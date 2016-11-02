Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 4 ноября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/europeana_dlya_issledovanij_41098"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41098_58192ffb5f1be73e32d930a.jpg" width=206 alt="«Europeana для исследований»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Aubéry Escande</b></span> <span style="font-size: large;">«Europeana для исследований»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Об оцифровке культурного наследия, реформе авторского права и других планах на будущее</font></em></span></p><p>Паневропейский культурный проект Europeana, развиваясь, выработал новый план действий на ближайшее будущее. В списке основных приоритетов оказалось наращивание темпов по оцифровке культурного наследия, проведение реформы авторского права с целью максимально эффективно использовать государственные инвестиции в процесс оцифровки, и пропаганда преимуществ цифровых гуманитарных исследований для общества. <a href="http://www.chaskor.ru/article/europeana_dlya_issledovanij_41098">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Паневропейский культурный проект Europeana, развиваясь, выработал новый план действий на ближайшее будущее. В списке основных приоритетов оказалось наращивание темпов по оцифровке культурного наследия, проведение реформы авторского права с целью максимально эффективно использовать государственные инвестиции в процесс оцифровки, и пропаганда преимуществ цифровых гуманитарных исследований для общества.

По мере того как культурный проект Europeana расширяет свою активность, создатели проекта задумались о том, что может сделать его работу наиболее эффективной для растущей области цифровых гуманитарных исследований. Europeana выработала следующие рекомендации:

Барьеры

Препятствия к научному знанию в большой степени были преодолены, когда в мае 2016 года Совет Европы потребовал сделать все научные статьи свободно доступными для общественности.

«Исследования и инновации создают решения социальных и экономических проблем будущего. Открытый доступ к науке разрушает стены, окружающие науку, и гарантирует, что общество получает максимум от научных исследований. Этим способом мы намерены максимально увеличить влияние университетов и других образовательных учреждений», - говорит Сандер Деккер, младший министр по вопросам образования, культуры и общества (Нидерланды).

Если наука может, культура должна

Законодатели европейского и национального уровней имеют возможность снять еще два барьера к культурному наследию, которое должно стать свободно доступным исследователям и обществу. Для этих целей создатели проекта рекомендуют

- больше инвестировать в оцифровку культурного наследия;

- провести реформу авторского права, чтобы наиболее эффективно использовать общественные инвестиции в процесс оцифровки.

Финансирование оцифровки

Законодатели должны предусмотреть дополнительное финансирование процесса оцифровки культурного наследия. Если оцифровка проводится при поддержке общественных или частично общественных фондов, результат оцифровки должен быть доступен бесплатно. По данным исследования 2015 года ENUMERATE Core Survey, на тот момент было оцифровано только 23% европейского культурного наследия.

Реформа авторского права

Законодатели также должны осуществить реформу европейского авторского права, чтобы позволить культурным организациям и институтам оцифровывать их коллекции без страха возможных юридических последствий из-за нарушения чьи-либо авторских прав. Решение этого вопроса откроет доступ к культуре 20 века, совершенно необходимой для понимания культурно-исторических процессов. В свою очередь, музеи и другие организации не должны создавать новые авторские права, а вместо этого выступать за свободный доступ к их коллекциям.

Популяризация идей открытого доступа

Немаловажно, чтобы законодатели, вместе с исследователями, пропагандировали преимущества цифровых гуманитарных исследований, разъясняя, почему свободно доступное культурное наследие так важно для общества и понимания процессов внутри него. Исследователи и культурные институты должны делиться примерами того, как они используют оцифрованные коллекции, находящиеся в открытом доступе.

Источник: nooregistry.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: