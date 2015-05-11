Эко-дом — значит эко-жизнь

В тексте песни группы «The Beatles» были такие слова: «Вы знаете, что каждый из нас может изменить этот мир», и сейчас они актуальны как никогда. Большинство людей понимают, что от их действий зависит то, станет ли наша жизнь лучше, а планета — чище. Многие из необходимых изменений кажутся на первый взгляд сложными, но на самом деле это не так.
В рамках компании, проведенной Choose Cartons под названием “Fresh Takeover: 14 Days of Fresh” вы можете ознакомиться с 11 простыми правилами, следуя которым вы сделаете окружающую среду немного чище.
Используйте жалюзи и шторы правильно
Не знаете, как подобрать идеальные шторы для каждой комнаты? Уверены, что их основная функция это только декор? А вот и нет. Поднимая жалюзи и распахивая шторы в солнечные дни вы можете добавить больше света в помещение и нагреть его, не используя при этом электрическое освещение или дополнительные источники отопление. А выбирая шторы на лето, учтите, что они должны пропускать меньше солнечного света с улицы, чтобы сократить необходимость включать кондиционер. Совсем не сложно, правда?
Используйте коврики
Другим элементом декора помещения являются коврики, которые также могут быть не только красивыми, но и функциональными. На 6% вы сможете сократить расход энергии на отопление, если на деревянный пол постелите ковер. Согласитесь, весьма неплохо.
Вторичная переработка бумаги
Это совсем не сложно, хотя многие из нас по-прежнему считают, что переработка отходов требует значительных усилий. Убедитесь, что картон и бумагу Вы выбрасываете в отдельный контейнер.
Не переводите еду
Вы знали, что в мире выбрасывается 13 еды, которая испортилась или у которой истек срок годности? В США, например, в 2013 году этот показатель составил 37 млн. тонн. Поэтому покупая продукты в магазине, обращайте внимание на дату производства и отдавайте предпочтение пастеризованным продуктам, которые дольше хранятся в холодильнике, если закупаетесь «про запас», чтобы успеть употребить их в пищу до истечения срока годности.
Отправьте детей в душ
Если ваши дети достигли возраста, когда прием ванны можно заменить душем,— отлично. Так Вы сможете сократить расход воды на 14%.
Отдавайте предпочтение картонным упаковкам
Не все упаковочные материалы в равной степени могут защитить продукт свежим, поэтому если есть такая возможность, выбирайте продукты в картонной упаковке. Картон защищает содержимое коробки от солнечных лучей и влаги, а также защищает вкус продукта от сторонних запахов. А еще картонная упаковка изготавливается из возобновляемых материалов и подлежит вторичной переработке и не наносит вреда окружающей среде.
Стирайте в холодной воде
Просто установите этот режим в стиральной машине. На самом деле режим стирки вещей при высокой температуре нужен не часто. Так ваши вещи прослужат дольше и снизятся ежемесячные расходы на электроэнергию.
Выключайте компьютер
Когда закончили работу, не переводите свой компьютер в спящий режим, а выключайте его полностью. Так вы сэкономите энергию.
Используйте водопроводную воду
Перестаньте покупать бутилированную воду небольших объемов и попробуйте заменить ее бутылками многоразового использования, или большими бутлями, которые можно наполнять повторно, предварительно отфильтрованной водой.
Выключайте воду
Этот пункт совсем не противоречит предыдущему, а дополняет его. Когда чистите зубы, предварительно наполните стакан водой и закройте кран. Убедитесь, что краны и сливная система в вашем доме не протекают, текущие краны во много раз увеличивают бесцельный расход воды.
Понедельник без мяса
Поверьте, это существенно. При выращивании крупного рогатого скота в атмосферу выделяется газ метан. Устраивая всего один разгрузочный день в неделю (для семьи из четырех человек) эффект на окружающую среду будет равен использованию гибридного автомобиля. Не забывайте пополнять рацион свежими здоровыми продуктами, когда устраиваете дни без мяса.
Источник: energy-dimension.com
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