«Если не быть осторожным, чтение быстро превратится в еще один вид потребления и прокрастинации»

Чтение стало по-настоящему модным в современной бизнес-среде. Предпринимательница Крис Гэйдж (Kris Gage) напоминает, что в этом деле тоже важно качество, а не количество, и почему просто «читать» недостаточно, чтобы добиться успеха.

С начала 2011 года я прочитала более 300 книг, не считая многих тех, которые я начала и не закончила, и бесконечного количества материалов в интернете.

90% этих книг были научно-популярными. Они рассказывали о самых разных темах – о буддизме, бизнесе, философии, физике – и были написаны самыми разными людьми – от феминисток до пикапщиков (и даже Дональдом Трампом). Я читала старые книги, новые книги, книги с иллюстрациями и красочными диаграммами: из многих книг я не извлекла ничего полезного, а некоторые я до сих пор люблю всем сердцем.

Я расскажу о том, чему научилась за этот долгий срок – и о своих любимых книгах из прошлого.

По-настоящему хороших книг очень мало, и они бесценны

Есть два типа «хороших книг», и оба они встречаются очень редко.

Первый тип – содержание. В книге содержатся бесценные мысли. Стиль их написания должен быть хорош лишь настолько, чтобы вы могли понять эти мысли.

Второй тип – стиль. Содержание не так уж важно, потому что книга написана настолько изящно и изобретательно, что чуть ли не поет вам.

Стоит сказать, что есть книги, сочетающие в себе обе черты, но они встречаются еще реже и вообще драгоценны.

Гораздо чаще нам приходится выбирать что-то одно. Лично я предпочитаю первый тип книг – все-таки я читаю не для того, чтобы очаровываться.

Независимо от того, что выберете вы, действительно достойные книги нужно любить и беречь.

Минус: слишком много мусора

Меньше всего я люблю книги, которые называю «бесполезными книгами о бизнесе» – оторванная от реальности болтовня людей, которые сами никогда не занимались делом, не считая научных или «консультативных» позиций. Эти профессора, основатели «аналитических центров», руководители «организаций» делают бизнес на том, что собирают записи других людей, занятых реальным делом, и выдают за собственную «экспертизу». Точно так же какой-нибудь антрополог может рассуждать о «жизни в Конго» только потому, что бывал там один раз и теперь «знает об этом все».

Иными словами, большая часть книг, которые продаются в аэропортах.

Мне довелось прочитать прискорбно много таких книг, прежде чем я навсегда их прокляла, как будто избавилась от любовника-болтуна, который обещал достать с неба звезду, а на деле оставлял только грязную посуду в раковине.

Конечно, бесполезные книги о бизнесе – не худший тип книг. Еще хуже книги, написанные людьми, которые вообще не разбираются в теме, те, которые плохи по обоим статьям – и в плане формы, и в плане содержания. Особенно актуально это становится сейчас, потому что планка входа в литературу становится все ниже. Будьте осторожны, друзья.

Если не быть осторожным, чтение быстро превратится в еще один вид потребления и прокрастинации

Никто не спорит со всеми исследованиями о том, что чтение делает нас умнее. И о том, что все успешные люди много читают.

Но многие люди, которые только пытаются быть успешными – и может быть, даже зарабатывают на том, что учат других делать это же – пропагандируют чтение только потому, что где-то услышали, что это круто.

Печально, когда мы воспроизводим глупости.

Я не говорю, что успешные люди не читают – уверена, многие из них это делают и даже отчасти считают это причиной своих достижений. Однако чтение – это не секрет успеха.

В конце 2015 года я запустила собственный бизнес. Я прочитала десятки книг о маркетинге, предпринимательстве, сегментации клиентов, продажах, дизайне и всем, что только можно представить.

Но когда пришло время принимать решения, гораздо важнее оказался мой собственный опыт. Бывают моменты, когда «обучение» – всего лишь повод отвлечься от реальных задач.

Предприниматель Гэри Вайнерчук написал отличную статью на эту тему:

Сколько книг от этих «экспертов» нужно прочитать, прежде чем браться за работу? Всего не перечитаешь, и в определенный момент нужно будет действовать. Не надо оставаться студентом.

Если ваша цель – самообразование, ищите ответы на конкретные вопросы

Книги – отличный источник ответов на любые вопросы, будь то психологическая помощь (особенно после эмоциональной травмы) или инженерный справочник с моделями и формулами.

