Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 15 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/evolyutsiya_daunshiftinga_41666"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41666_dsc0512.jpg" width=206 alt="Эволюция дауншифтинга" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Федор Сваровский, <a href=https://megaplan.ru/letters/evolution-downshifting>megaplan.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Эволюция дауншифтинга</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как я бросил все и уехал жить и работать в Черногорию</font></em></span></p><p>Само слово «дауншифтинг» предполагает снижение требований, доходов, ожиданий и качества жизни. Однако мой личный опыт говорит о другом. Отказ от утомительного карабканья по карьерной лестнице и выживания в мегаполисе приводит к значительному улучшению качества жизни. Конечно, при условии, что ты все-таки продолжаешь работать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/evolyutsiya_daunshiftinga_41666">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Само слово «дауншифтинг» предполагает снижение требований, доходов, ожиданий и качества жизни. Однако мой личный опыт говорит о другом. Отказ от утомительного карабканья по карьерной лестнице и выживания в мегаполисе приводит к значительному улучшению качества жизни. Конечно, при условии, что ты все-таки продолжаешь работать.

Эта статья будет полезна всем тем, кто собирается дожить до того момента, когда пора задумываться о выборе между бесконечной гонкой за успехом и спокойной жизнью за пределами суетливых мегаполисов.

После 40 лет в России карьера журналиста выглядит довольно расплывчато. Собственно, расплывчато она выглядит всегда.

Сначала ты корреспондент, потом редактор отдела или специалист, занимающийся особыми темами в зависимости от специфики издания. Потом заместитель главного редактора. Потом тебя зовут руководить своим СМИ. И это, по сути, верх журналистской карьеры. Дальше-либо в другой бизнес, либо в издатели тех же самых СМИ.

В любом случае чаще всего все заканчивается либо стагнацией, либо уходом в коммерцию, что часто противоречит прежним устремлениям, привычкам и образу жизни. И еще: после 40 лет менять прежний уклад жизни довольно сложно.

Бег на месте

Жизнь в Москве, как и во многих других мегаполисах, в молодости кажется полной возможностей и удовольствий, но со временем превращается в изнуряющий бег на месте.

Человек по полной выкладывается ради карьеры и благосостояния. Однако постепенно выясняется, что, чего бы ты ни добился, всегда рядом есть кто-то, кто на первый взгляд живет еще лучше, но ему от этого не становится легче.

Ты зарабатываешь все больше, но цены растут, растут и твои запросы. И любой рост доходов никогда не оказывается достаточным. Любая зарплата проедается.

В Москве, если ты наемный работник, ты никогда не можешь жить как хочешь. Если есть ипотека — нет отпуска. Если два раза в год ты выезжаешь на пару недель в отпуск — нет квартиры. Это все страшно утомительно.

Дауншифтинг не беспокоит

И вот, когда человек обращается к этим размышлениям и ощущениям, в голову приходит идея полностью изменить образ жизни, а также место дислокации. Даже ценой мнимого снижения уровня жизни. Почему мнимого — объясню позже.

В общем, последние несколько лет слово «дауншифтинг» пугало меня все меньше и меньше. В конце концов, я очень серьезно заболел, был при смерти и, когда пришел в себя, отчетливо понял, что прежняя вполне успешная жизнь (а я хорошо зарабатывал, стал известным в определенных кругах) не приносила мне почти никакой радости.

Когда я начал выздоравливать и понемногу работать, то осознал, что восстанавливать прежний уклад не могу и не хочу.

Во время печальных размышлений о будущем (все-таки кризис) я стал читать блоги своих друзей и знакомых, уехавших в другие страны.

Обычно от смены места ожидаешь скорее проблем, нежели их решений. Кажется, что жизнь на новом месте — это прежде всего необходимость все начинать заново.

Я это знаю не понаслышке: сам когда-то эмигрировал еще из СССР в одну из европейских стран, но потом вернулся. Но, к моему удивлению, подавляющее большинство людей, уехавших из Москвы сейчас, были очень довольны переменами в своей жизни.

И тогда я, как мне показалось, понял, что надо делать.

Несомненные достоинства

Я стал выяснять подробности жизни в европейских странах — Чехии, Венгрии, Словакии и Черногории. Поселиться там намного проще, чем в «традиционных» западных странах — Германии, Италии, Франции, Голландии. В итоге наибольшее количество положительной информации я собрал о Черногории.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Здесь достаточно высокое качество недвижимости и низкие цены на нее.

Дом или квартиру из двух-трех комнат на побережье можно купить за 30 000–50 000 евро, а небольшое жилье из одной-двух комнат — за 20 000–30 000.

Если же есть хороший автомобиль и вы согласны жить в горах, то жилье на удалении 5–20 км от побережья, возможно, даже обойдется в два раза дешевле.

Аренда двух-трехкомнатной квартиры на побережье стоит от 120 до 500 евро в месяц — в зависимости от места, близости моря и удобств, наличия или отсутствия дополнительных удовольствий вроде сада и большой террасы, метража и т. п.

Также очень важен и срок аренды. Одно дело снимать квартиру в сезон: тогда два месяца могут обойтись как полгода. Другое — на целый год или больше. Скажем, мои друзья в Тивате снимают половину дома: три комнаты и большой балкон за 200 евро.

Но это далеко от моря. Моя подруга в Херцег-Нови платит за полугодовую аренду трехкомнатной квартиры в хорошем, тихом районе у моря 400 евро. Зато с балкона открывается изумительный вид на залив, в квартире теплые полы.

В общем, в конце марта прошлого года я начал искать страну, а в середине мая уже поехал в Черногорию, чтобы купить квартиру на занятые у тещи деньги.

В результате за неделю я купил жилье. Через месяц мы с женой въехали в собственные три комнаты с балконом и небольшим садом на берегу Адриатического моря.

И, честно говоря, еще никогда в жизни я не был так спокоен и счастлив, как эти последние восемь-девять месяцев.

КЛИМАТ И ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

Черногория, пожалуй, одно из самых теплых мест Средиземноморья (летом до +40 С, зимой обычно не ниже +10 С), теплый сезон здесь длится с апреля по ноябрь.

И главное — это единственная страна Европы, где граждане РФ могут легально жить без визы (надо лишь выезжать хотя бы на пять минут один раз в месяц).

Очень просто получить и временный вид на жительство — купить недвижимость, открыть бизнес, хотя бы формально наняться на работу или просто предоставить договор о найме недвижимости сроком на один год.

Нужно заметить, что, в отличие от Черногории, во многих других странах россияне могут пребывать в стране не более 180 дней в году. А вид на жительство выдают лишь собственникам дорогого жилья или обладателям рабочих приглашений.

Но получить временный вид на жительство (между прочим, автоматически возобновляемый раз в год) на основании договора аренды невозможно практически нигде.

Только нужно учесть, что постоянный вид на жительство тут почти никому не дают. И если у вас серьезные планы насчет смены гражданства — пока вам не сюда.

ХОРОШАЯ ЕДА

В Черногории нет крупной сельхозиндустрии, поэтому любое мясо — фермерское, а любая рыба — из моря, озера, реки. Молочные продукты сделаны из свежего молока. Плоды поступают на прилавки с огородов. И еще: в Черногории как-то не принято продавать людям что-то несвежее, потому что свежего тут хватает на всех.

ДЕНЬГИ

Чтобы жить в Черногории хорошо или удовлетворительно, нужно совсем немного денег, особенно по сравнению с Москвой и другими крупными российскими городами. Местные жители получают в месяц в среднем от 200 до 500 евро.

Одна русская женщина-риелтор на вопрос о том, сколько их семья тратит денег на жизнь, ответила так: «Мы живем хорошо. Практически все себе позволяем. И в рестораны ходим периодически. Держим несколько животных и два автомобиля. Но тратим, конечно, немало — 700–750 евро в месяц».

«Да ничего себе! — сказало мое измученное ценами московское сердце. — Для безбедной жизни на море в стране, где практически нет зимы?!».

Работы нет, но дайте две Безусловно, в такой маленькой стране работы очень мало. Однако если есть желание и вы знаете хотя бы английский язык, найти ее можно. Впрочем, большая часть моих знакомых и друзей в Черногории зарабатывает дистанционным трудом. У кого-то есть маленький бизнес в России, и он руководит им отсюда. Лично я редактирую и пишу статьи на русском, а также занимаюсь маркетингом в социальных сетях.

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ

Здесь довольно бурная культурная жизнь. В соседнем городе Которе, в арт-центре, который организовал переехавший в Черногорию Марат Гельман, постоянно проходят какие-то выставки.

В нашем городе, например, недавно проходил месяц русского кино и месяц Франции. Еще тут есть киноклуб, несколько художественных галерей и нередко проходят уличные праздники.

А еще везде прошли карнавалы. Когда-то эти места были территорией Венецианской республики, и традиции сохраняются.

НЕВОЗВРАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Некоторые из наших соотечественников, не посоветовавшись ни с кем или получив неверные данные, накупили тут недвижимости в надежде, что ее стоимость или стоимость ее аренды будут расти.

Кто-то приехал сюда, чтобы открыть гостиницу, ресторан или спа-салон. Кто-то искал здесь перспектив, которые может дать развивающаяся курортная инфраструктура. Все эти люди ошиблись.

Не ошиблись лишь те, кто приехал сюда именно ради дауншифтинга, чтобы за какие-то 300–700 евро на семью в месяц жить в дружелюбной стране на берегу теплого моря, получать удовольствие от этой жизни, рожать и растить детей, разводить домашних животных и т. п.

ЛЕНЬ

Но не бывает стран без недостатков. Местные люди очень часто медлительны и ленивы, наплевательски относятся к своим обещаниям и обязанностям, впрочем, как и во многих других южных странах.

В ресторане можно заказать одно, а принесут совсем другое. Если тебе нужен телефон знакомого чиновника, или какого-то мастера, или рыбака, развозящего улов покупателям, местный человек может сказать, что даст тебе номер завтра, потому что ему просто лень подниматься по лестнице на второй этаж за мобильником.

В прошлом году все новогодние праздники у одного из интернет-провайдеров не работала сеть, и никто не хотел ехать и искать повреждение на линии.

МЕДИЦИНА

Тут довольно сложно с медициной. Конечно, здесь есть скорая помощь и больницы, но качество медицинских услуг во многих случаях оставляет желать лучшего. Вывих вправят, температуру собьют, простуду или понос полечат.

Если же нужна полостная операция, если вы серьезно больны, то стоит ехать в Сербию, Хорватию, Австрию, Германию. А если у вас заболевание, требующее постоянного наблюдения квалифицированных врачей, сюда ехать не надо.

СФЕРА УСЛУГ

Инфраструктура на побережье неплохая — в каждом крупном населенном пункте и рядом с ним есть банки, супермаркеты, пекарни, мясные и зеленные лавки, рестораны, кафе, бензоколонки, плотники, электрики, автосервис. Однако если нужно купить мебель, скорее всего, придется ехать в другой город.

БАНКИ И ПОЧТА

Большие проблемы могут возникнуть и с банком. Моя знакомая выбрала один из крупнейших местных банков, где ей обещали всяческие интернет-услуги. Интернет-банкинг, как оказалось, работает следующим образом: сперва ты оформляешь, допустим, перевод денег на другой счет в интернете, но потом должен явиться в отделение банка и с документами подтвердить свою операцию. Вот такие интернет-услуги.

Почта из других стран приходит довольно быстро. Скажем, заказ из Германии я ждал всего пять дней. Однако бандероль из города на севере страны в южный город может идти две недели. Люди обычно пользуются оказией, а не почтой.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Ну и еще важное. Не знаю, можно ли это назвать недостатком, но это то, что необходимо преодолеть — языковой барьер. Собственно, если живешь в другой стране, надо знать ее язык. Говорить по-сербски или, если угодно, по-сербохорватски в балканских странах необходимо.

