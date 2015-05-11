Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 3 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/effekt_razbitogo_stekla_41460"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41460_base_a6d7313d3.jpg" width=206 alt="Эффект разбитого стекла" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15740-effekt-razbitogo-stekla-pochemu-postoyannoe-zhelanie-vse-uspet-meshaet-dobivatsya-tseley>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Эффект разбитого стекла</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему постоянное желание все успеть мешает добиваться целей</font></em></span></p><p>Если смотреть на мир через разбитое стекло, мир всегда будет казаться разбитым, утверждает доктор Либби Уивер, автор книги «Синдром белки в колесе: Как сохранить здоровье и сберечь нервы в мире бесконечных дел». Несмотря на то что речь в основном идет о «синдроме измотанной женщины», Уивер также дает универсальные советы — как избавиться от навязанной картины мира и понять свои настоящие цели и желания. <a href="http://www.chaskor.ru/article/effekt_razbitogo_stekla_41460">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если смотреть на мир через разбитое стекло, мир всегда будет казаться разбитым, утверждает доктор Либби Уивер, автор книги «Синдром белки в колесе: Как сохранить здоровье и сберечь нервы в мире бесконечных дел». Несмотря на то что речь в основном идет о «синдроме измотанной женщины», Уивер также дает универсальные советы — как избавиться от навязанной картины мира и понять свои настоящие цели и желания.

Убеждения и поведение

Каждый человек больше всего боится, что он недостаточно хорош и его не будут любить. Мы рождаемся такими. Это основы человеческой психологии. Без любви человеческий ребенок умирает. Детеныши других животных — нет. Это не выдуманная концепция, это заложено в нас на самом глубоком уровне.

Однако во взрослом возрасте жизнь в любви приятна, но не будет необходимой для выживания. Когда мы живем так, будто не можем без любви, и делаем что угодно, чтобы нас не отвергали, мы ведем себя подобно детям. Проблема в том, что большинство из нас понятия не имеет, что делает. Мы не понимаем, что заглядываем в холодильник после сытного ужина, чтобы не чувствовать себя отвергнутыми. Мы говорим: «Нам просто чего-то хочется». Мы убеждены, что заслужили это после целого дня работы. Но поведение — это всего лишь выражение наших убеждений. Вот так просто! Только подумайте: человеческое поведение — это выражение убеждений, однако большинство из нас усвоили убеждения еще до того, как стали достаточно взрослыми, чтобы думать самостоятельно. И если мы не поставим под сомнение свои убеждения, мы будем смотреть сквозь эту призму на любую ситуацию.

Мы живем в эру бешеного темпа. Люди ожидают от себя и от других немедленных действий и коммуникаций — мобильный телефон всегда с собой, ответ на сообщение по электронной почте от вас ожидают в течение нескольких минут, в супермаркетах есть все возможные продукты питания, ответ на любой вопрос легко получить с помощью Google, социальные сети требуют круглосуточного и ежедневного присутствия. До наступления этой эры ощущение того, что мы недостаточно хороши, нас не любят и отвергают, выражалось в том, как мы ели, тратили деньги, говорили с окружающими и т. д. Все это по-прежнему актуально. Однако в век стремительности и быстроты появился еще один, более очевидный, более интенсивный и, на мой взгляд, более вредный способ выразить это ощущение. Женщины считают, что они должны стараться всем угодить, чтобы их никогда не отвергали, и даже не осознают, что делают это. Чтобы всем угодить, сделать все, что они «должны», чтобы никого не подвести и чтобы их не отвергли, они развивают бурную деятельность. Зачем вам это, если только где-то в глубине души вам не кажется, что от этого зависит ваша жизнь? Я серьезно. Как я люблю говорить, все дело в любви. Всегда.

