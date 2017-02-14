Подписаться на обновления
30 октябряПонедельник

usd цб 58.0833

eur цб 67.5276

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПрозрачное
образование
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Право автора  Открытая библиотека 
Евгений Механцев   , Сегодня, 19:29

«Если библиотеки не смогут стать значимыми для пользователей, они вымрут»
Интервью с Вадимом Дудой, генеральным директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино


Директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда. Фото: Александр Щербак / ТАСС
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Wiki-революция


Как стать полезным в цифровой среде




Задача библиотеки – не только хранить информацию, но и делать её доступной. Цифровые технологии, казалось бы, могли бы открыть библиотечные знания для всех, раз и навсегда решив проблему информационного неравенства. Тем не менее просто найти и скачать на сайте любой библиотеки любой документ в 2017 году всё ещё нельзя – даже если книга уже давно отсканирована. О том, почему так сложно обстоят дела с оцифровкой и доступом к цифровым коллекциям и как эту ситуацию можно изменить, рассказал генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Вадим Валерьевич Дуда.

Темпы оцифровки библиотечного фонда «Иностранки» – около 1200 «корешков» в год, один «корешок» в среднем – это 320 страниц. Пока оцифровано около 8000 книг, около 70% документов – книги «по запросу»: читатель может выбрать на сайте интересующую книгу из каталога и оставить заявку на создание электронной копии. Оставшиеся 30% – это оцифровка редких книг и коллекций, спасение разрушающихся изданий и помощь Тургеневской библиотеке. Стоимость оцифровки в зависимости от ветхости и редкости «корешка» составляет от 7 до 40 рублей за страницу. Редкие издания при этом, как правило, выкладываются в виде сканов, нераспознанными: некоторые шрифты, например, готический, автоматически превратить в текстовый документ весьма сложно.

Разработать приемлемый инструмент просмотра – тоже задача трудоёмкая и дорогая: необходимо не только создать «читалку» для браузера, но и обеспечить работу сервера выдачи и совместимость с мобильными устройствами. Одна из идей библиотеки – организовать разработку среды просмотра для всех библиотек в стране. Сейчас в России около 40 тысяч публичных и 50 тысяч образовательных библиотек, и каждая из них пытается за счёт своих скромных ресурсов разработать собственный инструментарий. Но современный читатель избалован совершенством сетевых сервисов, неудобные и устаревшие системы его оттолкнут. Уже существует куча развивающихся opensource-проектов в этом направлении, требуется лишь команда хороших разработчиков, чтобы создать единый набор библиотечных инструментов.

Трудности создания доступного электронного фонда связаны не только с деньгами и временем. Множество проблем создаёт законодательство, «заточенное» под информационные реалии «бумажной» эпохи. Так, на сайте библиотеки в открытом доступе могут лежать лишь книги, не защищённые авторским правом. Остальные, согласно действующему федеральному законодательству, доступны в режиме «выдачи электронного экземпляра»: читатель берёт книгу на 21 день, и в это время она не выдаётся больше никому. Это касается не только цифровой версии на сайте, но и бумажного оригинала в здании библиотеки. Соответственно, Закон об авторских правах и библиотечном деле требуется пересмотреть. Кроме того, необходимо создать законодательную мотивацию для оцифровки и публикации изданий. Сейчас существуют государственные нормы по выдаче бумажных книг – нужно придать электронной «книговыдаче» такой же статус и привязать к нему финансирование библиотек.

Хватает и других юридических сложностей. Часто издатели книг не имеют авторских прав, цепочки передачи прав на книгу могут быть весьма витиеватыми. Урегулировать претензии заграничных наследников и получить от них требуемые по нашему законодательству документы – также очень сложный квест, решения в котором может и не быть. Мы весьма консервативны и щепетильны в таких вопросах и в спорных ситуациях перестраховываемся. Стараемся избегать оцифровки так называемых «сиротских» произведений – то есть тех, у которых срок действия авторского права не истёк, но найти правообладателя, чтобы получить от него разрешение, сложно или вовсе невозможно.

Что касается опыта иностранных библиотек: у меня вызывает удивление их умение договариваться. Очевидно, что ресурсы каждой библиотеки ограничены и со временем в лучшем случае останутся на том же уровне, а то и сократятся. Количество контента и сложность технологических вызовов тем временем только возрастает. В таких условиях есть только один выход: объединяться в сообщества и создавать централизованные инструменты и сервисы ¬общими усилиями. Например, западные библиотеки часто совместно реализуют централизацию ключевого инструмента библиотеки – электронного каталога.

Производиться в будущем книги также будут под «цифру» – с элементами мультимедиа и интерактивности, встроенными социальными функциями. Спрос на бумажную книгу сохранится, но скорее в качестве удовольствия и не во всех сегментах. Так, для научных или обучающих изданий важны электронный поиск, анализ, огромный выбор и разнообразный доступ. Вместо вопроса об оцифровке, таким образом, для новых изданий встаёт проблема поставщиков и агрегаторов информации и условий доступа к ней.

Модели финансирования и комплектования библиотек также будут меняться. Пока что библиотеке необходимо постоянно угадывать спрос читателя – из всей изданной литературы выбрать наиболее значимые для своего профиля издания. Я предполагаю, что этот принцип уйдёт в прошлое, вместо этого библиотека будет предоставлять доступ к неограниченному списку ресурсов, а читатель – платить за чтение конкретного издания. Тут можно посмотреть и на опыт «опережающих» рынков видео или программного обеспечения, где все постепенно приходят к модели оплаты за факт использования.

