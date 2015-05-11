Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 8 августа 2017 года, 21:29</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/epohalnyj_vopros_42302"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42302_people-2557408_960_72.jpg" width=206 alt="Эпохальный вопрос" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Баронова</b></span> <span style="font-size: large;">Эпохальный вопрос</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми</font></em></span></p><p>В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу. <a href="http://www.chaskor.ru/article/epohalnyj_vopros_42302">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Итак, зарисовка номер раз.

Вася, 26 лет. Фрилансер. Живет с мамой или с коллегами по безделию. Пишет в фейсбуке: "Сегодня пойду на свидание и предложу ей заплатить. Посмотрю, как у нее вытянется лицо".

О чем это говорит? О том, что Вася - жлоб. Редакция этой страницы надеется, что хоть бабы, хоть мужики, будут давать Васе с тем же вытянутым лицом, которое он надеется увидеть в конце ужина.

Зарисовка номер два.

Белла, 26 лет. Феминистка. Живет, в общем. И вас переживет. Пишет в фейсбуке: "Очевидно, что любая попытка заплатить за женщину в ресторане является актом невербального насилия и объективации женского тела и бюджета, с ожиданием последующего за оплатой ужина коитуса, что предполагает.... [еще очень много текста, от которого засыпают даже злющие бабки, принимающие кандминимум по философии]" В конце текста приписка: кстати, сегодня пойду на свидание, а вот мой яндекс-кошелек.

О чем это говорит? О том, что в России будущего Белла выйдет замуж за Васю, и все будут счастливы. Особенно мы с поп-корном.

А теперь перейдем к вопросу, кто же за кого платит, кто кому открывает дверь, пододвигает стул, носит сумки, поднимает предметы и вообще ведет себя, как человек, а не как свинья и жлоб.

Ответ: все! Все ведут себя, как люди.

Нет сильного пола, нет слабого пола. Котики! Как говорил нам уже много-много лет телеканал Дождь: Все разные. Все равные.

У кого сейчас в руках больше сумок, перед тем и открывают дверь. Кто здоровее, тот и помогает более слабым. Кому легче поднять в данный момент упавший предмет, тот и поднимает. Ничего нет ценнее просто нормальной атмосферы в коллективе, каких бы размеров он не был в данный момент. Ничего нет важнее, чем заботиться друг о друге, любить друг-друга и быть просто людьми.

Ну и животрепещущий вопрос мироздания. Кто за кого платит. Да у кого денег сейчас больше, тот и платит.

Нет смысла предлагать разделить счет Алишеру Бурхановичу Усманову, если вы вдруг пошли с ним обедать. Можно просто сказать: "Спасибо". Кстати, если вы с ним же зашли в забегаловку съесть что-нибудь на ходу, то вот тут можно каждому за себя заплатить (ну или за него заодно, если не умеет платить в забегаловках).

Странным будет не предложить разделить счет с коллегой, или даже заплатить за него, если ваше социальное и материальное положение в текущий момент выше и вообще это вы его позвали на деловую встречу.

Равноправие предполагает в первую очередь человеческое отношение друг к другу. А не соревнование кто кого унизит.

Источник: facebook.com





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