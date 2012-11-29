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образование
Владимир Московкин   , Сегодня, 16:00

Этот безумный, абсурдный, бездарный, научный мир
Таким провокационным заголовком мы хотим заострить внимание научной общественности на темной стороне глобальной научной деятельности в контексте трансформации научных коммуникаций в современных условиях


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Похороны высшего образования


Хотел как лучше...




Глобализация публикационной гонки и библиометрических игр в последнее время привела к возникновению множества издателей хищнических (predatory) журналов открытого доступа (OA-журналов) и их посредников, которые, сумев правдами или неправдами получить «скопусовский» статус, стали заниматься простым надувательством неопытных в международных коммуникациях и публикациях университетских администраторов и исследователей.

В итоге, к настоящему времени, на мировом рынке научной периодики сформировались два противоположных полюса притяжения многомиллионных прибылей за счет средств налогоплательщиков. Первый связан с прибылями коммерческих издателей подписных элитных журналов и элитных OA-журналов, второй – с прибылями издателей хищнических OA-журналов, которые у нас называют часто «мусорными». На волне публикационной гонки возникло также большое количество издателей жульнических (фейковых) OA-журналов, которые присваивая себе несуществующие статусы и атрибуты (Scopus, ISSN и др.), также хорошо зарабатывают на доверчивых ученых. В отличие от элитных подписных журналов и высокорейтинговых OA-журналов, менеджментом «мусорных» OA-журналов занимаются настолько далекие от науки и журнального дела люди, что мы невооруженным взглядом видим все эти журналы в базе данных Scopus. Здесь и список Билла не нужен, так как авторские, не рецензируемые, рукописи статей в формате word со всеми ошибками переводятся автоматически в pdf-файлы, к которым добавляются и погрешности конвертации. Причем выпуски таких журналов отличаются большим количеством статей, не связанных между собой по тематике.

В 2015 г. по пути «мусорных» журналов базы данных Scopus пошла и компания «Thomson Reuters» (сейчас Clarivate Analytics), запустив новую базу данных «Emerging Science Citation Index» (ESCI), которую сразу же взяли в оборот посредники издателей «мусорных» скопусовских OA-журналов. Ситуация удручающая. Мы не можем влиять на менеджмент вышеуказанных баз данных, указывая постоянно на наличие в них тех или иных «мусорных» журналов. Они и так всем видны. Почему же они там? Потому, что это бизнес. Единственный доступный нам путь борьбы с этими журналами – это составлять официальные их списки с указанием того, что публикации в этих журналах не будут засчитываться при карьерных процедурах, при подаче заявок на гранты и т.д. Такое наше предложение вошло в Резолюцию 6-той Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций» (Москва, 18-21 апреля 2017 г.).

Итак, мы видим, что большие надежды, возлагаемые научной общественностью на движение открытого доступа, мало чем себя оправдали. Оно сразу же после своего запуска попало под власть неолиберальных сил (Будапештская инициатива «Открытый доступ», запущенная Институтом открытого доступа Дж.Сороса, сверхдорогие элитные журналы открытого доступа, дорогие опции открытого доступа элитных подписных журналов) и заурядного бизнеса далекого от науки («мусорные»OA-журналы) [1,2]. В этой связи Jaan Valsiner пишет об открытом доступе, как о новом колониализме в действии: “Монополизируя источники научных коммуникаций инициатива «Открытый доступ» сводит на нет свою декларируемую цель» [3].

Покажем на четырех примерах, что творится на кухне производства элитных научных журналов.

1. В 2003 г. Китай, чтобы тягаться с США в публикационной гонке, запускает Шанхайский университетский рейтинг (Academic Ranking of World University, ARWU). Он был создан по всем западным канонам: публикации и цитируемость по базе данных Web of Science, число нобелевских лауреатов, и даже отдельными строками – публикации в журналах Nature и Science, и поэтому сразу же был признан западным научным истеблишментом. Одновременно для китайских ученых были запущены университетские и академические публикационные стимулирующие схемы (Monetary Rewards Systems) для «вебофсайновских» публикаций, учитываемых в ARWU. Если посмотреть публикационную активность Китая на публичной платформе Scimago, то мы увидим резкий рост «скопусовских» публикаций, начиная с 2003-2004 гг., а, следовательно, и «вебофсайновских», так как между ними существует хорошая корреляционная связь. Чтобы получать, не сильно себя утруждая, хорошие вознаграждения, в рамках вышеуказанных схем, китайские ученые начали фабриковать исходные данные и фальсифицировать результаты своих исследований. В итоге, по данным китайского исследования, результаты которого в 2010 г. были опубликованы в журнале «Nature» [4], каждый третий китайский исследователь публикует поддельные статьи в элитных «вебофсайновских» журналах. То есть, мы видим ту же «мусорность» но на более высоком и тонком уровне.

