Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:29</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/esli_biblioteki_ne_smogut_stat_znachimymi_dlya_polzovatelej_oni_vymrut_42634"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42634_2017-02-14_19-51-22__d0a7daf6-f2d5-11e6-bb9c-061375ee5e1.jpg" width=206 alt="«Если библиотеки не смогут стать значимыми для пользователей, они вымрут»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгений Механцев</b></span> <span style="font-size: large;">«Если библиотеки не смогут стать значимыми для пользователей, они вымрут»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Интервью с Вадимом Дудой, генеральным директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино</font></em></span></p><p>Задача библиотеки – не только хранить информацию, но и делать её доступной. Цифровые технологии, казалось бы, могли бы открыть библиотечные знания для всех, раз и навсегда решив проблему информационного неравенства. Тем не менее просто найти и скачать на сайте любой библиотеки любой документ в 2017 году всё ещё нельзя – даже если книга уже давно отсканирована. О том, почему так сложно обстоят дела с оцифровкой и доступом к цифровым коллекциям и как эту ситуацию можно изменить, рассказал генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Вадим Валерьевич Дуда. <a href="http://www.chaskor.ru/article/esli_biblioteki_ne_smogut_stat_znachimymi_dlya_polzovatelej_oni_vymrut_42634">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Задача библиотеки – не только хранить информацию, но и делать её доступной. Цифровые технологии, казалось бы, могли бы открыть библиотечные знания для всех, раз и навсегда решив проблему информационного неравенства. Тем не менее просто найти и скачать на сайте любой библиотеки любой документ в 2017 году всё ещё нельзя – даже если книга уже давно отсканирована. О том, почему так сложно обстоят дела с оцифровкой и доступом к цифровым коллекциям и как эту ситуацию можно изменить, рассказал генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Вадим Валерьевич Дуда.

Темпы оцифровки библиотечного фонда «Иностранки» – около 1200 «корешков» в год, один «корешок» в среднем – это 320 страниц. Пока оцифровано около 8000 книг, около 70% документов – книги «по запросу»: читатель может выбрать на сайте интересующую книгу из каталога и оставить заявку на создание электронной копии. Оставшиеся 30% – это оцифровка редких книг и коллекций, спасение разрушающихся изданий и помощь Тургеневской библиотеке. Стоимость оцифровки в зависимости от ветхости и редкости «корешка» составляет от 7 до 40 рублей за страницу. Редкие издания при этом, как правило, выкладываются в виде сканов, нераспознанными: некоторые шрифты, например, готический, автоматически превратить в текстовый документ весьма сложно.

Разработать приемлемый инструмент просмотра – тоже задача трудоёмкая и дорогая: необходимо не только создать «читалку» для браузера, но и обеспечить работу сервера выдачи и совместимость с мобильными устройствами. Одна из идей библиотеки – организовать разработку среды просмотра для всех библиотек в стране. Сейчас в России около 40 тысяч публичных и 50 тысяч образовательных библиотек, и каждая из них пытается за счёт своих скромных ресурсов разработать собственный инструментарий. Но современный читатель избалован совершенством сетевых сервисов, неудобные и устаревшие системы его оттолкнут. Уже существует куча развивающихся opensource-проектов в этом направлении, требуется лишь команда хороших разработчиков, чтобы создать единый набор библиотечных инструментов.

Трудности создания доступного электронного фонда связаны не только с деньгами и временем. Множество проблем создаёт законодательство, «заточенное» под информационные реалии «бумажной» эпохи. Так, на сайте библиотеки в открытом доступе могут лежать лишь книги, не защищённые авторским правом. Остальные, согласно действующему федеральному законодательству, доступны в режиме «выдачи электронного экземпляра»: читатель берёт книгу на 21 день, и в это время она не выдаётся больше никому. Это касается не только цифровой версии на сайте, но и бумажного оригинала в здании библиотеки. Соответственно, Закон об авторских правах и библиотечном деле требуется пересмотреть. Кроме того, необходимо создать законодательную мотивацию для оцифровки и публикации изданий. Сейчас существуют государственные нормы по выдаче бумажных книг – нужно придать электронной «книговыдаче» такой же статус и привязать к нему финансирование библиотек.

Хватает и других юридических сложностей. Часто издатели книг не имеют авторских прав, цепочки передачи прав на книгу могут быть весьма витиеватыми. Урегулировать претензии заграничных наследников и получить от них требуемые по нашему законодательству документы – также очень сложный квест, решения в котором может и не быть. Мы весьма консервативны и щепетильны в таких вопросах и в спорных ситуациях перестраховываемся. Стараемся избегать оцифровки так называемых «сиротских» произведений – то есть тех, у которых срок действия авторского права не истёк, но найти правообладателя, чтобы получить от него разрешение, сложно или вовсе невозможно.

Что касается опыта иностранных библиотек: у меня вызывает удивление их умение договариваться. Очевидно, что ресурсы каждой библиотеки ограничены и со временем в лучшем случае останутся на том же уровне, а то и сократятся. Количество контента и сложность технологических вызовов тем временем только возрастает. В таких условиях есть только один выход: объединяться в сообщества и создавать централизованные инструменты и сервисы ¬общими усилиями. Например, западные библиотеки часто совместно реализуют централизацию ключевого инструмента библиотеки – электронного каталога.

Производиться в будущем книги также будут под «цифру» – с элементами мультимедиа и интерактивности, встроенными социальными функциями. Спрос на бумажную книгу сохранится, но скорее в качестве удовольствия и не во всех сегментах. Так, для научных или обучающих изданий важны электронный поиск, анализ, огромный выбор и разнообразный доступ. Вместо вопроса об оцифровке, таким образом, для новых изданий встаёт проблема поставщиков и агрегаторов информации и условий доступа к ней.

Модели финансирования и комплектования библиотек также будут меняться. Пока что библиотеке необходимо постоянно угадывать спрос читателя – из всей изданной литературы выбрать наиболее значимые для своего профиля издания. Я предполагаю, что этот принцип уйдёт в прошлое, вместо этого библиотека будет предоставлять доступ к неограниченному списку ресурсов, а читатель – платить за чтение конкретного издания. Тут можно посмотреть и на опыт «опережающих» рынков видео или программного обеспечения, где все постепенно приходят к модели оплаты за факт использования.

Многовековой монополизм библиотеки по предоставлению доступа к знанию и сохранности этого знания закончился с приходом цифровой эры. Конечно, важны роль библиотеки в создании электронного каталога, сохранении полноты и достоверности его содержания. Нельзя преуменьшать и значимость средних и малых библиотек как хранителей краеведческих и малых знаний. Но если библиотеки не смогут найти себе новую роль, не смогут стать значимыми для пользователей, они вымрут. При этом быстро умереть им не дадут, так как это часть культуры. И задача библиотек за то время, пока их «спасают» – найти новые формы работы и новую значимость для общества и социума.





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