Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/epidemiya_nedosypa_42586"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42586_bed-945881_960_72.jpg" width=206 alt="Эпидемия недосыпа" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>ivansychev, <a href=https://geektimes.ru/post/293319/>geektimes.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Эпидемия недосыпа</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мы перестали спать и что с этим делать</font></em></span></p><p>Рекорд по нахождению без сна составляет 11 дней. Человек, который его поставил, прошёл через звуковые и зрительные галлюцинации, думал, что он чернокожий баскетболист, и путал дорожные знаки с людьми. Эксперимент позапрошлого века на щенках показал, что они способны прожить без сна не более 5 дней — в несколько раз меньше, чем без еды. Отсутствие сна лишает нас способности мыслить трезво и влияет на здоровье. При этом многие сознательно лишают себя отдыха, работая по ночам. В мире наблюдается «эпидемия недосыпа». <a href="http://www.chaskor.ru/article/epidemiya_nedosypa_42586">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Рекорд по нахождению без сна составляет 11 дней. Человек, который его поставил, прошёл через звуковые и зрительные галлюцинации, думал, что он чернокожий баскетболист, и путал дорожные знаки с людьми. Эксперимент позапрошлого века на щенках показал, что они способны прожить без сна не более 5 дней — в несколько раз меньше, чем без еды. Отсутствие сна лишает нас способности мыслить трезво и влияет на здоровье. При этом многие сознательно лишают себя отдыха, работая по ночам. В мире наблюдается «эпидемия недосыпа».

Давайте поговорим о том, почему мы перестали спать и чем нам грозит стремление заработать больше денег, постоянно работая.

Рекорды

В 1963 году ученики средней школы в Сан-Диего, штат Калифорния, решили выяснить, как долго человек может обходиться без сна. Подопытным стал 17-летний Рэнди Гарднер. Два одноклассника следили за тем, чтобы он не спал, и записывали все данные о состоянии Гарднера, а за здоровье школьника отвечал лейтенант-коммандер Джон Росс.

В первый день эксперимента Рэнди встал в шесть утра, полный энтузиазма. На второй день его глаза потеряли способность фокусироваться, стало невозможно смотреть телевизор. На третий день Рэнди был нервным и капризным и не мог выговаривать скороговорки. Спустя четыре дня без сна у него начались галлюцинации о том, что он чернокожий футболист из команды San Diego Chargers Пол Лоу. Дорожные знаки он путал с людьми. В итоге без сна Рэнди Гарднер провёл 11 дней и 25 минут.

После Гарднера был ещё один человек, который попытался побить этот рекорд. Тони Райт в 2007 году также пересёк 11-дневную черту. Всё время он находился в одной комнате и боролся со сном, сидя в Сети и играя в бильярд. Но представители Книги рекордов заявили, что не будут регистрировать попытки побить рекорд Гарднера из-за слишком сильной угрозы здоровью.

Родоначальником сомнологии стала русская биолог и врач Мария Манасеина. В конце XIX века жертвами науки стали щенки. Контрольную группу щенков она не кормила, а основной — не давала спать. Через четыре-пять дней щенки без сна умерли. Голодающие щенки погибали через 20-25 дней.

Вскрытие показало, насколько пострадал мозг без сна. Он был пронизан многочисленными кровоизлияниями. Итоги эксперимента вошли в труд Манасеиной «Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна» 1888 году, одну из первых книг по данной теме в мире, переведённую на множество других языков.

Последствия

Многочисленные исследования показали, что отсутствие сна вызывает у людей повышение выработки гормона стресса — кортизола. Это естественная реакция организма на стресс, утомление, голодание и другие экстренные ситуации. Из-за кортизола наш организм начнет разрушать белки до аминокислот — в том числе те белки, из которых содержатся наши мышцы. Гликоген разрушается до глюкозы, и она вместе с аминокислотами выбрасывается в кровь, чтобы дать нам строительный материал для восстановления в экстренной ситуации. Один из эффектов от данной биологической реакции — ожирение. Исследование 2005 года показало, что нарушение сна влияет на способность человека усваивать глюкозу и в итоге приводит к диабету.

