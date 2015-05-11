Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 14 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/eto_biologiya_nichego_lichnogo_41514"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41514_couple-1-670x35.jpg" width=206 alt="Это биология, ничего личного" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/eto-biologiya-nichego-lichnogo-gormonyi-otvetstvennyi-za-dlitelnost-semeynyih-otnosheniy/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Это биология, ничего личного</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Гормоны ответственны за длительность семейных отношений</font></em></span></p><p>Вы наверняка думаете, что вашим крепким и счастливым браком обязаны взаимной привлекательности, любви и уважению, общим с партнером ценностям. Да, все мы знаем, что для возникновения любви нужна особая химия гормонов. В День всех влюбленных говорим о том, какова химическая формула долгой семейной жизни. <a href="http://www.chaskor.ru/article/eto_biologiya_nichego_lichnogo_41514">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вы наверняка думаете, что вашим крепким и счастливым браком обязаны взаимной привлекательности, любви и уважению, общим с партнером ценностям. Да, все мы знаем, что для возникновения любви нужна особая химия гормонов. В День всех влюбленных говорим о том, какова химическая формула долгой семейной жизни.

Доун Маслар, профессор биологии, объясняет, что происходит в организме человека, когда он влюблен, когда смотрит на своих детей и как поднять упавший уровень гормонов, ответственный за охлаждение чувств.

Медовый месяц длиной в два года

«Когда человек влюбляется, мозг просто «опьянен» гормонами счастья и длится это около двух лет, — говорит Маслар. — Уровень серотонина может упасть — и тут вы просто умираете от желания быть рядом с вашим возлюбленным день и ночь, это период, когда вы не можете ни есть, ни спать без вашего избранника». И помните, что народная мудрость про «видели глаза, что брали» в данном случае — полная ерунда. Глаза не видят, уши не слышат, мозг вообще мало что соображает. Вы готовы даже вытатуировать имя любимого на лбу. Миндалевидное тело в мозгу — часовой, предупреждающий нас о возможных глупостях, выключен. «Как ты не видела, какой он, это человек? Неужели ты не сделала выводов уже после того случая?» — Случается иногда слышать годы спустя. Не сделала выводов, потому что под влиянием гормонов функция вентромедиальной префронтальной коры головного мозга, которая должна анализировать «а нужен ли мне этот человек» угнетена. То есть в этот момент «мозгов нет».

Когда упал тестостерон

Когда люди ответили друг другу взаимностью, стали встречаться, уровень тестостерона у мужчины снижается. Это тот момент, когда он удаляет аккаунт с сайта знакомств, отказывается от встреч с другими женщинами и вообще больше не участвует в соревнованиях самцов. Он нашел свою избранницу, и все остальное ему стало неинтересно, так как тестостерон блокирует окситоцин — гормон привязанности, то снижение тестостерона, наоборот, способствует возникновению все более тесной связи между партнерами. И не важно, есть при этом пресловутый «штамп в паспорте» или нет.

Овуляция — фактор привлекательности

Да, овуляция делает женщин более привлекательными и желанными. А как же беременность, скажете вы? Ведь в течение 9 месяцев овуляция не происходит? Неужели — все? Нет, во время беременности у женщины и, соответственно, у мужчины, повышается уровень окситоцина. Поэтому связь крепчает.

Дети — не помеха

Появление детей — это взрыв окситоцина. Поэтому с химической точки зрения они — еще один фактор единения семьи. Как иначе, если не благодаря химии гормонов, семья может оставаться вместе в условиях, когда нормальный сон, секс и вообще ясный ум невозможны? «Секс — это только часть совместной жизни, для нее нужна страсть и дофамин», — говорит Маслар. А дофамин вырабатывается, когда вы нормально едите, спите и занимаетесь спортом. То есть, это трудно с грудными детьми. Самое интересное, что пол ребенка влияет на уровень окситоцина в организме отца. Если рождается мальчик, то окситоцин повышается, но не очень. А если девочка — то он может зашкалить. Маслар считает, что это биологический защитный механизм — мужчина менее агрессивен, более привязан и к жене, и к дочери.

Разговоры «про это»

И когда же начинается «плохая» фаза в этом круговороте гормонов? «Уровень гормонов, отвечающих за семейное счастье, снижается к 10-летнему юбилею совместной жизни. Если вы перешагнули этот рубеж — гормоны снова начинают расти», — говорит Маслар. Но только потому, что прожив столько в браке, вы оба становитесь более ответственными, этически корректными и терпимыми, а такое поведение опять вызывает рост уровня окситоцина.

Что делать, если гормоны никак не хотят зашкаливать? Разговаривайте друг с другом. О чем угодно. Потому что если вы стали не мужем и женой, а соседями по квартире, то у женщины падает уровень окситоцина, а у мужчины совсем опускается тестостерон. Результат — оба в депрессии. А вот разговоры действительно помогают, судя по эксперименту Маслар: «Мы провели интересный эксперимент с парами, которые за долгие годы брака перестали интересоваться друг другом в сексуальном плане. Мы одной группе женщин дали капли с окситоцином и попросили разговаривать с мужьями о сексе и отношениях. Другой группе женщин мы окситоцин не давали, они просто говорили с партнерами. Результаты были одинаково позитивные в обеих группах!».

Источник: womo.ua





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