Психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк (Carol Dweck) более 20-ти лет занимается изучением образа мышления. Дуэк обнаружила, что можно выделить два типа мышления: фиксированное мышление и мышление роста. Её последнее исследование показало, что качество жизни в большей степени зависит от отношения к проблемам, а не от таланта или интеллекта. Это исследование силы наших убеждений, как сознательных, так и бессознательных, и того, как изменение даже самых простых из них может значительно повлиять практически на каждый аспект нашей жизни.

«Если вы воображаете меньшее, то меньше будет то, что вы, несомненно, заслуживаете.» – Дебби Миллмэн (Debbie Millman) в одной из лучших напутственных речей, когда-либо произнесённых в честь вручения дипломов, – «Делайте то, что вам нравится, и не останавливайтесь, пока не получите то, что любите. Работайте настолько усердно, насколько можете, представляйте себе необъятное...». Этот совет фактически отражает то, что в современной психологии известно, как система убеждений о собственных способностях и потенциале, подпитывающей наше поведение и прогнозирующей наш успех. Многое из этого понятия связано с работой психолога Стэнфордского университета Кэрол Дуэк (Carol Dweck), изложившей его в замечательной книге «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей» (в оригинале Mindset: The New Psychology of Success / Мышление: Новая психология успеха). Это исследование силы наших убеждений, как сознательных, так и бессознательных, и того, как изменение даже самых простых из них может значительно повлиять практически на каждый аспект нашей жизни.

Одно из самых основных убеждений, имеющихся у нас о себе, которые Дуэк обнаружила в своём исследовании, связано с тем, как мы рассматриваем свою личность и как мы её оцениваем. «Фиксированное мышление» предполагает, что наш характер, интеллект и творческие способности – статичные данности, которые мы не можем значительно изменить, а успех – это подтверждение наличия интеллекта, оценка того, как эти данности соответствуют такому же фиксированному стандарту; стремление к успеху и избегание неудач любой ценой становится способом поддержания ощущения собственного ума и квалифицированности. С другой стороны, «мышление роста» процветает на проблемах и видит поражения не как доказательство нехватки интеллекта, а как трамплин для роста и развития наших способностей. Из этих двух образов мышления, которые мы проявляем с раннего возраста, проистекает наше поведение, отношение к успехам и неудачам в профессиональной и личной сфере и в итоге наша способность к счастью.

Последствия убеждённости в том, что интеллект и личность могут развиваться, а не находиться в неизменном состоянии, Дуэк обнаружила в исследовании с участием детей и взрослых, проведённом на протяжении двух десятилетий. Она пишет:

За двадцать лет мои исследования показали, что представление о самом себе, которое вы глубоко усваиваете, влияет на то, какую жизнь вы ведёте. Оно может определить, станете ли вы тем, кем хотите, сможете ли достичь того, что цените. Как это происходит? Как простое убеждение может преобразить вашу психологию и, как следствие, вашу жизнь?

Из убеждения, что ваши качества высечены в граните, — фиксированное мышление — создаётся острая потребность в том, чтобы самоутверждаться снова и снова. Если у вас лишь определённое количество интеллекта, определённый тип личности и определённый моральный облик, тогда вам ничего больше не остаётся, как доказывать, что этого добра у вас в достаточном количестве. Это делается, чтобы не выказывать или не чувствовать дефицит в этих самых основных характеристиках.

[...]

Я видела многих людей с всепоглощающей целью самоутвердиться – в классе, в карьере, в отношениях. Для них каждая ситуация – призыв подтвердить свой интеллект, индивидуальность или характер. Каждая ситуация анализируется по типу: смогу ли я добиться успеха или потерплю неудачу? Буду ли я выглядеть умным или тупым? Меня примут или отвергнут? Я почувствую себя победителем или проигравшим?...

Есть другой тип мышления, в котором эти черты – не просто выпавшие вам при раздаче «карты», с которыми приходится жить, постоянно пытаясь убедить себя и других, что у вас роял-флэш, в тайне переживая с парой десяток. В этом мышлении то, что у вас «на руках», это лишь отправная точка для развития. Такое мышление роста базируется на убеждении, что ваши основные качества это то, что вы можете развивать собственными усилиями. Конечно, люди отличаются своими изначальными способностями и склонностями, интересами и темпераментом, но каждый может измениться и расти, приложив усилия и усердие.

Верят ли люди с таким мышлением, что кто угодно может стать кем угодно, что любой человек с правильной мотивацией или образованием способен стать Эйнштейном или Бетховеном? Нет. Но они считают, что настоящий потенциал человека неизвестен (и непостижим); что невозможно предвидеть то, чего можно достичь годами энтузиазма, труда и обучения.

