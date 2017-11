Этот безумный, абсурдный, бездарный, научный мир

Глобализация публикационной гонки и библиометрических игр в последнее время привела к возникновению множества издателей хищнических (predatory) журналов открытого доступа (OA-журналов) и их посредников, которые, сумев правдами или неправдами получить «скопусовский» статус, стали заниматься простым надувательством неопытных в международных коммуникациях и публикациях университетских администраторов и исследователей.

В итоге, к настоящему времени, на мировом рынке научной периодики сформировались два противоположных полюса притяжения многомиллионных прибылей за счет средств налогоплательщиков. Первый связан с прибылями коммерческих издателей подписных элитных журналов и элитных OA-журналов, второй – с прибылями издателей хищнических OA-журналов, которые у нас называют часто «мусорными». На волне публикационной гонки возникло также большое количество издателей жульнических (фейковых) OA-журналов, которые присваивая себе несуществующие статусы и атрибуты (Scopus, ISSN и др.), также хорошо зарабатывают на доверчивых ученых. В отличие от элитных подписных журналов и высокорейтинговых OA-журналов, менеджментом «мусорных» OA-журналов занимаются настолько далекие от науки и журнального дела люди, что мы невооруженным взглядом видим все эти журналы в базе данных Scopus. Здесь и список Билла не нужен, так как авторские, не рецензируемые, рукописи статей в формате word со всеми ошибками переводятся автоматически в pdf-файлы, к которым добавляются и погрешности конвертации. Причем выпуски таких журналов отличаются большим количеством статей, не связанных между собой по тематике.

В 2015 г. по пути «мусорных» журналов базы данных Scopus пошла и компания «Thomson Reuters» (сейчас Clarivate Analytics), запустив новую базу данных «Emerging Science Citation Index» (ESCI), которую сразу же взяли в оборот посредники издателей «мусорных» скопусовских OA-журналов. Ситуация удручающая. Мы не можем влиять на менеджмент вышеуказанных баз данных, указывая постоянно на наличие в них тех или иных «мусорных» журналов. Они и так всем видны. Почему же они там? Потому, что это бизнес. Единственный доступный нам путь борьбы с этими журналами – это составлять официальные их списки с указанием того, что публикации в этих журналах не будут засчитываться при карьерных процедурах, при подаче заявок на гранты и т.д. Такое наше предложение вошло в Резолюцию 6-той Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций» (Москва, 18-21 апреля 2017 г.).

Итак, мы видим, что большие надежды, возлагаемые научной общественностью на движение открытого доступа, мало чем себя оправдали. Оно сразу же после своего запуска попало под власть неолиберальных сил (Будапештская инициатива «Открытый доступ», запущенная Институтом открытого доступа Дж.Сороса, сверхдорогие элитные журналы открытого доступа, дорогие опции открытого доступа элитных подписных журналов) и заурядного бизнеса далекого от науки («мусорные»OA-журналы) [1,2]. В этой связи Jaan Valsiner пишет об открытом доступе, как о новом колониализме в действии: “Монополизируя источники научных коммуникаций инициатива «Открытый доступ» сводит на нет свою декларируемую цель» [3].

Покажем на четырех примерах, что творится на кухне производства элитных научных журналов.

1. В 2003 г. Китай, чтобы тягаться с США в публикационной гонке, запускает Шанхайский университетский рейтинг (Academic Ranking of World University, ARWU). Он был создан по всем западным канонам: публикации и цитируемость по базе данных Web of Science, число нобелевских лауреатов, и даже отдельными строками – публикации в журналах Nature и Science, и поэтому сразу же был признан западным научным истеблишментом. Одновременно для китайских ученых были запущены университетские и академические публикационные стимулирующие схемы (Monetary Rewards Systems) для «вебофсайновских» публикаций, учитываемых в ARWU. Если посмотреть публикационную активность Китая на публичной платформе Scimago, то мы увидим резкий рост «скопусовских» публикаций, начиная с 2003-2004 гг., а, следовательно, и «вебофсайновских», так как между ними существует хорошая корреляционная связь. Чтобы получать, не сильно себя утруждая, хорошие вознаграждения, в рамках вышеуказанных схем, китайские ученые начали фабриковать исходные данные и фальсифицировать результаты своих исследований. В итоге, по данным китайского исследования, результаты которого в 2010 г. были опубликованы в журнале «Nature» [4], каждый третий китайский исследователь публикует поддельные статьи в элитных «вебофсайновских» журналах. То есть, мы видим ту же «мусорность» но на более высоком и тонком уровне.

