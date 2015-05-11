Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:54</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/enriko_dindo_glavnoe_-_ostavatsya_soboj_42742"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42742_dindo_enrico_.jpg" width=206 alt="Энрико Диндо: «Главное – оставаться собой»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Энрико Диндо: «Главное – оставаться собой»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">20 ноября в Большом зале Московской консерватории в рамках IХ Международного фестиваля Vivacello выступил Камерный оркестр «Солисты Павии» во главе с виолончелистом-виртуозом Энрико Диндо. </font></em></span></p><p>В 1997 году он стал победителем конкурса Ростроповича в Париже, маэстро сказал тогда о нем: «Диндо – виолончелист исключительных качеств, настоящий артист и сформировавшийся музыкант с экстраординарным звуком, льющимся, как великолепный итальянский голос». С 2001 года до последних дней Мстислав Ростропович был почетным президентом оркестра I Solisti di Pavia. Благодаря таланту и энтузиазму Энрико Диндо ансамбль добился огромных успехов и завоевал признание на родине в Италии и за ее пределами. Перед концертом нам удалось немного поговорить. <a href="http://www.chaskor.ru/article/enriko_dindo_glavnoe_-_ostavatsya_soboj_42742">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 1997 году он стал победителем конкурса Ростроповича в Париже, маэстро сказал тогда о нем: «Диндо – виолончелист исключительных качеств, настоящий артист и сформировавшийся музыкант с экстраординарным звуком, льющимся, как великолепный итальянский голос». С 2001 года до последних дней Мстислав Ростропович был почетным президентом оркестра I Solisti di Pavia. Благодаря таланту и энтузиазму Энрико Диндо ансамбль добился огромных успехов и завоевал признание на родине в Италии и за ее пределами. Перед концертом нам удалось немного поговорить.

– Энрико, Вам ведь уже доводилось бывать в Москве. Какой она запомнилась Вам и как Вы воспринимаете ее теперь?

– Впервые я побывал здесь в 1989, и после этого еще несколько раз приезжал в Москву. Я видел Москву в разные фазы ее истории. И сейчас я ощущаю себя здесь как дома. Здесь я среди друзей.

– Когда Вы составляли программу для сегодняшнего концерта, чем Вы руководствовались?

– Главным для меня было представить публике музыку тех мест, откуда я родом, ее традиции. Поэтому в афише – Пуччини и Пьяццолла, который хоть и аргентинец, но итальянского происхождения. И современный композитор Роберто Молинелли, который будет присутствовать в зале. В программу второго отделения мы включили одно из важнейших сочинений, входящих в репертуар камерного оркестра, – Дивертисмент Белы Бартока. А в качестве затравки – «Романс» Сибелиуса, который исполняется не так уж часто.

– Расскажите о пьесе Молинелли, которая в России прозвучит впервые.

– Ее название - «Twin Legends» («Две легенды») – отражает две большие и сильные страсти автора: Гершвин и Пуччини. В ней выражено восхищение этими двумя фигурами. Поэтому в пьесе мы услышим и джазовые мотивы, и лирические - очень певучее красивое кантабиле.

– Но музыка Гершвина и Пуччини очень разная – как удалось композитору соединить их в одном сочинении?

– Это секрет автора (смеется). Но от себя могу сказать, что пьеса очень красивая, глубокая и публике обычно очень нравится – надеюсь, понравится и московским меломанам.

– Есть ли у Вас кумир среди музыкантов?

– Я бы сказал так: многие – и никого. Есть целый ряд великих виолончелистов прошлого. И, конечно, я не могу скрыть огромного восхищения, любви и признательности Мстиславу Ростроповичу, с которым мне посчастливилось общаться. Он значил для меня очень многое и во многом повлиял на меня – и как человек, и как музыкант. Тем не менее, главное для меня – это все-таки оставаться собой.

– А как получилось, что Мстислав Леопольдович стал Почетным Президентом оркестра «Солисты Павии»?

– В тот момент, когда создавался оркестр, я был с Ростроповичем в довольно тесном контакте. И когда встал вопрос о презентации нового коллектива, я спросил его, можно ли будет нам поставить его имя рядом с моим. Маэстро сказал мне: «Если это поможет – я с удовольствием!».

– Но почему Вы решили создать оркестр? Вам стало мало себя и своей виолончели?

– Я сам родом из камерного оркестра. Жизнь подтолкнула меня в другую сторону и сделала солистом. Но для меня по-прежнему очень важны мои друзья. Мой оркестр - это мое детище.

– И последний вопрос - об инструменте, на котором Вы играете.

– Мастер, сделавший эту виолончель, - Пьетро Джакомо Роджери. Это инструмент 1717 года, и когда-то он принадлежал самому Паганини. Видите, вот здесь на грифе вырезаны его инициалы? Потом этой виолончелью владел Альфредо Пиатти и многие другие великие виолончелисты. Мне предоставил ее музыкальный фонд 10 лет назад. Это поистине восхитительный инструмент!

– Говорят, у великих инструментов непростой характер. А как складывались ваши отношения?

– Она очень щедра ко мне – сейчас, спустя 10 лет. А поначалу нам было сложно найти взаимопонимание. Понадобилось довольно много времени, чтобы она поняла, чего я хочу от нее добиться, а я понял, как именно получить от нее то, что мне нужно. Это была настоящая любовная история! А сейчас она помогает мне добиваться тех красок, которые звучат у меня в голове, а кое-что даже и подсказывает. Так что эта романтическая история со счастливым концом! (смеется)

Беседовала Светлана Остужева





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