2. 9 декабря 2013 ведущая ежедневная британская газета “Гардиан” опубликовала сенсационное интервью с лауреатом Нобелевской премии 2013 года по физиологии и медицине Рэнди Шекманом, в котором он заявил, что его лаборатория не будет посылать статьи в Nature, Cell и Science, так как эти журналы разрушают научный процесс [5]. Он также сказал, что понуждение к публикациям в «роскошных» журналах (он так и заявил – в «luxury» journals) подстрекает исследователей срезать углы и идти напролом, чтобы следовать сверхмодным научным областям, вместо того, чтобы заниматься более важной работой. Проблема была заострена, по его словам, редакторами, которые не доросли до уровня ученых и которые благоволили исследованиям, сделанным ради сенсации. В своем интервью газете «Гардиан» Рэнди Шекман подчеркнул, что престиж публиковаться в топовых журналах заставил Китайскую академию наук выплачивать успешным ученым до 30 тысяч долларов за статью. Немало исследователей получают половину своего дохода через такой «подкуп»(«bribes»), отметил Шекман. В заключение он сделал смелый вывод: «Точно также как Wall Street разрушает влияние культуры, точно также и ученые должны разрушать тиранию «роскошных» журналов» [5]. Прекрасное интервью, которое очень хорошо согласуется с первым нашим примером.

3. Яркой особенностью неолиберальной биомедицинской науки является ее субконтрактный характер. Клинические испытания проводятся через тендеры и контрактные соглашения с коммерческими исследовательскими организациями. Результаты таких испытаний компелируются и анализируются анонимными авторами (ghostwriters – «писатели-неведимки»), работающими на компании генерирующими (точнее имитирующими) научные статьи. С помощью взяток от фармацевтической индустрии привлекаются крупные ученые, чьи имена, в качестве почетных авторов (honorary authors) ставятся в написанные анонимными авторами статьи. Эти услуги не дешевые. Одна рукопись статьи может стоить столько же, сколько и годовое жалование ученого [6,7]. Более десяти лет назад было обнаружено, что более чем 50% статей по клиническим испытаниям, опубликованных в ведущих медицинских журналах Lancet, New England Journal of Medicine и Journal of the American Medical Association, написаны авторами, тайно работающими на чужие лица [8]. При этом, медицинские журналы вовлечены в грязные информационные операции с фармацевтической индустрией [6]. В книге R.Moynihan и A.Cassels с броским названием «Продавая болезни: Как крупнейшие мировые фармацевтические компании превращают всех нас в пациентов» хорошо рассказано, как придумываются по всякому ничтожному поводу новые болезни и как под них создаются рынки новых лекарственных препаратов [9]. Очевидно, что транснациональным компаниям в этой сфере деятельности необходимо создавать и продвигать ущербные методы лечения, ущербные медицинские практики и ущербные лекарства. Цель простая. Необходимо, чтобы в мире было больше больных людей, для которых будут нужны все большие количества ущербных лекарств и медицинских услуг.

4. Возьмем другой мейнстрим – неоклассическую экономическую теорию и ее практику в виде неолиберальной экономики экспоненциального роста. Здесь та же раскручивающаяся спираль, требующая пожирания все большего количества природных, материальных, финансовых и человеческих ресурсов, которая не может кончиться ничем иным как коллапсом. Все, что не в рамках этой экономики никого не интересует, так как она уже про плачена триллионами долларов, включая миллионы тех, которые выплачены лауреатам Нобелевской премии по экономике. В тоже время уже давно доказано, что в основе этой неоклассике, развитой в работах Нобелевских лауреатов, лежат ущербные теоретические предпосылки [10]. Но естественно, что это никого не интересует. Наиболее полная последняя интерпретация результатов рукописи [10], опубликованной в виде препринта на ArXiv.org, сделана в рукописи [11], размещенной в 2015 году на Research Gate. В аннотации к ней написано: «Дифференциальные уравнения экономической теории ошибочны. Цель их построения состояла в том, чтобы продемонстрировать неограниченный поступательный рост национальной экономики». Было бы хорошо, если бы наши лучшие российские математики, работающие сейчас на мат-факе Высшей школы экономики, смогли бы что-то противопоставить авторам рукописей [10, 11].

