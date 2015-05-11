Подписаться на обновления
18 апреляВторник

usd цб 56.2505

eur цб 59.8393

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
Полина Кузьмицкая   вторник, 18 апреля 2017 года, 05.00

«Есть две категории детей: свои и невоспитанные»
Как мы растим «ненастоящих» мужчин


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Быстрое чтение


Старость в твоих руках




Для начала определимся с терминологией. Никакого «настоящего» мужчины нет. И никто никому ничего не должен по половому признаку. Правда, есть мужчины, обладающие базовым набором человека не только прямоходящего, но и мыслящего. Вежливость, бережное отношение к близким и уважительное — к женщинам, доброта к детям и животным, сострадательность к старикам, способность самостоятельно принимать решения и по возможности соединять воедино чувства, слова и поступки. Ну или хотя бы не направлять их противоположными векторами.

И уже в качестве бонуса: привлекательно отсутствие в характере такой всеобъемлющей характеристики, как жлобство. Это часто называют «внутренней культурой» и «эмоциональной щедростью».

Совокупность этих качеств стала явлением редким, как гребенчатый тритон из Красной книги. Вот и была введена для ёмкого обозначения немногочисленных воспитанных людей мужского пола жёсткая терминология: вид — мужчина, подвид — настоящий.

Это гребенчатый тритон. Он редкий, как настоящий мужчина, но, в отличие от настоящего мужчины, мы точно знаем, как он выглядит.

Помним: так называемый «настоящий мужчина» встречается в нашей среде обитания так же часто, как гребенчатый тритон. Вот и несутся по соцсеточкам и кафешкам, где заседают товарищи женщины, стенания: «нормальных мужиков не остааалось», «сплошные уроды вокруууг», «да они вообще ничего не могууут!». И лайкают да репостят нетленку о «воспитании настоящего мужика» от Дмитрия Нагиева. На самом деле писал это не Нагиев, но какая кому разница, когда цепануло широкую аудиторию, правда?

Разобрать этот шедевр мысли можно по кирпичику, и к каждому кирпичику у психолога будут вопросы.

Но если вычленить суть послания: женщины сами растят моральных уродцев, а потом жалуются, что они наводнили страну — утверждает лже-Дмитрий. Спорно? Весьма.

Но несколько историй, связанных с большими и маленькими мальчиками, заставили всерьёз задуматься.

***

Мальчик лет пяти катается по полу в магазине. Всё, как надо для циничной рекламы средств контрацепции: дикие крики, красное лицо, выдавливание слёз и «мама, купиииииии!». В руках какая-то игрушка.

Мама очевидно не знает, что с ним делать, ей стыдно, она хочет, чтобы всё быстрее закончилось. Говорит: «Саша, если мы тебе это купим, нам нечего будет кушать. Мне, папе, сестричке — понимаешь? Мы или еду купим, или игрушку».

«Игрушку! Игрушку! Игрушку! Купи!».

Игрушка вместе с продуктами, что немаловажно, едет на кассу. То есть мальчик вполне себе сознательного возраста получает сразу два полезных знания: первое, всё — ему. Его потребности приоритетны, и добиваться желаемого можно и нужно любым способом. Второе — мамины слова, даже такие серьезные, как «нам нечего будет кушать», ничего не стоят, потому что это неправда. Надо брать на вооружение: можно говорить всё что угодно, а поступать по-другому.

Это называется манипуляция. Правда, с этим определением он познакомится еще не скоро.

***

Мальчик лет тридцати отчитывает девушку/жену, которая выбирает себе туфли.

— Зачем тебе на каблуке, ты потом не сможешь на них ходить! Потом еще одни покупать будешь! Возьми эти, они нормальные.

(Протягивает страшные и скучные туфли на плоском ходу.)

— Но я хочу эти, они красивые, — робко пытается сопротивляться она.

— Блин, ты видела сколько они стоят вообще?

— Слушай, я их собираюсь купить за свои деньги вообще-то! — уже психует.

— И что? Ты представляешь, что можно на эти деньги купить? Я бы такие деньги нашел куда потратить! Возьми эти, они нормальные!

