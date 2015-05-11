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Вера Кастильо-Матвеева   , Сегодня, 13:00

Эта ужасная, ужасная Куба
Когда приезжаешь в Гавану отдыхать, привычка местных обсчитывать туристов на каждом шагу не очень раздражает. Но все меняется, когда начинаешь на острове жить


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Топ-5 схем эмиграции


Эмиграция разочарования




Мы ехали с подругой-стюардессой на старом розовом шевроле по улице Старой Гаваны, она закрыла глаза, откинулась на потертое сиденье и сказала: «Я дома». А я все озиралась по сторонам — разруха, жара, мочой тянет из каждой подворотни и все на тебя смотрят, смотрят, смотрят, — и думала: «Э-э-э-э-м-м-м…».

Это была моя первая Куба. По-испански я знала слов двадцать: «ме густа» («мне нравится»), «но ме густа» («мне не нравится»), «си» («да»), «пор фавор» («пожалуйста»), «но тенго динеро» («денег нет») — прожиточный минимум, в общем. У нас было пятнадцать дней занятий танцами с местными ребятами, долларов двести за душой и пара съемных комнат в доме у местных. И если бы кто-то тогда сказал мне, как далеко меня завезет тот розовый шевроле, я бы очень сильно удивилась.

Переезд на остров

С Кубы вообще сложно возвращаться в Москву, а в московский ноябрь — и подавно. Тебе остро не хватает солнца, моря, музыки из каждого окна и чтобы каждый второй встречный мужчина отвешивал комплимент или хотя бы замирал на месте, картинно схватившись за сердце от твоей неземной красоты. И когда ты перебежками, под дождем со снегом, добираешься до метро, а там тебя встречают незнакомые лица с привычно отсутствующим взглядом, что-то в тебе начинает скулить.

Ты слушаешь сальсу, льешь ром в кофе, ходишь на курсы испанского и откладываешь по копеечке, чтобы через полгода снова рвануть на этот бедный, яркий, вонючий Остров свободы. Зачем? Ну надо.

И все. Еще через пару поездок мысль о переезде в страну победившего социализма перестает казаться такой уж безумной. «А почему бы и нет? — думаешь ты. — Один раз живем!»

И рассказываешь, что все мы погрязли в потреблении, что интернет заменил нам реальную жизнь с ее многочисленными удовольствиями, а вот кубинцы — они-то, в отсутствие свободного рынка и мировой Сети, живут по-настоящему и понимают что-то такое, о чем мы давно забыли.

И вот ты переезжаешь — выходишь из дверей аэропорта Хосе Марти с двумя чемоданами: один из них забит любимыми шампунями, гелями, дезиками и прочей «гигиеной», которой на острове днем с огнем, а второй — подарками для многочисленных кубинских друзей.

Теперь тебя ждет беззаботная жизнь, в которой никто никуда не спешит, где нет дедлайнов, где все — «маньяна» (то есть «завтра»). Танцуешь до утра, гуляешь по набережной Малекон, дышишь океаном. Просыпаешься от песни Лизетт, большой негритянки, которая продает арахис в острых кулечках. Пьешь кофе. Ешь манго — сок течет по подбородку. Солнце печет. Думать вообще не хочется, хочется жить не головой, а телом: танцевать им, гулять его, вкусно в него есть и занимать его любовью.

Словом, романтика. Но месяца через три, примерно одновременно с отложенными на переезд деньгами, романтика иссякает. И остается Гавана как она есть.

Гавана как она есть

В столице Кубы пятнадцать муниципалитетов — «мунисипиос», которые поделены на районы, — и только три из них богатые (читай: «белые»). Это Мирамар в Плайе и Ведадо с Нуэво Ведадо в Пласе-де-ла-Революсьон.

Жизнь там и жизнь, скажем, в Сан-Мигеле, особенно в той его части, которую называют «фангИто» («болотце»), — это две очень разные жизни.

Так вот. Если у тебя есть какой-то надежный источник дохода извне — например квартира под сдачу на Кутузовском, или безнадежно влюбленный миллионер-простофиля, или неисправимо щедрые родственники, — то дальше можно не читать. Можно прямо сейчас паковать чемоданы и лететь вперед, в лучшую жизнь.

Снять квартиру в высотке Ведадо с балконом по периметру и видом на всю маму-Гавану или целый дом на первой линии в Мирамаре, так, чтобы море у порога, арендовать относительно свежую иномарку в «Рентакаре», платить, чтобы тебе стирали, убирали, находили и приносили, а самой есть лобстеров на ужин, запивать мохито и наслаждаться до изнеможения.

У меня такого волшебного источника не было. И когда закончились отложенные на переезд деньги и мой тогда еще молодой человек, а ныне муж так и получал 25 долларов в месяц, работая начальником отдела кибернетики в местном центре нейрохирургии, пришлось зажить как все. Даже сложнее.

