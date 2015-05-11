Европа на выходные

Британская компания Post Office Ltd. составила ультимативный гид по самым недорогим европейским городам для путешествий. Куда съездить на выходные, чтобы при этом не обанкротиться – в обзоре ниже. Москва, кстати, на 16 месте – между Ниццей и Берлином.
Сопоставив цены на стандартные запросы туриста за рубежом и сравнив их сумму, можно определить приблизительную доступность того или иного туристического направления. Оказывается, жить дешевле всего в Риге, а вот самый недорогой кофе вас ждёт в Лиссабоне.
Познакомьтесь со списком самых гуманных для кошелька европейских городов, и, возможно, вдохновитесь на спонтанное (и тем прекрасное) путешествие.
25. Белфаст, Северная Ирландия – $403 (23 000 рублей)
Чашка кофе – $2,50
Бутылка пива – $4,37
Бокал вина – $5,62
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $69,10
Трансфер от аэропорта – $4,74
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $8,74
Автобусный тур – $15,61
Музей Титаник-Белфаст – $21,85
Музей Ольстера – бесплатно
Музей современного искусства – бесплатно
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $268,41
24. Орхус, Дания – $394 (22 487 рублей)
Чашка кофе – $3,07
Бутылка пива – $5,84
Бокал вина – $7,68
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $95,25
Трансфер от аэропорта – $9,68
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $18,44
Автобусный тур – $1
Старый город – $15,37
Музей Мосгард – $18,45
Музей современного искусства ARoS – $18,45
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $184,76
23. Брюгге, Бельгия – $384 (21 916 рублей)
Чашка кофе – $2, 76
Бутылка пива – $3,87
Бокал вина – $4,97
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $88,41
Трансфер от аэропорта – $27,63
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) –$13,26
Автобусный тур – $1
Колокольня Белфорт – $11,05
Ратуша – $4,42
Музей Гру́нинге – $8,82
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $193,50
22. Париж, Франция – $369 (21 060 рублей)
Чашка кофе – $1,32
Бутылка пива – $5,53
Бокал вина – $6,40
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $104,97
Трансфер от аэропорта – $22,10
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $20,94
Автобусный тур – $18,78
Собор Парижской Богоматери – бесплатно
Лувр – $16,57
Музей Орсе – $13,25
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $154,77
21. Вена, Австрия – $341 (19 462 рублей)
Чашка кофе – $3,32
Бутылка пива – $3,87
Бокал вина – $3,87
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $88,39
Трансфер от аэропорта – $4,31
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $14,69
Автобусный тур – $27,62
Шёнбрунн – $15,69
Галерея Альбертина – $14,25
Музей истории искусств – $16,57
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $144,78
20. Эдинбург, Шотландия – $338 (19 291 рублей)
Чашка кофе – $2,65
Бутылка пива – $5,30
Бокал вина – $5,08
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $71,88
Трансфер от аэропорта – $9,36
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $9,98
Автобусный тур – $18,72
Эдинбургский замок – $20,59
Национальный музей Шотландии – бесплатно
Национальная галерея Шотландии – бесплатно
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $190,96
19. Рим, Италия – $329 (18 777 рублей)
Чашка кофе – $3,13
Бутылка пива – $4.97
Бокал вина – $5.30
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $54,83
Трансфер от аэропорта – $8,72
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $13,82
Автобусный тур – $24,31
Колизей – $13,25
Музей Ватикана – $17,67
Галерея Боргезе – $16,57
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $162,25
18. Мадрид, Испания – $326 (18 606 рублей)
Чашка кофе – $1,66
Бутылка пива – $1,66
Бокал вина – $2,76
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $54,03
Трансфер от аэропорта – $11,05
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $14,80
Автобусный тур – $23,20
Королевский дворец – $12,16
Национальный музей Прадо – $17,67
Музей Тиссена-Борнемисы – $13,25
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $172,24
17. Берлин, Германия – $288 (16 437 рублей)
Чашка кофе – $2,76
Бутылка пива – $2,76
Бокал вина – $4,42
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $82,87
Трансфер от аэропорта – $6,19
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) –$15,46
Автобусный тур – $18.78
Бранденбургские ворота – бесплатно
Немецкий исторический музей – $8,84
Музей Тиссена-Борнемисы – $11,05
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $131,05
16. Москва, Россия – $276 (15 753 рублей)
Чашка кофе – $3,61
Бутылка пива – $4,74
Бокал вина – $7,01
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $88,23
Трансфер от аэропорта – $15,94
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $7,59
Автобусный тур – $14,24
Храм Василия Блаженного – $9,49
Кремль – $13,28
Пушкинский музей – $5,69
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $102,34
15. Ницца, Франция – $274 (15 638 рублей)
Чашка кофе – $1,66
Бутылка пива – $3,87
Бокал вина – $4,42
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $79,55
Трансфер от аэропорта – $13,25
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $11,05
Автобусный тур – $24,31
Музей Массена – $11,05
Музей Матисса – $11,05
Музей изящных искусств – $11,05
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $98,60
14. Лилль, Франция – $266 (15 182 рубля)
Чашка кофе – $3,10
Бутылка пива – $5,74
Бокал вина – $5,74
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $78,34
Трансфер от аэропорта – $11,05
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $9,61
Автобусный тур – $14,37
Большой дворец – бесплатно
