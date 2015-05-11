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Виктория Мычко   пятница, 11 ноября 2016 года, 19.00

Есть ли жизнь без мяса?
«Вегетарианские» истории из прошлого


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Пифагорейские истоки вегетарианства


Мифы о вегетарианстве




Жизненные примеры - лучший мотиватор. Треть современных вегетарианцев заявляет, что вдохновлялась позитивным опытом великих людей. Увлечение вегетарианством характерно не только для нашего времени. Мода на подобную диету, как и другие веяния, пришла из Англии в XIX веке, но зародилась еще во времена античности.

Кулинар с 13-летним стажем

В списке самых знаменитых вегетарианцев мира имя Леонардо да Винчи стоит одним из первых. Он предельно внимательно относился к питанию и эстетике приёма пищи. Именно Леонардо да Винчи изобрел столовые салфетки — раньше руки было принято вытирать о скатерть, кроличью шкурку, которая висела на стуле, или одежду, причем как свою, так и соседа.

Считается, что одним из любимых блюд итальянского художника было тонко нарезанное мясо. Дело в том, что Леонардо да Винчи был не только живописцем, скульптором, музыкантом, изобретателем, но и придворным распорядителем пиров в Милане. Этому ремеслу он отдал 13 лет жизни. И именно мясо он ставил посередине стола. Но вовсе не потому, что любил его есть сам, а потому, что его требовали люди. Если верить воспоминаниям одного из современников, то на свадьбу при дворе герцога Людовико Сфорца Леонардо да Винчи предложил выставить на стол артишоки, морковь и корнишоны. Герцог от такого меню отказался и одобрил только пюре из репы.

Однако вопрос о вегетарианской жизни да Винчи до сих подвергается сомнениям, впрочем, как и тот, чему улыбается Мона Лиза. До наших дней дошли «Кулинарные заметки» известнейшего представителя эпохи Возрождения, в которых, к слову, не только вегетарианские блюда.

«Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится», — сказал Марк Твен и захохотал, когда ему было уже за 70. Великий американский писатель всю жизнь носил белые костюмы, белые шляпы, красные носки, шутил при любом удобном случае и придерживался удивительной диеты. Удивительнее, чем вегетарианство в Соединенных Штатах в конце XIX века диет не было.

В книге «Пешком по Европе» Марк Твен сравнивает американские и старосветские кулинарные традиции. Писатель уверен, что в США люди есть не любят и не умеют: вместо хлеба дают «невразумительную бурду» и масло, которое «только притворяется маслом». Именно в этом произведении Твен составляет меню мечты. Конечно, во время своего путешествия по Европе он был молод и строгой вегетарианской диеты не придерживался, но овощная часть меню уже тогда была внушительнее мясной. Одних блюд из картофеля в идеальном меню Твена было три.

В книге «Пешком по Европе» щедрый Марк Твен делится рецептами, воспользоваться которыми можно и сегодня. Например, шуточным рецептом нового вегетарианского английского пирога: «…оставьте в безопасном месте, пока он не окаменеет. Подавайте холодным на завтрак и пригласите своих врагов». Вот и пойми после этого, то ли Твен агитирует «за» вегетарианство, то ли «против». Однако в преклонном возрасте из балагура писатель превратился в разочаровавшегося скептика. Одна из причин — эксплуатация братьев наших меньших, в особенности пищевая.

69 лет без мяса

Ирландский драматург Бернард Шоу стал вегетарианцем в 25, прожил до 94. В 70 лет на вопрос о самочувствии он ответил: «Замечательно, вот только врачи докучают утверждениями о том, что я умру из-за отсутствия мяса в моём рационе». В 90 лет ему задали тот же вопрос и получили ответ: «Прекрасно. Меня больше никто не беспокоит, потому как врачи, утверждающие, что я умру без употребления мяса, умерли сами».

Бернард Шоу пришел к вегетарианству по личным мотивам. Пагубные привычки отца Джорджа стали для мальчика антипримером. С тех пор Бернард не ел бифштексы с кровью, не брился, не пил и не курил. Писатель убедился в правильности своего решения, когда Джордж Шоу умер в расцвете сил. Возможно, в этом были виновны литры выпитого алкоголя, но Бернард не сомневался, что черное дело сделало именно мясо.

Драматург был убежден, что та или иная диета — личный выбор человека. Он острил, говоря, что меню из капусты и свеклы не может гарантировать литературного таланта. Вегетарианцев много, а Бернард Шоу — один, заявлял драматург. Он очень любил молоко, мёд, орехи и поглощал сладости в большом количестве. После смерти Бернарда Шоу его домохозяйка Элис Лэйден издала книгу рецептов любимых вегетарианских блюд драматурга.

На скотобойню за мотивацией

У российского вегетарианства тоже есть свои герои. Самый известный и влиятельный — Лев Николаевич Толстой. К идее отказа от мяса писатель пришел к 50 годам. Достичь в этом деле успехов ему удалось не сразу. Чтобы укрепить решимость, Лев Толстой ездил на скотобойню в Туле, но окончательно отказаться от мяса ему помог гость — английский писатель Уильям Фрей, посетивший Ясную Поляну в 1885 году. Он уверенно заявил: «Строение человеческих зубов и длина кишечника доказывают, что человек не хищник». С тех пор обеденный стол Толстых разделился на две стороны: вегетарианский кружок Льва Николаевича с дочерьми Татьяной и Марией с одной, мясоеды — с другой.

Отказ от мяса, по мнению писателя, — одно из воздержаний на пути к добродетели. Однако вегетарианцем Толстой был не строгим. Расписывая страдания животных на бойнях, он не брезговал обувью и одеждой из натуральной кожи, заявляя, что настолько несовершенен, что направляет все свои усилия на исправление более важных недостатков. Писатель не смог отказаться от яиц, молока и даже рыбы. Правда, когда супруга упоминала об этом, он удивлялся и отвечал, что ничего подобного не помнит.

Именно благодаря Софье Андреевне до нас дошли подробнейшие рецепты нескольких десятков вегетарианских блюд, которые регулярно появлялись на обеденном столе Толстых: различные каши, крупеник, фаршированный кочан капусты, салат из помидор, пельмени с яйцами, луком и рисом.

Сено для долголетия

Про диету великого русского художника Ильи Ефимовича Репина ходили в своё время легенды. Он был увлекающимся вегетарианцем: долго и мучительно отказывался от мяса, срывался, каялся и начинал вновь. 9 августа 1891 года Репин написал Татьяне Львовне Толстой: «Вегетарианствую я с удовольствием, … никогда еще не работал так успешно». А уже 20 августа в другом письме говорится: «После того, как я писал Вам, ночью меня хватила такая нервная дрожь, что наутро решил заказать бифштекс — и как рукой сняло …».

Забросив диету, художник начал полнеть. Снова отказавшись от животных белков, Илья Репин в буквальном смысле перешел на сено. В письме издателю «Вегетарианского обозрения» Иосифу Перперу художник заявлял: «…Не то! Не то! Дайте ему вкусно заправленный бульон из трав (или сена хорошего с клевером)…». Иронизировать на этот счёт не стоит — художник дожил до 86 лет. Оставался человеком бодрым и работоспособным.

Писатель Иван Бунин в сборнике рассказов «Под серпом и молотом» вспоминал, что Илья Ефимович буквально помешался на чистом воздухе: «Дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, … в доме — окна настежь. Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, и говорит: «Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже ваш проклятый табак скоро бросите». Бунин после такой встречи от портрета отказался, сославшись на неотложные дела. Особенно восторгаться травяными бульонами, маслинами и салатом Илья Репин стал после 60 лет. Окончательно отказаться от мяса художнику помогла вторая жена Наталья Нордман-Северова. Она поддерживала мужа и проявляла кулинарный талант. В 1912 году в своей статье в журнале «Вегетарианское обозрение» Репин писал: «…стал, наконец, вегетарианцем… у моего друга (про Нордман — прим. diletant. media) талант изобретательности и творчества создавать из самых отбросов растительного царства необыкновенно вкусные яства». В основе репинского вегетарианства лежали исключительно соображения здоровья.

Источник: diletant.media




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С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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