«Это ее проект, и она имеет моральное право делать с ним все, что угодно»

Несколько дней назад по решению Александры Элбакян в России был заблокирован Sci-Hub — крупнейший пиратский ресурс с миллионами научных статей. По словам Александры, на это решение повлияло предвзятое отношение «либеральной оппозиции». Решение было принято неоднозначно: одна часть научного сообщества считает девушку странной и чересчур ранимой, другая же посылает лучи добра и благодарит за проект.

‎Елена Милова

Проект Александры невероятно важен для науки во всем мире. У нее хватило духу стать костью в горле системы, и я ей за это благодарна, потому что пока система икает и пытается это проглотить, научный прогресс летит вперед.

Я тут посчитала как-то, сколько дополнительных исследований в год происходит благодаря тому, что Sci-Hub обрабатывает 200 тысяч запросов каждый день. Для каждого нового исследования нужно проанализировать не меньше 300 публикаций. Поскольку 75% публикаций по статистике находятся в закрытом доступе, то где-то 200 из 300 необходимых публикаций были бы недоступны исследователям.

Значит, Sci-Hub дает возможность провести на тысячу исследований в день больше — и 365 тысяч дополнительных исследований в год.

Vladimir Romanovsky‎

Александра,

Ваша работа значит чрезвычайно много для человечества, это информация стоимостью миллиарды долларов, которые вы вложили в руки каждому желающему их употребить в дело.

Но это ещё и средство для каждого оценить работу любого учёного, проверить качество его публикаций лично, а это создаёт страшную угрозу для престижа, для условий существования тех людей, что называют себя учёными, но учёными не являются. Мошенникам от науки с Вашим Sci-Hub не прожить, вот они и объявили Вам войну не на жизнь, а на смерть, сколь могу судить по доходящим до меня сообщениям.

Ваша работа невероятно нужна лично мне, это really fabulous dream which has come true, и не хочется однажды открыть глаза и проснуться в мире, где нет Вашей работы, Вашего сайта, неистово хочется верить, что уже это навсегда!

С поклоном, Ваш

Владимир Романовский

‎Ирина Радченко

Можно по-разному реагировать на Sci-Hub-новости.

Легко наваять текст с объективацией, негативными эпитетами, неподтвержденными диагнозами и так далее, заодно попутно пнуть женщину, которая реально своим проектом помогла несчетному количеству исследователей.

Довольно легко можно зацепить информационным ковшом тонны дерьма, наброшенного на вентилятор, припомнить одно и другое, и третье высказывание Саши в сети.

Я особо не комментировала происходящие события, хотя многое вызывало мое изумление (но раньше все-таки масштабы были не те). Ко всему прочему, онлайн-стаж, накопленный с прошлого века и всяких BBS/фидонетов, подсказывает мне простые истины: «Не выпендривайся!», «В интернете всегда кто-то не прав» и тому подобное с «никуда ходить не надо, это здесь». Про это я и Саше пару раз напоминала в личном общении. Но Саша очень ранимый человек, она реагировала даже на каких-то анонимных «мимокрокодилов».

Короче, в подробности и выяснения кто кому чего должен и оценками лезть не буду, тем более поучать, ставить диагнозы и рассказывать как надо жить, чтобы тебя не травили.

Чисто по-человечески обнимаю Alexandra Elbakyan.

В жизни всякое бывает.

Иногда нужны просто лучи поддержки.

‎Артем Оганов

ПО ПОВОДУ УХОДА SCI-HUB ИЗ РОССИИ

Лично мне — очень жаль. Это гораздо большая потеря, чем закрытие фонда «Династия» — потому что Sci-Hub давал возможность всем учёным (и вообще всем людям) иметь доступ ко всей современной научной литературе.

Это очень большое дело, не только восстанавливающее справедливость — но и меняющее правила игры в научном мире. Господам либералам, вынудившим ее на такую меру, должно быть стыдно за тот вред, который они нанесли отечественной науке.

Создателю Sci-Hub Alexandra Elbakyan я написал следующее письмо:

«Дорогая Александра, очень жаль, что Sci-hub теперь недоступен в России. Очень надеюсь, что Sci-hub вернётся в Россию, он тут очень нужен. А недоумки — они всюду есть. Но если честно, 99.99% моих российских знакомых Вас поддерживают и прекрасно к Вам и Вашему делу относятся».

‎Андрей Афанасьев

Посылаю лучи поддержки Александре Элбакян. Твой проект нам очень нужен, и мы его очень ценим. Да, я из того «молчаливого большинства», которое и составляет большую часть пользователей любого проекта, но вот сегодня решил не молчать. Меня всегда восхищал этот проект, его масштаб и степень влияния на научную деятельность. Удивительно, что такое вообще можно осуществить в одиночку.

Саша, приношу тебе мои извинения за поведение некоторых моих коллег по цеху и по научной области. Ты не заслужила эту критику. Пусть знания всегда будут свободными.

#сашапрости

P.S. Если вы согласны — репостните или напишите свои слова поддержки Саше. Есть такие моменты, когда они очень нужны.

Максим Кулешов

Сайхаб и сообщество вк бесплатны для пользователей и небесплатны для Александры и она, конечно же, может делать с ними всё, что считает нужным.

Например, она может банить людей за то, что в комментариях они навязывают ей обсуждение её политических взглядов и личности.

И если Александра чувствует, что её травят, так и есть. Убеждать её в том, что она чувствует как-то неправильно, это газлайтинг. А сейчас это продолжается уже третий день и как это ещё назвать, кроме травли?

Mike Potanin

Все-таки выскажусь. Самое главное — я благодарен Александре Элбакян (Alexandra Elbakyan) за ее проект и очень надеюсь, что он продолжит свою деятельность несмотря ни на что.

Ее политические взгляды я, по большей части, не разделяю. (То есть мне коммунизм симпатичен, но Сталина коммунистом я не считаю, имперскость в определенных обстоятельствах и в определенные исторические периоды хороша, но не сейчас и не в России.) Возможно, она выражала свои взгляды не слишком адекватно (я все же придерживаюсь убеждений, что банить за лайки неправильно, да и смешивать распространение научной информации с политикой неправильно), но ее критика, встречаемая мной в сети, тоже адекватной не была. «Либералы» тут оказались не слишком либеральны.

Самоблокировка Sci-hub, конечно, очень обидна. Это полезный ресурс, выполняющий очень хорошие цели. Но с другой стороны наука и Россия все больше расходятся в разные стороны, так что может это и правильно — дать всем понять, что научная информация в России не нужна.

По поводу текста — очень странно сочетание сначала обвинения либералов, а потом ерничания по поводу блокировок, высказываний премьера и продвижения религиозности. Понимаю, что обстановка рассудительности не способствует, но не до такой же степени.

P.S. На насекомое Александра зря обиделась.

Тамара Маркарова

Действительно, хорошо бы людям понимать, что ранят не только поступки, но и слова. А вместо взаимных обвинений и упреков можно наконец осознать, что меняется мир, меняется научно информационная среда, и, похоже, к этим изменениям нужно быть готовыми самим. А Sci-Hub был востребованный ресурс в научном и образовательном сообществе. Не исключаю, что оскорбляли Alexandra Elbakyan и те, кто активно пользовал этот сайт. Это в лучших традициях, увы. Александра, Вы многим помогли и спасибо Вам!