В итоге она вся в красных пятнах и с мокрыми глазами бросает туфли и выбегает из магазина.

***

Мальчик восьми лет пикирует, как птеродактиль, распихивая всех вокруг, на единственное свободное сиденье в автобусе. Предвосхищая сердобольные замечания, скажу: это здоровый мальчик. Нормальной комплекции. Громогласный, розовощекий, с зажатым бургером в руках.

Садится. Рядом стоит его мама, женщины с пакетами в руках… Но ладно. Прямо над ним нависает (потому что видно — стоять ей тяжело) пожилая женщина. Опустим, что это не волнует никого из сидящих взрослых. Но ведь и мальчику, у которого есть потенциальная возможность вырасти в нормального человека, мама транслирует: всё нормально, сиди малыш, ешь бургер. Главное, чтобы тебе было хорошо.

А в другой раз такой же целеустремленный крепыш школьного возраста до сиденья не долетел. Потому что места заняли мы с мамой, а также наши четыре пакета с продуктами. Мать мальчика осудила нас не только взглядом, но и процеженным сквозь зубы: «Расселись!.. Звёзды!». Ну, правильно: зачем сыночке привыкать к каким-либо неудобствам — всё население планеты Земля, когда сыночка вырастет, подстроится под него.

***

Шестидесятилетний мужчина в аэропорту ноет, ноет и ноет — раздраженно, нудно, на одной ноте. Он идёт перед нами, и в процессе становится ясно, что он говорит с дочерью. О своей жене и её маме: «Чё я должен тащиться на машине её встречать? Ходит же автобус! Или такси бы вызвала — у неё ж много денег в Париж ездить. Или на автобусе. А чё я ехать должен? Мама твоя в Париж отдыхать с подружками ездила, а я должен машину гонять. Мог бы уже дома быть и телек смотреть. Чё я должен?».

***

Мальчик лет шести носится по двору за бездомным котёнком, завывая, а я до поры до времени молча наблюдаю с балкона. Пока он не загоняет ошалевшего от страха кота под машину и караулит около, топая на него ногами. Рядом на лавочке сидит его мама, которая всё это видит и никак не реагирует. Нервы сдают, кричу с балкона: «Мальчик, зачем ты пугаешь котенка? Ему страшно!».

Мальчик угрюмо молчит, но продолжает громко топать у машины.

— Мама, скажите своему сыну, пожалуйста, что нельзя обижать слабых и быть таким жестоким.

— Отстаньте от моего ребенка, своих рожайте! Смотрите, с балкона не вывалитесь!

***

Еду в трамвае с большим букетом васильков, настроение прекрасное, запах цветов сумасшедший — такой, как летом, в поле — по пути от железнодорожной станции до дачи.

Женщина рядом тоже чувствует аромат, улыбается и говорит: «Ой, васильки, как я их люблю! Мне таких букетов давно не дарили правда…».

Рядом с ней стоит мужчина (муж?) в подпитии.

После этой её фразы он вполголоса, но все равно достаточно громко говорит: «Ты что, б**ть, меня позоришь на весь трамвай, дура? Букетов давно не дарили! Дома поговорим!». Она сразу — грустная, напуганная, с поникшими плечами. Но, очевидно, уже привыкшая к вспышкам его агрессии и гнева. И ждущая не букета васильков, а хотя бы спокойного вечера.

Те, кто уже занёс руки над клавиатурой, чтобы настрочить вдохновенное: «просто автора только такие мужчины и окружают» — спокойно, отставить. Автор встречает таких мужчин только в общественных местах, но именно это, кажется, вполне себе отражает средний градус по больнице — не так ли?

Мамочки, которые жалуются на то, что вокруг «не осталось нормальных»: не вы ли растите тех самых «ненастоящих мужчин», потакая во всём своим вечным «годовасикам»? Позволяя добиваться своего нытьем и криком, закрывая им рот фастфудом и подарками, разрешая мучить животных — дома, на улице, в контактных зоопарках — и играть в «стрелялки» вместо чтения книг?