2. 9 декабря 2013 ведущая ежедневная британская газета “Гардиан” опубликовала сенсационное интервью с лауреатом Нобелевской премии 2013 года по физиологии и медицине Рэнди Шекманом, в котором он заявил, что его лаборатория не будет посылать статьи в Nature, Cell и Science, так как эти журналы разрушают научный процесс [5]. Он также сказал, что понуждение к публикациям в «роскошных» журналах (он так и заявил – в «luxury» journals) подстрекает исследователей срезать углы и идти напролом, чтобы следовать сверхмодным научным областям, вместо того, чтобы заниматься более важной работой. Проблема была заострена, по его словам, редакторами, которые не доросли до уровня ученых и которые благоволили исследованиям, сделанным ради сенсации. В своем интервью газете «Гардиан» Рэнди Шекман подчеркнул, что престиж публиковаться в топовых журналах заставил Китайскую академию наук выплачивать успешным ученым до 30 тысяч долларов за статью. Немало исследователей получают половину своего дохода через такой «подкуп»(«bribes»), отметил Шекман. В заключение он сделал смелый вывод: «Точно также как Wall Street разрушает влияние культуры, точно также и ученые должны разрушать тиранию «роскошных» журналов» [5]. Прекрасное интервью, которое очень хорошо согласуется с первым нашим примером.

3. Яркой особенностью неолиберальной биомедицинской науки является ее субконтрактный характер. Клинические испытания проводятся через тендеры и контрактные соглашения с коммерческими исследовательскими организациями. Результаты таких испытаний компелируются и анализируются анонимными авторами (ghostwriters – «писатели-неведимки»), работающими на компании генерирующими (точнее имитирующими) научные статьи. С помощью взяток от фармацевтической индустрии привлекаются крупные ученые, чьи имена, в качестве почетных авторов (honorary authors) ставятся в написанные анонимными авторами статьи. Эти услуги не дешевые. Одна рукопись статьи может стоить столько же, сколько и годовое жалование ученого [6,7]. Более десяти лет назад было обнаружено, что более чем 50% статей по клиническим испытаниям, опубликованных в ведущих медицинских журналах Lancet, New England Journal of Medicine и Journal of the American Medical Association, написаны авторами, тайно работающими на чужие лица [8]. При этом, медицинские журналы вовлечены в грязные информационные операции с фармацевтической индустрией [6]. В книге R.Moynihan и A.Cassels с броским названием «Продавая болезни: Как крупнейшие мировые фармацевтические компании превращают всех нас в пациентов» хорошо рассказано, как придумываются по всякому ничтожному поводу новые болезни и как под них создаются рынки новых лекарственных препаратов [9]. Очевидно, что транснациональным компаниям в этой сфере деятельности необходимо создавать и продвигать ущербные методы лечения, ущербные медицинские практики и ущербные лекарства. Цель простая. Необходимо, чтобы в мире было больше больных людей, для которых будут нужны все большие количества ущербных лекарств и медицинских услуг.

4. Возьмем другой мейнстрим – неоклассическую экономическую теорию и ее практику в виде неолиберальной экономики экспоненциального роста. Здесь та же раскручивающаяся спираль, требующая пожирания все большего количества природных, материальных, финансовых и человеческих ресурсов, которая не может кончиться ничем иным как коллапсом. Все, что не в рамках этой экономики никого не интересует, так как она уже про плачена триллионами долларов, включая миллионы тех, которые выплачены лауреатам Нобелевской премии по экономике. В тоже время уже давно доказано, что в основе этой неоклассике, развитой в работах Нобелевских лауреатов, лежат ущербные теоретические предпосылки [10]. Но естественно, что это никого не интересует. Наиболее полная последняя интерпретация результатов рукописи [10], опубликованной в виде препринта на ArXiv.org, сделана в рукописи [11], размещенной в 2015 году на Research Gate. В аннотации к ней написано: «Дифференциальные уравнения экономической теории ошибочны. Цель их построения состояла в том, чтобы продемонстрировать неограниченный поступательный рост национальной экономики». Было бы хорошо, если бы наши лучшие российские математики, работающие сейчас на мат-факе Высшей школы экономики, смогли бы что-то противопоставить авторам рукописей [10, 11].

Итак, мы видим, что научный мейнстрим, задаваемый и контролируемый транснациональным капиталом, включая определения работ достойных Нобелевских премий, не может гарантировать никакого качества и достоверности научных публикаций. А это очевидно, так как этот мейнстрим сильно политизирован и замешан на больших деньгах. Кроме того, в условиях публикационной гонки и экспоненциального роста публикаций невозможно контролировать их качество, что хорошо показали эксперименты с генерированием компьютером фейковых статей для «шпрингеровских»журналов.

