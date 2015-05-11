Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/falshivye_zhenshchiny_42199"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42199_kingkongg-700x52.jpg" width=206 alt="Фальшивые женщины" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=http://sexandstyle.ru/article/female-fake/>sexandstyle.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Фальшивые женщины</span></p><p>Такая прелесть эти фильмы 70х-80х. Смотришь и понимаешь, чем так возмущаются и феминистки, и голливудские актрисы, которые годами твердят, что в большом кино роль женщины сводится к амплуа “красивая подруга героя”. <a href="http://www.chaskor.ru/article/falshivye_zhenshchiny_42199">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Такая прелесть эти фильмы 70х-80х. Смотришь и понимаешь, чем так возмущаются и феминистки, и голливудские актрисы, которые годами твердят, что в большом кино роль женщины сводится к амплуа “красивая подруга героя”.

Я очень люблю Джессику Ланж. Ее невозможно не любить. Но в 80х она только и играла, что куколку.

Вот Кинг Конг, 1976. Сейчас новый вышел, я решила пересмотреть фильм детства.

Команда корабля находит в надувной шлюпке красотку, которая уже пару дней барахтается там без воды и еды. Она в вечернем платье. Макияж весь при ней – ни от соленой воды, ни от обезвоживания ни один блеск для губ не пострадал. (Мы же все помним, как в фильмах актрисы даже просыпались с губной помадой и укладкой)

Волосы мокрые, но как только высыхают (пока она спит – и это важно, потому что в душе девушка не была) тут же сами укладываются шелковыми волнами. И это после морской воды? Вы купались когда-нибудь в море? А два дня подряд?

Ну, едва проснувшись после такого стресса, героиня тут же принимает 800 соблазнительных поз за минуту. Она потягивается, приседает на кровати, укрывается пледом так очаровательно, словно позирует для Playboy. Это выходит “совершенно естественно”, ага.

И понимаете, я же помню, что мы все, дети-подростки, которые смотрели это кино в 80-х уже, были уверены, что “настоящие” женщины так себя и ведут. Спят с макияжем, не делают ни одного “неженственного” движения.

Господи. Какие мучения. И чего ради?

Меня все это в Кинг Конге не то чтобы возмутило. Искренне и сильно удивило. Я уже и забыла напрочь, что был в моде образ именно такой милой девушки. Идеальной идеальной. Женственной женственной. Фальшивой фальшивой.

Сейчас смотришь и думаешь: а если бы она после кораблекрушения была чуть более потрепанной, она что, стала бы менее красивой?

Если бы она вела себя естественно, то есть бы кашляла, если бы испугалась, или ее стошнило бы – она была бы менее красивой?

Если бы она не принимала перед мужчинами позы из эротического журнала – она была бы менее красивой?

Бедные женщины 70х-80х. Они росли на таких образах, они были уверены, что красота – это вот о таком. Всегда быть невероятной.

Команда нашла героиню в вечернем платье. Больше у нее ничего не было. Но дальше она постоянно меняет наряды, и мой вопрос: как она умудрилась превратить мужские джинсы в шорты в облипку. Да, она могла их обрезать. Но они бы все равно не уменьшились от этого на 5 размеров. И то же про футболки. Одежда моряков, которую ей одолжили, выглядит как кутюр, и я уверена, что такое невозможно без швейной машинки.

Я не придираюсь. Это все просто бросается в глаза. И ты думаешь: “Боже, какое счастье, что таких образов больше нет в кино. И что не надо считать, будто быть женщиной – это вот так”.

И не надо о том, что это сказка. Сказка ложь, да в ней намек. Это во-первых. Во-вторых, мне не особенно приятно видеть такую сказку, где женщина даже после того, как чуть не умерла, все равно должна выглядеть невообразимо очаровательно. У принцесс не бывает обезвоживания, ага.

Спасибо тебе господи за феминизм. Не хочу быть такой искусственной цыпочкой, которая порхает-порхает, опыляет мужчин – и не знает лучшей доли. Фу.

Источник: sexandstyle.ru





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