«А теперь слайды». Кубинская парочка может найти себе комнату долларов за 50 в месяц. Это, конечно, будет дыра где-нибудь на отшибе Ла Лисы, но дыра с потолком и стенами. Иностранцу же найти «касу» дешевле 150 долларов в месяц нереально. Тебя бы, может, и пустили пожить в соляре (многоквартирные трущобы) для местных, но как только соседи пронюхают, что ты — «экстранхера», за хозяевами комнатки сразу придут. И влепят штраф. Потому что для сдачи жилья приезжим нужна лицензия.

Кубинский общественный транспорт, поездка на «альмендроне» за 10 песо; «Кубе — да!» Стела на пляже Санта-Мария; Посиделки в сантерийском переулке Кайехон-де-Хамель, Центральная Гавана; Рыбаки на бетонной набережной Малекон в Гаване; Прогулки по набережной Малекон, экскурсия по Старой и Центральной Гаване; Кубинская коммуналка-соляр в районе Серро, Гавана.

Мы снимали целую квартиру за 180 долларов. Она, правда, была размером с кладовку, по стенам иногда ползали скорпионы, на кухню могла заскочить крыса, а горячая вода была только в те часы, когда не мылись соседи сверху, но это — пустяки, дело житейское.

Вскоре я обнаружила, что отписывать на фрилансе статьи в Россию не получится — по причине отсутствия нормального (быстрого, бесплатного, безлимитного) интернета — и быстро переквалифицировалась в частного гида. Но и тут доход был непостоянный — то густо, то пусто.

Так что мы очень радовались, когда старший брат мужа, шеф-повар одного из местных ресторанов, пристроил его по ночам мыть кухни в кафешках сети Habaguanex. Ночь — 10 долларов плюс маленькая доля от общих чаевых заведения.

Мыть с часу ночи — и до зеркального блеска, потому что санитарные комиссии только и ждут случая оштрафовать покрупнее. По слухам, особенно ревностным блюстителям порядка в конце месяца выдают премиальную тушку курицы. А отличившиеся за квартал могут отправить детей в лагерь за город.

Помню, как-то раз мы возвращались около пяти утра из ресторана, я помогала убираться. Шли пешком, потому что «мАкины» — местные маршрутки, те самые американские и советские ретроавто, — еще не ходили.

О собственной машине мы, как среднестатистические кубинцы, естественно, не смеем и мечтать. Шутка ли — накопить 10—11 тысяч долларов на убитую «шестерку» 1970 года выпуска (да-да, это реальные местные расценки) при наших-то доходах.

Ну вот. Возвращались, и я пошутила, мол, «валиА ла пЕна», стоило ли получать два красных диплома ему и мне, чтобы теперь мыть полы в едальне. Муж серьезно сказал: «И грасиас!» И слава богу, что так повезло, то есть.

Дай доллар!

Когда ты приезжаешь в Гавану на пару недель отдыхать, милая привычка местных обсчитывать туристов на каждом шагу не очень-то и раздражает. Подумаешь, 10 центов сдачи или лишний доллар в ресторанном счете — что настроение портить из-за такой мелочи?

Но все меняется, когда начинаешь на острове жить. Все — кроме попыток обсчитать тебя хоть на копеечку.

Я быстро свыклась с тем, что на Прадо ко мне — абсолютно очевидной некубинке — подбегают дети и по-английски просят дать им доллар. «Ке доллар де ке, компадре? Мира, мучачо, пор фавор!» («Какой еще доллар, товарищ? Да я тебя умоляю!») — осаждаю я, и дети растерянно хлопают глазами: иностранная тетя, а говорит как кубинка.

Но есть моменты, которые коробят до сих пор, — например, когда я захожу в школу к племянницам, а учителя или завуч так же начинают клянчить у меня доллар «на благоустройство школы». И если я отказываюсь наотрез, предлагают продать мне революционную книгу — что-нибудь про Че Гевару или штурм казарм Монкада. За доллар.

Я взяла в привычку считать сдачу до копейки везде — на рынках, в магазинах, в ресторанах, в банках, в макинах и автобусах, потому что везде были прецеденты. Особенно запомнилось, как я на еще неокрепшем испанском требовала у водителя «гуагуа» (автобуса) мои четыре песо сдачи.

Я была в вечернем платье и на каблуках, потому что ехала танцевать. Проезд стоил меньше песо, я дала пять. Казалось бы, ну что такое четыре местных кубинских песо? Но это, извините, четыре белые булки, или четыре банана, или три яйца, или фунт риса. И главное — это МОИ четыре песо, которые я не собиралась дарить. Примерно все это я и высказала тогда. Автобус аплодировал.

Источник: takiedela.ru




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Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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