Мой любимый автор Джинин Рот говорит: «Мы все живем согласно инструкциям, полученным десять, тридцать или пятьдесят лет назад от людей, у которых сегодня мы бы даже не спросили дорогу». Мы сделали выводы из того, что происходило вокруг нас в раннем детстве, но не осознаем этого. Мы просто думали, что, когда у отца на лице «такое» выражение, он доволен, грустит, сердится или вот-вот взорвется. И когда мать «так» вздыхает, это значит, что она разочарована, устала или испытывает облегчение. Мы так думали. Мать или отец не говорили нам, что они чувствовали в те минуты. Мы наблюдали за ними и за жизнью вокруг, и у нас формировались представления о том, как устроен мир. Однако это наша версия мира, поэтому, когда разговариваешь с близнецами об их детстве, начинаешь сомневаться, что они выросли в одной семье.

Ниже я перечислю несколько примеров, чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь. Если мы часто слышали «Не будь такой самовлюбленной! Людям это не нравится», то начинали думать: «Если я хочу, чтобы меня любили и принимали, надо быть серой и невзрачной, надо быть попроще». Еще один пример. Если мы видим, как родители спорят о деньгах, если деньги становятся источником конфликта в семье или, наоборот, если о них никто никогда не говорит, мы делаем следующие выводы: «Если я хочу счастья в семейной жизни, лучше никогда не говорить, не думать и не поднимать вопрос о деньгах».

Мы оцениваем ситуации и придаем им смысл. И на основании этого формируются наши убеждения, которые затем определяют, какими мы себя видим и как себя ведем. И затем всю жизнь действуем так, будто реальность — это и есть наши субъективные убеждения: «У меня никогда не будет достаточно того и этого»; «Я должна поддерживать мир»; «Я ленивая / тупая / нелюбимая»; «Меня не станут любить, если я не буду стройной / богатой / со всеми соглашаться». Мы считаем, что наше видение ситуации и есть реальность, а по-другому и быть не может. И подкрепляем убеждения действиями. Большинство из нас даже не знает, во что верит! Мы убеждены в правильности того, что видим и чувствуем, и не понимаем, что наше видение зависит от нас самих, а не от реального положения вещей. Нам даже не приходит в голову, что наша система убеждений субъективна, что одну и ту же ситуацию можно интерпретировать множеством способов. Как хорошо выразилась Джинин, «пока мы не признаем и не скажем вслух, насколько наша версия реальности зависит от инструкций, полученных от людей, у которых мы бы сегодня не спросили на улице дорогу, наша эмоциональная, финансовая и духовная жизнь будет заморожена в прошлом, искажена убеждениями, которые не соответствуют нашим сегодняшним идеалам и ценностям. Не соответствуют тому, кем мы стали».

Какой бы позитивной и оптимистичной я ни была, мне не удалось полностью заменить одни убеждения другими, пользуясь только аффирмациями. Без сомнения, они полезны. Они помогают переключиться на позитивную сторону событий и надеяться, что жизнь способна быть лучше. Но вы можете повторять по тысяче раз в день «Я достойна любви», вы можете наклеить записки «Я суперуспешная» в машине, на зеркале, экране компьютера, на стакан, но, если у вас в психике закрепилось убеждение, что вы не достойны любви, которое сформировалось еще до того, как вы научились говорить, вам будет легче лишь на мгновение. А все потому, что вы сами себе не верите. Если вы не разрушите свои фундаментальные убеждения, аффирмациям не на чем будет закрепиться, и их влияние будет недолгим. Поймите меня правильно. Обязательно повторяйте аффирмации. Они питают душу. Просто я еще не встречала человека, который одними аффирмациями избавился бы от убеждений, заложенных в него в самом начале его пребывания на земле. Обязательно сохраняйте позитивный настрой и повторяйте, что любимы. Но чтобы изменения были долговременными и устойчивыми, нужно как следует разобраться со своими убеждениями.

Когда люди говорят «Твои убеждения определяют твой опыт», задумайтесь об этом. Если вам кажется, что в сутках недостаточно часов, что вы всегда будете жить в бедности, что вы всегда будете полной, так оно и будет. Иначе говоря, если вы смотрите на мир через разбитое стекло, мир кажется разбитым. Мы всегда действуем в соответствии со своими убеждениями, и, поскольку действия имеют последствия, убеждения проявляются в различных ситуациях. Действуя согласно убеждениям, вы видите результаты своих действий повсюду. Именно это происходит, когда вы покупаете машину определенного цвета, марки и модели. Внезапно вы начинаете видеть эти машины повсюду! Догадались, что я хочу сказать? Они всегда были! Просто вы настроились их не замечать. Убеждения работают аналогично. Вы повсюду видите «доказательства» того, во что верите, и ни за что не заметите несметное количество примеров, которые доказывают несостоятельность ваших убеждений.

