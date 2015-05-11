«Это был просто поворот судьбы»

Cинтия Пауэлл в 1968 году подала на развод с Джонном Ленноном и в числе причин указала зависимость музыканта от наркотиков и его роман с Йоко. Леннон выплатил жене компенсацию и дал оформить опеку над сыном их Джулианом. Позднее Синтия выпустила автобиографию, в которой описала период жизни с легендарным «битлом». В ответ Леннон написал ей письмо и отправил его в издание News of the World, опубликовавшее книгу Пауэлл.
Леннон просил напечатать его без редактуры. В послании он сообщил, что проблемы в их браке начались задолго до наркотиков или влюбленности в Оно. Кроме того, он напомнил, что после развода Синтия приезжала к нему и просила вновь жениться на ней. Леннон посоветовал бывшей жене сконцентрироваться на приятных моментах их совместной жизни и принять «этот поворот судьбы».
Открытое письмо Синтии Твист
Дорогая Синтия,
Нам обоим хорошо известно, что наш брак рухнул задолго до появления в нашей жизни ЛСД или Йоко Оно… такова реальность!
Твоя память ухудшилась, если не сказать больше. Твоя версия нашего первого ЛСД-трипа довольно расплывчата, и ты должно быть забыла наши последующие совместные «путешествия».
Ты также, вероятно, забыла, что буквально два года назад, во время моего расставания с Йоко, ты внезапно привезла Джулиана в Лос Анджелес, чтобы повидаться со мной, после трех лет тишины. Во время этого визита ты едва ли оставляла нас наедине хоть на одно мгновение. Ты даже просила меня снова на тебе жениться и/или стать отцом твоего второго ребенка, «для блага Джулиана». Я вежливо отказался и, как бы то ни было, я был все еще влюблен в Йоко, (которая, как я думал, была очень «приземленной»).
Я не посылал никаких детективов в Италию. Наш общий друг Алекс Мардас прибыл в отель Бассанини чтобы проверить как ты, поскольку ты сказала, что слишком больна, чтобы вернуться домой…
В конечном счете, я не виню тебя за желание смыть с себя связанное с The Beatles прошлое. Но если ты серьезно настроена, то стоит избегать общения с журналами и газетами.
Мы провели вместе несколько хороших лет, так что сосредоточься на них для разнообразия, и как говорил Дилан, это был «просто поворот судьбы».
Любви и удачи вам троим от нас троих
Джон.
Источник: diletant.media
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