В центре того, что делает «мышление роста» настолько привлекательным, Дуэк обнаружила, что оно создаёт пристрастие к обучению, а не жажду одобрения. Его отличительная черта – убеждённость в том, что такие человеческие качества, как интеллект, творчество и даже способность к любви и дружбе, можно взрастить с помощью усилий и осознанной практики. Люди с таким мышлением не только не унывают при неудачах, но фактически они даже не воспринимают их как свой провал. Они видят ситуацию как процесс собственного обучения. Дуэк пишет:

Зачем тратить время, доказывая снова и снова, насколько вы хороши, когда вы могли бы становиться ещё лучше? Зачем скрывать недостатки, а не исправлять их? Зачем искать друзей или партнёров, которые будут лишь укреплять вашу самооценку, а не тех, кто бросит вызов вашему росту? И зачем выискивать проверенные и испытанные пути вместо опыта, который бросит вам вызов? Бросать вызов самому себе и упорство в этом, даже (или особенно) когда дела не ладятся, это отличительная черта мышления роста. Это установка, позволяющая людям преуспевать в самые трудные времена в своей жизни.

Эта идея, конечно, не нова, она – основное наполнение книг по самопомощи с пустыми банальностями вроде «ты можешь всё!». Отличительность работы Дуэк заключается в том, что она коренится в скрупулёзных исследованиях о том, как работает ум, – особенно ум развивающийся – выявляя не только ключевые факторы определённого образа мыслей, но и возможности их перепрограммирования.

Дуэк и её команда обнаружили, что люди с фиксированным мышлением видят риск и усилия в некотором роде как проявление своей недостаточности, своё несоответствие неким требованиям. К тому же, некоторые люди видят ценность в том, чтобы бросать себе вызов и признают важность усилий. Наши исследования показали, что это происходит непосредственно из мышления роста.

Когда мы обучаем людей мышлению роста со свойственным ему акцентом на развитии, тогда следуют идеи о вызове и усилиях...

Как только вы начнёте понимать мышление роста и фиксированное мышление, вы точно увидите, как именно одно ведёт к другому. Как вера в то, что ваши качества высечены на граните, приводит к одним мыслям и действиям; и как убеждение, что ваши способности поддаются развитию, приводит к другим мыслям и поступкам, ведущим вас совершенно разными дорогами.

[...]

Образ мышления меняет то, к чему люди стремятся и то, что они рассматривают, как успех... он меняет определение, значение и влияние неудачи... он меняет глубочайший смысл усилий.

Дуэк приводит данные опроса 143 исследователей творчества, которые сошлись во мнении о том, что самый главный признак, лежащий в основе творческих достижений, заключается именно в гибкости и упорстве перед лицом неудач, связанным с мышлением роста. Она пишет:

Погружаясь в образ мышления, вы погружаетесь в новый мир. В одном мире – мире фиксированных качеств – успех связан с доказыванием, что вы умны или талантливы. Это самоутверждение. В другом мире – мире с изменяющимися качествами – это вызов самому себе с целью научиться чему-то новому. Это саморазвитие.

В одном мире ошибка воспринимается как провал. Получить плохую оценку. Проиграть в турнире. Попасть под увольнение. Получить отказ. Это значит, что вы не умный или не талантливый. В другом мире отказ воспринимается как признак не достаточного роста. Не достичь поставленной цели означает, что вы пока не реализовали свой потенциал.

В одном мире усилие – это плохо. Оно, как и провал, означает, что вы не умный или не талантливый. Будь всё иначе – усилия были бы ни к чему. В другом мире усилия – это то, что делает вас умным и талантливым.

Но её самое замечательное исследование то, в котором сообщается, почему присутствие важнее похвалы в обучении детей развивать здоровое отношение к достижениям. Оказывается, эти умонастроения зарождаются в очень раннем возрасте. В одном исследовании Дуэк и её коллеги предложили четырёхлетним детям на выбор: повторить простую головоломку или попробовать собрать более сложную. Даже эти юные личности действовали в соответствии с характеристиками одного из двух взглядов. Дети с «фиксированным» мышлением не стали рисковать, они выбрали простую головоломку, которая бы подтвердила их имеющиеся способности, по словам исследователей, ясно выражая свою веру в то, что умные дети не делают ошибок. Обладатели мышления роста подумали, что это странный выбор, сначала они недоумевали, почему кто-то хочет решать одну и ту же головоломку снова и снова, если они не научатся ничему новому. Другими словами, дети с фиксированным мышлением хотели убедиться, что они преуспели в том, чтобы казаться умными, а с мышлением роста хотели, бросить себе вызов, для них определение успеха в том, чтобы стать умнее.