Конечно, к изменениям ведут различные действия. Признать и назвать свои убеждения недостаточно. Но судя по моему опыту в области человеческого здоровья, достичь долговременных изменений невозможно, если не осознать глубоко укоренившиеся убеждения, управляющие поведением. Если вы не осознаете, что видите вещи не такими, какие они есть на самом деле, если не понимаете, что видите себя, свою семью, свое отношение к еде, деньгам и миру в свете представлений, которые сформировались в раннем детстве, вы верите, что видеть мир по-другому невозможно. Вы знаете только то, что испытали сами, и, если окружающие описывают мир по-другому, вы просто им не поверите. […]

Как снизить темп

Многие женщины понятия не имеют, как снизить темп. И когда я говорю, что нужно просто быть, потому что мы здесь для жизни, а не для бесчисленных дел, я вижу на их лицах то, что они старательно скрывают, — что они скорее пойдут и сунут голову в ведро с ледяной водой, чем сдадутся. Поэтому я даю им задания. Я предлагаю женщинам способы вернуть спокойствие и свободное пространство в свою жизнь. Я предлагаю им тщательно — по-доброму, а не осуждающе — разобраться, что привело их к постоянной гонке за тем, чего они хотят добиться. Это необходимо. Но затем нужно пойти дальше. Потому что дело не в том, чего вы добьетесь: большего размера счета, отсутствия ипотеки, более стройных бедер, — а в том, как вы будете себя чувствовать, получив желаемое. И у меня еще не было ни одной пациентки, которая в конце концов не увидела бы, что на самом деле гонится за любовью (независимо от того, есть в ее жизни любовь или нет). И в этот момент у меня всегда текут слезы, потому что я знаю: ее жизнь никогда не будет прежней. Потому что она наконец-то поняла, что то, что она искала, к чему безостановочно стремилась, находится в ней самой. Спокойствие и безмятежность позволяют увидеть и почувствовать это. Она родилась такой. Она просто забыла. И, скорее всего, забудет снова, только в следующий раз не так основательно. […]

Итак, как я сказала, делать одно и то же снова и снова, год за годом и ожидать иного результата — это безумие. Однако мы как будто впадаем в транс на десять, тридцать лет, на некоторое время, на всю жизнь, делая все возможное, чтобы стать «лучше». (Как будто мы недостаточно хороши!) И не замечаем, что делаем одно и то же, а жизнь не меняется. Мы думаем, что просто надо попробовать другую диету, другую программу тренировок или меньше есть — и все изменится. Первое, что нужно сделать, это перестать сидеть на диете. […]

Список дел

Я ни в коем случае не хочу сказать, что в течение дня не нужно делать никаких дел! Я живу в том же мире, что и вы. У меня тоже есть список дел, из которого никак не удается вычеркнуть все. А я обожаю вычеркивать дела из списков! Раньше я настолько это любила, что если делала что-то, чего не было в списке, то сначала добавляла это задание, чтобы тут же его вычеркнуть и порадоваться, что я сделала даже больше, чем планировала! Проблема не в самих делах. Проблема в отношении к ним, которое влияет на ваше здоровье, и в убеждении, которое стоит за отношением. Если ваш список дел состоит из восьмисот пунктов, вы можете или начать паниковать и психовать, или почувствовать землю под ногами, сделать глубокий вдох-выдох длительностью более одиннадцати секунд и признать, что у вас в списке восемьсот дел. Будете вы в подавленном состоянии или спокойны, количество дел не изменится. Но вы можете выбирать отношение к ним. Чтобы спокойствие и уравновешенность стали вашим обычным рабочим состоянием, придется потренироваться. Вам нужно поддерживать себя способами, которые помогают сохранять спокойствие (а не рассчитывать на три двойных латте, чтобы окончательно проснуться утром), и разобраться, что привело вас в тревожное состояние. Были причины физическими и биохимическими (например, слишком много кофеина в первой половине дня) или эмоциональными? Или и те и другие одновременно?

