Экологическая доктрина Российской Федерации

Ежегодно происходит катастрофическое ухудшение экологии во всем мире. Остановить этот процесс могут грамотные отношения между людьми и природой, регулируемые как самим человеком, так и законодательством каждой страны. «Частный корреспондент» публикует Экологическую доктрину Российской Федерации, одобренную распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р.
Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды.
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества.
Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных экологических проблем.
К числу основных факторов деградации природной среды на мировом уровне относятся:
рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов;
увеличение численности населения планеты при сокращении территорий, пригодных для проживания людей;
деградация основных компонентов биосферы, включая сокращение биологического разнообразия, связанное с этим снижение способности природы к саморегуляции и как следствие - невозможность существования человеческой цивилизации;
возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли;
возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф;
недостаточный для перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации уровень координации действий мирового сообщества в области решения экологических проблем и регулирования процессов глобализации;
продолжающиеся военные конфликты и террористическая деятельность.
К числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации относятся:
преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики, что приводит к быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной среды;
низкая эффективность механизмов природопользования и охраны окружающей среды, включая отсутствие рентных платежей за пользование природными ресурсами;
резкое ослабление управленческих, и прежде всего контрольных, функций государства в области природопользования и охраны окружающей среды;
высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов;
низкий технологический и организационный уровень экономики, высокая степень изношенности основных фондов;
последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни населения;
низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны.
Эти факторы должны учитываться при проведении в Российской Федерации единой государственной политики в области экологии.
1. Общие положения
Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, направления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой государственной политики в области экологии на долгосрочный период.
Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния. Формирование и реализация стратегии социально-экономического развития страны и государственная политика в области экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое благополучие населения находятся в неразрывном единстве.
Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также на:
фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук;
оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на качество жизни населения Российской Федерации;
признании важного значения природных систем Российской Федерации для глобальных биосферных процессов;
учете глобальных и региональных особенностей взаимодействия человека и природы.
Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих международных форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.
2. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в области экологии
Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
Для этого необходимы:
сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества;
обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.
Государственная политика в области экологии базируется на следующих основных принципах:
устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим, и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;
справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды;
природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;
открытость экологической информации;
участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
3. Основные направления государственной политики в области экологии
Обеспечение устойчивого природопользования
Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение
Сохранение и восстановление природной среды
Обеспечение устойчивого природопользования
Основными задачами в указанной сфере являются неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов.
Для этого необходимы:
внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели устойчивого развития Российской Федерации, включая экологически обоснованные методы использования земельных, водных, лесных, минеральных и других ресурсов;
сокращение в структуре национальной экономики доли предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы; развитие наукоемких природосберегающих высокотехнологичных производств;
сохранение разнообразия используемых биологических ресурсов, их внутренней структуры и способности к саморегуляции и самовоспроизводству;
максимально полное использование извлеченных полезных ископаемых и добытых биологических ресурсов, минимизация отходов при их добыче и переработке;
минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и добыче полезных ископаемых; рекультивация земель, нарушенных в результате разработки месторождений полезных ископаемых;
внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского хозяйства, адаптированных к природным ландшафтам, развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, сохранение и восстановление естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения;
поддержание традиционной экологически сбалансированной хозяйственной деятельности;
предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования природных ресурсов, в том числе браконьерства, и их незаконного оборота.
Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение
Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг.
Для этого необходимы:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием;
обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с нормативными требованиями;
сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
поддержка экологически эффективного производства энергии, включая использование возобновляемых источников и вторичного сырья;
развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов;
снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за счет экологически обоснованной децентрализации производства энергии, оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей;
модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного;
переход к экологически безопасному общественному транспорту - основному виду передвижения в крупных городах;
развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-коммунального комплекса и строительства нового жилья;
поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально длительное использование.
Сохранение и восстановление природной среды
Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.
Для этого необходимы:
сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития страны и отдельных регионов комплекса наземных, пресноводных и морских природных систем;
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых организмов в естественной среде их обитания, в неволе и генетических банках;
создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных комплексов;
сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений;
сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях.
