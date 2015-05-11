Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 4 октября 2017 года, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/filmy_emira_kusturitsy_42521"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42521_filmy-emira-kusturitsy_.jpg" width=206 alt="Фильмы Эмира Кустурицы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://cameralabs.org/11669-filmy-emira-kusturitsy-neordinarnoe-kino-s-sumasshedshej-zhiznennoj-siloj>cameralabs.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">Фильмы Эмира Кустурицы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Неординарное кино с сумасшедшей жизненной силой</font></em></span></p><p>Кинематограф Кустурицы – это восхитительный мир, герои которого мыслят неординарно, обладают собственным мировосприятием и, как правило, невероятной волей к жизни. <a href="http://www.chaskor.ru/article/filmy_emira_kusturitsy_42521">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кинематограф Кустурицы – это восхитительный мир, герои которого мыслят неординарно, обладают собственным мировосприятием и, как правило, невероятной волей к жизни.

На стиль балканского гения повлияли работы Федерико Феллини и пражская киношкола. Иногда режиссёра даже называют «сербским Феллини». Но Кустурица предложил зрителю совершенно уникальное кино, через которое мы можем взглянуть на жизнь с его точки зрения. Комедии Эмира Кустурицы искренние и душевные, а трагедии глубокие и величественные. Он смешивает абсурдность и реальность, карнавальность и трагичность, безысходность и веру в чудо.

Эмир Кустурица дважды получал «Золотую пальмовую ветвь» (за «Папу в командировке» и «Андерграунд»), ещё приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале за «Время цыган». Но в последние годы его работы обсуждаются всё реже. Мы решили вспомнить картины, которые пополнили списки мировых киношедевров, принесли Эмиру Кустурице славу и поставили его в один ряд с величайшими режиссёрами.

Чёрная кошка, белый кот / Crna mačka, beli mačor (1998)

Это самый жизнерадостный фильм сербского режиссёра и одна из лучших комедий, когда-либо выходивших на экран. Картина полна веры в любовь и семейные узы. Вся история сводится к тому, что из-за неудавшейся афёры Матко вынужден принять требования мафиози Дадана, который не только отнимает у него все деньги, но и хочет выдать свою сестру карлицу замуж за сына Матко. Дедушка новоиспечённого жениха решает принести себя в жертву, но сорвать свадьбу не удаётся. Ни один из молодожёнов не хочет этого брака, и они будут бороться за своё счастье.

По млечному пути / На млијечном путу (2016)

Главные роли исполнили Моника Беллуччи и сам Эмир Кустурица, а это уже интересно. Единственный недостаток этого фильма разве что в самоповторе, режиссёр вновь поднимает дорогие своему сердцу темы. Центральный мотив картины – любовь со всем её безумием и неудовлетворённостью, радостью и странностью. Чувства ключевых персонажей показаны на фоне югославской войны и поэтичных сербских пейзажей.

Завет / Zavet (2007)

Эта фееричная трагикомедия порадует ценителей экстравагантного стиля сербского кинорежиссёра. Всё преподнесено в фирменной для него манере, но в несколько гротескном виде. В фильме рассказывается о юноше, который должен исполнить дедов завет: отправиться из родной деревни в город, продать корову и найти себе жену. Последняя задача – самая непростая. На пути героя ожидают разочарования, радости и абсурдные ситуации. Но отступить он никак не может.

Марадона / Maradona by Kusturica (2008)

Это не просто биографический фильм о человеке, который появился на свет в одном из беднейших районов на окраине Буэнос-Айреса и стал величайшим футболистом ХХ века. Этот документальный фильм – социально-политический портрет Аргентины, показанный сквозь личные взгляды Диего Марадоны. В беседах с Кустурицей он также рассказывает о дружбе с Фиделем Кастро и Уго Чавесом, о своей наркотической зависимости. Фильм стоит посмотреть каждому. Даже если вам никогда не был интересен Марадона.

Истории на супер 8 / Супер 8 Прича / Super 8 Stories (2001)

Документальный фильм о гастролирующей по Европе сербской фолк-рок-группе «The No Smoking Orchestra», в которой сам Эмир Кустурица выступает гитаристом.

Это кино не отполировано в стиле режиссёра, нет присущей ему экстравагантности, сюжет прост, видеозапись не блещет профессионализмом, что в совокупности способно оттолкнуть зрителя. Но «Истории на супер 8» – это попытка копнуть глубже, коснуться души участников группы, исследовать наши попытки понять друг друга, соединить человека с обществом и историей.

