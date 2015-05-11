Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 30 января 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/evrei-katorzhane_byli_ne_tolko_v_1937_godu_41437"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41437_.jpg" width=206 alt="Евреи-каторжане были не только в 1937 году" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Ланцман</b></span> <span style="font-size: large;">Евреи-каторжане были не только в 1937 году</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Скандал вокруг высказывания Петра Толстого всколыхнул еврейскую тему в Российской империи</font></em></span></p><p>Как ни странно, слова Петра Толстого и слова Вячеслава Володина объединяет цитата из книги «Руководство к русским законам о евреях». Она вышла в 1892 году в Санкт-Петербурге. Ее автор – присяжный поверенный Михаил Мыш, который попытался проанализировать все законы Российской империи касательно евреев, начиная с середины XVIII века. <a href="http://www.chaskor.ru/article/evrei-katorzhane_byli_ne_tolko_v_1937_godu_41437">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как ни странно, слова Петра Толстого и слова Вячеслава Володина объединяет цитата из книги «Руководство к русским законам о евреях». Она вышла в 1892 году в Санкт-Петербурге. Ее автор – присяжный поверенный Михаил Мыш, который попытался проанализировать все законы Российской империи касательно евреев, начиная с середины XVIII века.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой вступил в полемику вокруг передачи РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Вступил неудачно. Его обвинили в антисемитских поползновениях. Во время своей пресс-конференции, которая проходила 24 января этого года в информационном агентстве ИТАР-ТАСС, Петр Толстой сказал, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 1917-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах (на радиостанциях, в законодательных собраниях) продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

В дореволюционной России по законам Российской империи евреи, наряду с некоторыми другими народностями, считались не гражданами страны, а инородцами, и были ограничены в правах, Им, в частности, разрешалось жить только на территориях, ограниченных линией, получившей название «черта оседлости». Эти территории, в основном, совпадали с территориями, присоединенными к России после трех разделов Польши при Екатерине II. Сейчас большая часть этих земель находится в Украине и в Белоруссии. Также, с1918 года, существует конспирологическая теория, согласно которой за пролетарской революцией в России стоит некое мировое еврейское правительство.

Таким образом, Петра Толстого обвинили в антисемитских высказываниях и в приверженности этой конспирологической теории, объясняющей пролетарскую революцию в России. За Петра Толстого заступился его начальник, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, он не видит в высказываниях Петра Толстого никакого антисемитизма и вообще Толстой имел в виду не какую-либо национальность, а каторжан, для которых в Российской империи тоже существовала «черта оседлости».

Как ни странно, слова Петра Толстого и слова Вячеслава Володина объединяет цитата из книги «Руководство к русским законам о евреях». Она вышла в 1892 году в Санкт-Петербурге. Ее автор – присяжный поверенный Михаил Мыш, который попытался проанализировать все законы Российской империи касательно евреев, начиная с середины XVIII века. В дореволюционной России Михаил Мыш считался признанным знатоком административного права. Вот эта цитата (все цифры взяты из статистики за конец XIX века): «По религии, наименьшей преступностью отличаются протестанты, наибольшей – евреи. На каждые 100 человек общего населения всех судебных округов протестантов приходится 1,3%, а евреев - 0,85%, между тем, на 100 осужденных – протестантов только 0,75%, а евреев – 4,16%. Другими словами, у евреев преступность почти в 10 раз больше, чем у протестантов. Преступность евреев выступает еще ярче, если мы возьмем отдельные местности. Например, полтавским и лубенским судами осуждено: евреев – 376, а православных – 761. Между тем, всего в Полтавской губернии православных 2049,725, а евреев – 48,423. Значит, у православных – один осужденный на 2,693 человека общего населения, а у евреев – один на 129, т.е. слишком в 20 раз больше. В частности же, в лубенском суде осуждено православных всего 78, а евреев – 89! ½ всех преступлений, совершенных евреями, заключается в нарушении уставов казенных управлений. Само собою разумеется, что тут играет роль, собственно говоря, не религия, а национальные особенности и положение евреев в России».

Косвенным свидетельством того, что «в местах не столь отдаленных» Российской империи было немало заключенных-евреев, служит множество слов с еврейскими корнями в специфическом воровском языке (фене). На связь языка иврит с Российской лагерной феней неоднократно указывал знаток иврита, член Академии иврита Израиля, к сожалению, уже ушедший из жизни, Барух Подольский. В 60-х годах прошлого века он провел немало лет в советских местах заключения, как диссидент, и, поэтому, знал, о чем говорил.

В начале 50-х годов прошлого века вышла книга Юлия Марголина «Путешествие в страну зе-ка», которую некоторые критики сравнивали со знаменитой книгой Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В книге Юлия Марголина есть такой отрывок: «Это был язык, не похожий на русскую литературную речь. Я не знал прежде таких слов, как «баланда» – лагерный жидкий суп, «туфта», «блат», «птюшка» – пайка хлеба, «балдоха» – солнце. Я записывал десятки таких слов. Одни из них были тюремного, воровского происхождения, другие родились в лагере. Лагерь обогатил русский язык словом «шизо». «По блату» было, очевидно, еврейского происхождения. «B’lat» на языке Библии и Бялика значит «в тишине, потихоньку». Сложной и долгой дорогой докатилось это слово с берегов Иордана на крайний север России, в лагеря СССР». (Хаим Бялик – знаменитый еврейский поэт. Долгое время жил в Одессе, потом переехал в Тель-Авив).В ГУЛаге Юлий Марголин оказался таким образам: до 1936 года прошлого века он проживал в Польше, потом репатриировался в Палестину. Через несколько лет он приехал в Польшу, чтобы навестить родителей, и 17 сентября 1939 года, когда советские войска вошли в Польшу, он оказался в зоне их оккупации, и с формулировкой «подозрение в шпионаже» был отправлен в лагеря ГУЛага. Через несколько лет его освободили, как гражданина Польши, и в 1946 году он вернулся в Палестину, невольно избежав Освенцима.

Писатель и знаток языка иврит Игорь Палхан уже в наше время более подробно исследовал связи еврейского языка с воровской феней. И вот к каким выводам он пришел:

1. «ксива» - письмо, документ. Происходит от ивритского слова כתיבה (ктива) – писание. На идише звучит как «ксива».

2. «мусор» - доносчик, полицейский. Происходит от ивритского слова מוסר (мосер) – доносчик

3. «малина» - тайная квартира, притон. Происходит от ивритского слова מלונה «мелуна» - конура. В современном иврите - מלון (малон) – гостиница.

4. «порода» - негодяй, мерзавец. Происходит от ивритских слов פרא אדם (пере адам). На идише – «перодэм» - дикарь, грубиян.

5. «хохма» - шутка, анекдот. Происходит от ивритского слова חכמה (хохма) - мудрость (зачастую с иронией).

6. «хипеш, хипес» - шум, суматоха. Происходит от ивритского слова חיפוש (хипус). На идише (хипес) – обыск.

7. «сидор» - вещевой мешок. Происходит от ивритского слова סידור (сидур) – молитвенник на каждый день (обязательная принадлежность каждого набожного еврея в дороге

и т.д..

Но не все так просто. Так, Барух Подольский указывал на то, что в местечках Российской империи, где проживали евреи, еврейский жаргон прекрасно знали все, кто жил рядом с ними. Однако, это не отменяет того, что в местах заключения Российской империи было много преступников-евреев. Тот же Михаил Мыш насчитал около 60 законов, регулирующих разные стороны жизни евреев Российской империи. Например, закон об ограничениях жительства евреев в черте их оседлости, принятый 3 мая 1882 года, запрещал евреям селиться в 50-ти верстной зоне от границы с Австро-Венгрией и Германией. А вскоре судебная палата Киевского окружного суда обвинила в нарушении этого закона некого гражданина Либерзона и постановила выслать виновного в «места, не столь отдаленные» с конфискацией имущества. Или статья 63 Устава о наказаниях в издании 1885 года предусматривала арест 5 месяцев и штраф 300 руб. за самовольное возвращение евреев, подвергнутых высылке. Так что нарушение многих законов Российской империи касательно евреев влекло суровое наказание.





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