Дуэк цитирует ученицу седьмого класса, прекрасно уловившую разницу:

Я думаю, что интеллект – это то, над чем вы должны работать... это не просто данность... Большинство детей, не будучи уверенными в правильности ответа, не поднимают руку, чтобы ответить на вопрос. Но я обычно поднимаю руку, потому что если я ошибаюсь, то моя ошибка будет исправлена. Или я поднимаю руку и спрашиваю: "Как это решить?" или "Я не поняла, вы можете мне помочь?". Просто делая это, я увеличиваю свой интеллект.

Всё стало ещё интереснее, когда Дуэк привела людей в Колумбийскую лабораторию мозговых волн, чтобы изучить, как их мозг ведёт себя, когда они отвечают на сложные вопросы и получают обратную связь. Она обнаружила, что обладатели фиксированного мышления были заинтересованы лишь в обратной связи, которая отражала их текущие способности, но игнорировали информацию, которая могла помочь им чему-нибудь научиться и развиваться. Они даже не проявляли никакого интереса к тому, чтобы услышать правильный ответ, когда допускали ошибку, отвечая на вопрос, потому что уже зачислили его в категорию неудач. Но обладатели мышления роста внимательно воспринимали информацию, которая могла помочь им расширить свои знания и умения, вне зависимости от того, правильно или ошибочно ответили на вопрос. Другими словами, их задача заключалась в обучение, а не в определении успех/провал.

В другом исследовании приняли участие сотни студентов, в основном подростки, которым Дуэк и её коллеги предложили решить по десять довольно сложных задач из теста на невербальный интеллект. Они похвалили всех за результаты, так как большинство справились очень хорошо. Но исследователи использовали два вида похвалы: одним студентам говорили «Ух ты, у тебя [x] правильных ответов. Это очень хороший результат. Должно быть, ты в этом умён», а другим «Ух ты, у тебя [x] правильных ответов. Это очень хороший результат. Должно быть, ты действительно упорно работал». Другими словами, одних хвалили за способности, а других – за усилия. Выводы поразительные:

Похвала за способности вогнала студентов в фиксированное мышление, и они стали проявлять все его признаки: когда мы предложили им выбор, они отказались от сложных новых задач, решая которые могли бы ещё чему-то научиться. Они не хотели делать ничего, в чём могли бы проявиться их недостатки или что поставило бы под сомнение их талант.

[...]

Но студенты, которых похвалили за усилия, вели себя иначе. 90% из них захотели браться за новые сложные задачи, чтобы можно было ещё поучиться.

Но самое интересное произошло дальше: когда Дуэк и её коллеги раздали студентам последующий набор более сложных задач, те участники, которых хвалили за способности, подумали, что они всё-таки не такие умные или одарённые. Дуэк говорит:

Если успех подразумевал, что они умные, то отсутствие успеха означало, что они недостаточно умны.

Для детей, которых хвалили за старания, трудности послужили лишь указанием на то, что им придётся приложить больше усилий, но не стали признаком неудачи или их низкого интеллекта. Оба мышления также повлияли на уровень получаемого удовольствия. Всем понравился первый раунд с лёгкими вопросами, с которыми они справились. Но как только задачи усложнились, они разонравились детям, которых хвалили за способности, а тем, которых хвалили за усилия, не только по-прежнему нравились задания, но они даже сказали, что от более сложных задач получают ещё больше удовольствия. У последних также значительно улучшилась производительность, когда вопросы стали сложнее, в то время как у первых результаты всё ухудшались, будто они разочаровывались в образе мыслей «успех или провал».

Самое тревожное открытие ожидало исследователей после завершения IQ-тестов, когда они попросили детей написать личные письма своим сверстникам, чтобы поделиться опытом и полученными результатами при решении задач. Наиболее токсичным побочным продуктом фиксированного мышления оказалась нечестность: сорок процентов детей, которых хвалили за способности, солгали о своих баллах, преувеличив их, чтобы выглядеть успешнее. Дуэк сетует:

В фиксированном мышлении несовершенства зазорны, особенно если вы талантливы, поэтому они солгали. Что вызывает беспокойство, так это тот факт, что мы взяли обычных детей и превратили их в лгунов, просто говоря им, что они умные.

Это иллюстрирует основное различие между двумя менталитетами: для тех, у кого мышление роста, «личный успех – это когда ты работаешь изо всех сил, чтобы стать ещё лучше»; а для тех, у кого фиксированное мышление, «успех связан с установлением своего превосходства». Для последних неудачи – приговор и ярлык. Для первых – мотивирующая информация, которая открывает глаза.

