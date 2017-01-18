Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 9 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ekonomist_pavel_danejko_epoha_mass-marketa_podhodit_k_kontsu_nas_zhdet_kraftovaya_revolyutsiya_41488"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41488_n.jpg" width=206 alt="Экономист Павел Данейко: эпоха масс-маркета подходит к концу, нас ждет крафтовая революция" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Корсак, <a href=https://people.onliner.by/opinions/2017/01/18/mnenie-612>people.onliner.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">Экономист Павел Данейко: эпоха масс-маркета подходит к концу, нас ждет крафтовая революция</span></p><p>Эпоха масс-маркета подходит к концу. Как в свое время происходила индустриальная революция, сегодня грядет революция крафтовая. Предвестники ее уже видны повсюду. Вспомните автостроение в середине XX века: машины одной серии, сходящие с конвейера, были совершенно одинаковые. Сейчас, заказывая авто, вы собираете настоящий набор Lego, техника тщательно кастомизируется именно под вас, ваши желания. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ekonomist_pavel_danejko_epoha_mass-marketa_podhodit_k_kontsu_nas_zhdet_kraftovaya_revolyutsiya_41488">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эпоха масс-маркета подходит к концу. Как в свое время происходила индустриальная революция, сегодня грядет революция крафтовая. Предвестники ее уже видны повсюду. Вспомните автостроение в середине XX века: машины одной серии, сходящие с конвейера, были совершенно одинаковые. Сейчас, заказывая авто, вы собираете настоящий набор Lego, техника тщательно кастомизируется именно под вас, ваши желания.

Павел Данейко — экономист, генеральный директор «Бизнес-школы ИПМ». Опыт работы в наблюдательных советах Silvano Fashion Group, СП ЗАО «Милавица», ЗАО «Юнитер», CASE (Украина). Один из создателей и в прошлом ректор Moscow Business School. Управленческий и консультационный опыт — более 25 лет. Преподаватель программы Executive MBA.

Помню, в одном фильме, описывающем Средневековье, была показана сцена: главный герой, чтобы заработать денег, сшил сапоги и понес их на рынок продавать. Подобной ситуации в то время в принципе произойти не могло. Размеров обуви как таковых не существовало, они появились, когда развилось массовое производство. Обувь шилась только под заказ, на конкретную ногу, исходя из требований конкретного заказчика. Мы постепенно двигаемся в этом направлении — это первый тренд.

Я думаю, что уже через 10—15 лет мы практически откажемся от магазинов одежды в их традиционном понимании. Скорее всего, вы будете заходить на некий местный или международный сайт, указывать свои размеры, ткань, особенности кроя и в итоге получать изделие, созданное специально для вас.

Тренд второй — снижение цен на все. Из экономической цепочки, в той же банковской сфере, все чаще исключается самое дорогое — экспертиза. То есть если раньше был необходим специалист, который вначале находил, у кого взять деньги, а после — кому их выдать, то сегодня ситуация меняется в корне. Представьте, что у нас в полную силу работает блокчейн, а это рано или поздно случится. Мы знаем о кредитных историях друг друга, в любой момент можем изучить характеристику заемщиков, видим в свободном доступе сразу несколько экспертных оценок состояния рынка. Плюс к этому — договоры в блокчейне заключаются мгновенно и так же молниеносно исполняются. Возникает вопрос: зачем нам посредники? Мы можем находить финансирование самостоятельно, и краудфандинг уже давно показывает, насколько действенна эта модель.

Тренд «все будет дешево» связан и с процессами, которые сегодня происходят, например, с Uber. Компания ликвидировала целую группу администраторов-посредников, заменив их надежным программным кодом. Говорят, что вскоре Uber также может уйти в блокчейн, тогда штат работников сократится еще больше, все административные расходы сократятся почти до оплаты хостинга.

Важно отметить, что в этих историях зарабатывают в первую очередь люди, которые придумали проект, проявили инициативу, а не некие абстрактные капиталисты.

И наконец, третий тренд — резкая дифференциация доходов в мире, можно сказать — возвращение к некой феодальной структуре, когда есть очень небольшая группа по-настоящему богатых людей, множество бедняков, а так называемый средний класс вымывается. Все большему количеству его представителей подобная ситуация не по душе, и они уже начали предпринимать активные действия, чтобы ее исправить. Крупные корпорации просто исключают из многих цепочек.

Перечисленные выше тенденции все сильнее стимулируют общество к большим переменам. В Беларуси крафтовая революция пока тормозится удивительным нежеланием и неумением большинства из нас продавать себя, используя современные технологии рекламы. Нам до сих пор сложно, используя такой уникальный инструмент, как социальные сети, найти заказчика на свои компетенции. Игнорировать существующие возможности, находящиеся буквально в одном клике мышки, до бесконечности не получится. Все большее количество предприимчивых, умных людей будут работать с потенциальными покупателями напрямую, конкурируя, с одной стороны, уникальностью своей продукции, с другой — привлекательностью цены, из которой можно будет изъять многие бюрократические факторы. Резкое снижение транзакционных издержек на поиск клиента и заключение сделки позволяет очень нишевым продуктам успешно функционировать.

Рано или поздно наберется критическая масса таких моделей малого бизнеса и они создадут серьезную конкуренцию масс-маркету. Крупные компании уже понимают неизбежность этих процессов и вынуждены трансформироваться. Даже сейчас они стремительно сокращают численность своих сотрудников. Компания Ericsson с начала 80-х «похудела» в разы, и при этом объемы продаж у них выросли. Если вы думаете, что в Zara или H&M работает бездна людей, то вы глубоко ошибаетесь. Эти компании также сокращаются, оставляя под непосредственно своим контролем основные элементы, и передают многие функции на аутсорс. А это значит, один большой бизнес-процесс дробится на множество малых, успешно кооперирующихся друг с другом. Интернет сейчас позволяет передать многие функции удаленным специалистам, и это стоит дешевле, чем нанять отдельного сотрудника.

На вершине Forbes уже не толстые капиталисты с сигарами и в цилиндрах, а парни в майках, джинсах и черных водолазках. Мы видим, как умники-очкарики становятся миллиардерами, и они совершенно по-другому относятся к деньгам и инвестициям. Что еще немаловажно — они совершенно иначе относятся к сотрудникам. Вы слышали когда-нибудь о профсоюзах программистов, которые сидят на переговорах с Биллом Гейтсом? Думаю, что нет. И в новом мире такого не будет, потому что людей в нем нанимают не массово, но каждого в отдельности, оценивая качества каждой личности.

Возможно, вам это покажется фантастикой, но очень скоро крафтовая революция уничтожит фабричное производство. Наконец избавившись от него, мы уйдем в общество гораздо более свободное, технологичное, мобильное и самодостаточное. Я в этом уверен.

Источник: cluber.com.ua





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