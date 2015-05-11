Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 23 мая 2017 года, 02.48</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/elizabet_gilbert_to_chto_vy_ishchete_ishchet_vas_41963"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41963_elizabeth_gilbert_author_of_eat_pray_love_at_ted_on_amusing_muses.jpg" width=206 alt="Элизабет Гилберт: «То, что вы ищете, ищет вас»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Элизабет Гилберт: «То, что вы ищете, ищет вас»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В чем разница между увлечением, работой, профессией и призванием</font></em></span></p><p>Я получаю множество вопросов от людей, которые ищут в своей жизни цель и смысл. Я также получаю множество вопросов от людей, которые просят совета в связи с профессией – особенно это касается творческих профессий. А еще я получаю множество вопросов от людей, которые пребывают в полнейшем замешательстве относительно того, куда и почему движется по жизни их энергия. И я подумала, что для тех, кто ищет в жизни цель, смысл и направление, сегодня будет полезно провести различие между четырьмя очень важными словами, относящимися к тому, как мы проводим свою жизнь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/elizabet_gilbert_to_chto_vy_ishchete_ishchet_vas_41963">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я получаю множество вопросов от людей, которые ищут в своей жизни цель и смысл. Я также получаю множество вопросов от людей, которые просят совета в связи с профессией – особенно это касается творческих профессий. А еще я получаю множество вопросов от людей, которые пребывают в полнейшем замешательстве относительно того, куда и почему движется по жизни их энергия. И я подумала, что для тех, кто ищет в жизни цель, смысл и направление, сегодня будет полезно провести различие между четырьмя очень важными словами, относящимися к тому, как мы проводим свою жизнь.

Вы готовы?

Вот эти четыре очень важных слова:

УВЛЕЧЕНИЕ

РАБОТА

ПРОФЕССИЯ

ПРИЗВАНИЕ

Эти четыре слова часто бывают взаимосвязаны, но не являются взаимозаменяемыми. Как правило, мы считаем их синонимами, однако это совсем не так. Эти слова восхитительно разные, и такими им и следует оставаться. Каждое из них по-своему удивительно и важно. Я думаю, что зачастую, пытаясь разобраться в своей жизни, люди испытывают столько боли и смятения как раз потому, что не понимают значения этих слов – равно как и ожиданий и требований, присущих каждому из них. Поэтому позвольте мне подробно пояснить определения этих слов и указать на различия между ними.

1. Увлечение

Увлечение – это то, что вы делаете ради удовольствия, расслабления, развлечения или из легкого любопытства. Увлечение – это что-то, чем вы занимаетесь в свободное время. Увлечения могут приходить и уходить – вы можете какое-то время экспериментировать с неким увлечением, а потом переходить к чему-то новому. Я выросла в семье, где у каждого были увлечения: моя бабушка плела лоскутные коврики, дедушка делал из старых ложек ювелирные украшения... Увлечения есть и у меня тоже. Несколько лет назад моим увлечением было садоводство. Сейчас это караоке и составление коллажей. Для увлечения характерно, что вы относитесь к нему расслабленно и весело. В том, что касается увлечений, ваши ставки ОЧЕНЬ малы. Иногда увлечение может приносить вам немного денег, однако его смысл не в этом – и не должен быть в этом. Увлечения важны, потому что они напоминают нам, что не все в жизни должно определяться продуктивностью, эффективностью, прибылью и предназначением. Увлечения мягки и приятны. Хорошо, если вы об этом помните – сама мысль об увлечении по идее должна помочь вам расслабиться. Увлечения доказывают, что у нас есть свободное время – что мы не просто рабы капиталистической машины или своих собственных амбиций. Помните: иметь увлечение совершенно НЕ обязательно, однако так прекрасно, когда оно у вас есть. Само это слово очаровательно и совсем не пугает: УВЛЕЧЕНИЕ! Какое милое слово. Найдите себе какое-нибудь увлечение. Вы ничего не потеряете, а оно, возможно, сделает вас счастливее. К тому же, мои бабушка с дедушкой это одобрят. В дотелевизионную эпоху увлечения были у всех. Они приятны. В них нет ничего серьезного.

2. Работа

Увлечение необязательно, однако работа абсолютно необходима. За исключением тех случаев, когда у вас есть капитал, или вы выиграли в лотерею, или кто-то полностью обеспечивает вас финансово... вам нужна работа. Вообще-то, я бы сказала, что даже если у вас ЕСТЬ капитал, или выигрышный лотерейный билет, или щедрый покровитель, у вас все равно должна быть работа. Я чувствую, что в наличии работы обнаруживается большое достоинство и уважение. Работа – это то, как вы заботитесь о себе в этом мире. В прошлом, когда я была честолюбивой писательницей без публикаций, у меня всегда были одна или несколько работ. Даже после того, когда три моих книги были уже опубликованы, я сохранила свою постоянную работу, потому что не хотела обременять свое творчество ответственностью за оплату своей жизни. Представителей творческих профессий нередко возмущает необходимость иметь работу, но я никогда ее не отвергала. Наличие работы всегда давало мне ощущение силы, безопасности и свободы. Было хорошо знать, что я способна поддерживать себя в мире и что мне никогда не придется голодать – независимо от того, что случится с моим творчеством.

