Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 18:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/evtanaziya_strany_i_lyudej_42705"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42705_800px-kingsman_the_golden_circle_poste.jpg" width=206 alt="Эвтаназия страны и людей" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Чанцев</b></span> <span style="font-size: large;">Эвтаназия страны и людей</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Уикэндовое кино от Александра Чанцева</font></em></span></p><p>Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики. <a href="http://www.chaskor.ru/article/evtanaziya_strany_i_lyudej_42705">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1)​ «Бегущий по лезвию 2049» Д. Вильнева (2017) – беременные репликанты, живорожденные как редкость и виртуальная возлюбленная, «мы творим ангелов и ставим их на службу цивилизации», дизайнеры воспоминаний – очень интересная тема постчеловека тут латентна, но сильна. И пугает не меньше, чем по-финчеровски отменно мрачные кадры и нервозная музыка. Жаль лишь, что общая тенденция нынешних фильмов – бесконечный хронометраж и перекрученный сюжет в духе «Интерстеллара».

2)​ «Люди-кошки» П. Шрэдера (1982) – мистический триллер 80-х, стоит смотреть, как «Сердце ангела» ради М. Рурка, ради молоденькой Н. Кински. Фильм может вдохновить как на прослеживание связи с фильмами-эсплотейшн и темы инцестуозности у Кински (здесь она спит с братом, Клаус же Кински делал признания о себе с ней и ее сестрой), так и на размышления, почему в 80-е злая магия ассоциировалась в американском кинематографе с черными (культ вуду в «Сердце ангела», прислужница-гаитянка тут) и что в «каждой женщине должна быть змея», то есть пантера.

3)​ «Kingsman: Золотое кольцо» М. Вона (2017) – британский снобизм разбавлен сотрудничеством с разведкой американской, где все проще и брутальнее, но самоироничный фильм про шпионов хорош даже в виде сиквела. Президент, легко идущий на смерть всех наркоманов в мире, отвечает за актуальность, а Элтон Джон в своем камео – откровенно имеет хорошее время.

4)​ «Никогда в воскресенье» Ж. Дассена (1960) – история любви американского туриста к проститутке Илии, непостоянной, прекрасной и оставившей по образовательным и чувствительным показателям далеко позади «Красотку» (знание нескольких языков, собственные трактовки греческой драмы, слезы-смех в театре и т.д.). Эта «Мама Рома» на музыкально-солнечно средиземноморский манер, кстати, поспособствовала в свое время даже моде на поездки в Грецию, куда устремились как Г. Миллер и Л. Коэн, так и обычные западные туристы. Отдельно – обсуждающие Маркса с ретро-прононсом советские моряки.

5)​ «Коллектор» А. Красовского (2016) – эффективного и безжалостного коллектора Артура подставляют умело самого. Тут и моментальная сдача его руководством, и корысть конкурентов, и равнодушие его девушки, и алчность сотрудников, и даже – но не банально! – не только осознание собственных грехов, катарсис и решение проблем своей жизни, о которых он знал, видимо, лишь подспудно. Театрализованное почти действие в одной комнате – держит, как триллер. Не растянутое, а умятое в час с небольшим (!). Отдельно отмечаем энергичный джазовый саундтрек. Интересно, нашему населению, которое, судя по газетам, массово закредитовано, актуально смотреть это кино? И более глобально - «вот что с нами происходит?»

6)​ «Роковое искушение» С. Копполы (2017) – раненный солдат-дезертир находит убежище в пансионе для девиц. И тут же от героя ожидаемо («и стало ясно, что пара весел / Тихую воду сведут с ума» Тарковского) пошли круги волнений, чувств и ощутимо вздымающихся женских грудей. Стоило ли ради подобного ни шатко, ни валко с кунштюком на последних минутах огород городить?

7)​ «Танкистка» Р. Талалай (1995) – боевик о борьбе повстанцев во главе с панк-оторвой Tank Girl и корпорации, владеющей водой, в мире после катастрофы актуальна сейчас, даже когда ТНК владеют еще не водой (а всего лишь нами с вами – с потрохами). По 90-му бодрая постапокалиптика с рисунками от автора Gorillaz Джейми Хьюлетта и саундтреком от Ice-T, Бьорк и Portishead даже.

8)​ «Заложники» Р. Гигинеишвили (2017) – Грузия 80-х, подгнивающий СССР, фарца, западные пласты, церковь тайком и КГБ (о совсем такой жизни писал М. Гиголашвили в своем весьма сильном «Чертовом колесе»). Противопоставление молодых грузинских заговорщиков и старых советских гэбистов Союза вряд ли оригинально, но их молодому, отчасти в духе «Мечтателей» Бертолуччи, бунту бежать из страны и зябкой, как гриппозная весна, атмосфере тревожности веришь. Анонимное захоронение расстрелянных и вышедшая на свободу через 15 лет – страшное и отнюдь, как писали в Рунете, не антироссийское кино.

9)​ «По ту сторону надежды» А. Каурисмяки (2017) – Каурисмяки сочетает свою любимую тему социальных отщепенцев с модной ныне темой страданий беженцев и создает коктейль в духе «Soul Kitchen» Ф. Акина, добрый, только неожиданно вялый.

10)​ «Крым» А. Пименова (2017) – любовь прозападной украинки и русского из Севастополя на фоне всех последних событий. С понятным акцентом – нападение на автобус прозападных, попытки провокаций в Севастополе (хотя – фильм в целом посвящен как российским, так и украинским офицерам, погибшим в ходе конфликта). По оперативности реагирования и верности догмам (финальная рукопашная главного героя и злодея имеется) мы явно догнали Голливуд, жаль, по качеству нет.

11)​ «Вы не знаете Джека» Б. Левинсона (2010) – жалко, конечно, что прогрессиста и энтузиаста (в машине, в лесу, под прицелом полиции) эвтаназии Дж. Кеворкяна затравило («Доктор Зло») пуританское общество, но старомодно неспешный, на 2 ч. 20 мин., байопик даже с по-армянски эмоциональным Аль Пачино возбудит все те же сто раз дискутировавшиеся вопросы об эвтаназии, богопротивное ли это убийство или акт гуманизма… А еще он устраивал голодовки, рисовал маслом и играл на флейте.





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