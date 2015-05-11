Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/etot_gryaznyj_gryaznyj_mir_42192"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42192_c6423d720b1207ea1af5f73f96fa548b09ebd99.jpg" width=206 alt="Этот грязный, грязный мир" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Добровидова</b></span> <span style="font-size: large;">Этот грязный, грязный мир</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Песочницы, дверные ручки и другие рассадники инфекции</font></em></span></p><p>Ученые из Нидерландов и Испании собрали для своего исследования восемь килограммов песка из 40 мадридских песочниц на детских площадках и игровых площадках для собак. Более чем в половине образцов ученые нашли различные штаммы клостридий Clostridium difficile — бактерий, которые у людей и животных вызывают диарею и смертельно опасное воспаление толстого кишечника. В числе обнаруженных штаммов были и бактерии, устойчивые к антибиотикам, а в восьми песочницах нашлись особенно опасные варианты. <a href="http://www.chaskor.ru/article/etot_gryaznyj_gryaznyj_mir_42192">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ученые из Нидерландов и Испании собрали для своего исследования восемь килограммов песка из 40 мадридских песочниц на детских площадках и игровых площадках для собак. Более чем в половине образцов ученые нашли различные штаммы клостридий Clostridium difficile — бактерий, которые у людей и животных вызывают диарею и смертельно опасное воспаление толстого кишечника. В числе обнаруженных штаммов были и бактерии, устойчивые к антибиотикам, а в восьми песочницах нашлись особенно опасные варианты.

«Чердак» по такому случаю напоминает, где еще живут наши невидимые друзья. Сразу предупредим, что все эти разносчики заразы опасны, скорее, для вашего психического, а не физического здоровья: в подавляющем большинстве случаев они никому не навредят. Но от этого, впрочем, не менее противно.

Дверные ручки

Повышенная «чистота» дверных ручек — настолько хорошо известный факт, что об этом феномене даже есть отдельная статья в Википедии. Ученые активно изучают форму ручек и ее влияние на количество и разнообразие микроорганизмов на них (спойлер: особенно густо населены большие неподвижные ручки у дверей, которые открываются «на себя», и обыкновенные нажимные ручки).

Не все дверные ручки одинаково опасны: медь и ее сплавы хорошо убивают бактерии, вирусы и грибки — настолько хорошо, что американское Агентство по защите окружающей среды даже признало медь первым твердым антимикробным материалом. По данным исследований, медные ручки могут убивать даже знаменитый MRSA, золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам. Кроме того, в сети можно найти много патентов на дверные ручки, дезинфицирующие сами себя.

Однако, как отмечают авторы обзорной статьи 2011 года в журнале Applied and Environmental Microbiology, одни только медные поверхности и продвинутые девайсы не спасают от инфекций, передающихся через грязные руки. Так что, помимо медных дверных ручек и поручней, в больницах да и в любых других местах в любом случае нужны строгие правила гигиены. Например, авторы другого исследования показали, что мытье рук с мылом после «встречи» с ручкой или поручнем в общественном месте снижает вероятность появления на руках фекальных бактерий с 44% до 8%. Правда, 25% диспенсеров мыла в общественных туалетах тоже «обитаемы».

Клавиатуры

Если вы много работаете за компьютером, нам есть чем вас порадовать: поскольку туалеты в среднем моют чаще, чем клавиатуры и мышки, на последних может скапливаться примерно в сотни и тысячи раз больше бактерий, чем на рукоятке сливного бачка или сиденье унитаза. (В этом месте автор «Чердака» не выдержал и достал антибактериальные салфетки).

Чем больше разных людей пользуются клавиатурой, тем разнообразнее «фауна» на ней, причем, как отмечают исследователи, на клавиатуре успешно живут и тот же золотистый стафилококк, и энтерококки, устойчивые к ванкомицину. Поэтому врачи и ученые не рекомендуют приходить на работу больным: «подарки», которые вы принесете с собой, вполне могут поселиться на вашем рабочем месте.

Экраны смартфонов

Преподаватель бактериологии для бакалавров одного из британских университетов Саймон Парк в 2013 году придумал необычный способ показать, как микробиология встречается с повседневной жизнью: он предложил своим студентам обмакнуть свои смартфоны в питательную среду в чашках Петри, где обычно выращивают бактерии, чтобы посмотреть, кто живет на их экранах. Результаты выходят впечатляющими.

Многие из нас почти не расстаются с телефоном, и это заметно: авторы исследования 2014 года показали, что на сенсорном экране смартфона живут около 80% видов бактерий, наиболее часто встречающихся на руках владельца. Таким образом, взяв мазок с экрана телефона, можно довольно точно определить, какие бактерии составляют индивидуальный микробный «отпечаток пальца» его хозяина. Из 7 тысяч видов бактерий, обнаруженных в 50 с лишним образцах, преобладали стафилококки, стрептококки и палочковидные бактерии Corynebacterium.

Деньги

Отмывание денег считается преступлением, но бумажные деньги вообще-то неплохо было бы мыть перед использованием: как вы уже догадались, на них можно найти всё — от плесени, дрожжевых грибков и фекалий до героина и кокаина. В знаменитом исследовании 1998 года ученые нашли кокаин на половине всех протестированных ими долларовых купюрах, а в другом эксперименте 94% однодолларовых купюр оказались заражены возбудителями пневмонии, болезней крови, диареи и респираторных инфекций. Кстати, если вирус гриппа попал на купюру вместе со слизью из носоглотки (то есть соплями), он может прожить на ней до 17 дней.

От таких радостных вестей хочется навсегда перейти на пластиковые карты и бесконтактные системы оплаты, да вот только — вы уже поняли — бактерий на банковских карточках, клавиатурах банкоматов и экране вашего телефона ничуть не меньше.

Источник: chrdk.ru





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