Многовековой монополизм библиотеки по предоставлению доступа к знанию и сохранности этого знания закончился с приходом цифровой эры. Конечно, важны роль библиотеки в создании электронного каталога, сохранении полноты и достоверности его содержания. Нельзя преуменьшать и значимость средних и малых библиотек как хранителей краеведческих и малых знаний. Но если библиотеки не смогут найти себе новую роль, не смогут стать значимыми для пользователей, они вымрут. При этом быстро умереть им не дадут, так как это часть культуры. И задача библиотек за то время, пока их «спасают» – найти новые формы работы и новую значимость для общества и социума.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Доступная культура дальних стран

Проекты библиотек по открытию доступа к культурному наследию

Каждая страна обладает своими коллекциями уникальных произведений. Для того, чтобы получить к ним доступ, раньше нужно было поехать за тысячи километров. Теперь же информация становится доступной и в интернете. Рассказываем про самые интересные проекты библиотек Африки, Южной Америки и Океании.

28.10.2017 16:00, Наталья Глухова

Музей с доставкой на дом
Потемкинские библиотеки

Найти, скачать, распространять

Как библиотеки используют открытые лицензии

Многие библиотеки – в том числе и в России – озабочены необходимостью оцифровывать свои коллекции. Однако оцифровка – лишь первый этап создания электронных хранилищ. Самое важное – обеспечить открытый доступ к цифровым материалам, с чем достаточно успешно справляются за рубежом. Рассказываем, как выкладывают под открытыми лицензиями свои фонды крупнейшие библиотеки мира.

25.10.2017 20:00, Виктория Яковлева

Музей с доставкой на дом
Потемкинские библиотеки

Потемкинские библиотеки

Почему оцифровка зачастую не решает проблемы доступности общественного достояния

Казалось бы, в XXI веке любую информацию можно найти в открытом доступе. Однако на самом деле даже многие из произведений, перешедших в общественное достояние, недоступны пользователю сети. Разбираемся, какие проблемы чаще всего встречаются на интернет-порталах крупнейших электронных библиотек России.

24.10.2017 20:00, Наталья Глухова

Доступная история
Музей с доставкой на дом

Музей с доставкой на дом

Крупнейшие цифровые проекты российских библиотек и архивов

Информации, доступной в интернете, становится все больше: вот и российские музеи начинают выкладывать в открытый доступ интересные коллекции. Пользователям уже доступен первый в России интернет-музей гравюры, коллекции манускриптов с рукописями, насчитывающими порядка тысячи лет, русские романсы и выставки в формате 3D.

21.10.2017 14:00, Алена Глазунова

Доступная история
Открытая библиотека

На книги не жалко

Какие гранты может получить библиотека, и как обойти все сложности при подаче заявки

Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще люди обсуждают вопросы «когда перестанут читать газеты», «через сколько лет закроются книжные магазины», «как скоро библиотеки станут лишь музеями». Кажется, многие россияне уже давно позабыли о своих читательских билетах и скорее купят книги в магазине, чем возьмут их в библиотеке бесплатно. На самом деле, студенты вузов, преподаватели, родители с детьми, учащимися в начальной школе, заходят в библиотеки часто. Более того, государство выделяет средства на развитие библиотек, а фонды выплачивают им солидные гранты. Рассказываем, за что можно получить такой грант и с каким трудностями придется столкнуться при подаче заявки.

20.10.2017 16:00, Ольга Кареева

Доступная история
Открытая библиотека

От Манхэттана до Кавказа

Коллекции карт и глобусов в открытом доступе

Петербург 1806 года, карта Кавказа, собранная из десятков отдельных листов, Северная Америка 16 века и трехмерные модели глобусов: в крупнейших географических коллекциях сети каждый сможет найти свое.

17.10.2017 16:00

Доступная история
Открытая библиотека

Открытая библиотека

Как сделать общественное достояние доступным?

НП «Викимедиа РУ» при поддержке Фонда президентских грантов запустило проект, в результате которого российские библиотеки должны научиться использовать инструменты открытого доступа в цифровой среде. Разбираемся, в чем суть проекта и чем он может помочь самим библиотекам.

16.10.2017 13:00, Катерова Наталья, Трищенко Наталия

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Доступная история

Исторические коллекции онлайн

Дипломатия, разведка, Гражданская война в США, деятельность НКВД, Великая Отечественная и Вторая мировая войны – эти темы будут интересны всем, особенно если изучать их по документам, брошюрам и письмам участников событий. Теперь список доступных источников пополнился новыми уникальными материалами.

14.10.2017 16:00, Наталья Глухова

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Документальное прошлое

Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе

Книга – это давно уже изобретенная машина времени, которой не пользовался только глупец. Она может с головой погрузить в события, описанные в ней. Но как быть, если нужные материалы для изучения находятся в закрытом доступе или вообще засекречены? Теперь это не проблема, ведь многочисленные библиотеки и архивы открывают свои двери перед любознательными читателями, которые смогут получить знания, недоступные ранее. Материалы о первых экспедициях на крайний Север, различные краеведческие материалы России и не только – со всем этим богатством можно ознакомиться ниже.

13.10.2017 16:00, Николай Романов

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки

Энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем

Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья опубликована на открытом ресурсе SSRN.

12.10.2017 16:00, Кристина Уласович, nplus1.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 