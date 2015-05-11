Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/esli_lyubish_-_postish_42498"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42498_gadzhetyi-i-otnosheniya-670x35.jpg" width=206 alt="Если любишь — постишь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>nytimes.com</b></span> <span style="font-size: large;">Если любишь — постишь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Чего не стоит делать в соцсетях, если вы в отношениях</font></em></span></p><p>Сексотерапевт Ванесса Марин признается, что часто говорит со своими пациентами о том, как влияют соцсети на отношения в паре. Нередко люди принимаются «шпионить» за аккаунтом партнера и обнаруживают более или менее «подозрительные» действия. Такие «открытия» часто бесповоротно разрушают доверие и любовь, лишая отношения будущего. Чего не стоит делать в соцсетях, если вы в паре? <a href="http://www.chaskor.ru/article/esli_lyubish_-_postish_42498">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сексотерапевт Ванесса Марин признается, что часто говорит со своими пациентами о том, как влияют соцсети на отношения в паре. Нередко люди принимаются «шпионить» за аккаунтом партнера и обнаруживают более или менее «подозрительные» действия. Такие «открытия» часто бесповоротно разрушают доверие и любовь, лишая отношения будущего. Чего не стоит делать в соцсетях, если вы в паре?

Статья опубликована на портале womo.ua.

Многие из нас избегают обсуждать подобные темы, ведь считается, что соцсети — это несерьезное, а как это несерьезное может влиять на жизнь таких серьезных взрослых людей? Но признать, что «не серьезные» соцсети вызывают самые что ни на есть настоящие эмоции, — очень важно.

Выбирайте реальную жизнь

Больше всего людей на кушетке терапевта беспокоит то, «сколько он/она там, в этом Facebook сидит». Я слышу очень много одинаковых историй о тщательно спланированных свиданиях и романтических вечерах, которые были безнадежно испорчены одновременным комментированием или участием в чате соцсети. «Лайки» следуют за людьми даже в спальню. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были крепкими, всегда показывайте партнеру, что он важнее вашего телефона, выделяйте хотя бы 20 минут в день личному общению, без экранов. Конечно, чем больше вы проводите времени вместе в реале, тем лучше. Например, вы можете решить, что за столом вы оба либо вообще выключаете телефоны, либо хотя бы ставите их на авиарежим.

Проверяйте, перед тем как постить

Всегда ставьте вашего партнера на первое место. Особенно об этом надо помнить, когда вы собираетесь поделиться в соцсетях вашими фото, деталями отношений, подробностями встреч. Часто в паре один более сдержанно выдает личную информацию и разница в подходе к частной жизни может привести к серьезным ссорам. О ваших границах дозволенного и приемлемого в соцсетях нужно говорить еще на ранней стадии отношений, так у вас не будет неприятных сюрпризов. Спросите у вашего партнера: чем он считает и чем не считает нужным/приемлемым делиться в соцсетях. Часто, например, люди ссорятся из-за «официальных» дат в ленте: «в отношениях с …», «помолвлены», «ждем ребенка» и т.д.

Придерживайтесь одного простого правила: прежде чем постить что-то личное, касающееся ваших отношений, спросите партнера, что он об этом думает. Если он не согласен, то ругаться не стоит, применяйте следующее правило: решение принимается всегда в пользу более «закрытого» для публики партнера. И вообще, количество фотографий, размещенных в соцсетях, не говорит ничего о крепости ваших отношений. Наоборот, многие счастливые и крепкие пары решают вообще не выкладывать свои отношения в сеть.

Сделали бы вы так в «реале»?

Иногда действия в соцсетях кажутся нам более невинными, чем аналогичные действия в реальной жизни. Например, если вы напишете комментарий-комплимент к фото вашего бывшего/ей на море, то это же не так страшно, как сказать ему это при встрече так, чтобы все слышали, правда? Нет, не правда. Если бы вы не решились сказать человеку то, что вы думаете, в реальной жизни, то не пишите этого и в соцсетях, не лайкайте и не делитесь тем, чему не высказали бы одобрения вне виртуального мира. Пусть ваши «реальные» границы станут и «виртуальными».

Не шпионьте

Теперь, чтобы следить за поведением партнера, не нужно сидеть в засаде с приклеенными усами или нанимать частного детектива. Вы можете просто взять его телефон и покопаться в его аккаунте. Некоторые люди даже настаивают на том, чтобы знать пароль входа в аккаунт своего партнера в знак «верности». Это, конечно, подпитывает эго, но как бы ни была привлекательной идея шпионажа, это всегда плохая идея. Если у вас возникает желание пошпионить за аккаунтом или смс-сообщениями партнера, значит вам нужно решиться на серьезный разговор о нехватке доверия. Подумайте, а стоит ли подписываться друг на друга в соцсетях? Один из вас может выбрать Facebook, другой — Twitter, например, как и поступила одна моя знакомая пара. Они доверяют друг другу и не делают ничего предосудительного, просто им обоим не нравится мысль о «проверке» друг друга. Да и небольшая дистанция — всегда нужна, что в жизни, что в социальных сетях.

Кредит доверия

Предположим, в аккаунте партнера вы обнаружили что-то подозрительное. Не спешите с выводами. Помните, что тон и намерение на экране не видны, по крайней мере, их труднее передать. Просто спросите вашего партнера о том, что это значит перед тем, как сделать выводы: «Слушай, я видела, что ты зафрендил девушку, с которой встречался до меня. Как так?»

Тем не менее, даже не желая того, вы и ваш партнер будете задевать друг друга своими действиями в соцсетях. Лучше проходить эти эпизоды быстро и не вспоминать потом, что когда-то кто-то что-то не то лайкнул. И вообще, старайтесь выразить, почему вы расстроены, а не обвинять: «Послушай, я хотела сказать тебе, что мне неприятно видеть твои старые фото с твоей бывшей, которые все еще висят у тебя в аккаунте. Это заставляет меня думать, что ты все еще любишь ее. Ты не мог бы их удалить?»

Да, это нелегко — признать, что такая «неважная» штука как соцсети оказывает такое влияние на нашу жизнь. Но ведь и они могут помочь партнерам начать очень важные разговоры.

Источник: womo.ua





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: