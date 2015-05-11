Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 7 июля 2017 года, 17:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ekrannye_idoly_42172"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42172_a8eb0d78c8d258466be931ddfcda3b5.jpg" width=206 alt="Экранные идолы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://april-knows.ru/top_ten/lyubimye_inostrantsy_sovetskikh_zhenshchin/>april-knows.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Экранные идолы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто покорял сердца советских женщин</font></em></span></p><p>Ответственные чекисты, отважные революционеры и несгибаемые комсомольцы были главными героями советской культуры. Но страна влюблялась совсем в других мужчин, если им изредка удавалось пробиться через железный занавес. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ekrannye_idoly_42172">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ответственные чекисты, отважные революционеры и несгибаемые комсомольцы были главными героями советской культуры. Но страна влюблялась совсем в других мужчин, если им изредка удавалось пробиться через железный занавес.

1. Радж Капур

В 50-60-х годах прошлого века советских женщин оберегали от тлетворного влияния Голливуда. В результате они смотрели в основном советские фильмы, а вот вторым по популярности было индийское кино. И главным его кумиром был Радж Капур.





Капуромания началась сразу после первого проката в 1959 году фильма «Я бродяга». Первого, потому что на большой экран его с успехом запускали четыре раза. Всего в прокате в СССР он собрал почти 64 миллиона зрителей.

Понять женщин можно: Радж Капур был удивительно обаятельным на экране, производил впечатление простого парня, этакий идеальный образец пролетария, пел романтические, легкие песни (на самом деле не он, а певец Мукеш, но кто будет разбирать), умел быть смешным и, конечно же, был красив.

2. Ален Делон

Ален Делон царствовал в СССР с 60-х до самой перестройки. Его любили все, он был настоящим «народным артистом», хотя и без официальных регалий. Даже в Политбюро закрывали глаза на некоторые его роли социально далеких элементов и чуть ли не официально называли «другом СССР».





Наверное, неожиданно для самого себя он стал еще и законодателем моды. После фильма «Рокко и его братья» все мужчины стали носить «болоньевый плащ». В 80-х «Ален Делон» стало именем нарицательным и вполне самостоятельным образом массовой культуры.

3. Жан-Поль Бельмондо

Актер, прямо скажем, не был писаным красавцем, в начале карьеры ему пророчили только роли дебилов. Однако Бельмондо удалось создать образ этакого французского супермена, особенно после появления «Профессионала». Все трюки он исполнял самостоятельно. Советские женщины всегда искали сильное плечо, на которое можно опереться. Правильных комсомольцев и так было вокруг много: и в жизни, и на экране.

Крепкие кулаки, атлетическая внешность, умение забираться по стене — вот романтический герой многих. Ну если он еще по хозяйству что-то может сделать… Хотя последнее не так важно. В конце концов, на фоне уголовников, на которых западали вполне благополучные доярки и лаборантки, Бельмондо смотрится намного благородней.

4. Жан Маре

Первая любовь многих дам из поколения 60-х. В СССР актер стал безумно популярным после трилогии о Фантомасе. И если мужская половина ходила в кино на Луи де Фюнеса, то женская на исключительно на Жана Маре.





Высокий, статный, сам выполнял трюки, хотя и послабее Бельмондо, пронзительный взгляд и располагающая улыбка. Мужчины стали даже стричься под Маре.

В 70-х он практически перестал сниматься, а в конце 80-х, когда его уже почти забыли, вдруг стало известно, что к женщинам он как раз относился спокойно, а самой большой его любовью был Жан Кокто. Удар был страшный.

5. Шарль Азнавур

Кавказец, поет душевные песни о любви, общительный, за пять минут умеет стать своим даже для огромного зала — в общем, все для успеха у советских женщин. А теперь представьте, что у него еще и французский паспорт, да и сам он похож на француза… Опять же, нельзя сказать, что он брал внешностью. Хотя еще в самом начале карьеры Шарль Азнавур по совету Эдит Пиаф убрал небольшую горбинку на носу. Но любили его не за это, а за исполнение «Вечной любви» и удивительную энергетику.

6. Эрнест Хемингуэй

Советских людей воспитывали в почтении к писательскому труду. Даже когда в стране уплотняли квартиры из расчета 12 метров на человека, писатель имел право на собственный кабинет. Однако Хемингуэй в сознании граждан Страны Советов всегда стоял на особом месте.

По нынешним меркам он был экстремалом и жил очень насыщенной жизнью. Тут и участие в двух мировых войнах, и путешествия, и увлечение охотой, рыбалкой. Для женщин 60-х он был образцом того, кого называли «настоящим человеком». Чтобы объяснить свою жизненную позицию девушке, достаточно было повесить на книжную полку фотографию Хемингуэя.

7. Джон Леннон

Лидер «Ливерпульской четверки» был кумиром женщин по всему миру. Но в СССР ситуация была сложной. Его не запрещали, нет. Например, нарушив все авторские права, «Мелодия» даже выпустила пять миньонов и заработала на этом неплохие деньги.





Однако большинство советских женщин о Джоне Ленноне знало мало. Романтическим идеалом он был только у редких в то время «неформалов». Для девушек с фенечками он был символом всех несогласных, борцов с системой и автором музыки, которая совершила революцию. Вне зависимости от того, каким он был на самом деле.

8. Шон Коннери

Звезда актера в СССР взошла намного позже, чем в остальном мире. Еще в начале 70-х он приезжал в Москву, и там его никто не узнавал. Шон Коннери, суперагент 007, страшно обижался. Показывать издевательства британского шпиона над КГБ, естественно, никто не стал. Но затем началась эра видеомагнитофонов. И тут уж все оценили и Бонда, и полковника Арбэтнота, Рауля Амундсена. А потом, в самом конце советской эры, вышел «Горец», и Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес буквально очаровал все женское население Союза. А ведь на тот момент ему было уже пятьдесят шесть.

9. Адриано Челентано

В жизнь Советского Союза певец, композитор, актер входил постепенно: на экраны выходили некоторые его фильмы, выпускались пластинки. Настоящий же бум начался после премьеры «Блефа».

В прокате его выпустили в 1978 году, после тщательной работы цензоров. Сразу выпустили и альбом Soli. Окончательно добил слабое женское сердце выход комедии «Укрощение строптивого». Жизнерадостный оптимист Челентано и в образе унылого фермера Элиа очаровывал.

10. Микеле Плачидо

Феномен сериала «Спрут» на советском телевидении так до сих пор и не разгадан. Летом 1986 года фильм вышел на первой кнопке и тут же стал легендой. Популярным стало все: музыка из него, история мафии, о которой обыватель до этого и не знал, и, конечно же, комиссар Каттани.

Женщины просто сходили с ума по этому серьезному и ответственному полицейскому. Продавцы плакатов заработали на этой славе безумные деньги, которые прошли мимо Плачидо. А сколько было возмущений, когда его все-таки убили. В Италии умудрились снять десять сезонов, но на постсоветском пространстве после гибели Каттани популярность сериала сразу пошла на спад.

Последние сезоны вроде бы так и не показали по ТВ.

Источник: izbrannoe.com





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