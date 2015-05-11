Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 31 октября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/emotsionalnyj_intellekt_optimizm_i_bessoznatelnost_41081"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41081_photo-1432821596592-e2c18b78144f.jpg" width=206 alt="Эмоциональный интеллект, оптимизм и бессознательность" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.knigikratko.ru/articles/17-luchshih-knig-velikih-psihologov-kotorye-izmenili-nashu-realnost>knigikratko.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Эмоциональный интеллект, оптимизм и бессознательность</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">17 лучших книг великих психологов, которые изменили нашу реальность</font></em></span></p><p>Откройте любые газету или журнал, и вы там найдете термины, предложенные Зигмундом Фрейдом. Сублимация, проекция, перенос, защиты, комплексы, неврозы, истерии, стрессы, психологические травмы и кризисы и т.д. – все эти слова прочно вошли в нашу жизнь. И также прочно в нее вошли книги Фрейда и других выдающихся психологов. Предлагаем вам список самых лучших – тех, которые изменили нашу реальность. <a href="http://www.chaskor.ru/article/emotsionalnyj_intellekt_optimizm_i_bessoznatelnost_41081">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Откройте любые газету или журнал, и вы там найдете термины, предложенные Зигмундом Фрейдом. Сублимация, проекция, перенос, защиты, комплексы, неврозы, истерии, стрессы, психологические травмы и кризисы и т.д. – все эти слова прочно вошли в нашу жизнь. И также прочно в нее вошли книги Фрейда и других выдающихся психологов. Предлагаем вам список самых лучших – тех, которые изменили нашу реальность.

1. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди

Эрик Берн — автор знаменитой концепции сценарного программирования и теории игр. В их основе лежит трансактный анализ, который сейчас изучают во всем мире. Берн уверен, что жизнь каждого человека программируется до пятилетнего возраста, и все мы потом играем друг с другом в игры, используя три роли: Взрослый, Родитель и Ребенок. Подробнее об этой популярной во всем мире концепции читайте в обзоре бестселлера Берна «Игры, в которые играют люди», представленном в Библиотеке «Главная мысль».

2. Эдвард де Боно. Шесть шляп мышления

Эдвард де Боно, британский психолог, разработал метод, обучающий эффективно мыслить. Шесть шляп — это шесть разных способов мышления. Де Боно предлагает «примерить» каждый головной убор, чтобы научиться думать разными способами в зависимости от ситуации. Красная шляпа — это эмоции, черная — критика, желтая — оптимизм, зеленая — творчество, синяя — управление ходом мыслей, а белая — факты и цифры. Обзор его книги вы можете прочитать в Библиотеке «Главная мысль».

3. Альфред Адлер. Понять природу человека

Альфред Адлер — один из самых знаменитых учеников Зигмунда Фрейда. Создал свою концепцию индивидной (или индивидуальной) психологии. Адлер писал, что на поступки человека влияет не только прошлое (как учил Фрейд), но и будущее, а точнее цель, которую человек хочет достичь в будущем. И уже исходя из этой цели, он преобразует свое прошлое и настоящее. Иными словами, только зная цель, мы можем понять, почему человек поступил так, а не иначе. Возьмем, к примеру, образ с театром: только к последнему акту мы понимаем поступки героев, которые они совершили в первом акте. О всеобщем законе развития личности, предложенном Адлером, вы можете прочитать в статье: «Я – Наполеон! При каких условиях чувство неполноценности перерастает в болезнь».

4. Норман Дойдж. Пластичность мозга

Доктор медицины, психиатр и психоаналитик Норман Дойдж посвятил свои исследования пластичности мозга. В своем главном труде он делает революционное заявление: наш мозг способен менять собственную структуру и работу благодаря мыслям и действиям человека. Дойдж рассказывает о последних открытиях, доказывающих, что человеческий мозг пластичен, а значит, способен самоизменяться. В книге представлены истории об ученых, врачах и пациентах, которые смогли добиться удивительных трансформаций. Тем, у кого были серьезные проблемы, удалось без операций и таблеток вылечить заболевания мозга, считавшиеся неизлечимыми. Ну а те, у кого не было особых проблем, смогли значительно улучшить работу своего мозга.

