Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 7 января 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/eshil_huzhe_gomera_dante_huzhe_eshila_gete_huzhe_dante_-_vot_vam_i_progress_41334"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41334_31f91ddc490ea12ad4b5bc5ea9703f0.jpg" width=206 alt="«Эсхил хуже Гомера. Данте хуже Эсхила. Гёте хуже Данте — вот вам и прогресс»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/lyudi/dvenadtsat-epizodov-iz-zhizni-bloka/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Эсхил хуже Гомера. Данте хуже Эсхила. Гёте хуже Данте — вот вам и прогресс»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Двенадцать эпизодов из жизни Блока</font></em></span></p><p>Александр Блок — русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик, один из крупнейших представителей русского символизма. В статье — двенадцать малоизвестных фактов из жизни поэта, его первые стихи и интересные высказывания. <a href="http://www.chaskor.ru/article/eshil_huzhe_gomera_dante_huzhe_eshila_gete_huzhe_dante_-_vot_vam_i_progress_41334">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Александр Блок — русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик, один из крупнейших представителей русского символизма. В статье — двенадцать малоизвестных фактов из жизни поэта, его первые стихи и интересные высказывания.

Про котика

В 5 лет Александр Блок написал первое стихотворение:

Жил на свете котик милый,

Постоянно был унылый.

Отчего — никто не знал,

Котя это не сказал.

Блок и люди

До гимназии Блок жил довольно уединенной семейной жизнью и почти не встречался со сверстниками. Когда он первый раз вернулся из гимназии, он был взволнован, но сдержан. Мать долго допытывалась, что же было в классе. Саша долго молчал, а потом тихо сказал: «Люди».

Поэт на экзамене

5 мая 1906 года Александр Блок закончил университет. На последнем экзамене профессор спросил Блока: «На что делятся стихи?» Известный уже поэт замялся, не зная, как ответить. Оказалось: на строфы.

Блок и Григорий

Стихотворение Блока «Старушка и чертенята» посвящено «Григорию Е.» Это был ёж по имени Григорий, который жил у Блока.

Так написал

Холодный ветер от лагуны,

Гондол безмолвные гроба,

Я в эту ночь — больной и юный —

Простёрт у львиного столба.

«Венеция»

Один юный стихотворец, поклонник Блока, рассказывал ему, что, побывав в Венеции, по его примеру и в его честь, улучив минуту, простёрся (в буквальном смысле) перед Львиным столбом. Блок выслушал признание и со своей милой, сдержанной улыбкой сказал: «А я не простирался».

Пусть пишет

В предполагавшемся к изданию журнале «Завтра» Блок рецензировал стихи современных поэтов. На стихи одного из поэтов он написал довольно острую рецензию, и автор попросил кого-то из членов редколлегии достать у Блока этот отзыв. Блок согласился, но на следующий день сказал в редакции: «Я не принес... Не нужно. Может ему это очень важно — писать стихи... Пусть пишет».

Надо двенадцать

Когда Блок написал «Двенадцать», его упрекали в том, что он «продался большевикам», бывшие друзья-поэты не подавали ему руки. В довершение всего, в его квартиру на Офицерской улице подселили революционного матроса, который по ночам горланил, водил девок и играл на гармошке.

Зинаида Гиппиус, узнав об этом, заметила: «Блок страдает, к нему подселили одного матроса... жалко, надо бы двенадцать...».

Авторитет Блока

Октябрь 1919 года. Петроград. Голод. На квартире у издателя Алянского состоялась вечеринка, на которой присутствовали Пяст, Зоргенфрей, Блок, Белый, Иванов-Разумник, Ольга Глебова-Судейкина и еще несколько человек. Алянский собственноручно состряпал громадный форшмак из лиловой мерзлой картошки и размоченной в воде воблы. Мяса, конечно, не было. Алянский выставил три бутылки аптечного спирта, и получился славный вечер.

Около «буржуйки» читались стихи, произносились речи, потом пошли несвязные разговоры. Спирт был выпит весь, и почти все остались ночевать у Алянского, расположившись кто где мог: на стульях, на полу, на диване и т.п.

Рано утром в квартире раздался громкий стук, который разбудил Алянского, спавшего у входной двери. Не открыть на такой стук было невозможно. Вошел какой-то комиссар в кожанке и несколько милиционеров. Комиссар бросил портфель на стол и начал чем-то звенеть, бренчать и греметь. Милиционеры топтались у входа. Алянский попросил:

«Не шумите, товарищи. Там спит Александр Блок».

На комиссара это не произвело вначале никакого впечатления:

«Деталь! Который Блок, настоящий?»

Алянский подтвердил:

«Стопроцентный!»

Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату:

«Этот?»

Алянский кивнул головой. Комиссар осторожно взял со стола свой портфель, шепнул Алянскому с улыбкой «хрен с вами!» и вышел на цыпочках, уводя с собой милиционеров.

Блок и исторические параллели

Летом 1920 года Блок редактировал в БДТ постановку «Короля Лира». В пьесе хотели выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера, но Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

«Наше время — тот же самый XVI век. То же самое, что и каждый день... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи».

Блок о прогрессе

Зимой 1921 года Блок сидит возле натопленной печи, все-таки зябнет, и медленно и раздельно говорит:

«Эсхил хуже Гомера. Данте хуже Эсхила. Гёте хуже Данте — вот вам и прогресс».

Добрый Блок

История Корнея Чуковского к одной из последних блоковских фотографий.

«В 1921 году в одном из ленинградских театров был устроен его торжественный вечер. Публики набилось несметное множество. Мне было поручено сказать краткое слово о нем. Я же был расстроен, утомлен, нездоров, и моя речь провалилась. Я говорил и при каждом слове мучительно чувствовал, что не то, не так, не о том. Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал во тьму, за кулисы.

Он разыскал меня там и утешал, как опасно больного.

Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, а он — с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного.

Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно — и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась.

— Вы сегодня говорили нехорошо, — сказал он, — очень слабо, невнятно... совсем не то, что прочли мне вчера. Потом помолчал и прибавил:

— Любе тоже не понравилось. И маме...»

Блок и слава

В конце жизни, несмотря на тяжелое самочувствие, Блок был еще способен к шуткам. Однажды его спросили:

«А как вы почувствовали славу?»

Он ответил:

«Развратился и перестал подходить к телефону».

Источник: izbrannoe.com





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