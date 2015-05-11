Эпохальный вопрос

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.
Итак, зарисовка номер раз.
Вася, 26 лет. Фрилансер. Живет с мамой или с коллегами по безделию. Пишет в фейсбуке: "Сегодня пойду на свидание и предложу ей заплатить. Посмотрю, как у нее вытянется лицо".
О чем это говорит? О том, что Вася - жлоб. Редакция этой страницы надеется, что хоть бабы, хоть мужики, будут давать Васе с тем же вытянутым лицом, которое он надеется увидеть в конце ужина.
Зарисовка номер два.
Белла, 26 лет. Феминистка. Живет, в общем. И вас переживет. Пишет в фейсбуке: "Очевидно, что любая попытка заплатить за женщину в ресторане является актом невербального насилия и объективации женского тела и бюджета, с ожиданием последующего за оплатой ужина коитуса, что предполагает.... [еще очень много текста, от которого засыпают даже злющие бабки, принимающие кандминимум по философии]" В конце текста приписка: кстати, сегодня пойду на свидание, а вот мой яндекс-кошелек.
О чем это говорит? О том, что в России будущего Белла выйдет замуж за Васю, и все будут счастливы. Особенно мы с поп-корном.
А теперь перейдем к вопросу, кто же за кого платит, кто кому открывает дверь, пододвигает стул, носит сумки, поднимает предметы и вообще ведет себя, как человек, а не как свинья и жлоб.
Ответ: все! Все ведут себя, как люди.
Нет сильного пола, нет слабого пола. Котики! Как говорил нам уже много-много лет телеканал Дождь: Все разные. Все равные.
У кого сейчас в руках больше сумок, перед тем и открывают дверь. Кто здоровее, тот и помогает более слабым. Кому легче поднять в данный момент упавший предмет, тот и поднимает. Ничего нет ценнее просто нормальной атмосферы в коллективе, каких бы размеров он не был в данный момент. Ничего нет важнее, чем заботиться друг о друге, любить друг-друга и быть просто людьми.
Ну и животрепещущий вопрос мироздания. Кто за кого платит. Да у кого денег сейчас больше, тот и платит.
Нет смысла предлагать разделить счет Алишеру Бурхановичу Усманову, если вы вдруг пошли с ним обедать. Можно просто сказать: "Спасибо". Кстати, если вы с ним же зашли в забегаловку съесть что-нибудь на ходу, то вот тут можно каждому за себя заплатить (ну или за него заодно, если не умеет платить в забегаловках).
Странным будет не предложить разделить счет с коллегой, или даже заплатить за него, если ваше социальное и материальное положение в текущий момент выше и вообще это вы его позвали на деловую встречу.
Равноправие предполагает в первую очередь человеческое отношение друг к другу. А не соревнование кто кого унизит.
Источник: facebook.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Социальные сети получают информацию даже о тех, кто ими не пользуется.
- Муж на родах.
«Родители возмущались: "Что ты там собралась ему показывать?!"».
- «Пока секс-роботы популярны только в Японии, надежда есть».
Мужской взгляд на любовь нового поколения.
- Не останавливайся.
Как рестораны заставляют нас тратить больше: 11 уловок.
- 20 $ — это судьба.
Как живут жрицы любви в Таиланде.
- Никогда такого не было.
И вот опять .
- «Власть использует народ как свое нижнее белье».
Курьезы ЕГЭ-2017 по обществознанию.
- Почему дисциплина важнее мотивации.
Автор блога Wisdomination Збынек Драб опубликовал заметку о том, почему дисциплина гораздо важнее мотивации для достижения целей.
- Быстрое чтение.
Почему люди перебивают друг друга и как с этим жить?
- День сурка и счастье стоматолога.
Что и почему не стоит говорить о людях в соцсетях.