Самое главное, что следует понять в связи с работой: ОНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ПОТРЯСАЮЩЕЙ. Ваша работа может быть скучной, она может быть нудной, она может быть даже «недостойной вас». Работа не обязательно должна наполнять вашу душу. Правда, не должна. У меня были самые разные странные и неправильные работы. Это не имеет значения.

Вы не обязаны любить свою работу. Достаточно иметь работу и выполнять ее с уважением. Конечно, если вы до глубины души ненавидите свою работу, всеми способами ищите другую. Однако постарайтесь отнестись философски к тому, почему прямо сейчас у вас есть именно эта работа.

Вот несколько прекрасных философских доводов в пользу того, чтобы оставаться на вашей паршивой работе:

Вы заботитесь о себе; вы поддерживаете свою любимую семью; вы копите деньги на что-то важное; вы расплачиваетесь с долгами.

Список причин для того, чтобы иметь работу – даже плохую – можно продолжать и продолжать, и все эти причины достойны всяческого уважения. Не осуждайте себя за вашу работу и никогда не относитесь со снобизмом к чужой работе.

Мы живем в материальном мире, и каждый должен что-то делать за деньги. Поэтому просто делайте то, что вы должны, получайте зарплату, а затем идите и живите остальную часть своей жизни так, как вам хочется. Вам не обязательно определять себя через свою работу. Вы можете создать свои собственные определения цели и смысла, обнаружив их в самых глубинах вашего воображения. Работа жизненно необходима, но не превращайте ее в СВОЮ ЖИЗНЬ. Это не настолько серьезно. Это всего лишь работа – очень важная и одновременно совсем не важная вещь.

3. Профессия

Профессия и работа – это разные вещи. Работа – это просто задача, которую вы выполняете за деньги, в то время как профессия – это что-то, что вы создаете многие годы с энергией, страстью и приверженностью.

Вы не обязаны любить свою работу. Но я очень надеюсь, что вы любите свою профессию – потому что если это не так, то вы выбрали профессию неправильно и тогда вам лучше от нее отказаться и просто найти себе работу или выбрать другую профессию.

Профессиями лучше всего заниматься с энтузиазмом. Профессии – это огромные инвестиции. Для профессий нужны честолюбие, стратегия, напор и энергия. Профессия – это ваши отношения с миром. Когда-то у меня были работы, но теперь у меня есть профессия. Моя профессия — ЛИТЕРАТОР. Или профессиональный писатель. Когда я думаю о своей работе в терминах профессиональной деятельности, я стараюсь выстраивать хорошие отношения в издательском мире, принимать разумные решения и правильно себя вести в тех сферах, которые являются скорее публичными, чем частными.

Я должна обращать внимание на то, что говорят о моих произведениях критики, как продаются мои книги и насколько точно я соблюдаю сроки и договоренности. Я должна заботиться о своей профессии с большим вниманием и уважением, иначе я ее потеряю. Я должна соблюдать контракты и уважать своих деловых партнеров. Принимая любые решения, я должна учитывать, насколько хорошо или плохо они отразятся на моей профессиональной деятельности.

Если я получила награду, для моей профессии это хорошо. Если меня застукали в номере отеля с горкой кокаина и шестью экзотическими танцорами, для моей профессии это плохо. (Хотя, если подумать, для моей профессии это, возможно, будет ОФИГИТЕЛЬНО! Пожалуй, рассмотрю эту возможность повнимательнее! ХАХА!)

Что касается профессии, я со всей определенностью заявляю: профессия – очень классная штука, если вы действительно хотите, чтобы она у вас была. Однако ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ПРОФЕССИЮ. Нет ничего неправильного в том, чтобы проживать всю свою жизнь, находя работы, наслаждаясь своими увлечениями и следуя своему призванию, но при этом никогда не иметь «профессии». Профессия – это не для всех.

Профессия – это выбор. И если вы этот выбор делаете, убедитесь, что ваша профессия действительно для вас значима. Иначе вы рискуете лишь потратить все силы в бесцельном марафоне. Моя профессия по-настоящему для меня важна. И все же она не является самой важной вещью в моей жизни. Вовсе нет. Самая важная вещь в моей жизни это...

4. Призвание

Слово «призвание» происходит от слова «звать». Ваше призвание — это ваш зов. Ваше призвание — это призыв, который исходит непосредственно от вселенной и передается через стремления вашей души.