Хорошая девочка

Когда вы задумываетесь о причинах, по которым вертитесь как белка в колесе, не приходит ли вам в голову вот что: вас воспитывали примерной девочкой и вы так боитесь проблем, что всю жизнь стараетесь делать все возможное еще до того, как вас об этом попросят? Или даже до того, как на вас накричат за то, что вы чего-то не сделали? Или вы не хотите, чтобы вас критиковали? Здесь нет правильного или неправильного ответа. Мы не будем оценивать, хорошо или плохо, что вас так воспитали. Наше поведение может одновременно и приносить нам пользу, и вредить.

Меня глубоко волнует, почему вы делаете то, что делаете, потому что вы можете выбирать поведение, которое идет на пользу здоровью, и отказываться от того, что ему вредит. Пока вы не разберетесь с разрушительным поведением в тех областях жизни, где оно проявляется, и не найдете его причин, изменения будут даваться с трудом. Вы все время будете возвращаться к старым привычкам. Меня беспокоит, что, если вы живете под влиянием неверных убеждений, от которых не можете отказаться, вам приходится быть маленькой примерной девочкой. И хотя это, вероятно, делает вас добрым и приятным человеком, вы рискуете превратиться в измотанную женщину и столкнуться со всеми вытекающими из этого последствиями для здоровья, если живете в таком состоянии достаточно долго. Постоянное стремление не быть отвергнутой… Чего оно вам стоит?

Отцы и дочери

Сейчас я скажу важную вещь. С эмоциональной точки зрения — самую важную в этой книге. Я еще не встречала ни одной измотанной женщины, чье сердце не было бы разбито отцом. Вы взрослая женщина, и ваш отец или по-прежнему остается вашим героем, или разочаровал вас еще в детстве. Во взрослом возрасте вы можете осознать и примириться с этим, но я хочу сказать, что с отцами возможно только два варианта: герой или причина печали. Если отец по-прежнему ваш герой, то в вашей жизни не будет места мужчине-партнеру. Ну а если таковой все же есть, он играет второстепенную роль: что бы он ни делал, ему никогда не сравниться с вашим отцом. В этом случае вы не будете постоянно бежать. Вы будете хозяйкой собственной судьбы. И вы в меньшинстве. Но если отец разбил вам сердце, причиной разочарования могло стать что-то очень важное, например, смерть или плохое обращение с вами, другим членом семьи или близким человеком. Может быть, его поведение причиняло боль только вам, а другие ничего не замечали. Небрежные замечания не казались обидными, но их можно было так интерпретировать. Мимолетная фраза, что вы стоили кучу денег, например. А одну из моих недавних пациенток задела фраза: «Ты совсем как твоя мать». Может быть, он всегда поздно забирал вас из школы. Допустим, вы были эмоционально незрелым ребенком и не понимали, что он все время опаздывал, потому что много работал. А все для того, чтобы платить за дом, в котором вы жили, и образование, которое он хотел, чтобы вы получили, чтобы перед вами открылись лучшие возможности в жизни. Все, что вы знаете, это что его никогда не было, когда он был нужен. И, должно быть, это ваша вина.

Одна моя близкая подруга чувствовала себя преданной отцом и сердилась на него тридцать два года, потому что он умер от рака, когда ей было девять лет. 41-летняя женщина сказала мне «Какой отец оставляет девятилетнюю дочь?», как будто он бросил ее, а не умер. Как будто у него был выбор! Напротив меня сидела взрослая женщина и говорила то, что чувствовала девятилетняя девочка. Отец умер, и матери пришлось идти работать. Моя подруга стала видеть ее гораздо меньше, и с финансовой точки зрения их жизнь стала сложнее. В ее глазах, с ее точки зрения, отец ее бросил. И ей все время не хватало денег. Одна из самых трудолюбивых женщин, которых я встречала, она стремилась позаботиться о каждой стороне своей жизни. И таковой она стала в результате ситуации, которая вызывает глубокое сочувствие. Конечно, прошлое повлияло на ее характер. Со стороны это совершенно понятно и вызывает огромное сочувствие: потерять отца в таком раннем возрасте — очень тяжело.

И вы тоже ведете себя, опираясь на убеждения. Ручаюсь, если вы никогда раньше не задумывались об этом, вы относитесь к себе без всякого сочувствия. Наоборот, бессознательно вы, скорее всего, довольно строго себя судите. Однако необходимо проявить к себе доброту, чтобы избавиться от поведения и убеждений, заставляющих вас на все соглашаться, а еще — критиковать себя, когда вы не соответствуете невероятно высоким требованиям, которые к себе предъявляете. Хватит уже винить себя, когда вы редко звоните матери или самым близким друзьям, не говоря уже об электронной почте, на которую никогда не отвечаете. В результате всего этого вы потеряли способность по-настоящему отдыхать. Пора завязать с поведением, которое вредит вашему здоровью.

Поэтому, когда отец (скорее всего, даже не осознав этого) задел ваши чувства, вы решили, что должны быть красивее, стройнее, выше, умнее, громче, тише, бережливее, щедрее, добрее, милее, меньше волноваться, больше беспокоиться. И все для того, чтобы он вас любил. Какой бы вывод вы ни сделали, из этого и родилось ваше поведение.

Помните, люди сделают куда больше ради того, чтобы избежать боли, чем ради того, чтобы получить удовольствие. Так мы устроены. Мы должны выживать. И поэтому, когда вы делаете все возможное, чтобы отец, жив он или нет, похвалил вас, гордился вами и любил вас, вы превращаетесь в измотанную женщину. Технологии позволяют это. Вы делаете выбор бессознательно, потому что часть вашей нервной системы настроена на выживание. Однако взрослым логическим умом вы понимаете, что, живя в таком стрессе, вы вредите своему здоровью (о чем говорилось в предыдущих главах) и можете осложнить отношения с теми, кого любите больше всего на свете. Поэтому изучайте свои истории. Смотрите на них новым взглядом. Пора увидеть мир таким, каков он есть на самом деле, а не смотреть на него глазами ребенка, которым вы когда-то были. Пора взять ответственность за себя и свой выбор. Понимание того, что движет вашим выбором (желание не быть отвергнутой), все изменит.

Начиная разбираться в выдуманных вами историях, разговаривайте с собой как с любимым ребенком, чтобы от этой нежности страх быть недостаточно хорошей исчез и больше не определял ваше поведение. Чем более сознательно вы будете жить, чем лучше станете ощущать каждый момент, тем яснее увидите, что вы прекрасны. В мире нет ни одной маленькой девочки, которая с рождения не знала бы, что она прекрасна. Мы теряем эти знания. Такова жизнь! Девочки теряют это понимание в разное время, но все равно теряют. И я думаю, мы проводим остаток жизни, пытаясь снова почувствовать себя так же — с помощью еды, шопинга, достижений на работе, делая счастливыми других. Но если бы вы знали, какая вы на самом деле, вы бы поразились! […]

У каждого человека своя история. У каждого есть причина, по которой он такой, какой есть. Старайтесь не забывать об этом, так как это помогает не осуждать других.

Об этом хорошо сказал далай-лама: «Основа гуманности — в сострадании и любви. Поэтому даже если несколько человек просто постараются создать мир и счастье внутри себя и действовать ответственно и добросердечно по отношению к другим, они смогут оказать положительное влияние на окружающих».

А Тони Роббинс говорит: «Чем больше вы признаете самое лучшее в других, тем больше благодарности испытываете за качества, которые делают их такими, какие они есть. Чем больше вы выражаете благодарность, тем более живыми и успешными чувствуете себя — и тем больше вы способны оценить самое лучшее в себе».

Источник: theoryandpractice.ru





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