Но одно из самых глубинных проявлений это понятие находит не в бизнесе или в обучении, а в любви. Дуэк обнаружила, что люди демонстрировали всё ту же дихотомию в личных отношениях. Обладатели фиксированного мышления считали, что их идеальный партнёр вознесёт их на пьедестал и заставит чувствовать себя идеально, словно объект для поклонения. В то время как люди с мышлением роста предпочитали видеть своим партнёром человека, который признает их недостатки и с любовью поможет с ними справиться, того, кто побудит их к изучению чего-то нового, чтобы узнавать неизведанное и становиться лучше. Фиксированное мышление, оказывается, лежит в корне наших самых токсичных культурных мифов об «истинной любви». Дуэк пишет:

Мышление роста подразумевает, что всё это может развиваться. Вы, ваш партнёр и отношения способны к росту и переменам.

При фиксированном мышлении идеал сформирован, совершенен и у вас с ним пожизненная совместимость. Как и полагается. На веки вечные. Чтобы как в сказке “и жили они долго и счастливо”.

[...]

Одна из проблем людей с фиксированным мышлением в том, что они ожидают, что всё хорошее произойдёт автоматически. Что партнёрам не придётся помогать друг другу решать свои проблемы или приобретать новые навыки. Что всё сложится по волшебству благодаря их любви, как это случилось со Спящей красавицей, которую пробудил поцелуй принца, или с Золушкой, чья жалкая жизнь вдруг преобразилась тоже с появлением принца.

То же самое относится и к мифу о телепатии. Фиксированное мышление предполагает, что в идеальной паре партнёры должны читать мысли друг друга и понимать друг друга с полуслова. Дуэк цитирует исследование, для участия в котором пригласили людей, чтобы поговорить об их отношениях:

Люди с фиксированным мышлением почувствовали угрозу и враждебность, когда разговор зашёл даже о небольших расхождениях в том, какими они и их партнёры видят их отношения. Даже незначительное несоответствие угрожало их убеждению, что они разделяют все взгляды друг друга.

Но самый разрушительный из всех мифов в отношениях это убеждение, что если над ними нужно работать, значит в них что-то ужасное и неправильное, а любое расхождение во мнениях или предпочтениях указывает на личные недостатки характера партнёра. Дуэк пишет:

Как нет великих свершений без неудач, так не бывает и отношений без конфликтов и проблем.

Когда люди с фиксированным мышлением говорят о своих конфликтах, они ищут виноватых. Иногда они винят себя, но чаще возлагают вину на своих партнёров, на недостатки в их характере.

Но и это ещё не все. Когда люди обвиняют личность своего партнёра в проблеме, они испытывают к нему гнев и отвращение.

А поскольку проблема исходит из фиксированных качеств, её нельзя решить. Поэтому люди с фиксированным мышлением, обнаруживая недостатки в своих партнёрах, относятся к ним презрительно и недовольны отношениями в целом.

С другой стороны, люди с мышлением роста могут признать несовершенство своих партнёров, не прибегая к обвинениям и сохраняя веру в полноценность своих отношений. Они рассматривают конфликты как проблемы в коммуникации, а не в личности или характере. Эта динамика справедлива как в романтических взаимоотношениях, так и в дружбе и даже в отношениях с родителями. Дуэк резюмирует свои выводы:

Когда люди вступают в отношения, они сталкиваются с партнёром, который отличается от них, а они так и не научились справляться с различиями. В хороших отношениях люди развивают эти навыки, оба партнёра растут и отношения углубляются. Но чтобы это происходило, люди должны чувствовать, что они заодно... В атмосфере растущего доверия у них появляется жизненная заинтересованность в развитии друг друга.

Всё сводится к тому, что мышление представляет собой толковательный процесс, сообщающий нам о том, что происходит вокруг. Фиксированному мышлению сопутствует внутренний монолог с постоянным суждением и оцениваем. Любая информация используется в качестве доказательства хороший ли вы человек, действительно ли ваш партнёр – эгоист, лучше ли вы человека, который с вами рядом. При мышлении роста внутренний монолог занят постоянным стремлением к новому освоению и обучению, поиском путей к созидательным действиям.

В остальной части книги «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей» Кэрол Дуэк продолжает исследовать основные типы мышления и их определяющие характеристики в разных сферах жизни. А также она рассматривает способы, которыми мы можем перестроить своё мышление на более плодотворное и благодатное – на мышление роста.

По материалам Brain Pickings, Maria Popova.

Источник: cameralabs.org