4. Приоритетные направления деятельности по обеспечению экологической безопасности Российской Федерации
Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях
Экологические приоритеты в здравоохранении
Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций
Предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей среды
Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и генетически измененных организмов
Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях
Основной задачей в этой области является обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших в результате техногенного воздействия на окружающую среду.
Для этого необходимы:
осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности населения при решении вопросов о потенциально опасных производствах и видах деятельности;
обеспечение радиационной и химической безопасности и снижение риска воздействия на здоровье человека и окружающую среду при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации промышленных и энергетических объектов (в том числе ядерных установок, включая АЭС, химических, горно-добывающих предприятий и т.п.);
разработка и реализация мер по снижению и предотвращению экологического ущерба от деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, в том числе при пусках ракет любого вида;
обеспечение экологической безопасности при разоружении, в том числе уничтожении ракет и ракетного топлива, запасов и производств химического оружия, а также решение проблемы старого химического оружия;
снижение производства и использования токсичных и других особо опасных веществ, обеспечение их безопасного хранения; планомерная ликвидация накопителей токсичных отходов;
обеспечение экологической безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами;
разработка системы чрезвычайного реагирования и системы оповещения на экологически опасных объектах;
разработка мер по предупреждению и ликвидации экологических последствий вооруженных конфликтов;
реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному и химическому воздействию;
реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в процессе функционирования объектов ракетно-космической и атомной отраслей промышленности, в том числе при производстве, испытании, хранении и уничтожении оружия массового поражения, а также в результате деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
Экологические приоритеты в здравоохранении
Основными задачами в указанных областях являются улучшение качества жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни населения путем снижения неблагоприятного воздействия экологических факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды.
Для этого необходимы:
оценка и снижение экологических рисков здоровья населения;
обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с установленным нормами;
обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания, в том числе контроль за ввозом, производством и оборотом продуктов питания и их компонентов, полученных из их генетически измененных форм;
обеспечение экологической безопасности жилья, одежды, бытовой техники и других предметов домашнего обихода;
проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных зон в целях создания на этой основе благоприятной среды обитания;
оказание адресной помощи группам населения, проживающим в зонах экологического бедствия или особо уязвимым к неблагоприятным экологическим воздействиям (дети, беременные женщины, кормящие матери и др.);
приоритетное оказание лечебной помощи и/или предоставление компенсации за утраченное здоровье лицам, пострадавшим от химического, радиационного и других воздействий, связанных с экологически опасной деятельностью, а также их потомкам;
поэтапное переселение населения из зон экологического бедствия, техногенных и природных катастроф, не поддающихся реабилитации;
переход хозяйственного комплекса в регионах с экстремальными природно-климатическими условиями на высокоэффективные автоматизированные технологии, применение вахтовой и ротационной систем ведения работ.
Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций
Основной задачей в указанной области является выявление и минимизация экологических рисков для природной среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для этого необходимы:
своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;
разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;
обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями;
разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.
Предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей среды
Основной задачей в указанной области является предотвращение террористических актов, вызывающих ухудшение экологической обстановки и деградацию природной среды.
Для этого необходимы:
предотвращение диверсий и техногенных аварий с негативными последствиями для окружающей среды;
предотвращение преднамеренного применения химических веществ, вызывающих деградацию природной среды;
предотвращение умышленных пожаров, вызывающих уничтожение природных и аграрных экосистем, а также предотвращение ввоза и распространения с террористическими целями видов живых организмов, вызывающих нарушения в данных экосистемах.
Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и генетически измененных организмов
Основной задачей в этой области является организация контроля за ввозом, использованием и распространением на территории страны чужеродных видов и генетически измененных организмов.
Для этого необходимы:
обеспечение эффективной работы карантинных служб, предотвращение проникновения и несанкционированного ввоза на территорию страны чужеродных видов и генетически измененных организмов, а также вредителей, переносчиков и возбудителей заболеваний;
контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны;
разработка и реализация системы мероприятий по предотвращению неконтролируемого распространения чужеродных видов и генетически измененных организмов в природной среде и ликвидации последствий этих процессов;
контроль и обеспечение безопасного использования чужеродных видов и генетически измененных организмов в хозяйственном обороте.