5. Сьюзан Вайншенк «Законы влияния»

Сьюзан Вайншенк — известный американский психолог, специализирующийся на поведенческой психологии. Ее называют «Леди Мозг», поскольку она изучает последние достижения в области неврологии и человеческого мозга и применяет полученные знания в бизнесе и повседневной жизни. Сьюзан рассказывает об основных законах психики. В своем бестселлере она выделяет 7 основных мотиваторов человеческого поведения, которые влияют на нашу жизнь. Подробнее об этом в обзоре по книге «Законы влияния», представленном в Библиотеке «Главная мысль».

6. Эрик Эриксон. Детство и общество

Эрик Эриксон — выдающийся психолог, который детализировал и дополнил знаменитую возрастную периодизацию Зигмунда Фрейда. Периодизация жизни человека, предложенная Эриксоном, состоит из 8 стадий, каждая из которых заканчивается кризисом. Этот кризис человек должен правильно пройти. Если не проходит, то он (кризис) добавляется в нагрузку в следующий период. О важных возрастных периодах жизни взрослых людей вы можете почитать в статье: «3 переломных момента в жизни, после которых открывается второе дыхание».

7. Роберт Чалдини. Психология убеждения

Знаменитая книга известного американского психолога Роберта Чалдини. Она стала классической в социальной психологии. «Психологию убеждения» рекомендуют лучшие ученые мира как пособие по межличностным отношениям и конфликтологии. Обзор по этой книге представлен в Библиотеке «Главная мысль».

8. Ганс Айзенк. Измерения личности

Ганс Айзенк — британский ученый-психолог, один из лидеров биологического направления в психологии, создатель факторной теории личности. Наиболее известен как автор популярного теста на уровень интеллекта — IQ.

9. Дэниел Гоулман. Эмоциональное лидерство

Психолог Дэниел Гоулман полностью изменил наше представление о лидерстве, заявив, что для лидера «эмоциональный интеллект» (EQ) важнее IQ. Эмоциональный интеллект (EQ) — это способность выявлять и понимать эмоции, как собственные, так и чужие, а также способность использовать эти знания, чтобы управлять своим поведением и отношениями с людьми. Лидер, не обладающий эмоциональным интеллектом, может иметь первоклассную подготовку, обладать острым умом и бесконечно генерировать новые идеи, но он все равно будет проигрывать лидеру, умеющему управлять эмоциями. Почему так происходит, вы можете прочитать в обзоре по книге Гоулмана «Эмоциональное лидерство», представленном в Библиотеке «Главная мысль».

10. Малкольм Гладуэлл. Озарение: Сила мгновенных решений

Знаменитый социолог Малкольм Гладуэлл представил ряд любопытных исследований, посвященных интуиции. Он уверен, что интуиция есть у каждого из нас, и к ней стоит прислушиваться. Наше бессознательное без нашего участия обрабатывает огромные массивы данных и на блюдечке выдает самое верное решение, которое нам остается только не пропустить и использовать с толком для себя. Однако интуицию легко спугнуть отсутствием времени для принятия решения, состоянием стресса, а также попыткой описать словами свои мысли и действия. Обзор по бестселлеру Гладуэлла «Озарение» есть в Библиотеке «Главная мысль».

11. Виктор Франкл. Воля к смыслу

Виктор Франкл — всемирно известный австрийский психолог и психиатр, ученик Альфреда Адлера и основатель логотерапии. Логотерапия (от греческого «Logos» – слово и «terapia» – забота, уход, лечение) — это направление в психотерапии, возникшее на базе тех выводов, которые Франкл сделал, будучи заключенным концлагеря. Это терапия поиска смысла, это тот способ, который помогает человеку найти смысл в любых обстоятельствах его жизни, в том числе и в таких крайних как страдания. И здесь очень важно понять следующее: чтобы найти этот смысл, Франкл предлагает исследовать не глубины личности (как считал Фрейд), а ее высоты. Это очень серьезная разница в акценте. До Франкла психологи в основном пытались помочь людям, исследуя глубины их подсознания, а Франкл настаивает на полном раскрытии потенциала человека, на исследовании его высот. Таким образом, акцент он делает, говоря образно, на шпиль здания (высота), а не на его подвал (глубины).

12. Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений

Зигмунда Фрейда представлять не надо. Скажем только несколько слов о его главных выводах. Основатель психоанализа считал, что ничего не происходит просто так, всегда надо искать причину. А причина психологических проблем кроется в бессознательном. Он придумал новый метод, который вводит в бессознательное, а значит, изучает его – это метод свободных ассоциаций. Фрейд был уверен, что все проживают Эдипов комплекс (для мужчин) или комплекс Электры (для женщин). Становление личности происходит именно в этот период — с 3 до 5 лет. Если вы хотите узнать об этом подробнее, читайте статью: «Эдипов комплекс: главная битва человека, которая определяет всю его жизнь».

13. Анна Фрейд. Психология Я и защитные механизмы

Анна Фрейд — младшая дочь основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Основала новое направление в психологии — эго-психологию. Главной её научной заслугой считают разработку теории защитных механизмов человека. Также Анна значительно продвинулась в изучении природы агрессии, но всё-таки самым весомым ее вкладом в психологию было создание детской психологии и детского психоанализа.

14. Нэнси МакВильямс. Психоаналитическая диагностика

Эта книга — Библия современного психоанализа. Американский психоаналитик Нэнси МакВильямс пишет, что все мы до некоторой степени иррациональны, а значит, про каждого человека необходимо ответить на два основных вопроса: «Насколько псих?» и «В чем конкретно псих?» На первый вопрос позволяют ответить три уровня работы психики (подробности в статье: «3 состояния психики, которые показывают, здоров ли человек или есть патология»), а на второй — типы характера (нарциссический, шизоидный, депрессивный, параноидный, истерический и т.д.), подробно изученные Нэнси МакВильямс и описанные в книге «Психоаналитическая диагностика».

15. Карл Юнг. Архетип и символ

Карл Юнг — второй знаменитый ученик Зигмунда Фрейда (об Альфреде Адлере мы уже рассказывали). Юнг считал, что бессознательное — это не только все самое низшее в человеке, но и самое высшее, например, творчество. Бессознательное мыслит символами. Юнг вводит понятие коллективного бессознательного, с которым человек рождается, оно у всех одинаковое. Когда человек появляется на свет, он уже наполнен древними образами, архетипами. Они переходят из поколения в поколение. Архетипы влияют на все, что происходит с человеком.

16. Абрахам Маслоу. Дальние пределы человеческой психики

Абрахам Маслоу — всемирно известный психолог, пирамиду потребностей которого знают все. Но Маслоу знаменит не только этим. Он первым описал психически здорового человека. Психиатры, психотерапевты, как правило, имеют дело с психическими отклонениями. Эта область довольно хорошо изучена. А вот психическое здоровье мало кто исследовал. Что значит — быть здоровым человеком? Где грань между патологией и нормой? Подробности в статье: «10 критериев психической нормы: как понять, здоровы ли вы?»

17. Мартин Селигман. Как научиться оптимизму

Мартин Селигман — выдающийся американский психолог, основатель позитивной психологии. Всемирную известность ему принесли исследования феномена выученной беспомощности, то есть пассивности перед лицом якобы неустранимых неприятностей. Селигман доказал, что в основе беспомощности и ее крайнего проявления — депрессии — лежит пессимизм. Психолог знакомит нас с двумя своими главными концепциями: теорией выученной беспомощности и представлением о стиле объяснений. Они тесно связаны. Первая объясняет, почему мы становимся пессимистами, а вторая — как изменить стиль мышления, чтобы из пессимиста превратиться в оптимиста. Обзор книги Селигмана «Как научиться оптимизму» представлен в Библиотеке «Главная мысль».

Источник: knigikratko.ru





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