Итак, мы видим, что научный мейнстрим, задаваемый и контролируемый транснациональным капиталом, включая определения работ достойных Нобелевских премий, не может гарантировать никакого качества и достоверности научных публикаций. А это очевидно, так как этот мейнстрим сильно политизирован и замешан на больших деньгах. Кроме того, в условиях публикационной гонки и экспоненциального роста публикаций невозможно контролировать их качество, что хорошо показали эксперименты с генерированием компьютером фейковых статей для «шпрингеровских»журналов.

Государства, финансирующие за счет средств налогоплательщиков производство и потребление научного знания, не могут отдавать его диссеминацию и оценку на откуп транснациональному капиталу [1].Другая наша ошибка состоит в том, что и производство прорывного научного знания также отдано на бесконтрольный откуп этому капиталу. Последнему совершенно наплевать на этические нормы и последствия экспериментов в области нанотехнологий, генной инженерии или искусственного интеллекта. Это абсурд, но все мы живем в этом абсурде, не задумываясь о последствиях.

Другим абсурдом нашего времени, препятствующим сохранению, изучению и пропаганде культурного наследия, включая научное, является Бернская конвенция 1886 г. по авторскому праву, которая в виде анахронизма дожила до нашего времени. Этот циничный документ защищает не столько права авторов, сколько корпоративных правообладателей, то есть права крупных компаний. Авторы же большинства произведений, а они, как правило, коммерческого значения не имеют, в этой защите и не нуждаются. Для них важно общественное признание через прочтение их произведений, как можно большим числом читателей. Но как раз от этого и защищает авторов авторское право. Недаром профессор Кентского университета Алан Стори в 2003 г. опубликовал статью «Burn Berne» (Сжечь Берн) [12], а многочисленные обращения адвокатов третьих стран, которые жаловались на несправедливость международного авторского права и требовали его сбалансирования, он подверг в 2012 г. уничтожительной критике. Он на пальцах показал, что говорить о «сбалансированном копирайте» это, то же самое, что говорить о «сбалансированном рабстве» [13]. Поэтому всем авторам, можно только посоветовать не отдавать права на распространение своих произведений крупным издательствам и использовать возможности Creative Commons и других лицензий открытого доступа при публикации своих работ.

Ввиду того, что движение открытого доступа не сумело побудить коммерческих издателей снизить цены на журнальные подписки и продажи электронных копий статей, то в недрах этого движения выросли энтузиасты, которые сумели сделать революцию в научных коммуникациях. Она делалась фактически под лозунгами «Скажем нет коммерческим издателям» и «Статьи ученым», или, говоря более радикально, «Грабь на грабленое». Благодаря этой революции «научный пролетариат», который долгое время находился под гнетом «капитализма знаний», а точнее коммерческих издателей научной периодики, воспрял духом. Это произошло 5 сентября 2011 г., когда был запущен первый в мире пиратский ресурс Sci-Hub, открывший бесплатный публичный и массовый доступ к десяткам миллионам статей.

Лидеры этой революции, а также сотни тысяч ученых по всему миру, не считают свои действия противоправными, так как они полагают, что научное знание, полученное за счет средств налогоплательщиков, должно быть в общественном достоянии.

Таким образом, в настоящее время полностью решена проблема бесплатного доступа к любой журнальной статье, опубликованной, по крайней мере, за последние полвека. Отметим, что Sci-Hub не единственный пиратский ресурс, в одном только Иране, из-за того что он находится под санкциями просвещенного мира, их четыре [14]. При этом, как указывает один из лидеров движения открытого доступа Питер Шубер (Peter Suber) из Гарвардского университета судебные иски не остановят пиратские сайты, так как для этого нет никаких технических средств [14]. Отметим, что по последнему такому иску издательства Elsevier Федеральный суд США 22 июня 2017 г. обязал Sci-Hub выплатить 15 млн долл. США. Очевидно, что такие пиратские сайты исчезнут только тогда, когда произойдет полный отказ от подписных журналов в пользу журналов открытого доступа. Как мы писали ранее [15], по этому пути сейчас пошел Евросоюз.