Лучшей книгой этого года для меня стала «Воля меняться» (The Will To Change) Белл Хукс, потому что я переживала тяжелое расставание и искала источник вдохновения и сил. Вряд ли пару лет назад я бы извлекла из этой книги столько же пользы.

Как только вы получите ответ на свой вопрос, прекращайте читать и действуйте. Иначе все это превратится в «академическое упражнение», как выразился один из моих начальников (сооснователь двух компаний).

Прислушивайтесь к тем, кто разобрался в вопросе на личном опыте

Мой любимый тип книг – автобиографии и мемуары тех, кого я уважаю – «От нуля к единице» (Питер Тиль), «Большое волшебство» (Элизабет Гилберт), «Мода – это шпинат» (Элизабет Хос), «Легко не будет» (Бен Хоровиц), «Человек в поисках смысла» (Виктор Франкл) и еще десятки потрясающих автобиографических трудов (включая Вайнерчука).

Я предпочту рассказ из первых рук, написанный на четверку, любому цветастому мусору, который не содержит и толики смысла. А если мне нужно узнать о ком-то больше, вместо любой биографии я выберу автобиографию. Все потому, что мне хочется действительно узнать человека. Мне не нужны факты, я хочу понять ход его мыслей.

Если не считать автобиографии, на первых местах в моем списке такие шедевры, как Rework (и вообще практически все, что написали Фрид и/или Хэнссон) и «Закон успеха» (Хилл), где есть глава о лидерстве, которая до сих пор остается одним из моих любимых мнений об управленческой философии.

Лишь несколько книг я ценю так же высоко, как основанные на собственном опыте. К таким относятся выдающиеся труды на тему человеческого разума «Поток: психология оптимального переживания» (Михай Чиксентмихайи) и «Озарение» (Малкольм Гладуэлл).

Контекст и время важнее всего остального

Бывает, что вам нравится та или иная книга, но мы «пока еще не готовы к такому». Один раз я взяла почитать у парня «Тошноту» Сартра, но он предупредил меня, что «возможно, я сейчас не в подходящем состоянии для этого». Он оказался прав. Я не дочитала. Может быть, когда-нибудь я смогу осознать эту книгу, но в тот раз я оказалась не готова.

То же самое относится и к философии в целом. Когда я впервые попробовала прикоснуться к этой теме в свои 20 с небольшим, то казалось, будто я оказалась втянута в ожесточенные дебаты с громкими словами, но совершенно без контекста. Философия – не та наука, которая великодушно подождет, пока вы разберетесь во всех ее перипетиях.

Но спустя несколько лет я снова вернулась к философии. Только в этот раз я уже искала ответы на конкретные вопросы, и второе знакомство оказалось намного плодотворнее.

Предвзятость подтверждения, риск воздействия и неизбежная субъективность любого мыслительного труда

Писатели тоже люди. Внимательно относитесь к тому, что читаете.

Каковы бы ни были ваши убеждения, вы всегда найдете писателя, который будет с вами согласен. Есть писательницы-феминистки, писательницы-мужененавистники и те противоречащие себе писательницы, которые используют громкие слова вроде «сильные женщины», но тут же учат, как легче всего «завоевать мужчину».

Вы наткнетесь на писателей-сексистов, злых, неадекватных и депрессивных авторов – любых, каких только можете представить. Так что если ваша цель – получить подтверждение ваших взглядов и поднять себе настроение, проблем не будет.

Однако это не делает любое мнение – в том числе, ваше – верным. Во время чтения нельзя об этом забывать, особенно если вы ищете «ответов на вопросы», но в глубине души знаете, какие ответы хотите получить.

В то же время нужно помнить, что любой текст – всего лишь точка зрения конкретного человека. Это только полученный ими опыт (или, в худшем случае, то, что они пытаются выдать за свой опыт).

Несмотря на все это, чтение – это дорога, которую мы преодолеваем в одиночку

То, что вызовет недоумение у одного человека, может спасти жизнь другого.

Одна из моих близких подруг пришла в восторг от «Молока и меда» Рупи Каур и рекомендовала его мне с таким рвением, с каким мы обычно вручаем любимые книги другим людям. Я прочитала несколько стихов, но, к разочарованию подруги, не прониклась.

Отчасти причина в наших ценностях, личности и индивидуальности. Отчасти дело в контексте и месте, которого мы достигли на жизненном пути.

Чтение может быть приятным способом забыться, если вам этого нужно. Оно также может делать нас умнее – но только если будет поддерживать, а не мешать нашему развитию.

Источник: rb.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: