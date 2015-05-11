Если внимательно приглядеться...

Марта Гримская. Усы стригут в полдень/ – М.: Издательство «Э», 2017. – 240 с.
Современная отечественная художественная литература многогранна и многолика, и порой возникает ощущение — впрочем, обманчивое — что уже на все более-менее жизненно важные вопросы получены ответы и о них написано как минимум по роману. То есть якобы всё, что остается редакторам и издателям – это лишь заполнять лакуны, а также дополнять и расширять тематики, начинающие приедаться: жизнь маленького человека, любовные хитросплетения, исторические приключения и ряд других.
На самом деле, на российском книгоиздательском рынке, где выходят серьезные, кропотливые нон-фикшн исследования и немалое количество фикшн «с холодным носом», существует острая потребность в хорошо написанных юмористических книгах, способных развлечь и удивить читателя и соответствующих вовсе не стыдному определению «формульная литература», то есть текстах, «берущих за душу» не доскональностью и проработанностью, иногда переходящими грань, отделяющую интересное чтение от высокоумного занудства, а скоростью повествования, оригинальностью героев и занимательностью эпизодов.
Все эти факторы присутствуют в произведениях классических российских юмористов — Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова и у зарубежных корифеев жанра — О Генри, Пэлема Грэнвила Вудхауса, Джозефа Хеллера. Дебютный роман Марты Гримской «Усы стригут в полдень», с одной стороны, ориентируется на известные российские и западные образцы. С другой, располагая такими козырями, как острота повествования и рельефность характеров, автор работает на материале жизни некоей зашифрованной республики, в которой при желании можно угадать черты отечественного быта и отечественных общественных порядков.
Некий Советник, очень важная персона и вообще человек, крайне заинтересованный в закреплении во власти, является под начальственные очи Самого — верховного правителя вымышленной банановой республики. Босс накануне выборов поручает Советнику создать партию — «ширму», способную оттянуть часть голосов, но при этом функционирующую под дирижерскую палочку действующей власти. Находится и руководитель партии — им оказывается... неудавшийся комедийный актер, а ныне парикмахер Покрышкин. Он в спешке собирает команду из своих знакомых, весьма странных персонажей, одним из которых, кстати, оказывается любовница Советника, и вступает в дело.
Похождения героев, а к концу книги скорее даже злоключения, и оказываются основным «блюдом» романа Марты Гримской, на этом строится бОльшая часть забавных ситуаций и подтем. Описывать их в подробностях — снижать читательское любопытство. Можно только отметить, что резкие реформы новообразованной партии «ХРЯПП» поразили народ и вызвали отторжение у государственных структур. При этом стоит отметить и удачный стёб Гримской — в героях, как в кривом зеркале, можно увидеть реальных людей из самых разных сфер жизни, а далеко не только из общественно-политической:
«Лидер ХРЯПП развернул свежие, пахнущие типографской краской крылья бабочки-однодневки. С газетной страницы в глаза смущенных хряпповцев глянул исподлобья голый человек в треуголке. Глянул с подозрением, но от него никто и не ждал ничего иного. Это был известный оппозиционный художник-акционист Гена Загибайлов, прославившийся своими историческими реконструкциями головных уборов и пристрастием к концептуальному появлению на публике без одежды, но с какой-нибудь табличкой на груди. Обычно на табличке значилась пара парадоксальных слов типа «Долой наготу!» или «Свободу политзаключенным!». Но на этот раз место на его шерстистой груди оказалось вакантным».
Роман Марты Гримской «Усы стригут в полдень» в меру ироничен, но отчасти и серьезен, поскольку механизмы власти любого государства с трудом поддаются оценке простых «обывателей». Мы видим лишь то, что на поверхности, и при любом раскладе являемся фигурами на шахматной доске. При этом ракурсе роман Гримской имеет и горьковатый подтекст, который может обнаружить внимательный читатель, но подобные выводы никак не делают книгу хуже.
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