5. Пути и средства реализации государственной политики в области экологии
Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользованием
Нормативное правовое обеспечение и правоприменение
Экономические и финансовые механизмы
Экологический мониторинг и информационное обеспечение
Научное обеспечение
Экологическое образование и просвещение
Развитие гражданского общества как условие реализации государственной политики в области экологии
Региональная политика в области экологии
Международное сотрудничество
Реализация экологической доктрины Российской Федерации
Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользованием
Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффективного государственного управления охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов, соответствующего демократическому устройству и рыночной экономике.
Для этого необходимы:
развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и использования природных ресурсов с учетом различных форм их освоения;
четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления в области контроля за использованием ресурсов и состоянием окружающей природной среды;
учет экологических проблем при регулировании отношений собственности на природные ресурсы;
обеспечение государственного, ведомственного, производственного, муниципального и общественного экологического контроля, а также совершенствование системы лицензирования, сертификации и паспортизации;
развитие государственного нормирования и контроля качества окружающей среды и установление единых требований к хозяйствующим субъектам;
совершенствование механизма и усиление роли государственной и общественной экологической экспертизы, включая экспертизу проектов, технологий и государственных программ;
внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую среду и анализа ее состояния в масштабах страны и регионов;
поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы и чрезвычайные ситуации;
создание в секторах промышленности, в которых осуществляется потенциально опасная деятельность, специализированных подразделений, предназначенных для предотвращения и ликвидации негативных последствий такой деятельности;
наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, необходимыми полномочиями, обеспечение им государственной защиты и предоставление социальных гарантий.
Нормативное правовое обеспечение и правоприменение
Основными задачами в указанной сфере являются создание эффективного правового механизма обеспечения сохранения природной среды и экологической безопасности, а также совершенствование правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности за экологические правонарушения и ее неотвратимости.
Для этого необходимы:
устранение противоречий между природно-ресурсными и природоохранными нормами законодательства Российской Федерации, а также между законодательством в области охраны окружающей среды и нормами иных отраслей права;
обеспечение реализации законодательных актов путем принятия подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для полноценного применения федеральных законов;
правовое закрепление необходимости представления экологического обоснования деятельности как одного из обязательных условий при проведении конкурсов, тендеров, аукционов на право реализации и/или выбора проектов;
развитие системы государственных стандартов Российской Федерации в области охраны окружающей среды, закрепление в правовой системе Российской Федерации международных экологических стандартов, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
гармонизация законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и норм международного права в этой области в рамках обязательств Российской Федерации по международным договорам;
развитие и активизация судебных механизмов разрешения противоречий между интересами населения, субъектов хозяйственной деятельности и государства в области охраны окружающей среды;
укрепление системы прокурорского надзора и реализация мер прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды;
совершенствование методик расчета и практики компенсации ущерба в результате экологических правонарушений и/или осуществление экологически опасных видов деятельности;
обеспечение применения механизмов прекращения незаконной деятельности.
Экономические и финансовые механизмы
Основной задачей в этой области является экономическое регулирование рыночных отношений в целях рационального неистощительного природопользования, снижения нагрузки на природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную деятельность.
Для этого необходимы:
обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рентных платежей;
включение в экономические показатели полной стоимости природных объектов с учетом их средообразующей функции, а также стоимости природоохранных (экологических) работ (услуг);
создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их использование на сохранение и восстановление природной среды, в том числе биоразнообразия;
реализация в полной мере принципа "загрязнитель платит"; обеспечение зависимости размеров платы за выбросы и сбросы от их объема и опасности для окружающей среды и здоровья населения;
разработка научно обоснованной методики определения размера компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде и здоровью граждан в процессе хозяйственной деятельности, при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически опасной деятельности, в том числе военной, обеспечение обязательной компенсации экологического ущерба окружающей среде и здоровью населения;
обеспечение адекватного бюджетного финансирования охраны окружающей среды как одного из приоритетных направлений деятельности государства;
создание системы финансирования природоохранных работ на конкурсной основе за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
формирование и применение налоговой и тарифной политики, стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой переработки;
создание и применение системы налогов и пошлин, стимулирующих использование экологически чистых технологий, товаров и услуг независимо от страны-производителя;
совершенствование механизмов изменения форм собственности и купли-продажи земли, природных ресурсов и хозяйственных объектов с учетом задач сохранения и восстановления природной среды (включая оценку прошлого экологического ущерба, обязательства по проведению реабилитационных мероприятий и др.);
установление механизма финансовых гарантий, включая экологическое страхование, связанных с возможным негативным воздействием на окружающую среду;
содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, предпринимательству в сфере охраны окружающей среды и добровольной сертификации;
внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том числе стимулирующих повторное использование и вторичную переработку промышленных товаров;
введение ответственности производителя за произведенный продукт на всех стадиях - от получения сырья и производства до утилизации; создание условий для внедрения системы лизинга экологически безопасных промышленных товаров длительного пользования, в том числе для личных нужд;
использование схем международных финансово-экономических расчетов с учетом вклада стран в обеспечение глобальной устойчивости биосферы ("долги за природу", углеродный кредит и другие механизмы, предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями);
формирование условий для стимулирования благотворительности в области охраны природы.
Экологический мониторинг и информационное обеспечение
Основной задачей в этих областях является обеспечение государственных и муниципальных органов, юридических лиц и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных неблагоприятных изменениях.
Для этого необходимы:
развитие единой государственной системы экологического мониторинга на всей территории страны, включая мониторинг биотических и абиотических компонентов природной среды;
совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический мониторинг, включая формирование фонда информационных ресурсов;
совершенствование системы показателей, создание методологии экологического мониторинга Российской Федерации, а также техническое и материальное обеспечение деятельности системы экологического мониторинга;
обеспечение достоверности и сопоставимости данных экологического мониторинга по отдельным отраслям экономики и регионам страны;
совершенствование системы учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
проведение работ по выявлению зон экологического бедствия;
выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению в масштабах, представляющих опасность для окружающей среды и населения;
инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений отходов; оценка риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций и путей их предотвращения;
формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
инвентаризация территории для выявления и специальной охраны земель, пригодных для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, водных объектов со стратегическими запасами питьевой воды, природных комплексов, выполняющих особо важные средообразующие функции и обладающих особым рекреационно-оздоровительным значением;
формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных экологических угрозах; бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности;
информационное обеспечение учета результатов государственной экологической экспертизы всех проектов, программ и объектов, подлежащих обязательной экологической экспертизе.
Научное обеспечение
Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты окружающей среды являются развитие научных знаний об экологических основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых развитием общества, а также природными процессами и явлениями.
Для этого необходимы:
формирование теоретических и технологических основ перехода к устойчивому развитию Российской Федерации;
разработка экологической составляющей стратегического прогноза развития России;
исследование возможного глобального и регионального изменения климата и его последствий для природной среды;
исследование биологических систем и их средообразующих функций, определение пределов устойчивости и экологической емкости природных систем;
разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, производств, видов сырья, материалов, продукции и оборудования, в том числе в сельском хозяйстве;
разработка научных принципов и технологий использования возобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных, охотничье-промысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое воспроизводство;
разработка принципов использования атмосферного воздуха (воздушных ресурсов) в целях сохранения окружающей среды;
разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия, включая развитие сети особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление редких и ценных видов животных и растений, а также природных сообществ и систем;
анализ распространения чужеродных и генетически измененных видов живых организмов и разработка соответствующих методов контроля и снижения негативных последствий этих процессов;
разработка методологии и методов эколого-экономической оценки, в том числе определение стоимости природных объектов с учетом их средообразующей функции, для использования при принятии решений в различных отраслях экономики Российской Федерации;
создание основ определения экологических рисков в целях создания системы управления качеством природной среды;
разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов;
изучение связи между заболеваниями людей и изменениями качества окружающей среды;
разработка и развитие современных методов экологического мониторинга, а также информационных технологий в целях государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
Экологическое образование и просвещение
Основной задачей в этих областях является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии.
Для этого необходимы:
создание государственных и негосударственных систем непрерывного экологического образования и просвещения;
включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса;
усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического образования и эколого-просветительской деятельности;
подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования и просвещения, в том числе по вопросам устойчивого развития Российской Федерации;
включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и просвещения в федеральные целевые, региональные и местные программы развития территорий;
государственная поддержка деятельности системы образования и просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование;
разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение вопросов устойчивого развития Российской Федерации;
развитие системы подготовки в области экологии руководящих работников различных сфер производства, экономики и управления, а также повышения квалификации специалистов природоохранных служб, правоохранительных и судебных органов;
повышение информированности деловых кругов по вопросам законодательства в области охраны окружающей среды, рационального природопользования, устойчивого развития Российской Федерации, а также обучение их методам управления с учетом экологического фактора;
поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах массовой информации.
Развитие гражданского общества как условие реализации государственной политики в области экологии
Основной задачей в этой области является государственное содействие экологизации гражданского общества.
Для этого необходимы:
совершенствование законодательства для создания правовых условий, позволяющих гражданам участвовать в принятии и реализации экологически значимых решений, в том числе путем проведения опросов, общественных слушаний, общественных экспертиз и референдумов;
обеспечение возможности прохождения альтернативной гражданской службы на объектах и в структурах, реализующих политику в области экологии;
поддержка экологических общественных движений и благотворительной деятельности;
создание условий для поддержания и развития традиционного экологически сбалансированного природопользования коренных малочисленных народов;
совершенствование законодательства в целях развития общественного экологического контроля, в том числе общественных инспекций.
Региональная политика в области экологии
Основными задачами в этой области являются экологически обоснованное размещение хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов и максимальное использование возможностей и специфики субъектов Российской Федерации для устойчивого развития страны.
Для этого необходимы:
внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, принципа управления природными комплексами;
концентрация имеющихся и создаваемых производств на уже трансформированных землях и в районах с развитой инфраструктурой;
резервирование на основе эколого-экономического обоснования, в том числе исключение из хозяйственного использования, территорий, еще не освоенных или мало затронутых хозяйственной деятельностью, либо непревышение экологической емкости природных систем при освоении этих территорий;
учет задач по сохранению целостности природных комплексов в процессе территориального планирования;
расширение практики использования местных природных, сырьевых и энергетических ресурсов на основе экологически чистых технологий;
обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных народов в выборе стратегии развития территорий, на которых они традиционно проживают.
Международное сотрудничество
Основной задачей в этой области является реализация интересов Российской Федерации путем участия в решении глобальных и региональных экологических проблем и регулировании глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества.
Для этого необходимы:
участие Российской Федерации в консолидации усилий мирового сообщества по сохранению окружающей среды, в том числе в разработке и выполнении международных договоров по ее охране;
содействие экологизации положений действующих и планируемых международных договоров;
активное участие в международных экологических организациях, в том числе входящих в систему Организации Объединенных Наций;
обеспечение обязательной государственной экологической экспертизы и экологического контроля всех международных программ и проектов, реализуемых на территории России;
упреждающее воздействие на процесс глобализации путем активного участия Российской Федерации в международных переговорах, касающихся использования природных ресурсов, трансграничного перемещения технологий, товаров и услуг, способных нанести экологический ущерб населению и природной среде.
Реализация экологической доктрины Российской Федерации
Реализация положений настоящего документа предполагает разработку планов действий на федеральном, региональном и отраслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер государственной поддержки и регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Конкретизация положений настоящего документа применительно к отдельным сферам деятельности общества и государства и особенностям проведения государственной политики в области экологии по различным субъектам Российской Федерации может быть осуществлена при разработке программ развития субъектов Российской Федерации и отраслей экономики.
Источник: scrf.gov.ru
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- Лишь бы продать.
Что скрывается под значками "био", "эко", "органик".
- Джоуль для жизни.
Кодовое слово «энергия».
- Куда уходят старые айфоны.
Куда деть старый телевизор, откуда получить скидку на новый холодильник и как отправить любимый гаджет в последний путь, не навредив планете.
- На страже экологии.
Экологические десанты: крупные компании улучшают экологию города.
- Светить всегда, светить везде.
Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп.
- Дешевое хранение энергии.
Безопасные батарейки родом из будущего.
- Аквапоника на крышах.
Тилапия и пышные сады.