Итак, мы видим, что от легального движения открытого доступа, запущенного на грани двух последних веков, в 2011 г. отпочковалась его нелегальная (пиратская) ветвь. Коммерческие издатели научной периодики сейчас зажаты в тиски. С одной стороны на них давит брюссельская бюрократия, требующая полного отказа от подписных изданий в пользу технологий открытого доступа, с другой - пиратские ресурсы оставляют их без части доходов от продажи электронных копий статей.

Что нужно сделать, чтобы прекратить глобальную публикационную гонку под циничным лозунгом «Publish or Perish»? Это возможно только в том случае, если научная общественность и государства, финансирующие научные исследования, будут руководствоваться лозунгом “Publish Best or Do Not Publish All” [1]. Действительно, если государства не будут понуждать ученых, через разные публикационно-журнальные метрики, публиковать бесчисленное множество статей, то последние перестанут это делать, а будут публиковать только лучшие свои труды. Какой смысл ученому плодить мусорные статьи, которые никто не будет читать и какой смысл государству выделять огромные средства для участия в публикационной гонке, если его научно-технический прогресс обеспечивают не многочисленные прорывные исследования? Если мы откажемся от формального использования публикационно-журнальных метрик в оценке результатов научных исследований и процедурах управления карьерным ростом ученых, то публикационная гонка отпадет сама собой. К этому призывает Сан-Франциская декларация по оценке научных исследований (DORA), запущенная 16 декабря 2012 года. На начало ноября 2017 года ее подписало около 13 тысяч ученых и около 900 организаций, но этого еще слишком мало.

И на последок, о ситуации в России. Что сейчас происходит? Американцы делают русскоязычный интерфейс базы данных Web of Science, включают в ESCI 70 российских журналов, планируют включить отдельной коллекцией на свой сайт около тысячи ринцовских журналов (RSCI). И все ради чего? Ради улучшения качества наших журналов? Отнюдь нет, а ради продаж российским академическим и университетским организациям возможно большего количества очень дорогих подписок на их базы данных. Ученым они вообще не нужны, им достаточен Google Scholar. Очевидно, что неолиберальный западный проект втягивания России в публикационную гонку с выращиванием глобальных университетов по западным лекалам обрекает ее вместе с этими университетами на роль вечно догоняющих, так как отвлекает их от генерирования собственных идей по опережающему развитию, а конкурировать с ведущими американскими университетами, финансирование которых напрямую зависит от глобальных финансовых спекуляций на Wall Street, как пишет Александр Коврига [16], бессмысленно. Это напрасная трата сил и ресурсов развития.

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С чем ассоциируются «новые технологии»? С айподами, плазменными экранами и прочими гаджетами. Это хорошие деревья, но не лес. Кроме создания удобств и комфорта, современные технологии выполняют ещё две функции — возможно, более важные, чем первая. Сумма технологий обеспечивает социальную пластичность и права личности.

Екатерина Сальникова

Потерянные и ищущие

«Школа» и Lost завершились

На днях завершились два культовых сериала — «Школа» и Lost. Какой из них больше ассоциируется с понятием потерянного поколения, сказать трудно. Персонажи потеряны более, нежели создатели, которые тоже потеряны.

Ольга Шнырова

Раздельное обучение

Выгоды и риски

В нашей стране совместное образование было введено в мае 1918 года с целью устранить неравноправие женщин и мужчин в этой области. В 1943-м была предпринята попытка ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик, областных и краевых центров и ряда крупных промышленных центров СССР. Этот эксперимент был отменён в 1954 году.

Елена Дунаева

Буквы разные писать учат в школе?

Естественная типология родителей

Золотая середина — дело хорошее, но, как известно, на практике труднодостижимое. Поэтому родители будущих первоклассников склонны впадать в крайности. Одни исступлённо занимаются ранним развитием почти с пелёнок, другие же принципиально не желают забивать ребёнку голову до поступления в школу, где, как известно, должны научить всему…

Ян Левченко

Победить классный час

Сказка о потерянном времени и воспитании патриотизма

Школа — не университет, где иные преподаватели могут вернуться к середине сентября. В школе начинают как следует. С самого что ни на есть классного часа, либретто которого сочиняют в министерстве образования и директивно рассылают по всей стране. В этом году мне довелось ознакомиться с методическими рекомендациями по организации классного часа, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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