Игнорируя в них эгоизм, равнодушие, жестокость… Замещая любовь вседозволенностью. Да, именно «замещая». Потому что любить — не значит внушить: ты центр мира. Любить — это своим примером объяснить: мир огромный, ты его часть, в нём есть разное — хорошее и плохое, — но ты каждый день можешь выбирать, на какой стороне быть.

Те самые «ненастоящие мужчины», которые делают больно — целенаправленно и просто так, не умеют заботиться о ком бы то ни было и брать на себя ответственность даже за свою жизнь, те, кто не умеет ни зарабатывать, ни тратить — из кого они вырастают? Из ваших же сыновей. И если сейчас вам хочется от злости разбить монитор, задумайтесь: почему это вызывает у вас такие эмоции? Может быть, потому что в этом есть доля истины?

Мнение психолога:

психолог, гештальт-терапевт Инна Малаш

— Воспитание — это процесс. И эти эпизоды доказывают, как важны не столько слова, сколько поступки. Описанные случаи про то, когда мама растит мальчика, чтобы ей было спокойно и удобно, и что бы он ни делал, все принимается — только бы чадо радовалось. Правда, дело здесь даже не в воспитании ребенка, а в поддержке матерью своих внутренних конфликтов либо травм. Каждая из описанных ситуаций — это способ проявления суррогата материнской любви. Как сказала одна мама: «Дети делятся на две категории: свои и невоспитанные».

Другой вопрос, а где мужчины в жизни этого ребёнка?

Ведь каждая семья уникальна в своем роде. Прекрасно, когда в ней есть мать и отец, они умеют договариваться друг с другом, мама — носитель женской идентичности, папа — мужской.

Но ситуация осложняется, когда женщина воспитывает ребенка одна. Перечислю, какие ошибки в воспитании может допустить мать, оставшись одна.

Мама хочет заменить отсутствующего отца собой. Она становится более жесткой с мальчиком, как бы считая, что «мужчину нужно воспитывать твердой рукой». На самом деле мальчик воспитывается не мужчиной в этом случае, а жесткой матерью. Модель же мужчины он может получить только от мужской фигуры, будь то дедушка, дядя, учитель, старшие братья или друзья семьи. Желание матери самой дать модель мужского поведения лишает ребенка материнской ласки, тепла и любви. Ему трудно в будущем будет строить взаимоотношения с женщинами, быть способным на искреннюю привязанность. Мнение о том, что мужчину нужно воспитывать в строгости и лишениях, что это закаляет его личность и делает его сильным, не соответствует истине. Это больше похоже на эмоциональное насилие, и родитель своими руками лишает своего ребенка базового доверия к миру и самоуважения.

Мама делает себе кумира из ребенка, вся жизнь «для него и ради него». Она его опекает, контролирует все — от содержимого в карманах до друзей, водит на кружки-секции, знает все как ему лучше. Как в анекдоте.

— Сеня домой!

— Я замерз?

— Нет, ты хочешь кушать!

В этом случае мальчик либо взбунтуется — и для него это лучший вариант, но тогда мама будет обвинять его в неблагодарности и говорить, что она на него потратила лучшие годы жизни. Либо вырастет «маменькин сынок», который не сможет создать семью, или «подкаблучник», который не может принять никаких решений.

Может заменить мужа сыном. Мама становится слабой и нагружает ребенка проблемами не по возрасту от своих рабочих до личных со словами «ты мужчина в доме». Со стороны это видится не как общение с матерью, а как мужа и жены. Выросший мужчина часто не может до конца своих дней «развестись» с матерью, даже если он женился. Жена воспринимается матерью как конкурентка, и часто такие браки распадаются. Или сын неосознанно предпочитает выбирать отношения с недоступными для брака женщинами, например, с замужними.

Мама постоянно очерняет отца мальчика. Типичные слова «весь в своего папашу!» Ребенок не виноват ни в расставании родителей, ни в том, что является носителем половины генов отца.

Мама чувствует себя виноватой в том, что ребенок растет без отца и начинает баловать ребенка, чтобы компенсировать отсутствие отца в семье. В итоге вырастает избалованный мужчина, который не хочет нести ответственности ни за что.

Из чего в принципе состоит мужская идентичность? Из трех частей:

я знаю, что я мужчина,

я чувствую себя мужчиной,

мое поведение мужское.

И стать мужчиной мальчику помогут не только слова, а поступки и совместная деятельность отца или значимого мужчины уже с рождения ребенка. Мужчиной можно стать, только постоянно «подпитываясь» мужскими качествами у мужчин, т. е необходим мужской пример. И сколько ни говори, например, что женщин нужно защищать, если отец не демонстрирует такое поведение, мальчику это будет трудно усвоить. Наблюдая за поведением мужчин, мальчик сначала апробирует эти качества в детском коллективе, а затем их присваивает.

Что может сделать женщина? Прямо просить помощи у сына, когда она в ней нуждается — не все мужчины, независимо от возраста, умеют читать мысли — и не бояться давать ему ответственность в соответствии с возрастом.

Ведь если мама берет ответственность за все, то не удивительно, что ребенок ни за что не отвечает. Если у одного больше ответственности, то автоматически у другого — меньше. Например, сын-школьник не собирает портфель, а его постоянно складывает мама. Мама и ответственна, если он пришел в школу без книги. Если он собирает портфель сам и забывает книгу — он получает опыт. Задача родителя не сделать за него, а показать ему, на что опираться, если возникли трудности, разобрать ситуацию — почему же так произошло, и научить справляться с проблемами без страха.

Ведь на чем основывается сила личности — мужчины, в частности? На трех составляющих — самоуважении, интеллекте и базовом доверии к жизни.

Источник: lady.tut.by




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Идеальное женское тело

Эволюция за 100 лет

Представления о женской красоте менялись весьма радикально и зависело это от моды, состояния экономики и, видимо, расположения звезд на небе. Зожник предлагает посмотреть, понять и полюбить себя, а не подгонять себя под меняющиеся по кругу «идеалы».

17.04.2017 13:00, zozhnik.ru

Красота – это симметрия?
Красота по-французски

«Теория поплавка» Бориса Акунина

Общество по своей структуре неоднородно. Среди нас есть люди плохие, есть хорошие, а есть, что говорится, ни рыба ни мясо. Однако от состояния этих уровней зависит здоровье человечества в целом.

16.04.2017 19:00, borisakunin.livejournal.com

Бывает ли белой зависть, или лимонад из очень кислых лимонов
Все тайны хо’опонопоно

Все тайны хо’опонопоно

Управление реальностью через управление мыслями

Хо’опонопоно – это древнее гавайское искусство решения проблем. В переводе с гавайского языка слово Хо’опонопоно означает «исправить ошибку» или «сделать верно».

16.04.2017 03:00, cluber.com.ua

Позитивное мышление и здоровье
Голографическая Вселенная

Еда, секс, общение

Как наш мозг распознает удовольствие

Связь между количеством удовольствий, которые мы получаем, и тем, насколько мы счастливы, не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. Профессор неврологии Орхусского университета в Дании и сотрудник кафедры психиатрии в Оксфорде Мортен Крингельбах уверен, что, просто увеличив порцию даже самого любимого блюда, мы не получим больше радости. Он рассказал Aeon о своем исследовании механизма удовольствия, встроенного в наш мозг.

15.04.2017 02:00, Eloiza Shevchenko

«Эмоция как ценность»
Химия наслаждения

Меняем школу изнутри

Для чего отправлять детей в школу, зачем ставить оценки и как сделать это место лучше

«Я хочу, чтобы после школы мой ребенок верил в свои силы, был любознательным и упорным. Точка. Китайский выучит сам, если ему будет нужно. Это формула успеха в мире, где не будет половины сегодняшних профессий. В мире, где рутинные операции будут делать роботы. Все работодатели ищут и не могут найти одного и того же – инициативности и самостоятельности».

14.04.2017 13:00, Федор Шеберстов

Не идите, дети
Учись!

Такая разная любовь

Чем отношения в США отличаются от отношений у нас

Любовь на Западе потребительская — мы выбираем партнера, чтобы он дал нам то, в чем, как нам кажется, мы нуждаемся. Но у русских все по-другому.

