее сердце – это ритм. Фольклор – грузинский, индийский, балканский, ирландский, скандинавский – несет в себе неиссякаемую энергию! Живые, замысловатые, непредсказуемые, постоянно меняющиеся ритмы народной музыки творят чудеса: можно часами ехать по трассе и наслаждаться. От любой другой музыки меня клонило в сон…

— Трудно представить, что всемирно известный пианист как дальнобойщик едет ночь напролет, стараясь не уснуть за рулем… Была острая необходимость?

Фольклорный ансамбль «Ойме», Московская область





При моей любви к автомобилям – была. Обожаю ездить за рулем! Всегда приятно провести вечер с семьей, а потом выехать часов в 5 утра из Брюсселя и через 7 часов дороги оказаться в Мюнхене, например. К 12:00 приезжаешь на репетицию. Вечером концерт, ночью – обратно домой.

— В прошлом 2015 году заключительный гала-концерт фестиваля прошел с огромным успехом, но публику надо удивлять постоянно. Чем удивит II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли»?

— Да, в прошлом году исполнители фольклора были интересные. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» вместе с другими участниками фестиваля исполнили произведения Рахманинова, Хачатуряна, Свиридова, Десятникова, созданные в фольклорной стилистике. Особенно актуальным оказалось новое, созданное специально для фестиваля 2015 года сочинение Кузьмы Бодрова «Заклинание пастуха»: в нем древняя, народная музыка органично сомкнулась с академической, что зеркально отразило концепцию фестиваля. Поэтому в 2016 году мы заказали для фестиваля произведения уже двум современным композиторам – опять же Кузьме Бодрову и Александру Чайковскому, так что поклонники академической музыки услышат 4 ноября в гала-концерте две премьеры. Потом я подумал: почему бы в 2017 году не открыть новую номинацию – конкурс по композиции на создание симфонических произведений с использованием фольклорных мотивов? По-моему, это интересно.

Все мы – экспертный совет, оргкомитет фестиваля – находимся в непрерывном поиске, хотим, чтобы фестиваль стал еще интересней. В 2016 году на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» началось интернет-голосование, чего не было раньше. Один фольклорный ансамбль выбран для участия в гала-концерте не экспертным советом, а большинством зрителей в процессе online-голосования. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали более 300 фольклорных коллективов и солистов, видеозаписи их выступлений можно было увидеть на официальном сайте. На фестивале начинают работать новые люди, вместе с ними рождаются новые идеи – и это здорово!

Меня, например, всегда поражала красота национальных костюмов, но я ничего не знал об их символике. Ведь каждая деталь в национальном костюме – цвет, вышивка, пояс – имеет конкретное смысловое значение. Я нашел специалиста по истории костюма, и мы решили лаконично поведать публике о символике национальных костюмов – это сделает фестиваль еще и познавательным.

Еще одна идея – включить в гала-концерт классику, звучащую на народных инструментах. Сонаты Скарлатти восхитительно звучат на аккордеоне, баяне или балалайке, и есть музыканты, которые прекрасно их играют. Кстати, народники гораздо шире смотрят на мир музыки – не замыкаются в кругу национального фольклора, знают и другие музыкальные жанры и зачастую прекрасно это исполняют. Чего нельзя сказать о среднестатистическом классическом музыканте, который не выходит за рамки классического репертуара. Однажды у нас в семье гостили музыканты-народники, и я был поражен тем, насколько они образованны в части классики! Они восхитительно играли нам и Бартока, и Стравинского… Классическое произведение, исполненное на народном инструменте, обретает новую жизнь, поэтому такие номера мы тоже включим в гала-концерт.

Главное, чему мы научились после Первого Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли», так это тому, что представление должно быть еще более ярким и зрелищным. Хотелось бы привнести в фестиваль больше разнообразия, чтобы получилось красивое развлекательное «шоу». Ничего негативного в слове «шоу» я не нахожу: публике на концерте должно быть интересно. Даже в части дизайна сцены все должно выглядеть современно.

— Проблемы были на прошлогоднем фестивале? Может, разногласия внутри экспертного совета по поводу выбора лауреатов?

— Разногласий не было: тогда лидеры проявились настолько очевидно, что и спорить было не о чем.

Пожалуй, единственная проблема, с которой мы столкнулись: фольклор не так ярко звучит в искусственной среде зрительного зала – он требует соучастия. Это классические музыканты привыкли к тому, что они играют на сцене, а зрители слушают и аплодируют (в положенных местах, заметьте!). А фольклор – чистое искусство, сельская музыка. Как рыба живет в воде, так фольклор дышит на природных просторах и не предполагает, что кто-то будет чинно сидеть в зале и слушать. Фольклористы на академической сцене чувствуют себя… дискомфортно. Посмотрите в фейсбуке и ВКонтакте видеозаписи фестиваля «Музыка Земли» 2015 года: скажем, когда выступал ансамбль «Казачья удаль» из Волгоградской области, видно было, что публика готова приплясывать, хлопать и даже петь вместе с казаками, но… по этикету это же непозволительно – встать с мест и плясать с артистами! Возможно, когда-нибудь мы дойдем до того, что фольклористы будут выступать на пространствах, где зрители смогут проявить свою эмоциональность и сопричастность происходящему.

Фольклорный ансамбль «Сибирская вечора», Красноярский край





— Кто состоит в экспертном совете, который из более чем 300 фольклорных ансамблей и солистов выбрал конкурсантов для финальных слушаний в Мариинском театре?

— Я принимаю активное участие в отборе, но поскольку сам всю жизнь занимаюсь классикой, могу и не знать некоторых тонкостей фольклора, поэтому прислушиваюсь к членам экспертного совета. В него входят Анатолий Гринденко –дирижер, руководитель Мужского хора московской патриархии «Древнерусский распев», Андрей Котов – руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», Марина Медведева –заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения ГМПИ им. Гнесиных – это образованнейшие и опытные люди именно в области народного музыкального творчества. В экспертный совет входит композитор Александр Чайковский – директор Московской филармонии. Все эти люди – подлинные эксперты, мнению которых я доверяю. Вот такое на фестивале образовалось жюри, по-моему, заслуживающее уважения.

— Какие фольклорные ансамбли предстанут перед публикой и какие симфонические оркестры исполнят классику на сцене Мариинского театра в гала-концерте?

— Всех фольклористов можно увидеть на сайте фестиваля в разделе «Участники». Изначально мы планировали выбрать для финальных слушаний 15 коллективов из трехсот, а в итоге выбрали… 25. Просто невозможно было отказать многим талантливым и самобытным исполнителям! А вот кто из них выйдет на сцену в гала-концерте – главная интрига фестиваля.

В гала-концерте выступят два симфонических оркестра. Международный симфонический оркестр «Таврический» из Санкт-Петербурга, им руководит дирижер Михаил Голиков. С этим молодым, но уже завоевавшим признание коллективом я сыграю фортепианный концерт Александра Чайковского. Кстати, концерт уникален тем, что наряду с инструментами симфонического оркестра в нем зазвучат и русские народные инструменты – редкостное, удивительное и при этом органичное сочетание.

Камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов – один из лучших камерных оркестров России. Я играл с ними – изумительный коллектив! Мне довелось играть со многими оркестрами мира, – поверьте, есть возможность сравнивать, – и оркестранты Лермана произвели на меня впечатление своим мастерством. В гала-концерте они исполнят концерт Кузьмы Бодрова для камерного оркестра, где солируют гусли звончатые. Хотелось бы выразить дань уважения Игорю Лерману, талантливому человеку и энтузиасту, который создал прекрасный оркестр там, где пласт симфонической культуры весьма… символический, я бы сказал. И, как это часто бывает, теперь этот коллектив более известен за рубежом, нежели в России.

Фольклорный ансамбль «Потеха», Смоленск





— В конкурсной программе фестиваля участвуют подчас совсем неизвестные фольклорные ансамбли, которые хотят заявить о себе, а вот известные не участвуют. Вас это огорчает?

— Вы заходили на официальный сайт фестиваля и прослушали все триста с лишним коллективов? Интересных фольклористов среди них множество! Известные они или нет, меня мало волнует. Мы только что на примере Камерного оркестра Игоря Лермана говорили о том, что качество и пресловутая слава далеко не всегда идут рядом. Порой малоизвестный коллектив может играть лучше прославленного. И в сфере классической музыки я знаю многих талантливых людей, которые не стали известными в силу разных причин – судьба так сложилась… Но я считаю их прекрасными музыкантами, они ничуть не хуже известных, а порой даже лучше. Бывает ведь, что человек завоевывает громкое имя и начинает почивать на лаврах: имя остается – качество уходит. Мы на фестивале не гонимся за известными именами. Меня больше волнует качество. Хотя для привлечения внимания публики к фестивалю, безусловно, лучше было бы включить в афишу громкие имена!

— Идея фестиваля-конкурса «Музыка Земли» тесно смыкается с современной идеологией нашего государства: единство и братство республик многонациональной России. Ваш проект имеет отношение к политике?

— «Музыка Земли» – мое персональное музыкальное путешествие по миру. Изначально фестиваль задумывался как международный, в 2014 году мы сыграли музыку России и Великобритании. Я не оставил свою мечту: надеюсь, нынешний Всероссийский фестиваль разрастется до планетарных масштабов. Хочу, чтобы люди услышали народную музыку всей Земли: столько в ней красоты, гармонии, разнообразия ритмов! Да и в российских регионах много интересных национальных обычаев и традиций, а мы их даже не знаем, потому что страна бескрайняя… «Музыка Земли» выражает то, что я чувствую и люблю, и к политике не имеет никакого отношения. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы интерес публики к фестивалю возрастал вне зависимости от политических событий в России. Начало жизни Всероссийского фестиваля просто совпало с тем, что происходит у нас в стране… За «Музыкой Земли» не стоит ничего, кроме моего огромного и искреннего интереса к фольклору! В мире всегда творится одно и то же: история человечества – цепь бесконечных войн. Это геополитика – раздел территорий и сфер влияния, и на политические баталии мы, к сожалению, повлиять не в силах. В годы Первой мировой войны в Англии не исполняли Баха и Вагнера, а в Германии не ставили пьесы Шекспира. Но войны проходят, а искусство остается. И я люблю украинскую фольклорную музыку независимо от того, как складываются взаимоотношения России и Украины.

Фольклорный ансамбль «Тепло очага», Республика Адыгея





— Вы считаете, подлинная народная песня, которую поют старики в деревнях, будет иметь продолжение? Или аутентичное исполнение обречено на вымирание? Ведь его носители, древние бабушки и дедушки уходят из жизни…

— Когда я ездил в деревню в поисках фольклора, то застал еще народное пение. Но постепенно народная песня уходит вместе с ее пожилыми носителями. Удивительно, что сегодня в глубинке еще есть места, где фольклор живет! Поэтому мне и интересно всем этим заниматься – видеть людей и природу, где несмотря ни на что живет народная музыка. Однако фольклор… вымирает. И я уверен: через некоторое время совсем исчезнет, и его продолжение я вижу – как ни парадоксально! – в академической музыке. Идея фестиваля – не только передавать из поколения в поколение музыку предков, но еще и создавать новые произведения с использованием фольклорных мотивов и ритмов. Поэтому мы и заказываем композиторам новые сочинения специально для фестиваля. Когда-то аристократия и выдающиеся наши композиторы XIX века – Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский, – выезжали на лето в имение, где слушали песни и плясовые, которые пели и играли крестьяне. Народная музыка была неотъемлемой частью жизни композиторов-классиков, и они использовали услышанное во многих своих сочинениях. Аналогичную ситуацию хочется смоделировать и теперь.

— Итак, в чем глобальная идея фестиваля-конкурса «Музыка Земли»?

— Я хотел бы, чтобы люди, которые никогда не интересовались фольклором, вдруг полюбили бы его… Хочу, чтобы народная музыка передавалась из поколения в поколение и продолжала жить – в естественном или преображенном композиторами виде.

— Публика сгорает от нетерпения: что вы сыграете 4 ноября в гала-концерте на сцене Мариинского театра, помимо фортепианного концерта Александра Чайковского?

— Начнем с того, что кроме меня в гала-концерте будут участвовать и другие музыканты, исполняющие классику, – это изумительный скрипач Никита Борисоглебский, невероятно одаренный пианист Юрий Фаворин и гениальная, на мой взгляд, певица Яна Иванилова. Я, помимо фортепианного концерта, обязательно сыграю произведения, которые не исполнял прежде, но какие именно… пока не решил. Нотные тексты я учу быстро, а до 4 ноября еще далеко! (смеется).





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