Государства, финансирующие за счет средств налогоплательщиков производство и потребление научного знания, не могут отдавать его диссеминацию и оценку на откуп транснациональному капиталу [1].Другая наша ошибка состоит в том, что и производство прорывного научного знания также отдано на бесконтрольный откуп этому капиталу. Последнему совершенно наплевать на этические нормы и последствия экспериментов в области нанотехнологий, генной инженерии или искусственного интеллекта. Это абсурд, но все мы живем в этом абсурде, не задумываясь о последствиях.

Другим абсурдом нашего времени, препятствующим сохранению, изучению и пропаганде культурного наследия, включая научное, является Бернская конвенция 1886 г. по авторскому праву, которая в виде анахронизма дожила до нашего времени. Этот циничный документ защищает не столько права авторов, сколько корпоративных правообладателей, то есть права крупных компаний. Авторы же большинства произведений, а они, как правило, коммерческого значения не имеют, в этой защите и не нуждаются. Для них важно общественное признание через прочтение их произведений, как можно большим числом читателей. Но как раз от этого и защищает авторов авторское право. Недаром профессор Кентского университета Алан Стори в 2003 г. опубликовал статью «Burn Berne» (Сжечь Берн) [12], а многочисленные обращения адвокатов третьих стран, которые жаловались на несправедливость международного авторского права и требовали его сбалансирования, он подверг в 2012 г. уничтожительной критике. Он на пальцах показал, что говорить о «сбалансированном копирайте» это, то же самое, что говорить о «сбалансированном рабстве» [13]. Поэтому всем авторам, можно только посоветовать не отдавать права на распространение своих произведений крупным издательствам и использовать возможности Creative Commons и других лицензий открытого доступа при публикации своих работ.

Ввиду того, что движение открытого доступа не сумело побудить коммерческих издателей снизить цены на журнальные подписки и продажи электронных копий статей, то в недрах этого движения выросли энтузиасты, которые сумели сделать революцию в научных коммуникациях. Она делалась фактически под лозунгами «Скажем нет коммерческим издателям» и «Статьи ученым», или, говоря более радикально, «Грабь на грабленое». Благодаря этой революции «научный пролетариат», который долгое время находился под гнетом «капитализма знаний», а точнее коммерческих издателей научной периодики, воспрял духом. Это произошло 5 сентября 2011 г., когда был запущен первый в мире пиратский ресурс Sci-Hub, открывший бесплатный публичный и массовый доступ к десяткам миллионам статей.

Лидеры этой революции, а также сотни тысяч ученых по всему миру, не считают свои действия противоправными, так как они полагают, что научное знание, полученное за счет средств налогоплательщиков, должно быть в общественном достоянии.

Таким образом, в настоящее время полностью решена проблема бесплатного доступа к любой журнальной статье, опубликованной, по крайней мере, за последние полвека. Отметим, что Sci-Hub не единственный пиратский ресурс, в одном только Иране, из-за того что он находится под санкциями просвещенного мира, их четыре [14]. При этом, как указывает один из лидеров движения открытого доступа Питер Шубер (Peter Suber) из Гарвардского университета судебные иски не остановят пиратские сайты, так как для этого нет никаких технических средств [14]. Отметим, что по последнему такому иску издательства Elsevier Федеральный суд США 22 июня 2017 г. обязал Sci-Hub выплатить 15 млн долл. США. Очевидно, что такие пиратские сайты исчезнут только тогда, когда произойдет полный отказ от подписных журналов в пользу журналов открытого доступа. Как мы писали ранее [15], по этому пути сейчас пошел Евросоюз.

Итак, мы видим, что от легального движения открытого доступа, запущенного на грани двух последних веков, в 2011 г. отпочковалась его нелегальная (пиратская) ветвь. Коммерческие издатели научной периодики сейчас зажаты в тиски. С одной стороны на них давит брюссельская бюрократия, требующая полного отказа от подписных изданий в пользу технологий открытого доступа, с другой - пиратские ресурсы оставляют их без части доходов от продажи электронных копий статей.

Что нужно сделать, чтобы прекратить глобальную публикационную гонку под циничным лозунгом «Publish or Perish»? Это возможно только в том случае, если научная общественность и государства, финансирующие научные исследования, будут руководствоваться лозунгом “Publish Best or Do Not Publish All” [1]. Действительно, если государства не будут понуждать ученых, через разные публикационно-журнальные метрики, публиковать бесчисленное множество статей, то последние перестанут это делать, а будут публиковать только лучшие свои труды. Какой смысл ученому плодить мусорные статьи, которые никто не будет читать и какой смысл государству выделять огромные средства для участия в публикационной гонке, если его научно-технический прогресс обеспечивают не многочисленные прорывные исследования? Если мы откажемся от формального использования публикационно-журнальных метрик в оценке результатов научных исследований и процедурах управления карьерным ростом ученых, то публикационная гонка отпадет сама собой. К этому призывает Сан-Франциская декларация по оценке научных исследований (DORA), запущенная 16 декабря 2012 года. На начало ноября 2017 года ее подписало около 13 тысяч ученых и около 900 организаций, но этого еще слишком мало.

И на последок, о ситуации в России. Что сейчас происходит? Американцы делают русскоязычный интерфейс базы данных Web of Science, включают в ESCI 70 российских журналов, планируют включить отдельной коллекцией на свой сайт около тысячи ринцовских журналов (RSCI). И все ради чего? Ради улучшения качества наших журналов? Отнюдь нет, а ради продаж российским академическим и университетским организациям возможно большего количества очень дорогих подписок на их базы данных. Ученым они вообще не нужны, им достаточен Google Scholar. Очевидно, что неолиберальный западный проект втягивания России в публикационную гонку с выращиванием глобальных университетов по западным лекалам обрекает ее вместе с этими университетами на роль вечно догоняющих, так как отвлекает их от генерирования собственных идей по опережающему развитию, а конкурировать с ведущими американскими университетами, финансирование которых напрямую зависит от глобальных финансовых спекуляций на Wall Street, как пишет Александр Коврига [16], бессмысленно. Это напрасная трата сил и ресурсов развития.

ЛИТЕРАТУРА

Moskovkin, V.M., Serkina, O.V. (2016). Is sustainable development of scientific systems possible in the neo-liberal agenda? Ethics Sci Envizon Polit., 16: 1-9.

Moskovkin, V.M., Serkina, O.V. (2016). What is the cost of bibliometric games to taxpagers? Webology, 13 (2): 8-15.

Valsiner,J. (2006). “Open Access” and its Social Context: New Colonialism in Making? Forum: Qualitative Social Research, 7, (2).

4. Qiu, J. (2010). Publish or Perish in China. Nature, 463: 142-143.

5. Sample, I. (2013). Nobel winner declares boycott of top science journals. The Guardian, Monday 9 December 2013 (http://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals).

6. Horton, R (2004). The Dawn of McScience. NY Rev. Books, 51:7-9.

7. McHenry,L. (2010). Of Sophist and Spin-Doctors:Industry-Sponsored Ghoswriting and the Crisis of Academic Medicine. Mens Sana Monogr., 8:129-145.

8. Anon 2005. United Kingdom House of Commons Health Committee. The Influence of the Pharmaceutical Industry, Vol. 1 (Stationary Office).

9. Moynihan,R., Cassels,A. (2005). Selling Sickness: How the World’s Biggest Pharmaceutical Companies are Turning Us All into Patients. Greystone Books.

10. Chernyshov, S.I., Voronin, A.V., Razumovsky S.A.The Problem of Modeling of Economic Dynamics (new version) arXiv:1003.4382 [q-fin.GN].

11. G. K. Bronshpak, A. N. Vashenko, S. I. Dotshenko, A. V. Kovryga, E. L. Perchik. The problem of damping of the therapeutic process in conditions of positive dynamics of the patient: economic-mathematical angle (analytical review and constructive and methodological considerations). November 2015, DOI: 10.13140/RG.2.1.1776.8404

12. Story, A. (2003). Burn Berne: Why the Leading International Copyright Convention Must be Repealed. Houston Law Review, 40 (3): 763-803.

13. Story, A. (2012). Inside Views: «Balanced» Copyright: Not A Magic Solving World. Intellectual Property Watch, 27.02.2012.

14. Bohannon, J. (2016). Who’s downloading pirated papers? Everyone. Science News, 28 April 2016 (www.sciencemaq. org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone).

15. Московкин, В.М. (2017). Революционный шаг Евросоюза: размещение в открытом доступе всех результатов научных исследований. Троицкий вариант, 233: 4.

16. Коврига, А.В. (2015). Мировое развитие и университетское дело. России необходимо начинать свою игру…/ Материалы Международной научно-просветительской конференции «Личность. Общество. Государство. Проблемы взаимодействия и развития». – Краснодар: «Традиция»: 135-142.





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: