Это брак плохой, а люди — хорошие

Вот вам загадка, которую я наблюдаю несколько раз в неделю в своём кабинете. Приходят два человека – муж и жена – и говорят, что у них несчастливый брак, что они хотят его улучшить, потому что дальше так жить невозможно. И – вот она загадка – при этом никто из них не плохой. Они не кидаются друг на друга с кулаками, не матерят и не оскорбляют друг друга. Оба стараются быть хорошими людьми, и, пожалуй, у них это получается. Вот только брак не клеится.

Почему так?

Почти чёрные очки

Виной всему наше несовершенство. Несовершенство и незнание азов человеческой психологии.

Нужно знать и помнить – мы не воспринимаем реальность объективно. Между реальностью и нашими переживаниями стоят наши оценки – такие своеобразные фильтры, которые направляют наши эмоции в ту или иную сторону.

Исследования неизменно показывают – супруги, недовольные браком, начинают неверно трактовать (т.е. оценивать) поведение партнёра. В его хороших поступках они видят скрытые мотивы или какую-либо вынужденность.

Например, после ссоры, жена старается как-то примириться и готовит особенный ужин. А муж смотрит на яства и думает, мол, всё понятно, хочет загладить свою вину, чтобы завтра я всё-таки съездил с ней в ИКЕЮ.

Или даже так может подумать – да у неё просто уже давно это мясо лежит, вот и решила приготовить что-нибудь, чтобы оно не пропало. При этом причиной ссоры наш герой будет считать врождённую зловредность жены, а не какие-то другие факторы.

Как думаете, скоро в этой паре воцарится мир и покой? Я вам скажу – нет, не скоро.

Так называемый супружеский стресс у нашего героя будет только нарастать, потому что про себя-то он знает, что он хороший, а вот про жену он уже всё понял – она зловредная стерва. Всё это будет только усиливать его недовольство. И, как следствие, он будет вести себя соответственно.

Худшее из возможного

Работает это так – у супругов случается какая-то размолвка и непонимание. Всё это меняет те оценки-фильтры, через которые люди раньше смотрели друг на друга, и мы начинаем из всех доступных нам трактовок выбирать самую худшую.

Например, муж не отвечает на телефонный звонок. Вместо мысли «наверное, он не слышит звонка» жена тут же думает «это он назло мне делает, видит, гад, что я звоню, и специально не берёт трубку, упырь проклятый».

Убедив себя (а убедить себя в таком ну очень легко), что муж вот такой гад, наша героиня обидится и будет вести себя соответственно. Например, вечером, в постели повернётся к нему спиной и будет игнорировать все его сексуальные поползновения.

Самое любопытное вот что. Когда через два дня муж, всё ещё полный обиды ровно так же будет игнорировать её поползновения, она будет искренне злиться: ведь её холодность была естественным следствием его хамского поведения, а вот чем вызвана его холодность – решительно непонятно! Ну, разве что его врождённой зловредностью.

То есть, свои поступки она объясняет понятными и, может быть, даже разумными причинами (она просто пыталась донести до мужа ошибочность и недопустимость его поведения), а поступки мужа – его личностными особенностями.

Как думаете, скоро в этой паре воцарится мир и покой? Я вам скажу – нет, не скоро.

И это при том, что оба человека – хорошие.

Я – это другое дело

Хочу особенно подчеркнуть этот момент – мало того, что люди из всех вариантов объяснения поведения партнёра выбирают наихудший, так они ещё и своё поведение, которое точно такое же, объясняют совсем по-другому.

Например, муж считает, что его жена зависает в телефоне потому, что он ей не интересен, а сам он зависает в телефоне потому, что ему надо отдохнуть.

Или вот жена думает, что муж не дарит ей подарков, потому что он разлюбил её, а она ему не дарит подарков, потому что не знает, что ему нравится.

Чем больше мы свои действия трактуем положительно, а действия партнёра (в том числе и точно такие же, как у нас) трактуем отрицательно, тем больше у нас супружеский стресс и тем хуже мы себя чувствует в этом браке.

И это при том, напоминаю, что оба человека – хорошие.

Как же быть?

Всё в тех же исследованиях было выявлено и другое – супруги, довольные своим браком действовали по-другому.

Они трактовали поведение партнёра скорее положительно. Например, в случае с женой и ужином мужчина вместо самоубеждения в зловредности жены может подумать, мол, какая же у меня жена хорошая – стремится порадовать меня, создать нам праздник, как же она заботится о нас.

В примере с мужем и телефоном его жена могла бы подумать: муж не берёт трубку потому, что много трудится. А трудится он так много ради меня и детей, ай, как же мне повезло с мужем, как же он нас ценит.

В примере с женой и телефоном муж мог бы подумать, что она зависает там потому, что хочет чем-то себя развлечь, порадовать – совершенно невинное желание.

А в случае с подарками жена могла бы подумать, что муж не очень представляет себе, что ей можно подарить, вот и мается.

К чему привели бы такие оценки? Люди, не сильно искушенные в браке, тут же мне скажут, что к вакханалии безнаказанности. И я даже соглашусь – да, разумеется, если один из партнёров эгоистичная свинья, то только так и выйдет.

Но вы же помните, что мы рассматриваем ситуацию, где оба партнёра – люди хорошие. Вот с хорошими людьми такого не будет. Исследования показывают, что такая вот взаимная положительная трактовка действий радует обоих партнёров.

Так что если в следующий раз вам захочется как-то негативно объяснить действие партнёра, сдержитесь и попробуйте подыскать объяснение положительное. Вы увидите, насколько улучшится ваш брак благодаря только этому непростому, но полезному действию.

А у меня всё, спасибо за внимание.