И нужно заметить, что здесь, в отличие от многих других стран Европы, даже посредственного знания языка достаточно, чтобы тебя считали своим.

Знаю по своему опыту: сколько бы ты ни учил язык в Скандинавии, Германии, Франции и других странах Западной Европы, этого никогда не достаточно, чтобы перестать быть чужаком. Интеграцию в общество там нужно заслужить.

Здесь язык — пропуск в местную жизнь. Местные люди дружелюбны, общительны, открыты и в целом совершенно беззлобны. Они принимают всех в свое сообщество и, как многие славянские народы, любят иностранцев. Лично я прекрасно общаюсь с соседями. Участвовал в художественных и просто праздничных мероприятиях совместно с сербами и черногорцами. Всем было весело и комфортно. Никакой дистанции между местными и собой я не чувствую.

Наш почтальон, который привозит на нашу улицу письма и посылки, уже давно зовет меня уменьшительно по имени. Я знаю обо всех праздниках, болезнях, делах и планах соседей, потому что они охотно при встрече о себе рассказывают. Я в приятельских отношениях с людьми, которых просто часто встречаю. Я — часть местной жизни.

Апшифтинг

По моим личным ощущениям возможность жить в тепле у моря среди мандаринов, киви, инжира, есть свежие морепродукты и мясо, купаясь каждый день, ловя рыбу, путешествуя по горам, устраивая пикники на природе и гриль во дворе с друзьями и получая в два-три раза меньше, чем в России, но и тратя меньше, — это вообще не дауншифтинг, а, скорее, наоборот, апшифтинг.

Ведь качество моей жизни на самом деле резко возросло. Затраты на хорошую жизнь тут в несколько раз ниже, чем в России, где приходится тратить кучу денег на устранение бытового и морального дискомфорта. И это ключевой фактор, мне кажется, для тех, кто ищет не сногсшибательной карьеры и головокружительных перспектив, а просто достойного существования.

Мой будний день

И напоследок в двух словах просто опишу свой день в Черногории.

Обычно часов до 14–15 по местному времени я работаю. Потом обед (или иногда очень поздний завтрак) и прогулка.

Зимой и осенью я сажусь на скутер и еду вдоль моря. Летом и не самой поздней осенью купаюсь. Местный климат располагает к постоянным физическим упражнениям. Помимо заря­дки с гантелями и гирей я много плаваю — от 400 до 1000 метров.

На обратном пути захожу в магазин. Потом работаю до ужина.

После ужина иногда работаю, но нередко и принимаю гостей. Общение здесь гораздо более насыщенное, чем в Москве. В Москве ни у кого нет времени. А тут как-то все находят возможность пообщаться. Часто люди приглашают к себе или приходят на ужин.

И вот что я еще хотел сказать: часто, когда я ухожу из дома, то забываю закрыть дверь и совсем не переживаю об этом. Знаете почему? В наших местах не воруют.

Сергей Козлов

Генеральный директор Мегаплана

Разные ритмы жизни. Разные масштабы. В одном административном округе Москвы живет больше народу, чем во всей Черногории. Есть целый ряд вещей, к которым мы привыкли и считаем «обязательно-необходимыми». Тот же вай-фай в метро стал привычным. И теперь я, например, удивляюсь, когда в метро Минска (у Мегаплана там второй офис) интернета нет. Как же так? Когда же проведут?

Или Яндекс. Такси с оплатой, привязанной дебитной картой. Видишь на мобильном подъезжающую машину. Времена, когда заказывал по телефону такси и тебе перезванивал оператор, остались в нулевых. Безусловно, всё это вещи технологического характера. Маленькие приятности цивилизации. А какой выбор вы сделаете, готовы ли отказаться от технологичности в пользу душевности?

Источник: megaplan.ru





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