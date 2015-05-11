Портал publicdomainreview.org выложил в открытый доступ книгу «Женщины-художницы со времен Катарины де Вигри до Розы Бонер» под редакцией Уолтера Шоу Сперроу.
Опубликованная книга — богато иллюстрированная коллекция эссе под редакцией известного британского искусствоведа и критика Уолтера Шоу Сперроу. Книга рассказывает о самых известных женщинах-художницах с 15 до начала 20 века. Каждое эссе сопровождается собранием самых известных работ той или иной художницы. При этом из восьми эссе книги только одно написано автором-женщиной — Хеленой Вестермарк, финской художницей и историком, активисткой движения суфражисток.
Из предисловия Сперроу:
«Что такое гений? Разве не есть он одновременно и мужского, и женского рода? Не являются ли одни его качества преисполненными мужественности, а другие — грации совершенной женственности? Не тем ли привлекает нас гений, что он есть единый творческий дух обоих полов?
(…) Некоторые могут сказать: «Да, но достижения женщин-художниц второстепенны. Где художница, равная любому из великих мастеров?». Люди, которые не умеют думать, постоянно так говорят. Величайшие гении были созданы великими эпохами в жизни наций, точно так же как швейцарские горы были подняты до своих высот глубинными силами под ними; и, подобно тому, как Альпы не повторяют себя для удовольствия туристов, величайший гений не появляется для удовольствия критиков и теоретиков.
И это не все. Для чего сравнивать гениальность женщин и мужчин? В саду искусства хватит места для цветов любого рода, и для бабочек любого вида. И почему кто-то должен жаловаться на то, что ромашка не роза, а ласточки и дрозды, несмотря на свое семейное сходство, поют по-разному?
Эта книга – история женского сада в искусстве живописи, и три сотни картин показывают, что она вырастила в своем саду за последние четыре с половиной века».
Источник: nooregistry.ru
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