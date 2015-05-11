Подписаться на обновления
16 январяПонедельник

usd цб 59.3700

eur цб 63.1222

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Печать  ТВ и радио  Новые медиа  Медиабизнес  Стартапы  Кризис в СМИ  Информационное право  Facebook  Живой Журнал  Экономика знания  ВКонтакте  Общественное достояние 
nooregistry.ru   понедельник, 16 января 2017 года, 16.00

«Эта книга — история женского сада в искусстве живописи»
В общественном достоянии появился сборник эссе, посвященный женщинам-художницам


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Япония в цвете


Новые радости и инициативы




Портал publicdomainreview.org выложил в открытый доступ книгу «Женщины-художницы со времен Катарины де Вигри до Розы Бонер» под редакцией Уолтера Шоу Сперроу.

Опубликованная книга — богато иллюстрированная коллекция эссе под редакцией известного британского искусствоведа и критика Уолтера Шоу Сперроу. Книга рассказывает о самых известных женщинах-художницах с 15 до начала 20 века. Каждое эссе сопровождается собранием самых известных работ той или иной художницы. При этом из восьми эссе книги только одно написано автором-женщиной — Хеленой Вестермарк, финской художницей и историком, активисткой движения суфражисток.

Из предисловия Сперроу:

«Что такое гений? Разве не есть он одновременно и мужского, и женского рода? Не являются ли одни его качества преисполненными мужественности, а другие — грации совершенной женственности? Не тем ли привлекает нас гений, что он есть единый творческий дух обоих полов?

(…) Некоторые могут сказать: «Да, но достижения женщин-художниц второстепенны. Где художница, равная любому из великих мастеров?». Люди, которые не умеют думать, постоянно так говорят. Величайшие гении были созданы великими эпохами в жизни наций, точно так же как швейцарские горы были подняты до своих высот глубинными силами под ними; и, подобно тому, как Альпы не повторяют себя для удовольствия туристов, величайший гений не появляется для удовольствия критиков и теоретиков.

И это не все. Для чего сравнивать гениальность женщин и мужчин? В саду искусства хватит места для цветов любого рода, и для бабочек любого вида. И почему кто-то должен жаловаться на то, что ромашка не роза, а ласточки и дрозды, несмотря на свое семейное сходство, поют по-разному?

Эта книга – история женского сада в искусстве живописи, и три сотни картин показывают, что она вырастила в своем саду за последние четыре с половиной века».


Источник: nooregistry.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Всем приятно комментировать Ленина»

Интервью с авторами «Проекта 1917» и «Страдающего Средневековья»

Интервью с создателями пабликов «Страдающее Средневековье», «Личка императора» и редакторами «Проекта 1917» Юрием Сапрыкиным и Серафимом Орехановым о том, помогает ли юмор делать сложные темы доступными и конвертировать их в реальные знания, почему пользователи Facebook и «ВКонтакте» такие разные и чего не хватает большим медиа.

15.01.2017 14:00, Sergey Sdobnov, theoryandpractice.ru

Данные или жизнь
«Никакой свободы в интернете нет»

«Никакой свободы в интернете нет»

Феликс Мучник, генеральный директор "СофтКей", о будущем российских технологий, правильном и неправильном импортозамещении и проблемах современного IT-образования

«Никакой электронной коммерции нет. Есть торговля разными способами: дистанционно, не интернетом, с прилавка и тому подобное. Есть разные методы оплаты: наличными, карточкой. Какая вам разница, карточкой мы платим в магазине или онлайн».

21.12.2016 16:15, Юнна Коцар

Интернет. Образование. Бесплатно
Знания в сети

Данные или жизнь

«И увольнять тех, кто не публикует»

Интервью с руководителем АНО «Инфокультура» Иваном Бегтиным о том, что такое открытые данные, почему они необходимы обществу и как на них заработать.

19.12.2016 13:00, Агент Ноосферы

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»
Библиотека своими руками

Ноосфера. Запуск

Федеральная резервная система банков знания будет запущена весной

16 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция «Защита авторских прав в Интернете. Запуск Федеральной резервной системе банков знания». В мероприятии приняли участие президент Ассоциации интернет-издателей (АИИ) Иван Засурский, исполнительный директор АИИ Владимир Харитонов, исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов и руководитель проектов АИИ Наталия Трищенко.

17.12.2016 16:39, Агент Ноосферы

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»
«Cамое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям»

Постправда в журналистике

Президентские выборы США 2016 года или американский «не-дай-бог»

На данном этапе формирования сетевого общества источником власти выступает способность формировать общественное мнение, предлагая новые проекты идентичности. Сама идентичность при этом понимается как конструирование собственной картины мира через доступные смыслы и символы. В то же время, фрейминг общественного мнения осуществляется в первую очередь усилиями медиа, как институтами-главными источниками социетальной информации – той, которая обладает возможностью охватить большую аудиторию.

13.12.2016 13:00, Петр Комаревцев

Хоть плачь, хоть смейся
Правее правого

Библиотека своими руками

«Нам нужна инфраструктура открытого доступа»

Как создать ресурс с месячной аудиторией в 3 миллиона человек, почему Голландия демонстрирует лучшие кейсы в сфере открытого доступа и где в интернете искать научную информацию – в интервью с Дмитрием Семячкиным и Михаилом Сергеевым, создателями научной электронной библиотеки «КиберЛенинка».

09.12.2016 13:00, Агент Ноосферы

«КиберЛенинка»: старт в ноосферу
Достигать невозможного

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»

О будущем книгоиздания, авторском праве и белых медведях

Интервью с Владимиром Харитоновым, исполнительным директором Ассоциации интернет-издателей, о нецелесообразности современного авторского права, актуальных проблемах книжной индустрии и неизбежном.

30.11.2016 19:00, Агент Ноосферы

Зачем ученому открытая наука?
Электронное книгоиздание в России (2016)

Электронное книгоиздание в России (2016)

Производство и распространение электронных книг в России: структура, проблемы и перспективы

Ассоциация интернет-издателей представляет обзор ситуации в российской книжной индустрии и электронном книгоиздании. В докладе проанализирована структура рынка, особенности его развития, роль ключевых игроков и проблемы отрасли, а также представлены рекомендации по формированию более открытой модели доступа к электронным книгам. «Частный корреспондент» приводит основные положения доклада.

30.11.2016 13:00, Владимир Харитонов

Память человечества
Зачем ученому открытая наука?

Зачем ученому открытая наука?

Из книги «Открытый доступ: анализ преимуществ»

Чем больше качественных источников доступно людям в интернете, тем лучше будут результаты их труда. Этот тезис подтвержден опытом миллионов студентов, чьи работы, основанные на контенте банков рефератов, могли бы быть гораздо содержательнее, развивайся открытая наука в России. Однако больше всего от открытого доступа выигрывают не ленивые студенты, а ученые, которые могут свободно знакомиться с актуальными научными исследованиями.

29.11.2016 20:45, Агент Ноосферы

Иллюзия доступности
Идеология свободного знания

Идеология свободного знания

«Мы хотим собрать все знания в одном месте, чтобы они были доступны человечеству»

Интервью с исполнительным директором НП «Викимедиа РУ» Станиславом Козловским о странностях авторского права в России, открытом доступе, работе крупнейшей универсальной интернет-энциклопедии Википедии и о тех, кто ее делает.

29.11.2016 18:00, Агент Ноосферы

«Хочешь, чтобы государство защищало твои авторские права — плати ему»
Иллюзия доступности





 

Самое читаемое


 

Новости
«С 1 января 2017 года полный доступ к журналам Elsevier будет прекращен»
Более 60 крупнейших исследовательских институтов Германии отказались платить за подписку на научные журналы Elsevier с начала следующего года. Университет Геттингена не возобновил подписку на 440 журналов Elsevier.
Проект «Ноосфера. Запуск» представлен в ВятГУ
В Кирове поговорили о вопросах открытого доступа к науке.
Проект ФРС Ассоциации интернет-издателей представлен в ИТМО
30 ноября в ИТМО состоялась лекция президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засурского "Научная коммуникация в открытом доступе". Студентам было рассказано о тенденциях в сфере охраны авторских прав, правовых инструментах размещения произведений в открытом доступе и проекте АИИ "Ноосфера. Запуск", работа над которым ведётся с сентября 2016 года.
Об открытом доступе к знаниям и российской ФРС рассказали на журфаке МГУ
29 ноября 2016 года на журфаке МГУ президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский рассказал студентам о развитии научной коммуникации в эпоху новых медиа, особенностях использования открытых лицензий и новом проекте АИИ по созданию информационной инфраструктуры открытого доступа – Федеральной резервной системы банков знания.
Ноосфера и юристы
К обсуждению проблем авторского права подключились студенты юрфака КФУ.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 