Музей современного искусства LaM – $7,74
Дворец изящных искусств – $7,74
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $118,57
13. Таллин, Эстония – $261 (14 896 рублей)
Чашка кофе – $2,21
Бутылка пива – $3,87
Бокал вина – $4,97
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $75,14
Трансфер от аэропорта – $4,42
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $6,63
Автобусный тур – $20,99
Здание городского совета – $5,53
Леннусадам – $15,46
Музей Куму – $8,84
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $111,08
12. Дубровник, Хорватия – $259 (14 782 рубля)
Чашка кофе – $1,71
Бутылка пива – $2,65
Бокал вина – $4,68
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $67
Трансфер от аэропорта – $12,47
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) –$9,35
Автобусный тур – $9,35
Городские стены Дубровника – $23,38
Княжеский дворец – $15,58
Галерея современного искусства – $15,58
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $94,86
11. Страсбург, Франция – $251 (14 326 рублей)
Чашка кофе – $3,42
Бутылка пива – $4,64
Бокал вина – $8,84
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $62,98
Трансфер от аэропорта – $9,50
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $9,50
Автобусный тур – $14,37
Страсбургский собор – бесплатно
Музей Эльзаса – $7,18
Музей современного искусства – $7,74
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $118,57
10. Пальма-де-Майорка – $245 (13 983 рублей)
Чашка кофе – $3,21
Бутылка пива – $3,32
Бокал вина – $3,87
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $52,26
Трансфер от аэропорта – $11,05
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $11,05
Автобусный тур – $19,88
Собор города Пальма – $3,32
Музей Майорки – бесплатно
Музей Эс Балуард – $6,63
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $127,31
9. Афины, Греция – $239 (13 641 рублей)
Чашка кофе – $2,43
Бутылка пива – $4,19
Бокал вина – $4,97
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $48,61
Трансфер от аэропорта – $13,25
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $9,95
Автобусный тур – $19,88
Акрополь – $22,10
Музей Акрополя – $5,53
Национальный музей современного искусства – $5,53
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $99,85
8. Прага, Чехия – $228 (13 013 рублей)
Чашка кофе – $2,11
Бутылка пива – $1,51
Бокал вина – $2,93
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $44,47
Трансфер от аэропорта – $27,87
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $9,47
Автобусный тур – $12,93
Пражская крепость – $15,08
Музей Кубизма – $6,47
Национальный музей – $6,47
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $96,10
7. Лиссабон, Португалия – $202 (11 529 рублей)
Чашка кофе – $0,77
Бутылка пива – $1,44
Бокал вина – $3,32
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $55,24
Трансфер от аэропорта – $3,21
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $15,53
Автобусный тур – $16,57
Монастырь Жеронимуш – $11,05
Музей Галуста Гюльбенкяна – $11,05
Галерея Берардо – бесплатно
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $82,37
6. Краков, Польша – $200 (11 415 рублей)
Чашка кофе – $1,87
Бутылка пива – $1,87
Бокал вина – $3,22
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $60,36
Трансфер от аэропорта – $4,29
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $6,44
Автобусный тур – $16,10
Вавельский замок – $4,83
Фабрика Шиндлера – $5,63
Музей искусства Польши XIX века – $4,29
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $89,86
5. Будапешт, Венгрия – $196 (11 187 рублей)
Чашка кофе – $2,07
Бутылка пива – $2,83
Бокал вина – $4,53
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $43,43
Трансфер от аэропорта – $2,65
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $12,47
Автобусный тур – $22,67
Церковь Матьяша – $5,67
Национальный музей Венгрии – $6,04
Национальная галерея Венгрии – $6,80
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $84,87
4. Варшава, Польша – $190 (10 844 рублей)
Чашка кофе – $2,68
Бутылка пива – $2,15
Бокал вина – $4,02
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $40,24
Трансфер от аэропорта – $2,36
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $6,44
Автобусный тур – $16,10
Королевский замок – $8,05
Музей Варшавского восстания – $5,37
Галерея Захента – $4,02
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $98,60
3. Рига, Латвия – $188 (10 730 рублей)
Чашка кофе – $3,32
Бутылка пива – $2,76
Бокал вина – $3,87
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $66,30
Трансфер от аэропорта – $2,55
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $11,05
Автобусный тур – $16,57
Домский собор – $3,32
Национальный Латвийский музей искусств – $3,87
Художественный музей «Рижская биржа» – $3,87
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $67,40
2. Вильнюс, Литва – $174 (9931 рубль)
Чашка кофе – $1,66
Бутылка пива – $2,32
Бокал вина – $2,65
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $54,14
Трансфер от аэропорта – $1,46
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $7,69
Автобусный тур – $13,25
Церковь святой Анны – бесплатно
Национальный музей Литвы – $3,87
Национальная галерея искусств – $1,98
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $67,40
1. Пафос, Кипр – $173 (9874 рубля)
Чашка кофе – $3,21
Бутылка пива – $2,87
Бокал вина – $3,53
Ужин из трёх блюд на двоих с кувшином домашнего вина – $41,99
Трансфер от аэропорта – $3,32
Безлимитный билет на общественный транспорт (на 48 часов) – $11,05
Автобусный тур – $18,78
Мозаики Пафоса – $4,97
Этнографический музей – $3,32
Муниципальная галерея – бесплатно
Отель 3 звезды на двоих (2 ночи) – $77,38
Источник: rb.ru
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