И если профессия — это отношения между вами и миром, то призвание — это отношения между вами и Богом.

Призвание — это личный обет. Ваша профессия зависит от других людей, тогда как ваше призвание принадлежит лишь вам. Вас могут изгнать из профессии, но никто не может лишить вас вашего призвания. Писательство стало моим призванием задолго до того, как мне посчастливилось получить профессию «писатель» – и писательство останется моим призванием навсегда, независимо от того, продолжится ли моя карьера писателя. Именно поэтому я отношусь к своей профессии с отчетливым ощущением спокойствия – я знаю, что несмотря на очевидную важность для меня моей профессии, она меня не определяет. Когда я рассматриваю свое произведение с точки зрения моей профессии, я должна учитывать, что думает обо мне мир.

Однако, когда я рассматриваю свою книгу с точки зрения призвания, МНЕ АБСОЛЮТНО ПОФИГУ, ЧТО ДУМАЕТ ОБО МНЕ МИР. Моя профессия зависит от других людей. Мое призвание целиком принадлежит мне. Даже если весь издательский мир исчезнет, а книги выйдут из употребления, я все равно буду писательницей – потому что таково мое призвание. Таково мое соглашение с Богом. Для того, чтобы ваше призвание что-то значило, оно необязательно должно приносить вам деньги.

Писательство имело для меня значение ЗАДОЛГО до того, как вы обо мне услышали, и задолго до того, как кто-то другой захотел, чтобы я им занималась. Призвание никак не связано с деньгами, профессией, статусом, амбициями и честолюбием. Я часто вижу, как люди вредят своему призванию, упорно пытаясь превратить его в профессию. Потому что потом они принимают решения с точки зрения профессии и тем самым разрушают свое призвание. (Так, например, профессиональная карьера разрушила призвание у Эми Уайнхауз). Как только я почувствую, что моя профессия разрушает мое призвание, я уйду из профессии и найду себе работу, чтобы защитить свое призвание. Но я никогда не оставлю свое призвание.

Для того, чтобы ваше призвание имело значение, необязательно, чтобы кто-то о нем знал. Ваше призвание священно, потому что оно ни с кем не связано. Вашим призванием может быть что угодно, если оно делает вас живыми и позволяет чувствовать, что ваша душа вдохновляется некой целью. Вашим призванием может быть забота о вашем браке. Вашим призванием может быть воспитание детей. Вашим призванием может быть обучение людей заботе о своем здоровье. Вашим призванием может быть помощь престарелым соседям. У меня есть друг, который нашел свое призвание в собирании мусора с улиц везде, где бы он ни находился. Это его выражение любви к людям. Вашим призванием может быть поиск света, мира и смысла.

Вашим призванием может быть прощение. В 17-м столетии жил один монах, брат Лоуренс, который всю жизнь занимался тем, что мыл в монастыре посуду, потому что мытье посуды было его РАБОТОЙ. Однако его призвание состояло в том, чтобы видеть Бога во всем и во всех, и именно поэтому все его существо излучало благодать. Потрясающее призвание, кстати. Люди приходили со всех уголков света, чтобы посмотреть, как брат Лоуренс моет посуду, потому что каждым своим действием он излучал божественную любовь. ВОТ ЧТО называется призванием.

Меня восхищает тот факт, что церковь понимает святость призвания и учит, что самое чистое человеческое призвание есть ЛЮБОВЬ. Призвание – это высшее выражение вашей человеческой цели, и поэтому вы должны обращаться с ним с глубочайшим почтением. К призванию вас может привести что-то, что вы любите. (Например, я люблю писать). Или это может быть что-то, что вы ненавидите. (Например, я знаю людей, посвятивших свою жизнь борьбе за социальную справедливость из-за ненависти к насилию и неравенству).

Если у вас нет призвания, но вы жаждете его обрести, вы можете о нем молиться. Вы можете со всем смирением просить вселенную привести вас к вашему призванию – но тогда вы должны быть ОЧЕНЬ внимательны к подсказкам и знакам, указывающим вам направление движения к нему. Не стоит просто молиться и ждать. Вместо этого молитесь и ИЩИТЕ.

Каждый мечтает о мгновенном озарении, однако путь к призванию чаще похож на след из хлебных крошек. Ищите подсказки. Никакая подсказка не бывает слишком маленькой. Никакое призвание не бывает незначительным. Не будьте гордыми. Будьте внимательными. Что оживляет вашу душу? Что заставляет вас чувствовать, что вы не просто кукла из мяса – что вы созданы не только для того, чтобы тяжело работать, оплачивать счета и ждать смерти?

В том, что касается вашего призвания, вы не можете быть ни ленивыми, ни равнодушными, ни фаталистичными, ни расчетливыми. Вы не можете от него отказаться, если что-то «не будет получаться» – что бы это ни значило. Чтобы найти высочайший смысл в жизни, вы должны внимательно работать со всей своей интуицией. Временами эта работа тяжела, но это божественная работа и она всегда оправдывает себя. Например, существует такая возможность: вашим призванием может быть поиск призвания!