Без сна мы чувствуем боль в мышцах, теряем концентрацию, чего сами не замечаем, испытываем головную боль, раздражительность, провалы в памяти. Начинаются галлюцинации, нарушения пищеварения и тошнота.

В 1930-е годы в НКВД сна лишали в качестве пыток, сейчас такой метод стоит «на вооружении» у армии США и ЦРУ. Громкой музыкой и отсутствием сна пытали людей, например, в печально известной тюрьме Гуантанамо. В тюрьме строгого режима Pelican Bay в Калифорнии в 2015 году начали будить заключённых каждые 30 минут звуком гонга, называя это «проверкой состояния».

Но здесь людей пытали. А многие из нас не спят из-за осознанного выбора. Или он не вполне осознан?

Статистика

Мэтью Уолкер (Matthew Walker), директор Центра изучения науки человеческого сна Калифорнийского университета в Беркли, считает, что мы имеем дело с эпидемией недосыпа. Когда мы смотрим на спящего младенца, у нас не возникает мысли «вот это ленивый ребёнок». Со взрослыми всё наоборот. Люди кичатся тем, что почти не спят. Фразы вроде «Я так много работал, что спал всего два часа» мы произносим с гордостью.

Согласно исследованию 1942 года, 3% населения США спали менее пяти часов в день, 8% — от пяти до шести часов. 45% нежились в кровати по восемь часов в сутки. В 2013 году эти цифры сильно поменялись — уже 14% спали менее пяти часов, 26% — до шести часов, и всего 29% позволяли себе восьмичасовой сон. Что интересно, в 1952 и 2013 году отмечен равный процент людей, спящих по семь часов в день.

Ещё одна интересная тенденция, которую выявил американский институт общественного мнения Гэллапа: всё меньше людей считают, что им хватает сна. Всё больше людей уверены, что будут чувствовать себя лучше, если смогут высыпаться. При этом 86% их тех, кто ответил, что достаточно спит, тратят на сон не менее восьми часов в день.

Сколько же спят в России? Компания Sleep Cycle в 2015 году выяснила, что среднестатистический россиянин спит 6 часов 45 минут. Исследование основывалось на данных о сне в приложении для смартфонов, которым на тот момент пользовались 941 300 человек из 50 стран. А в 2017 году австралийские и американские учёные решили, что мы спим в среднем 9 часов 20 минут. Они ориентировались на активность обмена данными в сети, поэтому я бы не стал доверять этому исследованию.

Причины

Причины сокращения времени, которое мы тратим на сон, кажутся вполне очевидными — это электричество, вслед за которым пришли телевизор и интернет. Кроме того, сну мешает работа.

В связи с проникновением широкополосного интернета, развитием мобильной связи грань между развлечениями и работой истончилась, если мы говорим о профессиях, которые подразумевают коммуникацию с коллегами посредством телефона или почты. В последнее время ещё и мессенджеры стали популярны, и с ними к нам пришли десятки рабочих и дружеских чатов в Slack и Telegram. Работа проникает в жизнь людей, не оставляя им времени на отдых.

В итоге люди стали единственным видом на Земле, который сознательно лишает себя сна без объективных причин. Они забывают, например, о том, что сон менее шести часов в день приводит к преждевременной смерти: это доказало исследование, охватившее период в 25 лет, 1,3 млн человек и 100 тысяч смертей.

Полифазный сон

Теперь поговорим о том, как высыпаться. Начнём с полифазного сна, при котором человек спит несколько раз в сутки. Есть несколько различных вариантов этого вида сна.

Biphasic — 5-7 часов ночью, 20 минут днём.

Everyman — 1,5—3 часа ночью, 3 раза по 20 минут днём.