14.04.2017 02:00, Полина Аронсон

Хороший мужик, надо брать!
Быстрое чтение

Смерть труда

Почему 40-часовая рабочая неделя больше не имеет смысла

Многие политики и экономисты до сих пор активно выступают за полную рабочую занятость и считают ее средством от всех государственных бед. Профессор истории Ратгерского университета, автор книги «No More Work: Why Full Employment Is a Bad Idea» Джеймс Ливингстон уверен: это все равно что в 1850-е защищать рабство. На примере американского рынка труда писатель рассказывает, почему идея работы за еду потеряла всякий смысл и что должно прийти ей на смену.

12.04.2017 13:00, Anna Erko11, theoryandpractice.ru

Работа ради работы
Работа тогда и сейчас

Хороший мужик, надо брать!

«Хороший мужик», который «много сделал», — это в переводе с русского женского означает «не совсем мудак». То есть не бил, не пропивал все деньги, не спал с домработницей, не спал с подругой, не спал с мамой, не живет со своей мамой, работает и даже может позволить себе велосипед. Ну, ладно, «мерседес». И отдых три раза в год по неделе. «Хороший мужик», если опозорил себя и тебя — он потом покупает тебе модные туфли. Если ты своенравная и капризная гадина — к туфлям «хороший мужик» приложит сумку.

12.04.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Стыдно, когда видно
И в горе, и в радости, но только не в болезни

Россия вымирает?

Каждое последующее дочернее поколение в России будет меньше предыдущего на 20%

Россию ожидает естественный демографический спад. Численность женских возрастных групп с растущей рождаемостью подошла к концу – численность ключевой группы 25-29-летних женщин достигла максимума в 2012 году, уже к 2017 году она уменьшится более чем на 1 млн и станет меньше, чем была в 2000 году. Также в России увеличивается бездетность: если к началу 1990-х менее 10% женщин не имели опыта материнства (в 1970-1980-х не более 7%), то скоро эта цифра достигнет 16%.

11.04.2017 19:00, ttolk.ru

Демография и демократия
Мир ждёт демографическая революция

Как диснеевские мультфильмы про принцесс формируют стереотипы

… и почему почти все взрослые героини — злодейки

Принцессы Диснея — молодые, красивые, добрые и богатые. Идеальное сочетание для принца, радость родителей. Но есть одна особенность: большинство принцесс выросло в неполной семье и воспитывалось только отцом. Этот нюанс бросается в глаза не сразу. В новом фильме «Красавица и Чудовище», в отличие от оригинальной истории, рассказывается о причинах смерти матери Белль. Как складывались отношения с мамами у остальных принцесс Диснея и как представлен образ взрослой женщины в сказках — рассказывает Маргарита Исанова.

11.04.2017 02:00, Маргарита Исанова

Страшные оригиналы детских сказок
Белоснежка, Золушка, Аврора в результате эмансипации





 

Самое читаемое


Новости
В России запустили сервис, помогающий людям с инвалидностью искать волонтеров
Интернет-портал Dislife межрегиональной общественной организации инвалидов «Доступ есть» открыл сервис, который помогает людям с инвалидностью связываться с находящимися поблизости волонтерами, сообщает «Интерфакс».
Министр образования предложила резко сократить количество мест в аспирантуре
Министр образования и науки Ольга Васильева предложила в несколько раз сократить количество мест в аспирантуре. По словам Васильевой, вместо 25 человек «должно быть два-три аспиранта на кафедре».
В Петербурге студентов забрали с лекции для проверки на наркотики
Студентов петербургского университета телекоммуникаций забрали с лекции для сдачи теста на наркотики. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на одного из студентов, который сдал анализ.
ФСБ начала в Москве операцию «Анаконда» по массовому досмотру людей
В Москве началась спецоперация «Анаконда», во время которой сотрудники МВД и ФСБ будут досматривать граждан в поисках оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов и веществ, сообщил 10 апреля «Лайф» и подтвердил РБК представитель московского ГУВД Александр Князев
Полиция задержала депутата Андрееву за информирование жителей об угрозе сноса их домов – памятников архитектуры
6 апреля 2017 года на встрече с жителями полиция задержала муниципального депутата Лефортово Александру Андрееву. Депутат рассказывала людям об угрозе сноса их домов и принудительного переселения.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 