Помнишь ли ты, Долли Белл? / Sjecas li se Dolly Bell? (1981)

Свою первую полнометражную картину Кустурица снял в 26 лет. Эта работа принесла ему «Золотого льва» за лучший дебютный фильм и приз ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале.

Фильм, снятый с удивительной правдоподобностью, переносит нас в Сараево в 1960-е годы, повествует о жизни 16-летнего парнишки и показывает, как влияла коммунистическая идеология на обычных людей.

Эта работа Кустурицы вошла в число самых значимых кинокартин 1980-х годов. Настоящий шедевр с отменными диалогами, грустью по ушедшему времени и отчётливо проявившимся стилем режиссёра.

Аризонская мечта / Arizona Dream (1993)

Это первый англоязычный фильм Эмира Кустурицы и главные роли в нём исполнили Джонни Депп, Фэй Данауэй и Джерри Льюис. По голливудским меркам фильм получился не просто странным, а безумным, но удостоился специального приза жюри Берлинского кинофестиваля.

Если вам захочется посмотреть что-то действительно необычное, «Аризонская мечта» придётся к месту как нельзя лучше. Зрителю невозможно представить, какая сцена развернётся на экране в следующее мгновенье. Действующие лица – обитатели американской глубинки. У каждого из них своя мечта. Временами герои безумствуют, играют в русскую рулетку, затем успокаиваются, ищут смысл жизни. Некоторые находят.

Папа в командировке / Otac na službenom putu (1985)

За этот фильм жюри Каннского кинофестиваля 1985 года единогласно присудило Кустурице «Золотую пальмовую ветвь». Можно сказать, это первый шедевр режиссёра, привлекший к его творчеству международное внимание.

Поклонники Кустурицы, знакомые с его более поздними работами, могут ожидать от этой картины свойственных режиссёру элементов в виде взрывной музыки, крупных планов животных и сюрреалистических сюжетов. Но «Папа в командировке» совсем другое кино. Это история о жизни югославцев в середине ХХ века.

Повествование ведётся от лица шестилетнего мальчика по имени Малик. Его папа редко бывает дома, оправдываясь перед семьёй, что ездит в командировки, он навещает любовниц, из-за чего страдает мать и глубоко переживает сам Малик. В итоге отца сажают в тюрьму из-за доноса обиженной любовницы, а семью ждут горечи и нищета. Финальная сцена всё же даёт надёжду на лучшее.

Андерграунд / Подземље / Underground (1995)

«Андерграунд» принёс режиссёру вторую «Золотую пальмовую ветвь». В фильме рассказывается о подполье, организаторы которого во времена Второй мировой войны производят оружие, чтобы бороться с фашистами. Война ушла в историю, а подпольщики свою деятельность не прекращают.

Все персонажи в «Андерграунде» уникальны, но этот фильм не о людях. Он о том, как создаётся страна и как она умирает. Здесь речь идёт не только о трагедии людей, а о гибели нации. Война – событие трагическое, распад страны – нечто более трудное. Кустурица считает, что карнавал – единственный способ справиться с этой сложной югославской проблемой.

Как и работы Феллини («Восемь с половиной» и «Сатирикон») этот фильм заполняют духовые оркестры и истеричные танцы. Но на протяжении повествования (действие разворачивается с 1941 года по начало 1992) симфония перетекает в какофонию.

Жизнь как чудо / Život je čudo (2004)

Кустурица снова поднимает тему истории Югославии и войны в Боснии. Как следует из названия, этот фильм – ещё и история о чуде самого существования. Преувеличенная театральность действа – лишь способ подчеркнуть радости и горечи жизни, показать бессмысленность войны, несущей раздробленность и жестокость. В центре повествования находится инженер Лука, который мечется между своей любовью и семьёй, блуждает среди обманчивых вариантов, оказавшись в сложной конфликтной ситуации.

Время цыган / Dom za vesanje (1988)

«Время цыган» – венец мирового кино, созданный на высочайшем техническом уровне. Он вобрал историю взросления, народные сказки, гомеровский эпос, фарс, семейную драму, любовную историю, исследование зла, трагедию и месть.

Фильм с оригинальным названием «Дом для повешения» повествует о молодом цыгане и его следовании через моральные грехи, искупление и возмездие. Кустурица словно всевозможными способами испытывает своих героев, помещая их в безысходность. А сохранят ли они при этом человеческий облик? Не предадут ли себя?

С этой картиной зритель погружается в мир и время цыган: ощущает их эмоции, окунается в их жизнь, вместе с ними ищет своё место во Вселенной. «Время цыган» из числа таких фильмов, которые способны сделать нас лучше.

Источник: cameralabs.org





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