Dymaxion — 4 раза по 30 минут через каждые 5,5 часов;

Uberman — 6 раз по 20 минут через каждые 3 часа 40 минут;

Один из интересных примеров жизни человека с полифазным сном — 5 с половиной месяцев, которые американский блогер Стив Павлина провёл в режиме Uberman. Во время своего «путешествия» в новый мир с 30-40 лишними часами в неделю он вёл подробный дневник. Уже на третий день адаптации он начал видеть сны, то есть его организм стал быстрее входить в фазу быстрого сна.

Одним из наиболее важных (и крайне неожиданных) событий, произошедших со мной за время практики полифазного сна, было изменение восприятия течения времени, во время моих дремот. Теперь, после пробуждения я чувствую, что прошло гораздо больше времени, чем показывают часы. Почти каждый раз, просыпаясь, я уверен (по физическим ощущениям), что проспал не менее 1-2 часов. Мой сон глубже и крепче, чем когда-либо раньше. Мне снятся очень насыщенные и яркие сны.

Вынужденными приверженцами полифазного сна стали пилоты Solar Impulse, первого в мире пилотируемого самолёта, который использует исключительно энергию Солнца и способен летать неограниченно долго (при качественной проработке маршрута, конечно). Бертран Пикар и Андре Борщберг спали по два-три часа в сутки в несколько заходов по 20 минут. Во время подготовки к полётам они учились техникам быстрого достижения глубокого сна.

Путешественник Фёдор Конюхов после кругосветного путешествия на воздушном шаре в 2016 году рассказывал, что в течение 11 дней спал отрезками примерно по секунде: брал в руку ложку, засыпал с ней и просыпался, когда она падала на пол. После приземления он отоспался в течение 5 часов.

Полифазный сон в качестве необходимости для выполнения каких-либо задач вроде кругосветного путешествия на самолёте или на воздушном шаре имеют право на существование. Однако доктор биологических наук, исследователь Пётр Возняк (Piotr Woźniak) отмечает, что последствия от таких экспериментов — те же, что и от любых других видов нарушения сна. Адепты полифазного сна обращались напрямую к Возняку, он исследовал влияние такого ритма жизни на их организмы, и не нашёл каких-либо подтверждений эффективности метода.

Полифазный сон опасен, так как он влияет на баланс разных этапов сна, необходимых человеку для полноценного восстановления. Единственный безопасный вариант полифазного сна — бифазный: когда ночью человек спит 7-8 часов, а днём устраивает себе тихий час. Сиеста распространена в Испании, а дневной сон рекомендован детям дошкольного возраста и в России.

Как спать правильно

Продолжим советами по обычному, монофазному варианту отдыха. Своим опытом с людьми уже поделились космонавты, которые по долгу службы обязаны соблюдать распорядок дня. Иначе они, как Валентин Лебедев, могут сделать пятьдесят фотографий Земли через закрытый иллюминатор.

Специалисты НАСА выявили несколько важных моментов:

Без солнечного света и темноты человек теряет способность регулировать время сна.

Тело не выдерживает активности 24 часа в сутки.

Человек не может верно оценить качество сна.

Цикл сна смещается. Человек спит хуже, и в итоге через пару недель недосыпа его состояние можно сравнивать с состоянием алкогольного опьянения. Сам недосыпающий при этом не замечает ничего необычного. Чтобы таких проблем не возникало, космонавты дали нам четыре совета:

Составьте для себя график, даже на выходные дни. Если не следить за режимом, фаза сна начнёт запаздывать. О пользе графика в личном опыте рассказывали на Geektimes раньше.

За час перед сном расслабьтесь.

Пусть контраст между днем и ночью станет более четким.

Пусть ваша спальня будет темной, прохладной и тихой.

Еще несколько подтверждённых наукой советов представлены в статье на Хабрахабре. Для качественного сна необходимо обеспечить полную темноту и температуру в 30-32 градуса, если вы спите без одеяла, нужно избегать источники света в голубой части спектра и, конечно, выключить телевизор. А по утрам нужна зарядка.

Пожалуйста, делитесь в комментариях методами, позволяющими вам высыпаться, рассказывайте об опыте полифазного сна и давайте свои советы.

Источник: geektimes.ru





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