Вы можете выбирать себе увлечения, работы или профессии, но не можете выбирать свое призвание. Вы можете лишь принять предложенное вам приглашение или отклонить его. Вы можете отнестись к своему призванию с уважением или пренебречь им. Вы можете его боготворить или игнорировать. Призвание предлагается вам как священный дар, который принадлежит вам. А дальше вы либо о нем заботитесь, либо его теряете. Если вы будете обращаться со своим призванием как с чем-то священным, вы увидите, что священна вся ваша жизнь – равно как и жизни всех остальных людей. Ваше призвание станет для вас ясным, если вы начнете ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ на свои чувства и душу, на то, что в мире вызывает у вас любовь или ненависть. Вас приведут к вашему призванию, хотя путь не всегда будет очевидным. Вы должны принять участие в его развертывании. Не засыпайте в процессе этой работы.

На ваше призвание указывают ваши таланты, вкусы, пристрастия и странности. Ваше призвание зовет вас, даже когда вы не вполне этот зов слышите. «То, что вы ищете, ищет вас», – сказал Руми. Когда вы соглашаетесь со своим призванием и посвящаете себя ему, ваш ум успокаивается. Принимая божественное приглашение своего призвания, вы становитесь сильными. Вы знаете, что пока вы движетесь в направлении своего призвания, все хорошо.

По моему ощущению, люди ищут цель в жизни, не понимая эти четыре слова: УВЛЕЧЕНИЕ, РАБОТА, ПРОФЕССИЯ, ПРИЗВАНИЕ. Люди смешивают эти четыре концепции, или понимают их неправильно, путают их, или пытаются получить все четыре эти вещи сразу, или воображают, что это все одно и то же. Или люди впадают в недоумение и замешательство просто потому, что они не размышляли над этими словами или не решили, какие из них наиболее важны. Или, какие из них наиболее важны ПРЯМО СЕЙЧАС.

Обычно люди хотят знать: «Что я делаю со своей жизнью?», но не могут замедлиться и уделить достаточно времени тому, чтобы поразмышлять над четырьмя разными аспектами данного вопроса – четырьмя различными направлениями для нашей энергии и времени. Например, людей нередко беспокоят мысли об их профессии и карьере, но при этом они забывают уделить внимание своему призванию. Кто-то еще оказывается так захвачен величием своего призвания, что забывает найти себе работу и поэтому перестает заботиться о себе и своей семье в нашем материальном мире... И это приводит лишь к страданиям.

Помните: даже у брата Лоуренса была работа. Он не был слишком гордым для мытья посуды. Некоторые бывают настолько поглощены повышением своего статуса в обществе и личным продвижением, что забывают выделить время для расслабления и радости своего маленького милого увлечения. Люди также часто путают маленькое милое увлечение с тем, что, по их мнению, должно стать работой, или профессией, или призванием. Не пытайтесь смешивать те вещи, которые, возможно, смешивания не требуют. Не принимайте работу за профессию, профессию за призвание, призвание за увлечение, а увлечение за работу. Ясно осознавайте, что собой представляет каждая из этих концепций. Внесите для себя ясность в то, что можно ожидать от каждой из них и что каждая из них от вас требует.

По моим наблюдениям, происходит еще вот что: люди так смущаются или возмущаются по поводу своей паршивой повседневной работы, что забывают о благодарности за то, что эта работа у них вообще есть – и это приводит к еще большему замешательству и беспокойству. А это, в свою очередь, не дает им с почтением относиться к своему призванию, наслаждаться увлечениями или строить планы в профессии.

Мы живем в реальном мире, в котором временами возникают тяжелые жизненные обязательства, но вместе с тем у нас есть душа, которая заслуживает внимания и заботы. Мы можем уделять внимание своим мирским задачам и удовольствиям (увлечениям, работе, профессии), не пренебрегая своим мистическим, загадочным, прекрасным и часто непрактичным призванием. Мы можем уделять внимание им всем – однако для этого время от времени бывает необходимо спокойно сесть и хорошо все обдумать, с храбростью и достоинством. А для этого нужно понимать эти термины.

Обдумывая вопрос «Что я делаю со своей жизнью?», важно с достаточной трезвостью, осторожностью и вниманием понимать, о чем вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорите.

Ответить на этот вопрос непросто, но понимание этих четырех слов и уважение к ним могут послужить хорошим началом.

А если вас терзают сомнения, попробуйте хотя бы ЧТО-НИБУДЬ. Как сказал прекрасный поэт Дэвид Уайт: «Лучше решительно двигаться в неверном направлении, чем не двигаться никуда».

Источник: econet.ru





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